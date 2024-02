Το ντοκιμαντέρ WHO I AM NOT της Tünde Skovrán έρχεται τον Φεβρουάριο στο CINEDOC

Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον καθημερινό αγώνα των ίντερσεξ ατόμων για αποδοχή μέσα από την τρυφερή ματιά της δημιουργού Tünde Skovrán και προβάλλεται στο CINEDOC με την υποστήριξη της Intersex Greece.

Το ντοκιμαντέρ WHO I AM NOT (ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ) της Tünde Skovrán έρχεται τον Φεβρουάριο στο CINEDOC και προβάλλεται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Ρέθυμνο με την υποστήριξη της Intersex Greece.

Το ντοκιμαντέρ έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2023), όπου απέσπασε τρία βραβεία:

Αργυρό Αλέξανδρο στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, για ένα «…έντονα συναισθηματικό και επιδραστικό κινηματογραφικό ταξίδι».

Βραβείο Mermaid για «…δύο δυνατούς χαρακτήρες που μας οδηγούν με ευγένεια και ειλικρίνεια σε ένα ταξίδι αναζήτησης της έκφρασης φύλου στην πιο γνήσια μορφή του».

Βραβείο WIFT GR για την τρυφερή σκηνοθετική ματιά της Tünde Skovrán, «…που φωτίζει με διακριτική κινηματογράφηση και εξαιρετικό μοντάζ ένα γενναίο ταξίδι εσωτερικής αναζήτησης γεμάτο ενσυναίσθηση, χιούμορ και ανθρωπιά, υπενθυμίζοντας την κοινή μας υπόσταση».

Η ταινία διακρίθηκε και σε πολλά φεστιβάλ του εξωτερικού, αποσπώντας βραβεία στα Docs Barcelona, Krakow Film Festival, Documentary Edge Festival, San Francisco International LGBTQ+ Film Festival και Bilbao International GLT Film Festival.

Η αθηναϊκή πρεμιέρα της ταινίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στις 20.00 στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει συζήτηση με τη Βασιλική Βουβάκη, Πρόεδρο ΔΣ της Intersex Greece και τη Νικολέττα Πικραμένου, Νομικό της Οργάνωσης, αλλά και κέρασμα από τις «Γεύσεις της Δαμασκού» με αυθεντική συριακή κουζίνα και γευσιγνωσία επιλεγμένων κρασιών σε συνεργασία με το δίκτυο παραγωγών Open Farm.

Who I Am Not – Τι Δεν Είμαι

Ντοκιμαντέρ | Σκηνοθεσία: Tünde Skovrán | 2023 | Ρουμανία, Καναδάς | 105’

TRAILER

https://youtu.be/u5PaLn1gOO4

PRESSKIT

https://drive.google.com/drive/folders/1T9atfJG5GeQ7a-2EkzLCQZuzUbXD4NCI

ΣΥΝΟΨΗ

Τι ορίζει αν είμαστε άνδρες ή γυναίκες; Τελικά, έχει σημασία αυτός ο διαχωρισμός;

Η ταινία ακολουθεί την ιστορία δύο ίντερσεξ ατόμων στην Νότιο Αφρική με διαμετρικά αντίθετες ζωές, που ωστόσο έχουν ένα κοινό: δε νιώθουν ότι ανήκουν στο δίπολο αρσενικού-θηλυκού. Ένα συγκινητικό και ελπιδοφόρο πορτραίτο, που δίνει φωνή στο διαχρονικά παραμελημένο 2% του παγκόσμιου πληθυσμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

• ΑΘΗΝΑ

1. Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, 20.00

Γαλλικό Ινστιτούτο (Σίνα 31, Αθήνα)

Προπώληση:

https://www.more.com/cinema/festival/valentinesday/cinedoc-2024-who-i-am-not/

2. Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, 16.00

Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ (Κηφισίας 109, Αμπελόκηποι)

Προπώληση στο ταμείο του κινηματογράφου και στο: https://www.danaoscinema.store/ibooking93/shows.xhtml

• ΒΟΛΟΣ

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, 19.30

Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας Βόλου

Προπώληση: ΕΝΤΕΚΑ – Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Πληροφορίες: https://www.facebook.com/CineDocVolos

• ΡΕΘΥΜΝΟ

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, 20.00

Χώρος Πολιτισμού «Σημείο»

Πληροφορίες: https://www.facebook.com/yannisbleproductions/

• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, 19.00

Λιμάνι, Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης

Προπώληση: https://www.more.com/

Πληροφορίες: https://www.filmfestival.gr/el/