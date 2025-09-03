Φωτιά στο αυτοκίνητό μας – Τι κάνουμε αν δούμε να βγαίνει καπνός από το καπό

Δυο αυτοκίνητα που κινούνταν στην Αττική, τυλίχθηκαν στις φλόγες σε δυο ημέρες και κάπως έτσι, ζητήσαμε από έναν μηχανικό αυτοκινήτων να δώσει τα SOS.

Την Τρίτη ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει, στη λεωφόρο Κηφισίας και σήμερα σε άλλο, στον Πειραιά, επί της οδού Βούλγαρη, λίγα μέτρα πίσω από το Γηροκομείο της πόλης.

Και στις δυο περιπτώσεις, σημειώθηκαν μικρές εκρήξεις, με την ανταπόκριση της πυροσβεστικής να είναι άμεση. Έτσι, δεν κινδύνευσαν ζωές, ωστόσο υπήρξαν πυκνοί καπνοί και υλικές ζημιές.

Με αφορμή ωστόσο, τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά, ζητήσαμε τη βοήθεια ενός μηχανικού αυτοκινήτων, για να εξηγήσει πώς το αυτοκίνητο μας μπορεί να τυλιχθεί στις φλόγες, πριν το καταλάβουμε και τι κάνουμε σε περίπτωση που δούμε να βγαίνει καπνός από το καπό.

Αν δούμε καπνό, δεν ανοίγουμε ποτέ το καπό

Ο Ευστράτιος Κοκκινάκης τόνισε αρχικά, πως αν δούμε να βγαίνει φωτιά από το καπό μας, «κάνουμε στην άκρη, σβήνουμε τη μηχανή, ανάβουμε αλάρμ και εγκαταλείπουμε. Όλα αυτά τα κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε.

Σε καμία περίπτωση, δεν ανοίγουμε το καπό. Τουναντίον, καλούμε την πυροσβεστική».

Ακινητοποιούμε το όχημα «προκειμένου να μειώσουμε τον κίνδυνο περαιτέρω προβλημάτων» και δεν ανοίγουμε το καπό «γιατί το οξυγόνο μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση και να έλθει η φωτιά πάνω μας. Ή μπορεί να προκληθεί ένα ατύχημα.

Για παράδειγμα, μπορεί να έχει σπάσει ένα σωληνάκι καυσίμου και να έχει “πιάσει” φωτιά. Αν ανήκουμε το καπό, το σωληνάκι θα πετάξει ανεξέλεγκτα το καύσιμο, μπορεί να πέσει πάνω μας και να πάρουμε κι εμείς φωτιά ή να κινδυνεύσουν άλλοι που είναι κοντά».

Ο καπνός μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες.

«Το πρόβλημα μπορεί να είναι διαρροή εύφλεκτων υγρών, ένα ηλεκτρικό πρόβλημα που προκαλεί βραχυκύκλωμα -και προκύπτουν σπινθήρες-, καμένη πλαστική ύλη ή υπερθέρμανση.

Συνήθως, ο λευκός καπνός δείχνει πως υπάρχει υπερθέρμανση του κινητήρα ή διαρροή ψυκτικού υγρού. Μπορεί για παράδειγμα, να σπάσει και ένα κολάρο νερού, να φύγουν τα νερά, να πέσουν στην εξάτμιση κι έτσι να βγει λευκός καπνός.

Ο μαύρος καπνός υποδηλώνει υπερβολικό καύσιμο. Πιθανότατα καίγονται καύσιμα ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το σύστημα καυσίμου.

Υπάρχει και η περίπτωση να έχει πιάσει φωτιά ο κινητήρας και ο καπνός που βλέπουμε να έχει διάφορα χρώματα (πχ μπλε), αφού καίγονται πλαστικά, μοκέτες, καύσιμα και λάδια».

Σε περίπτωση που ο καπνός δεν γίνει φωτιά και άρα δεν υπάρχει κίνδυνος, είναι προτιμότερο να εμπιστευτούμε τους ειδικούς και να μην πάρουμε πρωτοβουλίες. «Για να είστε σίγουροι, καλέστε έναν μηχανικό ή την οδική βοήθεια».

Προκειμένου να αποφύγουμε τώρα, τις περιττές συγκινήσεις «πρέπει να είμαστε συνεπείς με τα σέρβις, να ελέγχουμε τακτικά το ψυκτικό υγρό, τα λάδια και το σύστημα ψύξης του αυτοκινήτου και σε περίπτωση υπερθέρμανσης πηγαίνουμε κατ’ ευθείαν σε έναν επαγγελματία. Δεν ρισκάρουμε» λέει ο κύριος Κοκκινάκης.