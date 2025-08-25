Αυτό είναι το ταχύτερο παπούτσι τρεξίματος που έχεις φορέσει

Το FuelCell Rebel της New Balance είναι κάτι περισσότερο από ένα αθλητικό παπούτσι – είναι ένα σύμβολο ελευθερίας, προσωπικής έκφρασης και ταχύτητας

Σχεδιασμένο για δρομείς που ξεχωρίζουν και ακολουθούν το δικό τους ρυθμό, εμπνέει καθημερινά να βγεις να τρέξεις, να διεκδικήσεις περισσότερα και να κάνεις το τρέξιμο μέρος της ταυτότητάς σου.

Αισθητική που προκαλεί. Απόδοση που εμπνέει.

Το FuelCell Rebel εντυπωσιάζει από την πρώτη ματιά, χάρη στον τολμηρό σχεδιασμό του που ξεχωρίζει. Δεν είναι μόνο όμορφο όμως· είναι «φτιαγμένο» για να τρέχει.

O πυρήνας κατασκευής του είναι η ενδιάμεση σόλα FuelCell, εμπλουτισμένη με PEBA, για αυξημένη επιστροφή ενέργειας κι αίσθηση ώθησης σε κάθε σου βήμα. Η εμπειρία τρεξίματος γίνεται πιο έντονη, πιο «ζωντανή» – είτε κυνηγάς νέο ρεκόρ είτε απλώς διατηρείς τη φόρμα σου.

Ελαφρύ. Υψηλή διαπνοή. Απόλυτα σταθερό.

Το επάνω μέρος του παπουτσιού έχει σχεδιαστεί με τη FANTOMFIT τεχνολογία, που προσφέρει δομική υποστήριξη χωρίς περιττό βάρος. Η ειδική κατασκευή της γλώσσας εξασφαλίζει σταθερότητα στο μέσο του ποδιού, ώστε να νιώθεις σιγουριά σε κάθε στροφή, σε κάθε επιτάχυνση.

Με βάρος μόλις 225g για το ανδρικό (6mm drop) και 180g για το γυναικείο (6mm drop), το Rebel είναι εξαιρετικά ελαφρύ, ιδανικό για δρομείς που κυνηγούν τον χρόνο – είτε πρόκειται για απλή προπόνηση είτε για τον επόμενο αγώνα.

Θα τα βρεις στα επίσημα καταστήματα και στο Εshop της New Balance, όπως και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.