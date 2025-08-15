Ζελένσκι: Βασιζόμαστε στις ΗΠΑ για δίκαιη ειρήνη

“Βασιζόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πειστεί η Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο” δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος

«Η κρίσιμη σύνοδος Πούτιν – Τραμπ ανοίγει τον δρόμο προς μια δίκαιη ειρήνη, με ουσιαστική τριμερή συζήτηση μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. Βασιζόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πειστεί η Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει της ιστορικής συνάντησης των δύο προέδρων στην Αλάσκα.

Παράλληλα ότι λέει ότι στέλνει ενισχύσεις για να σταματήσει τις ρωσικές προελάσεις στην ανατολική Ουκρανία ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία θυσιάζει στρατιώτες για να αποκομίσει οφέλη πριν από τη σύνοδο κορυφής