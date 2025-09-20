ART ATHINA 2025: ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ
Πήγαμε στην Art Athina 2025, μία από τις μακροβιότερες φουάρ της Ευρώπης, στο Ζάππειο Μέγαρο και σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις σας.
Με τη συμμετοχή 72 αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η Art Athina 2025 άνοιξε τις πύλες της στο κοινό, πιστή στο καθιερωμένο ραντεβού της στο Ζάππειο Μέγαρο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως το σημαντικότερο ετήσιο γεγονός των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα και μία από τις μακροβιότερες φουάρ της Ευρώπης. Στην καρδιά αυτής της συνάντησης, η Τέχνη προσπαθεί να βρει τον δρόμο της, να ξαναχτίσει την ουσία της, για να μιλήσει στο σήμερα, με δυναμισμό και τόλμη.
«Στο δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο της σύγχρονης τέχνης, η Art Athina διατηρεί τον ρόλο της ως σταθερό σημείο αναφοράς για την εικαστική κοινότητα της χώρας. Με τη συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία της, λειτουργεί ως ζωντανή πλατφόρμα εξωστρέφειας, διαλόγου και εξέλιξης, ενισχύοντας τους δεσμούς της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής με το διεθνές περιβάλλον.
Η συνέχιση της Art Athina αποτελεί εγγύηση για την ενίσχυση της εγχώριας καλλιτεχνικής παραγωγής, τη στήριξη του δικτύου των γκαλερί και, κυρίως, για την καλλιέργεια ενός ενεργού και συμμετοχικού κοινού», τόνισε μεταξύ άλλων εξαιρετικά συγκινημένη η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης, Γιάννα Γραμματοπούλου, κατά τη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της φετινής φουάρ που δόθηκε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στον κήπο του Ζαππείου.
Ο γενικός διευθυντής της φουάρ, Αντώνης Κούρκουλος πήρε στη συνέχεια τον λόγο επισημαίνοντας πως “η Art Athina είναι μια συνάντηση, όπου το σύνολο της ελληνικής εικαστικής σκηνής παρουσιάζει τα καλύτερα δείγματα της ετήσιας παραγωγής σε συνδυασμό με πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις από το εξωτερικό. Ένα γεγονός που δεν μετριέται μόνο με την επιτυχία των αριθμών, αλλά κυρίως με το αποτύπωμα που αφήνει στην πόλη και στη μνήμη όσων συμμετέχουν. Αποτελεί έναν θεσμό που συνέχεια επανεφευρίσκει τον εαυτό του και παραμένει επίκαιρος και φρέσκος».
Περπατώντας μέσα στις αίθουσες του Ζαππείου – στο βασικό πρόγραμμα της Art Athina 2025 δηλαδή – ανάμεσα στις δεκάδες γκαλερί και τα εκατοντάδες έργα τέχνης, νιώθεις πως εκεί χτυπά η καρδιά της σύγχρονης Τέχνης. Μιας Τέχνης που μοιάζει να βρίσκεται στα πρόθυρα υπερκόπωσης, σαν να διανύει τις τελευταίες καλές της μέρες. Η ένταση και η ενέργεια των έργων, η ακατάπαυστη ροή των χρωμάτων και των μορφών, φέρνουν στο νου την αίσθηση ενός οργανισμού που πασχίζει να αναπνεύσει, σε έναν κόσμο που μοιάζει να χάνει τον εαυτό του. Απομόνωση, πολεμικά τοπία με διάφορες τεχνικές, πολύχρωμες ταπισερί, φωτογραφίες σκοτεινές, ακανόνιστα γλυπτά, εγκαταστάσεις που αποπνέουν μία βαρυθυμία… Καμία εντύπωση βέβαια δεν προξενεί αυτό. Κάπως έτσι είναι και οι μέρες που διανύουμε: θολές, σκοτεινές,γεμάτες αβεβαιότητα και φόβο. Κάπως έτσι είναι και η Τέχνη τους: μπερδεμένη, γεμάτη ερωτήματα και αμφιβολίες για το ποιο δρόμο να ακολουθήσει.
Πέρα από τις γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό που που αποπνέουν αυτό το δυστοπικό συναίσθημα στις προτάσεις τους, δυναμικό παρών δηλώνει και φέτος η ενότητα του Design. Η ενότητα αυτή συντίθεται από γκαλερί που δραστηριοποιούνται στον χώρο του σύγχρονου design με έμφαση στις παραδοσιακές τεχνικές, προσφέροντας μια νέα διάσταση στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το design σήμερα. Φέτος, το επίκεντρο είναι το γυαλί—εύθραυστο και ανθεκτικό, διάφανο και γεμάτο βάθος—καλώνοντάς μας να κοιτάξουμε μέσα του και πέρα από την επιφάνειά του. Το γυαλί, ως υλικό που ενσωματώνει την αντίφαση της εύθραυστης ανθεκτικότητας, καλεί τον θεατή να επαναπροσδιορίσει την αξία του σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει.
Αντίστιξη στα έργα γυαλιού προσφέρουν τα vintage έπιπλα, που «υφαίνουν μνήμη και ιστορία στο λεξιλόγιο του σύγχρονου design», όπως επισημαίνουν η Τίνα Δασκαλαντωνάκη και ο Μάνθος Καλούμενος, οι οποίοι επιμελούνται τη συγκεκριμένη ενότητα. Αυτά τα αντικείμενα, ενώ φέρουν μαζί τους τη βαριά κληρονομιά του παρελθόντος, συνδυάζονται με τις νέες προσεγγίσεις του design, προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα σύγκρουση παλιού και νέου, παράδοσης και καινοτομίας.
Παράλληλα, η ενότητα Projects αναδεικνύει τις πιο πειραματικές και συλλογικές πρακτικές της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής, όπως παρουσιάζονται από ανεξάρτητους χώρους τέχνης και μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς. Υπό την επιμέλεια της Οντέτ Κουζού, η φετινή έκθεση εστιάζει στις τελετουργίες και πρακτικές της καθημερινότητας που λειτουργούν ως μέσα δημιουργίας κοινωνικών δεσμών και σχέσεων.
Μέσα από εγκαταστάσεις, συλλογικές δράσεις και συμμετοχικά έργα, οι επισκέπτες καλούνται να βιώσουν την τέχνη ως εργαλείο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικότητας και της κοινωνικής εμπλοκής στην παραγωγή πολιτισμού.
Παράλληλες δράσεις
Φέτος, ο εκθεσιακός πυρήνας της Art Athina πλαισιώνεται από πλήθος παράλληλων δράσεων, δημιουργώντας μια πλατφόρμα διαλόγου, ανταλλαγής ιδεών και πειραματισμού. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ελληνική εικαστική πραγματικότητα, να συνδεθούν με τις διεθνείς εξελίξεις και να εξερευνήσουν τις νέες τάσεις στον χώρο της σύγχρονης τέχνης.
Συνοπτικά, η Art Athina 2025 προσφέρει στους επισκέπτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, όχι μόνο την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις πιο πρόσφατες προτάσεις των γκαλερί και να δουν ιστορικά έργα, αλλά και να συμμετάσχουν σε ένα ευρύ φάσμα παράλληλων δράσεων.
Οι επισκέπτες μπορούν να:
– Επισκεφθούν τον ειδικό χώρο αφιερωμένο στο design, με ενισχυμένη παρουσία φέτος.
– Παρακολουθήσουν τον νέο κύκλο δημόσιων συζητήσεων Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club, με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων από την εγχώρια και διεθνή εικαστική σκηνή, στην Αίγλη Upstairs.
– Γνωρίσουν τις καλλιτεχνικές εκδόσεις που θα παρουσιαστούν στο Athens Art Book Fair, στην εναρκτήρια συνεργασία του με την Art Athina 2025.
-Συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες, σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Life is for all.
– Χρησιμοποιήσουν την εξειδικευμένη εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα, δημιουργώντας τη δική τους «γκαλερί» που παραμένει ενεργή και μετά την ολοκλήρωση της φουάρ, σε συνεργασία με την Art Volt.
– Κάνουν μια στάση στο pop-up περίπτερο του οίκου Hermès, για να συμμετάσχουν σε πολλές διαφορετικές δράσεις και να αποκτήσουν το τεύχος του περιοδικού Le Monde d’Hermès στην αλέα επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας.
Το παράλληλο πρόγραμμα της φουάρ συνθέτουν οι παρακάτω ενότητες:
Performance
Πολυδιάστατο το φετινό πρόγραμμα αποτελεί πεδίο συνάντησης της περφόρμανς και του χορού με τη φωτογραφία και τα ψηφιακά μέσα. Το Flux Laboratory επιστρέφει στην Art Athina και μαζί με τον Νικόλα Βαμβουκλή, που επιμελείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ενότητα των performances, οργανώνουν ένα πρόγραμμα που προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα περιβάλλον δημιουργικής ανταλλαγής και καλλιτεχνικού διαλόγου. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος και το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζουν το εκρηκτικό φινάλε της παράστασης «Golden Age». Ο Ari Seth Cohen, καταξιωμένος φωτογράφος, συγγραφέας και δημιουργός του Advanced Style, ενός πρότζεκτ αφιερωμένου «στην καταγραφή της κομψότητας της τρίτης ηλικίας», φέρνει στις αποσκευές του μια μοναδική έκθεση φωτογραφίας.
Σε συνεργασία με μία από τις πιο εμβληματικές μούσες του, το μοντέλο, μπλόγκερ και δημιουργό του Style Crone, Judith Boyd, οι επισκέπτες της Art Athina θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να τους θέσουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με τη δημιουργική έκφραση και τη θετική προσέγγιση της γήρανσης, αλλά και -αν προσελκύσουν με το στυλ τους- να βρεθούν απέναντι από τον φωτογραφικό φακό του Ari Seth Cohen. Στην ενότητα υπό τον τίτλο «NOW WHAT», σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή, ο χορογράφος Άγγελος Παπαδόπουλος θα παρουσιάσει τη νέα του δουλειά «An UMBRA Story» που κινείται στην επικράτεια των ονείρων. Η λαϊκή αγορά, η αρχιτεκτονική και οι πρωταγωνιστές της θα βρεθούν στο επίκεντρο της περιπατητικής συλλογικής περφόρμανς «Αγορές και Αγορές», της Collectif ΜASI.
Η Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία μέσα από το έργο της «Such A Crybaby» εξερευνά την νεανική κουλτούρα των φαν μέσω του ήχου, της κίνησης και της φωνής. Τέλος, η Κατερίνα Ζαχαροπούλου με το «Performance as Interview as Performance» δημιουργεί ένα δεύτερο φόρεμα πάνω από το δικό της με τις απαντήσεις που λαμβάνει από το κοινό στο πλαίσιο μιας σιωπηλής, γραπτής «συνέντευξης».
Εditions
Παρών φέτος στην Art Athina 2025 και ο πρώτος θεσμός στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τις καλλιτεχνικές εκδόσεις, το Athens Art Book Fair. Tο ανεξάρτητο, artist-run εγχείρημα στοχεύει στην προώθηση και υποστήριξη της εγχώριας παραγωγής καλλιτεχνικών εντύπων, καθώς και στη δημιουργία μιας σκηνής γύρω από τις ανεξάρτητες εκδόσεις και συνδέσμων με αντίστοιχες εκδοτικές πρακτικές.
Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club
Ένας νέος κύκλος δημόσιων συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών για τη σύγχρονη τέχνη ανοίγει φέτος στην Art Athina, τον οποίο συνεπιμελούνται η Μαριλένα Κουτσούκου, Διευθύντρια Ανάπτυξης της φουάρ και η Kim Conniff Taber, Διευθύντρια Σύνταξης του Art for Tomorrow. Κεντρικός θεματικός άξονας γύρω από τον οποίο θα τεθούν ερωτήματα είναι «πώς μπορούν όσοι συλλέγουν, εκθέτουν και στηρίζουν την τέχνη να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού και ευέλικτου πολιτιστικού μέλλοντος;». Τις απαντήσεις θα κληθούν να δώσουν οι Σωτήρης Μπαχτσετζής – Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη, Vincenzo de Bellis -Chief Artistic Officer, Global Director of Art Basel Fairs, Αφροδίτη Παναγιωτάκου – Καλλιτεχνική Διευθύντρια, Ίδρυμα Ωνάση, Wim Pijbes – Ιστορικός Τέχνης και Διευθυντής, Droom en Daad, Durjoy Rahman – Ιδρυτής, Durjoy Bangladesh Foundation, Marcello Dantas, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του SFER IK Museion in Tulum στο Μεξικό, Γιώργης Μαγγίνης, Επιστημονικός Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη. Συντονίστρια θα είναι η Farah Nayeri, αρθρογράφος της εφημερίδας The New York Times. Tα Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club θα φιλοξενηθούν στην Αίγλη upstairs, που αναδεικνύεται σε venue partner της Art Athina 2025.
Kids’ Educational Program
Δημιουργικά εργαστήρια ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, μικτής τεχνικής και θεατρικού παιχνιδιού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά «Little Athina» που σχεδίασε και φέτος για την Art Athina o μη κερδοσκοπικός διεθνής φορέας ΚROMA. Κεντρικός θεματικός άξονας είναι η Αθήνα και οι πολλοί και διαφορετικοί τρόποι που προτείνονται στους μικρούς φίλους της φουάρ για να την ανακαλύψουν. Για δεύτερη φορά φέτος η Art Athina και το Kroma συνεργάζoνται με την ομάδα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Life is For All, ώστε στα εκπαιδευτικά εργαστήρια να συμπεριληφθούν παιδιά και έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες.
Σημαντική είναι η συμβολή του G design studio, του branding agency της Art Athina, που για ακόμη μία χρονιά προσέδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στην οπτική ταυτότητα της διοργάνωσης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σταθερά στη διεθνή διάσταση της διοργάνωσης. Μέσω του VIP προγράμματος, που σχεδίασαν η Μαριλένα Κουτσούκου και η Θεοδώρα Κουμουνδούρου και υλοποιείται φέτος για πρώτη φορά με την πολύτιμη υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας προσκαλούνται φιλότεχνοι από το εξωτερικό και αποκτούν μια ουσιαστική γνωριμία με την ελληνική εικαστική σκηνή μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα.
Για τέταρτη χρονιά συνεχίζεται ο θεσμός του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη, ο οποίος αποσκοπεί στην προώθηση νέων καλλιτεχνών, σε συνεργασία με το MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, ένα από τα πέντε Μουσεία του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus). Δυνατότητα συμμετοχής έχουν εικαστικοί έως 45 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και προτείνονται από την γκαλερί που τους εκπροσωπεί.
Είναι ήδη σε εξέλιξη η ατομική έκθεση – έπαθλο του περυσινού νικητή, Πάνου Προφήτη (γκαλερί Τhe Breeder), υπο τον τίτλο «La Bocca La Grotta» (Το Στόμα Το Σπήλαιο) στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά (Πλ. Αγίων Ασωμάτων 5, Θησείο) σε επιμέλεια της ιστορικού της τέχνης και επιμελήτριας στο MOMus Αρετής Λεοπούλου (έως 30 Νοεμβρίου).
Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στον κήπο του Ζαππείου θα πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση του φετινού νικητή.
Η Art Athina διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, σε παραγωγή της εταιρείας BeBest. Η εκδήλωση έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».
