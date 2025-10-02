Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις σήμερα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, μια ημέρα που μας θυμίζει πόσο σημαντικός είναι ο σεβασμός, η αγάπη και η υπευθυνότητα απέναντί τους, θα μιλήσουμε για τη φροντίδα τους και για τον σημαντικό ρόλο που έχει η πρόληψη στην υγεία και την ευημερία των μικρών μας φίλων.

Ανεξάρτητα αν ο τετράποδος φίλος σου είναι σκύλος ή γάτα παρακάτω θα διαβάσεις για ένα ολιστικό ασφαλιστικό πρόγραμμα για τους πιο αγαπημένους και πιστούς φίλους του ανθρώπου. Ο βασικός στόχος της Eurolife FFH είναι η υγεία του σκύλου ή της γάτας σου είναι πάντα προστατευμένη. Παρακάτω θα βρεις όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεσαι:

Ναι, το My Happy Pet σου ταιριάζει

Πώς το ξέρουμε αυτό; Γιατί το My Happy Pet απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και σκύλων και γατών ανεξαρτήτως φυλής (ράτσας), ηλικίας και προϋπάρχουσας ασθένειας. Η μόνη προϋπόθεση για να αποκτήσεις το My Happy Pet για τον σκύλο ή τη γάτα σου, είναι να έχει microchip.

Πώς λειτουργεί;

Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Το My Happy Pet Plus διατίθεται σε δύο προγράμματα και εσύ καλείσαι να επιλέξεις αυτό που ταιριάζει σε εσένα και το κατοικίδιο σου. Ανάλογα με το εύρος καλύψεων που επιθυμείς να αποκτήσεις λοιπόν είσαι ανάμεσα σε 2 πακέτα: 1) το Standard και 2) το Plus. Να έχεις στο μυαλό σου πως το My Happy Pet Standard κοστίζει €75 ετησίως για σκύλο και γάτα, ενώ το My Happy Pet Plus κοστίζει €95 για σκύλο και €85 για γάτα, ετησίως.

Τι ανάγκες μπορείς να καλύψεις;

Το wellness του κατοικίδιού σου μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα καθώς εξασφαλίζεις κάλυψη και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την υγεία του τετράποδου φίλου σου. Ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξεις, σου παρέχει:

Νοσηλεία και χειρουργικές επεμβάσεις

Mικροβιολογικές, απεικονιστικές και ενδοσκοπικές εξετάσεις και κτηνιατρικές πράξεις

Επισκέψεις κτηνιάτρων και φυσικοθεραπείες

Eτήσιο αιματολογικό έλεγχο, καθαρισμό αυτιών, οδοντιατρικό έλεγχο, και εμβόλια

Yπηρεσίες φροντίδας (καλλωπισμό, συνεδρίες εκπαίδευσης)

Wellness προνόμια (διαμονή σε πιστοποιημένα κέντρα φιλοξενίας, εκπτώσεις σε τροφές, παραφαρμακευτικά προϊόντα και είδη καλλωπισμού)

Άμεση εξυπηρέτηση στο συμβεβλημένο δίκτυο, με τους ασφαλισμένους να έχουν τη δυνατότητα να εξοικονομούν χρόνο καταβάλλοντας – εφόσον απαιτείται – μόνο τη συμμετοχή τους, χωρίς να αποστέλλουν παραστατικά αποδείξεων. Δες το συμβεβλημένο Δίκτυο και Συνεργαζόμενες Κλινικές εδώ.

Αφιέρωσε λοιπόν την φετινή Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων στο να ενημερωθείς για το ασφαλιστικό πρόγραμμα που μπορεί να βοηθήσει το κατοικίδιο σου.