Πόσο φιλικά προς το περιβάλλον είναι στην πραγματικότητα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Ένας ειδικός απαντά στις δυο σημαντικότερες ερωτήσεις για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το πόσο φιλικά είναι προς το περιβάλλον.

Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, καθηγητής στο University of Delaware, Willett Kempton είναι αναγνωρισμένος εμπειρογνώμονας σε δυο τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: την υπεράκτια αιολική ενέργεια και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα/οχήματα.

Διεξάγει έρευνα σχετικά με τις υπεράκτιες ανεμογεννήτριες ως πηγή ενέργειας. Εστιάζει στη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα τέτοιων υπεράκτιων αιολικών πάρκων, καθώς και στην αξιολόγηση της δημόσιας υποστήριξης και της δημόσιας αντίθεσης

Σε κάλεσμα του Tech Support, στήλης στο κανάλι που έχει το Wired στο YouTube απάντησε σε δυο βασικές ερωτήσεις για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Πρώτον, αν όντως είναι φιλικά προς το περιβάλλον και δεύτερον τι ισχύει για τις μπαταρίες τους, που έχουν “σύνθετο” περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Για παράδειγμα, διαρκούν από 8 έως 15 χρόνια, αλλά η παραγωγή τους απαιτεί εξόρυξη λιθίου, κοβαλτίου και νικελίου που προκαλεί περιβαλλοντική υποβάθμιση, χρειάζεται κατανάλωση νερού και έχει εκπομπές άνθρακα.

Επίσης, είναι ενεργοβόρες, με εκπομπές που μπορεί να είναι ισοδύναμες, με αρκετά χρόνια οδήγησης ενός βενζινοκίνητου οχήματος, ενώ η ανακύκλωση είναι ακόμα περιορισμένη και οι υποδομές όχι πλήρως ανεπτυγμένες. Κάτι που σημαίνει ότι συχνά καταλήγουν σε χωματερές.

Ας δούμε τις απαντήσεις.

Είναι όντως, φιλικά προς το περιβάλλον τα ηλεκτρικά οχήματα;

«Λαμβάνουμε υπ’ όψιν δυο πράγματα ως φιλικά προς το περιβάλλον: ένα είναι τα υλικά από ορυκτά που εξορύσσονται, την κατασκευή και ό,τι άλλο αφορά τη δημιουργία του αυτοκινήτου και το άλλο η κατανάλωση καυσίμου και η μόλυνση που προκύπτει από αυτήν.

Με τη χρήση ηλεκτρισμού, υπάρχουν κάποιες εκπομπές από τη δημιουργία του ηλεκτρισμού. Με το που φύγετε με το νέο ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο από την αντιπροσωπεία, είναι λιγότερο φιλικό προς το περιβάλλον από ό,τι ένα αυτοκίνητο με βενζίνη, το οποίο μόλις έχετε αγοράσει. Υπάρχουν περισσότερα υλικά, μεγαλύτερο βάρος και κάποια από τα υλικά έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ως εκ τούτου, η περιβαλλοντική επιβάρυνση του προϊόντος είναι κάπως μεγαλύτερη. Η διαφορά δεν είναι τεράστια, αλλά κάπου στο 30%.

Αν χρησιμοποιείτε βενζίνη ή πετρέλαιο, προφανώς έχετε εκπομπές απευθείας από το όχημα που είναι πολύ πιο “βρώμικες”. Έτσι, στη διετία το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον από τα άλλα, κάτι που ισχύει και για το σύνολο μιας τυπικής “ζωής” ενός αυτοκινήτου στις ΗΠΑ, που είναι κάπου στα 12 χρόνια».

Είναι αλήθεια πως οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ζουν περισσότερο από το αυτοκίνητο;

«Ναι. Έχουν εγγύηση για 100.000 μίλια (160.934 χιλιόμετρα). Αυτό σημαίνει ότι τους απομένει τουλάχιστον το 80% της αυτονομίας στο αυτοκίνητο, έπειτα από 100.000 μίλια από την αγορά του. Αν είχα αυτοκίνητο με 200 μίλια στην αρχή, τώρα έχω ένα που έχει 160 μίλια. Ακόμα είναι εξαιρετικό στην οδήγηση, αλλά δεν μπορεί να φτάσει το ίδιο μακριά».