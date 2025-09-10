bwin: 15 γήπεδα γεμάτα χαμόγελα, το ταξίδι για έναν καλύτερο κόσμο συνεχίζεται!

«Κάθε παιδί και νέος να έχει ελεύθερη, ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση στους χώρους του αθλητισμού». Το moto της bwin έγινε για 15η φορά «πράξη», αυτή την φορά στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων.

Η bwin συνεχίζει το απαιτητικό και συνάμα σπουδαίο της ταξίδι με το πρόγραμμα «Τα γήπεδα επιστρέφουν στην κοινωνία», μεταμορφώνοντας γήπεδα σε ζωντανούς χώρους χαράς, παιχνιδιού και έμπνευσης. Αυτή τη φορά, ο 15ος σταθμός είναι τα Ιωάννινα κι ένα νέο κεφάλαιο γράφεται σιγά-σιγά στο προαύλιο του 13ου Δημοτικού.

Καθώς οι μέρες περνούν, το γήπεδο παίρνει την τελική του μορφή. Κάθε πινελιά, κάθε τεχνική λεπτομέρεια, κάθε νέα γραμμή στο παρκέ, μας φέρνει πιο κοντά στη μεγάλη στιγμή, την πρώτη φορά που τα παιδιά θα το αντικρίσουν ολοκληρωμένο. Γιατί εκεί βρίσκεται το πιο όμορφο κομμάτι αυτής της προσπάθειας, στο βλέμμα των παιδιών που θα το δουν για πρώτη φορά, γεμάτα ενθουσιασμό, έκπληξη και ανυπομονησία.

Πίσω από αυτή τη μεταμόρφωση βρίσκεται η καθημερινή, μεθοδική προσπάθεια πολλών ανθρώπων, τεχνικών, συνεργείων, ειδικών, που εργάζονται με προσοχή, αγάπη και φροντίδα. Το γήπεδο δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής, είναι ένα δώρο για τα παιδιά και την τοπική κοινωνία.

Η ανακατασκευή που ανέλαβε η bwin περιλαμβάνει:

Νέο δάπεδο με ενισχυμένο ακρυλικό σύστημα, ιδανικό για έντονο παιχνίδι.

Καθαρή διαγράμμιση για ασφαλή αγώνες.

Αντικατάσταση ταμπλό, στεφανιών και διχτυών.

Προστατευτικά για μέγιστη ασφάλεια.

Βάψιμο και χρωματισμό των κερκίδων.

Και μόλις ολοκληρωθεί η ανακατασκευή, το γήπεδο θα παραδοθεί μαζί με τον απαραίτητο αθλητικό εξοπλισμό, ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να το απολαύσουν αμέσως, με όλα τα εργαλεία στα χέρια τους. Με πάνω από 260 μαθητές να ετοιμάζονται να το γεμίσουν με φωνές και παιχνίδι, η προσμονή κορυφώνεται. Το νέο γήπεδο – 15ο κατά σειρά σε όλη την επικράτεια – θα είναι έτοιμο να φιλοξενήσει όνειρα, προσπάθειες και συνεργασίες.

Το γήπεδο στα Ιωάννινα έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα κοινωνικής προσφοράς που ξεδιπλώνεται από τη Σαμοθράκη και την Κομοτηνή μέχρι το Κιάτο και τα Ιωάννινα. Μαζί με τον πολύτιμο σύμμαχό της, το Μαζί για το Παιδί, η bwin δημιουργεί ασφαλείς αθλητικούς χώρους εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας όχι μόνο υποδομές, αλλά ελπίδα και δυνατότητες.

Η bwin, πιστή στη στρατηγική της για κοινωνική προσφορά, συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια και σταθερότητα σε δράσεις που υποστηρίζουν τα παιδιά και τις τοπικές κοινότητες.

Και το αποδεικνύει καθημερινά, σε κάθε έργο, σε κάθε παιδικό βλέμμα που ανυπομονεί να κάνει το πρώτο του βήμα στο νέο παρκέ.