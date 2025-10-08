Tο κινεζικό μυστικό για την εξαφάνιση πρόωρων γκρίζων τριχών

Αν είστε σε ηλικία που δεν θα έπρεπε να έχετε γκρίζες ή άσπρες τρίχες, η παραδοσιακή κινεζική ιατρική έχει κάποιες προτάσεις για εσάς.

Τα γκρίζα ή λευκά μαλλιά συνήθως εμφανίζονται όπως μεγαλώνουμε, στο γενικότερο πλαίσιο της “ωρίμανσης” όλων όσων έχουμε πάνω μας.

Όταν τα βλέπουμε σε νεαρές ηλικίες, το πιθανότερο είναι ότι υπάρχει κληρονομικότητα. Δεν βοηθούν το συναισθηματικό (ή όποιο άλλο) στρες, το κάπνισμα, η έκθεση σε ρύπους και οι ελλείψεις συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών, όπως είναι η βιταμίνη Β12 ή ο χαλκός.

Μπορεί να υπάρχει και θέμα με τον θυρεοειδή ή με αυτοάνοσο νόσημα που επηρεάζει τη μελάγχρωση.

Κοινώς, πηγαίνουμε σε έναν επαγγελματία υγείας και έχουμε υ’ όψιν τη μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2021 και αποκάλυψε πως όταν τα γκρι (ή άσπρα) μαλλιά εμφανίζονται πριν την ώρα τους, μπορούν να αντιστραφούν.

Τι έχει να πει η Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική

Στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, η ζωντάνια και το χρώμα των μαλλιών μας συνδέονται με τα νεφρά, το συκώτι και το αίμα. Τα γκρίζα ή άσπρα μαλλιά σηματοδοτούν ανεπάρκεια στο Jing (το ξέρουμε ως Yin και σημαίνει “ουσία”) που έχει σχέση με τη γήρανση, το άγχος ή την κακή διατροφή.

Από τους αρχαίους λοιπόν, χρόνους επιστρατεύονται εύκολες πρακτικές που έχουν έχουν ως στόχο να εξαφανίζουν τις γκρι τρίχες, όταν εμφανίζονται σε νεαρή ηλικία.

Χρησιμοποιούν τροφές που αποκαθιστούν την ισορροπία μεταξύ νεφρών και συκωτιού που έχει χαθεί και βοηθούν στην παραγωγή μελανίνης, δηλαδή της χρωστικής ουσίας που ευθύνεται για το χρώμα των μαλλιών.

Ας δούμε ποια είναι αυτά τα τρόφιμα.

Οι μαύροι σπόροι που… μαυρίζουν τα μαλλιά

Η Sara Jane Ho, την οποία ενδεχομένως να έχετε δει στο “Mind your Manners” του Netflix (που πήρε Emmy), με κανόνες καλής συμπεριφοράς είναι εκπαιδευτικός, με πτυχία από τα Phillips Exeter Academy, Georgetown University και Harvard Business School και ιδρύτρια του Institute Sarita που βρίσκεται στο Πεκίνο.

Στο κανάλι της, στο YouTube μίλησε και για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η παραδοσιακή κινεζική ιατρική, τις γκρίζες τρίχες που εμφανίζονται στο κεφάλι μας, στα νιάτα μας.

Όπως είπε σύμφωνα με την ΠΚΙ «οι γκρίζες τρίχες σε πρώιμη ηλικία “ερμηνεύονται” ως ανισορροπία των νεφρών και του συκωτιού. Μπορούμε να την υποστηρίξουμε, με ζεστά τρόφιμα, όπως πάστα από μαύρο σουσάμι ή καρύδια».

Βάσει της επιστήμης, οι σπόροι μαύρου σουσαμιού καταπολεμούν το οξειδωτικό στρες.

Όπου “οξειδωτικό στρες”, το σώμα μας έχει πολλά βλαβερά μόρια -λέγονται ελεύθερες ρίζες- που δημιουργούνται από το στρες, την κακή διατροφή, το κάπνισμα ή τη ρύπανση. Δεν έχει αρκετά αντιοξειδωτικά, δηλαδή ουσίες να εξουδετερώσουν τα βλαβερά μόρια που έτσι, έχουν την ευκαιρία να “τραυματίσουν” κύτταρα.

Για να καλύψουμε το κενό, υπάρχουν τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Στην περίπτωση των μαλλιών, μαζί με τον χαλκό καθυστερούν την απώλεια μελανίνης.

Σε ό,τι αφορά την ποσότητα που χρειαζόμαστε, αρκεί μια κουταλιά της σούπας σπόρους μαύρου σουσαμιού κάθε ημέρα, για να “τραφούν” το αίμα και τα νεφρά.

Ακολουθεί μια συνταγή.

Ο ξηρός καρπός που είναι εχθρός των γκρίζων μαλλιών

Πέραν του μαύρου σουσαμιού, η Sara Jane Ho αποκάλυψε και ότι «τα καρύδια είναι τροφή που τονώνει το νεφρικό yang, το οποίο η ΠΚΙ συνδέει με τη ζωτικότητα και το χρώμα των μαλλιών. Προσφέρουν ζεστασιά στο σώμα, ενισχύουν τα νεφρά και τους πνεύμονες και υποστηρίζουν τη συνολική ζωτικότητα, καθυστερώντας τα σημάδια γήρανσης -πχ τα γκρίζα μαλλιά».

Επιστημονικά, έχει φανεί διαπιστωθεί ότι τα καρύδια είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνες Β (ειδικά Β7/βιοτίνη), χαλκό και αντιοξειδωτικά (π.χ. βιταμίνη Ε).

Ο χαλκός είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην παραγωγή μελανίνης.

Τα αντιοξειδωτικά των καρυδιών μειώνουν τη φλεγμονή και την οξειδωτική βλάβη της συσσώρευσης υπεροξειδίου του υδρογόνου στους θύλακες -το θύμα είναι η μελανίνη-, παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στο πρόωρο γκριζάρισμα.

Τα υγιή λίπη που περιέχουν, επίσης βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής.

Χρειάζεστε 7 με 14 ωμά ή ελαφρώς καβουρδισμένα καρύδια, ανάλογα με το μέγεθος, την ημέρα, με τους Κινέζους να κάνουν και μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής με λάδι από καρύδια. Η επιλογή αυτή βελτιώνει την κυκλοφορία και θρέφει τους θύλακες των τριχών.

Αν δυσκολεύεστε με την πέψη, μπορείτε να μουλιάσετε τα καρύδια όλο το βράδυ και να τα καταναλώσετε το πρωί -αυτό είναι κάτι που λατρεύουν οι Κινέζοι, γιατί βοηθά την πέψη.

Μπορείτε και να τα σπάσετε και να τα βάλετε σε γιαούρτια ή σαλάτες.