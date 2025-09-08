Το πιο σημαντικό συμπλήρωμα για τον άνδρα και τη γυναίκα, σύμφωνα με έναν ειδικό

Καθηγητής κλινικής ιατρικής δίνει το πιο σημαντικό συμπλήρωμα για γυναίκες και άνδρες και εξηγεί γιατί όλοι χρειαζόμαστε βιταμίνη D.

O Δρ Roger Seheult, των ειδικοτήτων στην παθολογία, την πνευμοπάθεια, την εντατική θεραπεία και την ιατρική ύπνου, ήταν καλεσμένος στο δημοφιλέστερο podcast για την ευζωία (The Diary of a CEO) για να κάνει κάποιες διευκρινίσεις για τα συμπληρώματα, που τελευταία παίρνουμε όλο και περισσότερο, χωρίς ιατρική συμβουλή.

Όπως λέει από μόνη της η λέξη “συμπλήρωμα” και επαναλαμβάνει ο Δρ Seheult, υπάρχουν για να καλύπτουν ανάγκες που δεν καλύπτουμε δια της τροφής και οι οποίες ανάγκες διαπιστώνονται στις εξετάσεις αίματος ή ορμονών. Επειδή κάποιος γνωστός μας έχει βοηθηθεί από μια βιταμίνη, δεν σημαίνει πως σε εμάς θα έχει την ίδια επίδραση.

Δεν χρειαζόμαστε όλοι τα ίδια συμπληρώματα

Στο vlog cast, με τίτλο «τι πρέπει να γνωρίζουν οι άνδρες και οι γυναίκες για τις βιταμίνες» ο ειδικός τονίζει τον ρόλο των στοχευμένων συμπληρωμάτων, ιδιαίτερα του μαγνησίου για τις γυναίκες και του ψευδαργύρου για τους άνδρες, για την υποστήριξη της ορμονικής υγείας, και πόσο βοηθάει η βιταμίνη D τη συνολική υγεία.

Εξηγεί πώς οι ορμονικές απαιτήσεις που αφορούν το φύλο, επηρεάζουν τις επιλογές συμπληρωμάτων και πώς οι ελλείψεις, ειδικά στη βιταμίνη D, μπορούν να επηρεάσουν την ανοσολογική και ορμονική μας λειτουργία.

Στην ερώτηση λοιπόν, ποιο είναι το πιο σημαντικό συμπλήρωμα για τις γυναίκες, ο Δρ Seheult εξήγησε ότι «είναι το μαγνήσιο, που υποστηρίζει την παραγωγή όλων των ορμονών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη ρύθμιση διαφόρων σωματικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγικής υγείας, της διάθεσης και των επιπέδων ενέργειας».

Σε ό,τι αφορά τους άνδρες, το πιο σημαντικό συμπλήρωμα «είναι ο ψευδάργυρος, λόγω του ρόλου του στην παραγωγή τεστοστερόνης, ορμόνη ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των μυών, την ενέργεια και τη συνολική ανδρική υγεία».

Τι ισχύει για τη βιταμίνη D

Σε ό,τι αφορά τη βιταμίνη D, το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει ανεπάρκεια «κάτι που συμβαίνει όσο περισσότερο βιομηχανικός γίνεται ο κόσμος, όσο πιο ευκατάστατοι γινόμαστε, όσο ικανότεροι είμαστε να φτιάχνουμε κατοικίες και να διαχειριζόμαστε την ατμόσφαιρα με κλιματιστικά. Από τη φύση μας η άνθρωποι τείνουμε να αποφεύγουμε τα ακραία. Δεν μας αρέσει η υπερβολική ζέστη, το πολύ κρύο. Μέχρι και στο αυτοκίνητο, έχουμε έλεγχο κλιματισμού.

Δεν μας αρέσει να βγαίνουμε στον ήλιο και αυτό έχει συνέπειες.

Παρεμπιπτόντως, μπορούμε να πάρουμε βιταμίνη D και από τροφές, για παράδειγμα τα μανιτάρια ή συγκεκριμένα είδη ψαριού.

Στα του συμπληρώματος, πρέπει να γίνεται μέτρηση (βλ. αιματολογικά) που να δείχνει τα επίπεδα της.

Εάν είναι κάτω από 30 ng/mL, το ανοσοποιητικό σας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Χρειάζεται να φτάσει τουλάχιστον στο 35. Για την ορμονική υγεία, πρέπει να την αυξήσουμε περισσότερο, περίπου στα 60 με 70, ώστε να λειτουργούν οι ορμόνες σας στο μέγιστο.»

O Δρ Seheult θύμισε πως η χαμηλή βιταμίνη D συνδέεται με αυξημένους κινδύνους για τη συνολική υγεία (από δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού, έως άνοια και καρκίνο) «ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εποχών με μειωμένη έκθεση στο ηλιακό φως».

Σε κάθε περίπτωση, ο επαγγελματίας υγείας επισήμανε ότι τα συμπληρώματα και οι πολυβιταμίνες δεν είναι για χόρταση ή άκακα «και τις περισσότερες φορές, μπορεί να μην είναι καν, απαραίτητα», με την ισορροπημένη διατροφή “να παρέχει συχνά επαρκή θρεπτικά συστατικά». Σε αυτήν την περίπτωση «τα συμπληρώματα μπορεί να ενέχουν κινδύνους, λόγω αλληλεπιδράσεων ή μη ρυθμιζόμενων δοσολογιών».