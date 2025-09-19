Τρεις φυσικοί τρόποι για να μην αισθανείς ποτέ ξανά ναυτία

Γιατροί αποκάλυψαν τρεις τρόπους που “νικούν” τη ναυτία. Είναι φυσικοί, προσβάσιμοι και πιο αποτελεσματικοί από τα φάρμακα.

Κάναμε το Google προορισμό για θέματα που αφορούν την υγεία μας, σωματική και ψυχική. Δεν θα κάναμε την τεχνητή νοημοσύνη;

Στοιχεία δείχνουν διαρκώς πως έχουμε “ακουμπήσει” πάνω στα Large Language Models (ChatGPT, Perplexity, Gemini κλπ), τα οποία νιώθουμε ως δικούς μας ανθρώπους, αλλά και σύμβουλο για όλα μας τα προβλήματα

Ενδεχομένως να ξημερώσει κάποτε η ημέρα που θα μπορούν τα LLM να είναι αποτελεσματικά, ως επαγγελματίας υγείας. Προς το παρόν, θέλουν δουλίτσα. Και για αυτό είναι χρήσιμο να συνεχίσουμε να εμπιστευόμαστε τους πραγματικούς γιατρούς.

Όπως ο Mikhail Oskarovich Varshavski, γνωστός στις πλατφόρμες ως Doctor Mike. Οι εκατομμύρια ακόλουθοι του έχουν εκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίον εξηγεί πράγματα που δεν μπορεί να μας δώσει ένα LLM -ακόμα.

Στο τελευταίο του video στο YouTube, ζήτησε από γιατρούς να αναφέρουν τη φυσική θεραπεία που “δουλεύει”. Τρεις εστίασαν σε πολύ απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους, για να διαχειριστούμε τη ναυτία.

Φυσικοί τρόποι για τη ναυτία που λειτουργούν καλύτερα από τη δραμαμίνη

Ο αναισθησιολόγος, Δρ Μyro Figura πρότεινε «το απολυμαντικό μαντηλάκι με αλκοόλη, για τους ασθενείς που νιώθουν ναυτία, έπειτα από ένα χειρουργείο».

Η συγκεκριμένη λύση προτάθηκε «για όλων των ειδών τις ναυτίες, καθώς φαίνεται πως κάποιες φορές έχει καλύτερα αποτελέσματα από τα φάρμακα». Οι οδηγίες χρήσεως έχουν ως εξής: «Παίρνουμε το μαντηλάκι και το τρίβουμε στο κάτω μέρος της μύτης μας -στα ρουθούνια. Το αποτέλεσμα που έχει οφείλεται στην αρχή του οσφρητικού περισπασμού.

Με απλά λόγια, είναι τόσο δυνατό ερέθισμα που “αναγκάζει” τον εγκέφαλο σας, να σκεφτεί κάτι άλλο. Τα αποτελέσματα διαρκούν μιάμιση ώρα και κάποιες φορές, είναι καλύτερα από ορούς».

Ο γαστρεντερολόγος Δρ Benjamin Schmidt διάλεξε το τζίντζερ, ως «εκπληκτική φυσική θεραπεία για τη ναυτία. Έχει μελετηθεί εκτενώς και παρέχει εξαιρετική ανακούφιση σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και σε εγκύους. Επίσης, δεν έχει ανησυχητικές παρενέργειες, όπως είναι η αρρυθμία ή η δυσκοιλιότητα, που μπορούν να έχουν τα φάρμακα για τη ναυτία.

O παιδίατρος Δρ Alok Patel πρόσθεσε και τη μέντα για τη ναυτία, μαζί με «το αλατόνερο, για γαργάρες για παιδιά που έχουν πονόλαιμο ή πόνο στο στόμα».