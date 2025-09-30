Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν παίρνει περισσότερη πρωτεΐνη από όση χρειάζεται

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη, για τη φυσική λειτουργία του οργανισμού. Όταν όμως, το παρακάνουμε, γίνεται κάτι που δεν θέλουμε.

O διαιτολόγος-διατροφολόγος, Διονύσης Μπουραζάνης εξήγησε στο NEWS 24/7 το λόγο που, όπου και αν γυρίσουμε το βλέμμα μας, θα δούμε ένα προϊόν που αναφέρει πως είναι υψηλής πρωτεΐνης (high protein).

Κυκλοφορούν πια, σε όλες τις εκδόσεις: από μπάρες και γιαούρτια έως μακαρόνια.

Ο ειδικός ενημέρωσε αρχικά, πως «όταν βλέπουμε το high protein σε ένα προϊόν, σημαίνει ότι τουλάχιστον το 20% των θερμίδων αποτελείται από πρωτεΐνη».

Και πλέον μπορούμε να καλύψουμε τις ημερήσιες ανάγκες πολύ εύκολα, ακόμα και αν δεν τρώμε κρέας.

Ο ειδικός επισημαίνει πως προφανώς και χρειαζόμαστε (όλοι) πρωτεΐνη, καθώς είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και τη διατήρηση των μυών, την ανάπλαση των κυττάρων και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

Όπως είπε «προκειμένου να καταναλώσουμε κάτι το οποίο είναι χαμηλότερης ποιότητας, ένα λίγο επεξεργασμένο τρόφιμο, που θα μας δώσει λίγα παραπάνω θρεπτικά συστατικά και πρωτεΐνες, δεν κάνει κακό. Αυτό δεν σημαίνει πως θα μας πάει και στη Γη της Επαγγελίας, διατροφικά».

Μια περίπτωση έξυπνου επεξεργασμένου τροφίμου, είναι «ένα παξιμάδι που πέρα από σιτάρι, περιέχει και λίγο όσπριο». Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται τα high protein προϊόντα, καθώς «σημαίνει ότι έχουν αφαιρεθεί πολλά λιπαρά κι έτσι αυξήθηκε η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη».

Πάντα είναι και χρήσιμο να ρίχνουμε μια ματιά, στην ετικέτα με τα συστατικά, γνωρίζοντας πως αναφέρονται κατά φθίνουσα, σε σειρά, περιεκτικότητα.

«Δηλαδή, αν δούμε τα συστατικά ενός αναψυκτικού και το πρώτο πράγμα που γράφει μετά το νερό είναι η ζάχαρη, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το προϊόν έχει μεγάλη ποσότητα ζάχαρης.

Όλοι οφείλουμε να κοιτάμε εάν ένα τρόφιμο είναι υγιεινό και αυτό το καταλαβαίνουμε από τα συστατικά που αναγράφονται στην ετικέτα.

Μετά ασχολούμαστε και με τη διατροφική του αξία».

Τι κάνει η πρόσληψη υπερβολικής πρωτεΐνης

Ο κύριος Μπουραζάνης τόνισε ότι το πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε καθημερινά, είναι κάτι που προκύπτει από εξίσωση που αφορά προσωπικούς “συντελεστές”, όπως η ηλικία και το φύλλο, όπως φυσικά και αν γυμναζόμαστε. Τον υπολογισμό μπορεί να τον κάνει μόνο ένας διαιτολόγος-διατροφολόγος.

«Η γενική οδηγία είναι πως ο άνθρωπος χρειάζεται από 0.8 έως 2.2 γραμμάρια πρωτεΐνης, ανά κιλό σωματικού βάρους».

«Ο καθένας βέβαια, μπορεί να το παρερμηνεύσει πολύ εύκολα αυτό, καθώς δεν εννοούμε 0.8 με 2.2 γραμμάρια στο κανονικό σωματικό βάρος, αλλά στην άλυπη μυική μάζα.

Το λίπος βγαίνει από την εξίσωση.

Επίσης, είναι διαφορετικό το ζητούμενο του καθενός.

Κάποιοι θέλουν να χάσουν κιλά. Άλλοι θέλουν να διαχειριστούν την υψηλή χοληστερίνη.

Δεν μπορώ να πω σε κάποιον που έχει υγιές βάρος και δεν έχει χοληστερίνη, να “κόψει” τη φέτα, επειδή έχει περισσότερα λιπαρά.

Δεν υπάρχει δηλαδή, καλό ή κακό τρόφιμο. Έχει να κάνει με τις ανάγκες και τους στόχους του καθενός.

Άλλη πρωτεΐνη χρειάζεται άνθρωπος 50 κιλών, άλλη ένας 100 κιλών, άλλη ένας παχύσαρκος και άλλη ένας μυώδης. Η κατανάλωση πρωτεΐνης είναι ανάλογη με το τι θέλουμε να επιτύχουμε».

Αν το παρακάνουμε, η πρωτεΐνη γίνεται λίπος.

«Μελέτες δείχνουν πως στην υπερκατανάλωση, στην περίσσεια πρωτεΐνης σε πολύ μεγάλο βαθμό -πάνω από 3.5 γραμμάρια ανά κιλού σωματικού βάρους- αποθηκεύεται σε λίπος.

Δεν μπορεί δηλαδή, να την αξιοποιήσει κάπως το σώμα. Είναι ωστόσο, νούμερα που χρησιμοποιούμε σε ατομική αξιολόγηση».

Αυτός λοιπόν, μπορεί να είναι ο λόγος που πιστεύεις πως τα κάνεις όλα σωστά και σε θέμα πρόσληψης πρωτεΐνης, αλλά δεν έχεις το αποτέλεσμα που θες.