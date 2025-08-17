Ζελένσκι: “Τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν με τη βία”

Στην τηλεδιάσκεψη της “Συμμαχίας των Προθύμων” αναφέρθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του, τονίζοντας πως τα κρίσιμα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν σε τριμερές σχήμα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «πολύ χρήσιμη» τη σημερινή συζήτηση στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι υπάρχει σαφής στήριξη στην ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας, με κοινή θέση πως «τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας».

Υπογράμμισε δε ότι τα κρίσιμα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν σε τριμερές σχήμα με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ρώσου προέδρου.

Χαρακτήρισε «ιστορική απόφαση» το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συμμετάσχουν σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Όπως σημείωσε, οι εγγυήσεις αυτές πρέπει να είναι «πρακτικές», παρέχοντας προστασία «στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα», με την ενεργή συμμετοχή της Ευρώπης.

Αναλυτικά η δήλωση του Ζελένσκι:

“Είμαι ευγνώμων σε όλους τους συμμετέχοντες του Συνασπισμού των Προθύμων για τη σημερινή συζήτηση στις Βρυξέλλες – την παραμονή της συνάντησης στην Ουάσινγκτον με τον Πρόεδρο Τραμπ. Ήταν πολύ χρήσιμη. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις κοινές μας θέσεις. Υπάρχει σαφής υποστήριξη για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία. Όλοι υποστηρίζουν ότι τα βασικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε τριμερή μορφή – Ουκρανία, ΗΠΑ και ο επικεφαλής της Ρωσίας.

Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Οι εγγυήσεις ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της κοινής μας εργασίας, πρέπει πραγματικά να είναι πολύ πρακτικές, να παρέχουν προστασία στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα, και πρέπει να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης.

Φυσικά, συζητήσαμε επίσης πώς να σταματήσουμε τις δολοφονίες το συντομότερο δυνατό. Επεξεργαζόμαστε ένα κοινό όραμα για το πώς πρέπει να είναι μια ειρηνευτική συμφωνία – πραγματικά δίκαιη, γρήγορη και αποτελεσματική. Ευχαριστώ!”.