Ο ξηρός καρπός που προστατεύει από τη γήρανση και τις χρόνιες παθήσεις

Συστηματική μελέτη αποκαλύπτει τον ξηρό καρπό που μπορεί να βοηθήσει στην υγιή γήρανση, σε συγκεκριμένη ποσότητα και “έκδοση”.

Οι ξηροί καρποί είναι γνωστές υπετροφές, όταν τρώγονται στη φυσική τους έκδοση και σε συγκεκριμένες ποσότητες, ανάλογα με τα οφέλη που θέλουμε να πάρουμε.

Πριν λίγες ημέρες, δημοσιεύτηκε ανασκόπηση ερευνών για τα αμύγδαλα και αποκαλύφθηκε η ποσότητα και η έκδοση που χρειαζόμαστε κάθε ημέρα, για να προστατευτούμε από τη γήρανση και τις χρόνιες παθήσεις.

Πώς λειτουργεί το σύστημα της γήρανσης

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, τα κύτταρα μας δέχονται συνεχή επίθεση από ένα μπαράζ στρεσογόνων παραγόντων, όπως η ρύπανση, η υπεριώδης ακτινοβολία, τα επεξεργασμένα τρόφιμα και ο τακτικός μεταβολισμός του σώματος.

Όλα αυτά παράγουν επιβλαβείς ελεύθερες ρίζες που μπορούν να βλάψουν το DNA, τις πρωτεΐνες και τις κυτταρικές μεμβράνες με την πάροδο του χρόνου, κάτι που συμβάλλει στη γήρανση και σε πολλούς τύπους καρκίνου.

Με τα χρόνια, οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις υπερνικούν την ικανότητα του κυττάρου να επιδιορθωθεί.

Εάν αυτή η βλάβη επηρεάσει τα γονίδια που ελέγχουν την ανάπτυξη και τον θάνατο, οι μεταλλάξεις συσσωρεύονται, επιτρέποντας στα ανώμαλα κύτταρα να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, σχηματίζοντας τελικά όγκους.

Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό.

Η ανακάλυψη για τη σωτήρια δόση των αμυγδάλων

Στη συστηματική μελέτη που δημοσιεύτηκε προ ημερών στο ιατρικό περιοδικό Scientific Reports ερευνητές συγκέντρωσαν, συνέθεσαν και μετα-ανέλυσαν τα αποτελέσματα οκτώ κλινικών δοκιμών, για να επικυρώσουν και να διευκρινίσουν τις επιπτώσεις της συμπλήρωσης αμυγδάλου σε ενήλικες.

Τα ευρήματα της ανασκόπησης αποκαλύπτουν ότι η κατανάλωση άνω των 60 γραμμαρίων αμυγδάλων ημερησίως, μπορεί να προστατεύσει σημαντικά το DNA και να μειώσει το οξειδωτικό στρες, το οποίο είναι κρίσιμο για τη γήρανση, τη φλεγμονή και την ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων.

Η μελέτη σημειώνει επίσης, ότι η προετοιμασία των αμυγδάλων επηρεάζει τα οφέλη.

Για παράδειγμα, το ψήσιμο μειώνει τα αντιοξειδωτικά που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα, σε σύγκριση με τα ωμά αμύγδαλα.

Οι επιστήμονες έκαναν λόγο για μια δοσοεξαρτώμενη σχέση, καθώς παρατηρήθηκε ότι η κατανάλωση άνω των 60 γραμμαρίων (g) αμυγδάλων ημερησίως μειώνει σημαντικά ορισμένους δείκτες κυτταρικής βλάβης (κυρίως MDA και 8-OhdG). Σε ορισμένες αναλύσεις, βελτιώνει τα αντιοξειδωτικά ένζυμα του σώματος (SOD συνολικά, αν και όχι σημαντικά στην υποομάδα >60 g/ημέρα).

Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τον ρόλο των αμυγδάλων ως πιθανής λειτουργικής τροφής για τη διαχείριση του οξειδωτικού στρες.

Ωστόσο, οι συγγραφείς σημείωσαν πως απαιτούνται πιο τυποποιημένες δοκιμές, πριν από την εξέταση συστάσεων πολιτικής δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερα λόγω της υψηλής μεταβλητότητας στα αποτελέσματα και της επίδρασης παραγόντων, όπως η προετοιμασία των αμυγδάλων, η αρχική κατάσταση οξειδωτικού στρες και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.

Πώς μας προφυλάσσουν τα αμύγδαλα από τις χρόνιες παθήσεις

Οι δύο γεμάτες χούφτες αμυγδάλων (60 γραμμάρια) περιέχουν περίπου επτά γραμμάρια φυτικών ινών, περίπου το 27% της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας.

Πάντα σύμφωνα με τη μελέτη, τα οφέλη πιθανότατα προέρχονται από τον μοναδικό συνδυασμό υγιεινών λιπαρών, φυτικών ινών και αντιοξειδωτικών που βελτιώνουν τη χοληστερόλη, μειώνουν τη φλεγμονή και υποστηρίζουν τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.

Πέραν του ότι τα αμύγδαλα είναι πλούσια σε βιταμίνες που προστατεύουν τα κύτταρα από την οξειδωτική βλάβη, όπως η βιταμίνη Ε, περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά που μειώνουν την «κακή» LDL χοληστερόλη.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση μιας χούφτας αμυγδάλων ως ένα γεύμα, μπορεί να μειώσει τις αιχμές του σακχάρου στο αίμα έως και 30%. Αυτό το αποτέλεσμα είναι συγκρίσιμο με ένα φάρμακο για τον διαβήτη.

Επιπλέον, μια πρόσφατη κλινική δοκιμή 12 εβδομάδων, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον έδειξε ότι η κατανάλωση περίπου 57 γραμμαρίων αμυγδάλων ημερησίως βελτίωσε τους δείκτες λειτουργίας του εντερικού φραγμού, μείωσε την εντερική φλεγμονή, μείωσε την ολική και την LDL χοληστερόλη, αύξησε τα επίπεδα βιταμίνης Ε και μείωσε ελαφρώς την περιφέρεια της μέσης σε ενήλικες με μεταβολικό σύνδρομο.

«Αυτό υποδηλώνει ότι τα αμύγδαλα υποστηρίζουν την καρδιομεταβολική και την εντερική υγεία, βοηθώντας ενδεχομένως στη διαχείριση του μεταβολικού συνδρόμου».

«Τα ευρήματα μας υποστηρίζουν τα αμύγδαλα ως λειτουργική τροφή για τη διαχείριση της οξείδωσης», ανέφεραν οι ερευνητές στη δημοσίευση, προσθέτοντας ότι απαιτούνται πιο αυστηρά ελεγχόμενες μελέτες πριν την εφαρμογή ευρέων διατροφικών οδηγιών για την συμπερίληψη περισσότερων αμυγδάλων.

(Kαι) Τα αμύγδαλα θέλουν ένα όριο

Οι ερευνητές δεν εξέτασαν την τοξικότητα, ωστόσο είναι δεδομένο πως η υπερκατανάλωση αμυγδάλων μπορεί να έχει μειονεκτήματα, όπως το φούσκωμα, τα αέρια και η διάρροια. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα από τη βιταμίνη Ε -ιδιαίτερα εάν το άτομο λαμβάνει επίσης, συμπλήρωμα βιταμίνης Ε ή μια πολυβιταμίνη που περιέχει βιταμίνη Ε.

Η βιταμίνη Ε δρα ως αραιωτικό του αίματος. Πολύ υψηλές δόσεις μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο μωλώπων ή αιμορραγίας, ειδικά εάν ένα άτομο λαμβάνει φάρμακα αραίωσης του αίματος, όπως βαρφαρίνη ή ασπιρίνη.

Τα άτομα που είναι ευάλωτα σε πέτρες στα νεφρά θα πρέπει επίσης, να μετριάσουν την κατανάλωση αμυγδάλων, λόγω της περιεκτικότητας τους σε οξαλικά άλατα. Το σώμα μετατρέπει την περίσσεια οξαλικών σε κρυστάλλους που μπορεί να σχηματίσουν πέτρες, ειδικά όταν συνδυάζονται με χαμηλή πρόσληψη υγρών ή άλλους παράγοντες κινδύνου.