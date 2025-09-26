Πόσα χρήματα θες το 2025 για να ζήσεις το Αμερικανικό Όνειρο

Το Αμερικανικό Όνειρο έκανε τις ΗΠΑ πόλο έλξης των απανταχού μεταναστών. Πλέον ο μέσος πολίτης της χώρας μπορεί να ζήσει μόνο το μισό.

To Αμερικανικό Όνειρο ήταν το όνειρο των απανταχού κατοίκων του πλανήτη, την εποχή που οι άνθρωποι είχαν βάσιμους λόγους να πιστεύουν πως σε αυτήν τη γωνιά του πλανήτη ο οποιοδήποτε μπορούσε να απολαμβάνει την ελευθερία του, μαζί με την ευκαιρία να επιτύχει μια καλύτερη ζωή.

Όποιος και αν ήταν. Από όπου και αν ήταν. Αρκεί να εργαζόταν σκληρά για το όνειρο του.

Aυτός ήταν και ο λόγος που χιλιάδες μεταναστών συνέρρεαν κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.

Χρονικά, το concept τοποθετείται στο 1931, όταν ο Aμερικανός συγγραφέας και ιστορικός, James Truslow Adams εμπνεύστηκε τον όρο και τον συνδύασε με τα ιδανικά της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας σε θέματα δικαιωμάτων και ευκαιριών και της ατομικής ευημερίας.

Ο εμπνευστής του οράματος για μια καλύτερη ζωή, το είχε προσδιορίσει ως «όνειρο μιας κοινωνικής τάξης, στην οποία ο κάθε άνδρας και η κάθε γυναίκα θα είναι σε θέση να επιτύχουν στο έπακρο την κοινωνική τους υπόσταση, για την οποία είναι έμφυτα ικανοί και αναγνωρίζονται από τους άλλους για αυτό που είναι, ανεξάρτητα από τις τυχαίες συνθήκες γέννησης ή θέσης».

Έγινε ταινίες, σίριαλ και τραγούδια. Και μετά “έπαθε” ό,τι συμβαίνει συνήθως με ό,τι αρχίζει ωραία: εξελίχθηκε άρδην διαφορετικά και συνδέθηκε με τον υλικό πλούτο.

Πόσα θες για το Αμερικανικό Όνειρο

Σύμφωνα με ανάλυση του Investopedia, το 2025 για να ζήσει κάποιος το -εξελιγμένο- Αμερικανικό Όνειρο, χρειάζεται τουλάχιστον 5.000.000 δολάρια και ένα πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Το ποσό αντιπροσωπεύει τα σωρευτικά έξοδα ζωής οκτώ πυλώνων της φιλοδοξίας της μεσαίας τάξης. Είναι σχεδόν 600.000 δολάρια υψηλότερο από την εκτίμηση του περασμένου έτους και σχεδόν 50% μεγαλύτερο από ό,τι πριν από μόλις δύο χρόνια».

Οι οκτώ, δια βίου, πυλώνες είναι οι εξής:

Σύνταξη (1.636.881 δολάρια)

Υγειονομική περίθαλψη (414.208 δολάρια -η κατηγορία προστέθηκε φέτος)

Ιδιοκατοίκηση (957.594 δολάρια)

Ανατροφή δύο παιδιών και πληρωμή για το κολέγιό τους (876.092 δολάρια)

Νέα αυτοκίνητα που αγοράζονται κάθε πέντε χρόνια (900.346 δολάρια)

Ετήσιες διακοπές (180.621 δολάρια)

Κηδεμονία κατοικίδιου ζώου (39.381 δολάρια)

Γάμος (38.200 δολάρια).

Σύνολο: 5.043.323 δολάρια.

Ο μέσος Αμερικανός ζει το μισό Αμερικανικό Όνειρο

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, ο μέσος Αμερικανός που έχει πτυχίο πανεπιστημίου, θα “βγάλει” 2.8 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Δηλαδή, το 50% του Αμερικανικού Ονείρου.

Ο Nick Maggiulli, Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας της Ritholtz Wealth Management LLC (της οικονομικής διαχείρισης πλουσίων) είπε στο Fortune ότι «κάτι περίεργο συμβαίνει στην οικονομία, αυτήν την στιγμή. Η μέση τάξη περνάει υπαρξιακή κρίση, κάτι που θεωρώ ότι συμβαίνει γιατί η οικονομία δεν “κατασκευάστηκε” για να χειρίζεται τόσους πολλούς ανθρώπους με τόσα πολλά χρήματα».