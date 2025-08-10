Ζελένσκι: “Στηρίζουμε πλήρως την κοινή ευρωπαϊκή δήλωση για δίκαιη ειρήνη”

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξή τους σε μια δίκαιη ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο «εκτιμά και στηρίζει πλήρως» την κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, προστατεύοντας παράλληλα τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα.

«Το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο, και είμαι ευγνώμων σε όποιον στέκεται δίπλα στην Ουκρανία και στον λαό μας σήμερα για χάρη της ειρήνης στην Ουκρανίας, που υπερασπίζεται τα ζωτικής σημασίας συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών μας κρατών», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

«Η Ουκρανία εκτιμά και στηρίζει πλήρως τη δήλωση από τον πρόεδρο Μακρόν, την πρωθυπουργό Μελόνι, τον καγκελάριο Μερτς, τον πρωθυπουργό Τουσκ, τον πρωθυπουργό Στάρμερ, την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο Στουμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία».