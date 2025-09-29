Το ζώο που κοιμάται 22 ώρες την ημέρα

Στο ζωικό βασίλειο υπάρχουν είδη που κοιμούνται όλη την ημέρα, γιατί… έτσι επιβιώνουν. Ένα μαζεύει δυνάμεις, για τις επιθέσεις του.

Μοιραζόμαστε τις ζωές μας με σκύλους, στο βαθμό που μπορούμε να γνωρίζουμε ότι τους κάνουμε… σαν τα μούτρα μας, στο θέμα του ύπνου.

Δηλαδή, ναι μεν, οι τετράποδοι φίλοι μας είναι “προγραμματισμένοι” να κοιμούνται από 12 έως 14 ώρες την ημέρα, με τις ώρες να εξαρτώνται και από τη ράτσα, την ηλικία και το περιβάλλον διαβίωσης, αλλά επηρεάζονται από τις συνήθειες του κηδεμόνα.

“Αντιγράφουν” δηλαδή, τις συνήθειες μας και στον ύπνο.

Οι γάτες κοιμούνται, κατά μέσο όρο, από 12 έως 16 ώρες την ημέρα. Ο αριθμός εξαρτάται από την ηλικία, τη δραστηριότητα και την υγεία τους. Για το μεγαλύτερο διάστημα, ο ύπνος είναι ελαφρύς, ενώ το είδος έχει εξελιχθεί για να ξεκουράζεται συχνά, μέσα στην ημέρα, κάτι που ισχύει και για τους σκύλους.

Τα κοάλα κοιμούνται, κουλουριασμένα, σε δέντρα. iStock

Δεν είναι όμως, αυτά τα ζώα που κοιμούνται περισσότερο. Kατά το BCC Science το ρεκόρ το έχουν τα κοάλα, που μπορούν να κοιμούνται έως και 22 ώρες την ημέρα. Ακολουθεί ο βραδύπους, με 20 ώρες .

Τα κοάλα χρειάζονται 22 ώρες ύπνου, επειδή η διατροφή τους αποτελείται αποκλειστικά από φύλλα ευκαλύπτου που δεν έχουν πολλά θρεπτικά συστατικά και είναι δύσπεπτα. Έτσι, ο οργανισμός τους χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να τα διασπάσει και τα τα αφομοιώσει. Τα λίγα θρεπτικά συστατικά σημαίνουν πως χρειάζεται μεγάλος περιορισμός ενέργειας.

O βραδύπους κοιμάται, αγκαλιάζοντας τον εαυτό του. iStock

Σε ό,τι αφορά τον βραδύποδα, έχει αργό μεταβολισμό και επίσης, τρώει φύλλα που είναι χαμηλά σε θρεπτικά συστατικά και δύσπεπτα. Είναι ζώο με χαμηλή μυική μάζα και αυτό σημαίνει πως δεν του είναι εύκολο να διατηρήσει εύκολα τη θερμοκρασία του σώματος του. Οπότε, κοιμάται πολύ (αγκαλιάζοντας τον εαυτό του), για μόνωση και προστασία από το κρύο.

Και αυτές οι δυο περιπτώσεις βασίζουν στον ύπνο την επιβίωση τους, αφού κοιμούνται κρυμμένα, για ώρες και έτσι προστατεύονται από τα αρπακτικά.

Tην πρώτη τριάδα των ζώων που κοιμούνται περισσότερο, συμπληρώνει η καφέ νυχτερίδα, που ως νυκτόβια κοιμάται κοντά στις 20 ώρες την ημέρα. Μένει ξύπνια για περίπου 4 ώρες, ώστε να κυνηγήσει έντομα στο σκοτάδι.