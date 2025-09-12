Μήπως κάνεις εν αγνοία σου το παιδί σου νάρκισσο;

Εξπέρ σύγχρονων θεμάτων ψυχικής υγείας εξηγεί πώς “δημιουργούνται” οι νάρκισσοι και το ρόλο που παίζουν οι γονείς σε αυτήν την εξέλιξη.

Ο Δρ Alok Kanojia είναι γνωστός στο YouTube ως Dr K. Το κανάλι του έχει 3.020.000 subscribers.

Ο απόφοιτος του Harvard, είναι Αμερικανός ψυχίατρος, ερευνητής και συνιδρυτής εταιρίας coaching ψυχικής υγείας. Θεωρείται εκ των μετρ των σύγχρονων θεμάτων ψυχικής υγείας και υπερασπιστής όλων των ενεργειών που γίνονται, για την εκπαίδευση και τον ανοιχτό διάλογο για αυτά.

Σε ένα από τα βίντεο του, το οποίο έχει 1.000.000 views εξηγεί τι κάνει τους ανθρώπους να γίνουν νάρκισσοι. Όσα λέει μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να καταλάβουν πώς μπορούν να οδηγούν σε περίεργες ατραπούς τα παιδιά τους, δίχως να το καταλαβαίνουν.

«Γεννιούνται έτσι ή εκτίθενται σε τραύμα που τους οδηγεί στο να γίνουν;

Στην ουσία, το τραύμα είναι ο τρόπος που “φτιάχνεται” ένας νάρκισσος. Θα έλεγα ωστόσο, πως πρόκειται για ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα.

Ένας νάρκισσος διαμορφώνεται από την, υπό όρους, αγάπη».

Πριν προχωρήσετε, σκεφτείτε πώς συμπεριφέρεστε στο παιδί σας; Του δίνετε κάτι, μόνο όταν “παίρνετε” κάτι ή τους συμπεριφέρεστε με αγάπη, ό,τι και αν κάνει;

«Όταν αγαπάμε κάποιων άνευ όρων, ανιδιοτελώς, διδάσκουμε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι υπάρχει κάτι μέσα του που είναι καλό, ανεξάρτητο από τον τρόπο που ενεργεί, το πώς είναι η εμφάνιση του ή το πώς συμπεριφέρεται.

Όταν τώρα, δεν σε έχουν αγαπήσει άνευ όρων και σε αγαπούν πάρα πολύ -και ξεκάθαρα- ιδιοτελώς, όταν όλη σου η ζωή αφορά υπό όρους αποκρίσεις, αυτό που συμβαίνει είναι πως γίνεσαι πολύ εναρμονισμένος σε πράγματα, που είναι έξω από εσένα.

Επικεντρώνεσαι σε αυτούς τους εξωγενείς παράγοντες, κάτι που οδηγεί στο ναρκισσισμό.

Όταν μεγαλώνεις με ναρκίσσους γονείς, ο τρόπος που νιώθουν για τον εαυτό τους εξαρτάται από το πώς συμπεριφέρεται εσύ.

«Θα κάνουν κάτι που θα κάνει εσένα να κάνεις κάτι, με έναν συγκεκριμένο τρόπο και μέσω αυτού, θα αισθανθούν εκείνοι υπερήφανοι. Και εάν νιώσουν υπερήφανοι, στο μυαλό τους σημαίνει ότι είναι καλοί γονείς».

Η συμπεριφορά σου κρίνει αν θα αισθανθούν υπερήφανοι και καλά με τον εαυτό τους. Και αν συμβεί αυτό, τότε σε αγαπούν.

Τι συμβαίνει μετά;

Μαθαίνεις πως η αγάπη εξαρτάται από αυτήν την συμπεριφορά. Δηλαδή, αν την εκδηλώνεις, λαμβάνεις αγάπη. Αν δεν την εκδηλώνεις, αυτό που παίρνεις είναι τιμωρία. Μεγαλώνεις σε ένα περιβάλλον υπό όρους, αγάπης, το οποίο είναι πολύ σύνηθες όταν οι γονείς σου είναι νάρκισσοι. Και αυτό κάνει κι εσένα νάρκισσο».