Το εσώρουχό σου έχει μια κρυφή τσέπη

Στη βάση των σλιτ υπάρχει μια τσέπη που έχει λειτουργικό λόγο ύπαρξης, ενώ προστατεύει και την υγεία μας.

Κάθε ημέρα φοράμε εσώρουχα -αν όχι, κακώς για την υγιεινή σας-, αλλά δεν ξέρουμε πως σε μια κατηγορία, την οποία γνωρίζουμε όλοι, έχει μια τσέπη.

Είναι τα σλιπ.

Ιδιαίτερα στα γυναικεία, στη βάση τους υπάρχει κάτι σαν τσέπη, που όπως εξηγούν ειδικοί δεν είναι “σαν”. Είναι όντως, μια πολύ μικρή τσέπη που έχει και όνομα.

Πού εξυπηρετεί η τσέπη στα σλιπ

Λέγεται gusset και σύμφωνα με το παλαιότερο λεξικό των ΗΠΑ,το Merriam-Webster είναι «ένα συνήθως ένθετο σε τριγωνικό σχήμα ή σχήμα διαμαντιού σε μια ραφή (όπως στο πάνω μέρος ενός μανικιού, τσέπης ή παπουτσιού), για να παρέχει ενίσχυση».

Το gusset είναι ραμμένο έτσι, ούτως ώστε να μένει ανοιχτή η μια πλευρά και να σχηματίζεται μια τσέπη. Δεν προορίζεται για αποθήκευση. Εξυπηρετεί έναν άλλον σκοπό.

Κατά το Leonisa «το επιπλέον στρώμα υφάσματος ενισχύει το εσώρουχο στην περιοχή του καβάλου, η οποία είναι συχνά το στενότερο σημείο του. Αυτό παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εσωρούχου και το βοηθά να διαρκεί περισσότερο.

Το επιπλέον στρώμα υφάσματος βοηθά επίσης, στη συγκράτηση των εκκρίσεων, του ιδρώτα και άλλων πραγμάτων, διατηρώντας τις γυναίκες δροσερές και στεγνές, όπως συνεχίζουν την ημέρα τους.

Το να υπάρχει μια ενίσχυση στο εσώρουχό είναι σημαντικό και για την αποτροπή της διαρροής των εκκρίσεων μέσα από τα εσώρουχά σας, ενώ βοηθά τα γυναικεία μέρη να αναπνέουν.

Πολλοί τύποι γυναικείων εσωρούχων είναι κατασκευασμένοι από συνθετικά υλικά όπως νάιλον, πολυεστέρα, σπάντεξ και άλλα.

Ενώ αυτά τα υλικά προσφέρουν πολλά οφέλη, όπως η ελαστικότητα, δεν “αναπνέουν” πολύ, σε αντίθεση με το βαμβάκι και για αυτό υπάρχει αυτό το επιπλέον στρώμα στο εσώρουχο -ώστε να μην παγιδεύεται ο ιδρώτας και τα βακτήρια στην ευαίσθητη περιοχή κι έτσι να μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης ερεθισμών του δέρματος, βακτηριακών λοιμώξεων, μυκητιασικών λοιμώξεων κ.α.».

Τέλος, το gusset προστατεύει τα πιο ευαίσθητα σημεία σας, διασφαλίζοντας ότι τα εσώρουχα δεν τρίβονται πάνω τους, κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Χωρίς ενίσχυση, τα εσώρουχα μπορεί να γίνουν άβολα, μέσα σε λίγα λεπτά ή ώρες. Αν η ενίσχυση είναι ραμμένη σωστά, δεν την αισθάνεστε καν».