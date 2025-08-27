4 συμπεριφορές που δείχνουν πως έχετε να κάνετε με ένα βαθιά δυσλειτουργικό προϊστάμενο

Η ψυχική υγεία είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων στις δεκαετίες που εργαζόμαστε. Τι κάνουμε όμως, όταν έχουμε έναν δυσλειτουργικό επικεφαλής;

H επαγγελματική ζωή περιλαμβάνει συνεργασίες με ανθρώπους, στους οποίους ενδεχομένως να μην έλεγες κάτι περισσότερο από ένα “γεια”, αν τους είχε γνωρίσει στο πλαίσιο της προσωπικής σου ζωής.

Ωστόσο, για να επιβιώσεις επί τουλάχιστον 4 δεκαετίες ως επαγγελματίας άνθρωπος, οφείλεις να βρεις έναν τρόπο να “υπάρχεις” σε συνθήκες που δεν σου αρέσουν, κάνοντας τις λιγότερες υποχωρήσεις -επί των αξιών σου- και εφόσον φυσικά, τα όσα ζεις δεν έχουν σοβαρές συνέπειες στην ψυχική σου υγεία.

Τι γίνεται όμως, όταν το θέμα είναι ο προϊστάμενος;

Προσφάτως, δημοσιεύτηκε στις ΗΠΑ μια έκθεση που αποκάλυψε πως οι διευθυντές ευθύνονται για το έως και 70% της ασυνεπούς εμπλοκής/αφοσίωσης των υπαλλήλων.

Δημοσιογράφος με εξειδίκευση στα θέματα υγείας, ζήτησε από ειδικούς σταδιοδρομίας, να εξηγήσουν πώς ένας εργαζόμενος μπορεί να διαχειριστεί ένα δυσλειτουργικό προϊστάμενο, ώστε να μη χάσει το δρόμο του -και τα “θέλω” του.

Οι ειδικοί έδωσαν τις τέσσερις συμπεριφορές που μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζομένους να καταλάβουν πως συνεργάζονται με ένα βαθιά δυσλειτουργικό προϊστάμενο και τα SOS για την καλύτερη δυνατή συνεργασία.

Στην εργασία μας περνάμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας. Άρα πρέπει να νιώθουμε καλά. iStock

Ο πρώτος τύπος είναι ο king/η queen bee

Όπως είπε η Lois A. Krause, σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού, με 25ετη προϋπηρεσία, μια περίπτωση δυσλειτουργικού επικεφαλής είναι αυτός/αυτή που «υποτιμά τους άλλους και αγνοεί τη συμβολή τους, ανεξάρτητα από ό,τι κάνουν. Είναι το άτομο που πιστεύει πως δεν υπάρχει χώρος για άλλο “αστέρι” στο σύμπαν του».

Τι μπορούμε να κάνουμε;

«Να διαχειριστείτε πρώτα, τις δικές σας προσδοκίες, αφού το πιθανότερο είναι αυτού του είδους ο προϊστάμενος να μην σας δώσει την παραμικρή προσοχή. Διασφαλίστε πως ενημερώνετε όλα τα μέλη της ομάδας και τους μάνατζερ, όταν παραδίδετε την εργασία σας ή προτείνετε ιδέες, ώστε να γίνεται αντιληπτή από όλους η συνεισφορά σας».

Ο δεύτερος τύπος είναι ο ghoster

Η Christina Austin, ιδρύτρια της ExecBrands LLC, εταιρείας συμβούλων για την επαγγελματική επωνυμία και την εικόνα στελεχών, ανέφερε τον προϊστάμενο που είναι άφαντος, ενώ εσείς περιμένετε από εκείνον να σας δώσει μια κάποια καθοδήγηση ή να κάνει ένα σχόλιο για τη δουλειά σας «ώστε να μείνετε στην πορεία σας».

Και τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση; «Προγραμματίστε τακτικά ραντεβού με τον προϊστάμενο, ώστε να σας δώσει σε αυτά συμβουλές σε βασικά θέματα, από την στιγμή που ανατίθεται ένα πρότζεκτ, προκειμένου να έχετε την υποστήριξη που χρειάζεστε έως την ολοκλήρωση του».

Ο τρίτος τύπος είναι ο meddler

Το άλλο άκρο του προϊσταμένου φάντασμα είναι αυτός που παρεμβαίνει στα πάντα. Που πιστεύει ότι πρέπει να έχει λόγο σε κάθε βήμα μιας διαδικασίας, για να γίνει μια δουλειά -αλλιώς δεν θα γίνει. Θα τον λέγατε και συγκεντρωτικό. Κατά την Krause, αυτό που συμβαίνει τελικά, είναι «όλη αυτή η μικροδιαχείριση να οδηγεί συνήθως τον προϊστάμενο στο να κάνει λάθη και στη συνέχεια να αποδίδει την ευθύνη σε άλλους».

Και τι κάνουμε; «Του εξηγούμε ιδιωτικά, πως δεν είμαστε σίγουροι τι πρέπει να κάνουμε, αφού αρχικά μας ζήτησε το “άλφα” και μετά το “βήτα”. Συνήθως αυτή η τακτική, προκαλεί αλλαγή στάσης και θα σας αφήσει να ακολουθήσετε το πλάνο που έχετε προτείνει. Με τον καιρό, θα κερδίσετε τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη του».

Ο τέταρτος τύπος είναι ο pleaser

Ο προϊστάμενος που θέλει να ικανοποιεί τους πάντες, λέει σε όλα “ναι”, ακόμα και σε πρότζεκτ που δεν είναι εφικτά. Η Heather Monahan, ειδικός σε θέματα επιχειρήσεων και Διευθύντρια Εσόδων της Beasley Media Group, Inc. εξηγεί πως ο συγκεκριμένος επικεφαλής «μπορεί να κάνει όλη την ομάδα να φαίνεται κακή.

Κάθε pleaser έχει ένα μέλος στην ομάδα του που το εμπιστεύεται. Προσφερθείτε, λοιπόν να βοηθήσετε ως προς τον εντοπισμό και την εκτέλεση όσων όντως γίνονται, όταν έρχονται τα δύσκολα αιτήματα. Έτσι, δεν θα εξαντληθεί η ομάδα και ο προϊστάμενος δεν θα αισθανθεί σαν αποτυχημένος. Όταν απολυθεί, εσείς θα γίνετε ο λογικός αντικαταστάτης».