Γιατί τα καθαριστικά σκοτώνουν το 99.9% των μικροβίων και όχι το 100%

Mετά τον Covid τα ράφια των σούπερ μάρκετ γέμισαν με καθαριστικά που αναφέρουν πως σκοτώνουν το 99.9% των μικροβίων. Το 100% είναι αδύνατο.

Στην αγορά κυκλοφορούν πια, αναρίθμητα καθαριστικά, που αναφέρουν στην ετικέτα πως σκοτώνουν το 99.9% των μικροβίων. Δεν υπάρχει εταιρεία που παράγει καθαριστικά και να γράφει ότι προϊόν της εξοντώνει το 100% των “εχθρών”.

Γιατί;

Όπως αναφέρουν ειδικοί τo ποσοστό αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα και τους περιορισμούς των απολυμαντικών.

Ο Δρ Aklesh Tandekar, επικεφαλής σύμβουλος εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία Wockhardt εξήγησε την επιστήμη πίσω από τον ισχυρισμό και το λόγο που το 100% είναι, ακόμα, αδύνατο.

Υπάρχουν μικροοργανισμοί, που επιβιώνουν των καθαριστικών

Τα απολυμαντικά λοιπόν, έχουν σχεδιαστεί για να “πιάνουν” ένα ευρύ φάσμα επιβλαβών μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων βακτηρίων, ιών και μυκήτων.

Ο Δρ Tandekar είπε ότι «ο ισχυρισμός για την 99.% εξόντωση των μικροβίων, προέρχεται από αυστηρές δοκιμές που γίνονται, υπό ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες.

Ορισμένοι μικροοργανισμοί έχουν μοναδικά γενετικά ή δομικά χαρακτηριστικά, που τους καθιστούν πιο ανθεκτικούς στα δραστικά συστατικά των απολυμαντικών. Αυτά τα ανθεκτικά μικρόβια μπορούν να αντισταθούν στη χημική επεξεργασία, παραμένοντας ζωντανά, ακόμη και μετά την εφαρμογή του απολυμαντικού».

Ερευνητές έχουν εξηγήσει πως η ανθεκτικότητα των μικροοργανισμών σχετίζεται κυρίως με τη δομή του κυττάρου τους, την παρουσία προστατευτικών στρωμάτων (πχ σπόρια), την ικανότητα να μεταβολίζουν ή να αδρανοποιούν τα απολυμαντικά, καθώς και τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά την απολύμανση.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι εντερικοί ιοί, οι οποίοι δεν διαθέτουν ένζυμα και έχουν ανθεκτικά πρωτεϊνικά περιβλήματα, που τους προστατεύουν από την καταστροφή από χημικά απολυμαντικά.

Τι μειώνει την αποτελεσματικότητα του καθαριστικού

Υπάρχουν παράγοντες που παίζουν ρόλο στην αποτελεσματικότητα των απολυμαντικών, όπως είναι η θερμοκρασία, ο τύπος της επιφάνειας που καθαρίζουμε και η οργανική ύλη (βρωμιά ή λίπος).

Για παράδειγμα υπάρχουν απολυμαντικά που αποδίδουν άριστα σε λείες, μη πορώδεις επιφάνειες, αλλά δυσκολεύονται να διεισδύσουν σε τραχιές ή πορώδεις επιφάνειες.

«Στις δοκιμές που γίνονται στα εργαστήρια, οι μεταβλητές, όπως είναι η θερμοκρασία, η υγρασία και ο τύπος επιφάνειας, ρυθμίζονται αυστηρά» διευκρίνισε ο Δρ. Tandekar, προσθέτοντας πως «οι πραγματικές συνθήκες είναι πολύ πιο περίπλοκες και μεταβλητές. ΑΥτό σημαίνει ότι η πραγματική αποτελεσματικότητα μπορεί να διαφέρει ελαφρώς».

Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα των προϊόντων, με σωστή χρήση που αναφέρεται στην ετικέτα τους.

Οι γενικές οδηγίες είναι πως

χρησιμοποιούμε τα απολυμαντικά με φειδώ, ιδανικά μια φορά την εβδομάδα για γενική οικιακή χρήση.

Δίνουμε προτεραιότητα σε πρακτικές προσωπικής υγιεινής, όπως το τακτικό πλύσιμο των χεριών ή τη χρήση απολυμαντικών χεριών και αερίζουμε καλά το χώρο μας κατά τη χρήση απολυμαντικών, για την ελαχιστοποίηση της εισπνοής αναθυμιάσεων.

Τα απολυμαντικά χρειάζονται φειδώ

Δεν χρειάζονται υπερβολές, καθώς αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε ακούσιες συνέπειες, όπως η ανάπτυξη ανθεκτικών μικροοργανισμών ή δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, λόγω παρατεταμένης έκθεσης σε χημικές ουσίες.

Συγκεκριμένα, με την πάροδο του χρόνου η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε απολυμαντικά μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ανθεκτικών στελεχών και να μειώσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Μελέτη του 2022 διαπίστωσε πως η κακή χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων, η κακή υγιεινή, ο ακατάλληλος χειρισμός τροφίμων, η αναποτελεσματική απολύμανση και τα ανεπαρκή μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων, συμβάλλουν στην ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής.