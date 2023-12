The Christmas Factory: 4 λόγοι να πας καθημερινή στο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο χωριό της Αθήνας

Όσους αγαπούν τα Χριστούγεννα τους καταλαβαίνεις από μακριά.

Στολίζουν αρχές – βαριά μέσα Νοεμβρίου. Καθώς πλησιάζουν οι μέρες των γιορτών ακούνε All I want for Christmas και Feliz Navidad με την πρώτη ευκαιρία. Βλέπουν τη μια χριστουγεννιάτικη ταινία μετά την άλλη. Κάθε μέρα πίνουν τον καφέ τους στην πιο γιορτινή κούπα που έχουν. Με λίγα λόγια, δεν περιμένουν τη 25η Δεκεμβρίου και την Πρωτοχρονιά για να τα ζήσουν.

Και για όσους από αυτούς μένουν και στην Αθήνα εδώ και δέκα χρόνια, στη λίστα με τα χριστουγεννιάτικα must-do για να μπουν για τα καλά στο κλίμα έχει προστεθεί και η βόλτα στο The Christmas Factory, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο χωριό της πόλης, που γίνεται στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.

Κάθε χρόνο το The Christmas Factory μεταμορφώνει την Τεχνόπολη στο Γκάζι σε έναν μαγευτικό χώρο, φέρνοντας το πνεύμα των Χριστουγέννων στην καρδιά της πόλης. 30 στρέμματα στολίζονται με φώτα, στολίδια, πολυ΄χρωμες γιρλάντες και σπιτάκια και κάθε εξωτερική και εσωτερική γωνιά γεμίζει με παιχνίδια, εργαστήρια και καταστήματα! Με τα λαμπερά φώτα του να αναβοσβήνουν στον ρυθμό των γιορτών και τα στολισμένα παραδοσιακά σπιτάκια να προσφέρουν μια ζεστασιά, το πάρκο προσκαλεί τους επισκέπτες σε έναν εντυπωσιακό, γιορτινό κόσμο.

Και επειδή και εμείς είμαστε από αυτούς που αγαπούν πολύ τα Χριστούγεννα και θέλουμε να απολαμβάνουμε τη μαγεία τους κάθε μέρα και με κάθε τρόπο, σου συγκεντρώσαμε όλους τους λόγους για να επισκεφθείς το The Christmas Factory καθημερινή και να ΜΗΝ περιμένεις το ΣΚ.

1) Μια βόλτα διαφορετική, λίγο πιο λαμπερή

Όλο τον χρόνο πηγαίνουμε από καφετέρια σε καφετέρια, από εστιατόριο σε εστιατόριο και γενικά από μαγαζί σε μαγαζί. Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων όμως, μπορούμε να “σπάσουμε” αυτό το σερί μας και να βάλουμε λίγη χρυσόσκονη στη moody Δευτέρα μας, στη δύσκολη Τετάρτη και στη βαρετή Πέμπτη μας, πηγαίνοντας μια βόλτα στο The Christmas Factory. Γιατί υπάρχει τίποτα καλυτερο από το να περπατήσουμε με μια ζεστή σοκολάτα ή ένα ζεστό αρωματικό κρασί στην Τεχνόπολη χαζεύοντας τα δεκάδες μαγαζάκια που έχουν στηθεί με ένα σωρό πράγματα και ιδέες για δώρα, να παίξουμε στα αμέτρητα παιχνίδια που έχει στήσει το The Christmas Factory για να μας κάνει να γελάσουμε με την ψυχή μας και φυσικά να φάμε γλυκές λιχουδιές όπως churros και καμινάδες, αλλά και πολλά αλμυρά, από hot dog και burgers μέχρι ζεστά μακαρόνια και πίτσες; Δεν υπάρχει!

2) Λιγότερος κόσμος = Περισσότερο The Christmas Factory για σένα

Όλοι ξέρουμε ότι τα ΣΚ, η Αθήνα γεμίζει από κόσμο. Και είναι λογικό. Η πλειοψηφία του κόσμου δε δουλεύει την επομένη και τα παιδιά δεν έχουν σχολείο. Όλα συνηγορούν στο να ξαμοληθούμε στο κέντρο και να απολαύσουμε τη βόλτα μας. Αν λοιπόν, θέλεις να απολαύσεις μια πιο χαλαρή και ήρεμη βόλτα στο The Christmas Factory και να το ζήσεις κάνοντας όλες τις δραστηριότητές του με τη σειρά χαλαρά και με τον χρόνο σου, τότε απλά πήγαινε καθημερινή. Θα μας θυμηθείς.

Στο The Christmas Factory θα βρεις παγοδρόμιο, χιονοτσουλήθρες, συγκρουόμενα, ρόδα, καρουζέλ και πολλά, πολλά ακόμα για να περάσεις τέλεια με την παρέα σου.

3) Ευκαιρία να κάνεις τα χριστουγεννιάτικα ψώνια “μια και καλή”

Κάθε χρόνο τα ψώνια για τα χριστουγεννιάτικα δώρα είναι το μόνιμο άγχος μας. Θα προλάβουμε; Τι θα πάρουμε; Θα τους αρέσει; Αυτά τα τρία ερωτήματα γυρίζουν συνεχώς στο μυαλό μας και τελικά καταλήγουμε λίγες μέρες πριν τις γιορτές να “τρώμε” μια ολόκληρη για να βρούμε τι θα πάρουμε σε φίλους και συγγενείς. Εμείς λοιπόν, προτείνουμε φέτος να τα κάνεις στη χριστουγεννιάτικη αγορά του The Christmas Factory με μια ζεστή σοκολάτα ανά χείρας, ενώ κάνεις τη βόλτα σου στο πιο μαγευτικό χωριό της Αθήνας. Έχει πάνω από 50 διαφορετικά καταστήματα με Κοσμήματα, διακοσμητικά, παιχνίδια, δώρα, ρούχα, μπαλόνια, προσωποποιημένα δώρα και πολλά, πολλά ακόμα για να βρούμε δώρα και για τους μικρούς και για τους μεγάλους!

4) Πάρε με τη σειρά τις δωρεάν δράσεις

Στο The Christmas Factory υπάρχουν και πολλές δωρεάν δράσεις, τις οποίες μπορείς να απολαύσεις πιο άνετα τις καθημερινές. Κάνε face painting, επισκέψου τον Άγιο Βασίλη για την καθιερωμένη φωτογραφία, γράψε το γράμμα σου στον Άγιο Βασίλη, βοήθησε τα ξωτικά να στολίσετε παρέα μια τεράστια τούρτα που ετοιμάζουν για τον Άγιο Βασίλη στο Εργοστάσιο Γλυκών, παίξε επιτραπέζια στον Εργοστάσιο Παιχνιδιών και γενικά μπες στο κλίμα των Χριστουγέννων!

Plus σε όλα αυτά είναι ότι μέχρι τις 21/12 τα εισιτήρια τις καθημερινές είναι πιο οικονομικά απ’ ότι το ΣΚ (μετά τις 21/12 το εισιτήριο θα κοστίζει το ίδιο όλες τις ημέρες). Επίσης, με το Cosmote Deals κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μπορείς να πάρεις 2 εισιτήρια στην τιμή του ενός για την είσοδο και για να κάνεις απεριόριστες πιρουέτες στο παγοδρόμιο.

Στο The Christmas Factory κάθε μέρα είναι μια εορτή, κάθε βράδυ είναι ένα πάρτι και κάθε στιγμή είναι μια ευκαιρία να ζήσουμε τα Χριστούγεννα στο έπακρο. Και υπόσχεται να γεμίσει με λάμψη, χαρά και αισιοδοξία κάθε μας μέρα μέχρι τις 6 Ιανουαρίου.

More Info:

The Christmas Factory

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Μέρες & Ώρες Λειτουργίας του The Christmas Factory:

έως 21/12

Δευτέρα – Παρασκευή 16.00 – 22.00



Σαββατο-Κυριακή: 10:00 – 22.00

Από 22/12 έως 6/1

Δευτέρα – Κυριακή: 10.00 – 22.00

Κλείσε το εισιτήριο σου εδώ!