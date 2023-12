Επιλέξαμε και σας προτείνουμε να επισκεφτείτε 10 νέες σπουδαίες περιοδικές εκθέσεις που φιλοξενούνται στα σημαντικότερα μουσεία της Αθήνας.

Από το Μουσείο Ακρόπολης και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μέχρι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και την Πινακοθήκη. Η πόλη της Αθήνας είναι γεμάτη κλασική και σύγχρονη Τέχνη. Εμείς επιλέξαμε και σας προτείνουμε να επισκεφτείτε 10 νέες σπουδαίες περιοδικές εκθέσεις φιλοξενούνται στα σημαντικότερα μουσεία της Αθήνας.

Αναλυτικότερα

Νοήματα στο Μουσείο Ακρόπολης

Paris Tavitian

Την έκθεση “ΝοΗΜΑΤΑ. “Προσωποποιήσεις και Αλληγορίες από την αρχαιότητα έως σήμερα” φιλοξενεί έως τις 14 Απριλίου 2024 το Μουσείο Ακρόπολης (χώρος περιοδικών εκθέσεων).

Μία έκθεση εντυπωσιακή που φέρει την υπογραφή του γενικού διευθυντή του μουσείου, Νικόλαου Σταμπολίδη και αποτελείται από 165 αριστουργήματα διαφόρων χρονολογικών περιόδων που αναπτύσσουν μεταξύ τους ένα πολύ γόνιμο και δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στην Αρχαιότητα, το Βυζάντιο, την Αναγέννηση και τη Νεότερη Τέχνη.

Η έκθεση αυτή δημιουργήθηκε με δάνεια από τριάντα μουσεία του εξωτερικού (ανάμεσά τους και το Βρετανικό Μουσείο), καταλαμβάνει τα 700 τετραγωνικά του χώρου των περιοδικών εκθέσεων και μεταφέρει όχι απλώς έναν Διάλογο μεταξύ δύο διαφορετικών εποχών δημιουργίας, αλλά μια Τετραλογία, που θα παρουσιάζει μαζί τέσσερις διαφορετικές περιόδους της Τέχνης: Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Αναγέννηση και Νεότερη Τέχνη.

“Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο;” στο ΕΜΣΤ

Άποψη εγκατάστασης έκθεσης: Χρόνος στα χέρια μου. Λήδα Παπακωνσταντίνου. Αναδρομική Πάρις Ταβιτιάν

Με έναν τίτλο- προβοκατόρικο ερώτημα το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης εγκαινίασε ένα ολοκαίνουριο κύκλο εκθέσεων -που θα διαρκέσει έως το φθινόπωρο του 2024- αποκλειστικά αφιερωμένων στο καλλιτεχνικό έργο γυναικών ή καλλιτεχνών που αυτοπροσδιορίζονται ως θηλυκότητες.

Αυτήν την περίοδο στους χώρους του μουσείου παρουσιάζονται τέσσερις εκθέσεις:

ΓYNAIKEΣ ΜΑΖΙ

Installation view of the Collection exhibition : WOMEN, Together ΕΜΣΤ Collection , works by Maria Loizidou and Ghada Amer, Presented as part of the D.Daskalopoulos Collection Gift Paris Tavitian “ΓΥΝΑΙΚΕΣ, μαζί” παρουσιάζει έργα από τη συλλογή του ΕΜΣΤ, μεταξύ αυτών και την πρώτη παρουσίαση μιας σειράς έργων από τη Δωρεά της Συλλογής Δ.Δασκαλόπουλου στο ΕΜΣΤ, τη σημαντικότερη και πιο γενναιόδωρη δωρεά στην ιστορία του Μουσείου.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως αποτελείται αποκλειστικά από έργα γυναικών δημιουργών της συλλογής του και πως το ΕΜΣΤ παίρνει θέση σε ένα κεφαλαιώδες ζήτημα που αντιμετωπίζουν όλα τα μουσεία στις μέρες μας: την υποεκπροσώπηση των γυναικών και την επιτακτική ανάγκη ανάληψης δράσης για την έμφυλη ισότητα – μία από τις κύριες και κοινές προβληματικές που διέπει όλα τα «κύματα» φεμινισμού ανά τα χρόνια, όσες διαφορές κι αν έχουν μεταξύ τους.

Στην έκθεση παρουσιάζονται συνολικά 49 έργα από 25 καλλιτέχνιδες διαφορετικών γενεών και προέλευσης, δέκα από τις οποίες είναι Ελληνίδες. Η παρουσίαση περιλαμβάνει επίσης ένα σημαντικό, μουσειακό έργο της Etel Adnan (Λίβανος), το οποίο αποτελεί νέο μακροχρόνιο δανεισμό στο Μουσείο, με την ευγενική παραχώρηση της Saradar Collection (Παρίσι/Βηρυτός).

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ- Λήδα Παπακωνσταντίνου

Λήδα Παπακωνσταντίνου Φωτογραφία από περφόρμανς στο πλαίσιο της έκθεσης Το Κουτί, 1981 (Γκαλερί 3, Αθήνα) Περφόρμερ: Λήδα Παπακωνσταντίνου, Lesley Walton (ως Sally Smith) Ερρίκος Καρρέρ

Η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της σπουδαίας Λήδας Παπακωνσταντίνου είναι γεγονός.Η καλλιτέχνιδα ανέπτυξε για σχεδόν πέντε δεκαετίες ένα πολυσχιδές έργο που έλαβε μια ποικιλία μορφών: περφόρμανς, γλυπτικά έργα, βίντεο, in situ εγκαταστάσεις, ζωγραφική, κ.ά., προκειμένου να διερευνήσει θέματα φύλου, σεξουαλικότητας, συλλογικής και προσωπικής μνήμης, ιστορίας, πολιτικής και οικολογίας, πάντα με επίκεντρο το σώμα.

Περπατώντας στο – 1 του Μουσείου ανάμεσα στα έργα της Λ. Παπακωνσταντίνου, μπορεί κάποιος να συναισθανθεί την ριζοσπαστικότητα και την ρηξικέλευθη ματιά της στην Τέχνη και τη ζωή. Η έκθεση συγκεντρώνει για πρώτη φορά έναν μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων, ζωγραφικών, γλυπτικών, και οπτικοακουστικών έργων, καθώς και σπάνιων και ανέκδοτων φωτογραφικών και κειμενικών αρχειακών τεκμηρίων/ιχνών των περφόρμανς.

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ- Χρύσα Ρωμανού

Άποψη εγκατάστασης έκθεσης: Η αναζήτηση της ευτυχίας για όσους περισσότερους γίνεται. Χρύσα Ρωμανού Πάρις Ταβιτιάν

Η Χρύσα Ρωμανού (1931-2006) είναι μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες που αναδύθηκαν την δεκαετία του 1960. Ανήκει στην ομάδα των Ελλήνων διανοουμένων της διασποράς που έζησαν και εργάστηκαν σε καλλιτεχνικά κέντρα της Δύσης και για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τέχνης συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση διεθνών ρευμάτων της εποχής τους.

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα από όλες σχεδόν τις ενότητες της δουλειάς της, προκειμένου να αναδείξει τη συνάφεια και την οργανική σχέση μεταξύ τους.

D POSSESSIONS- Δανάη Ανεσιάδου

Άποψη εγκατάστασης: Δανάη Ανεσιάδου, D POSSESSIONS στο ΕΜΣΤ | Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα Πάρις Ταβιτιάν

Την έχουν χαρακτηρίσει ως την «πλέον χαρακτηριστική ευρωπαϊκή φωνή της κρίσης του 21ου αιώνα». Ο λόγος για τη Δανάη Ανεσιάδου της οποίας πρώτη ατομική της έκθεση στην Ελλάδα αποτελεί μία ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη.

Η έκθεσή της προσκαλεί τους επισκέπτες να δουν την πραγματικότητα σαν μια αλληγορική σκηνογραφία, που συναπαρτίζεται, μεταξύ άλλων, από γλυπτά, κολάζ, σκηνικά εξαρτήματα ταινιών, κρυστάλλους και σιδερένια αντικείμενα, τα οποία υπαινίσσονται μια εποχή όξυνσης πολιτικών, κοινωνικών και πνευματικών κρίσεων.

«Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο» στο μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Προτομή του Δημοσθένη, Πόλη Βατικανού, Μουσείο Chiaramonti, 1955, λευκό μάρμαρο, πιθανώς νησιωτικό. Αριστ. Φίλιππος, Δεξ. κεφάλι αγάλματος Αλέξανδρου. Πάρις Ταβιτιάν / Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της ελληνικής αρχαιότητας, τη μάχη της Χαιρώνειας που έφερε στην πολιτική σκηνή τον Μέγα Αλέξανδρο και έθεσε τα θεμέλια για τη δημιουργία του σύγχρονου κόσμου, προσεγγίζει η νέα έκθεση «Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Η έκθεση -θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024 – και τονίζει τη σημασία που είχε η μάχη της Χαιρώνειας κατά την αρχαιότητα στη μετάβαση από την κλασική στην ελληνιστική περίοδο, εποχή κατά την οποία ο ελληνικός πολιτισμός θα κυριαρχήσει για αιώνες και θα θέσει τις βάσεις αυτού που ονομάζουμε Δυτικός κόσμος.

Περιλαμβάνει 240 αρχαιότητες και ιστορικά τεκμήρια προερχόμενα από 27 Μουσεία και Ιδρύματα του εσωτερικού και τέσσερις ιδιωτικές συλλογές, πολλά εκ των οποίων εκτίθενται για πρώτη φορά. Παρουσιάζονται επίσης δύο μαρμάρινες προτομές από το Μουσείο Chiaramonti του Βατικανού ενώ μεγάλος «Απρόσμενος Επισκέπτης» είναι το έργο «Μέγας Αλέξανδρος» (1981) του Andy Warhol από το MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

«Επιφάνειες, οδηγίες χρήσης* – Η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην καθημερινότητα και την ύλη» Ρένα Παπασπύρου στην Εθνική Πινακοθήκη

Στον χώρο αποτοίχισης του σπιτιού από το οποίο πρόερχεται το έργο Baalbeks. Μελίσσια Αττικής, Ιούλιος 1986. Κατερίνα Βαρδάκα Αρχείο Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου.

Η Ρένα Παπασπύρου, με το έργο της, καταλαμβάνει απρόσμενα σημεία της Εθνικής Πινακοθήκης δίνοντάς τους νέα μορφή και νέα λειτουργία.

Παρουσιάζεται στον Ενδιάμεσο Χώρο Εκθέσεων και προκαλεί με τον τρόπο αυτό μία σειρά συναντήσεων: ανάμεσα στον θεατή και την εικόνα, στην ιστορία των καθημερινών υλικών και το παρόν τους ως έργα τέχνης, στο ίδιο το μουσείο και τον αστικό ιστό μέσα στον οποίο εντάσσεται.

Η έκθεση «Επιφάνειες, οδηγίες χρήσης* – Η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην καθημερινότητα και την ύλη» παρουσιάζει έργα της Ρένας Παπασπύρου που αντιπροσωπεύουν όλα τα στάδια της δουλειάς της από το 1976 μέχρι σήμερα και περιλαμβάνει δύο νέα έργα που δημιούργησε ειδικά για την έκθεση.

Παράλληλα, στην Εθνική Πινακοθήκη συνεχίζεται η έκθεση “Αστυγραφία”. Μην τη χάσετε αν δεν την έχετε δει.

Γιώργος Χατζημιχάλης: Το β’ μέρος της μεγάλης αναδρομικής έκθεσης με έργα από το 1966 έως το 2022 στο Μουσείο Μπενάκη

Ο Γιώργος Χατζημιχάλης είναι ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της γενιάς του. Το έργο του είναι πολύπλευρο και συχνά αποτελείται από μεγάλες ενότητες. Ερευνά τη μνήμη, τη σημασία του αρχείου και τη σχέση μεταξύ του παρελθόντος και της σύγχρονης εικαστικής πραγματικότητας.

Το Μουσείο Μπενάκη φιλοξενεί μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2024 το δεύτερο μέρος της αναδρομικής έκθεσης του για την πορεία του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη που είχε ως σημείο εκκίνησης στο πρώτο μέρος το έτος 1966 και τα πρώτα έργα που φιλοτέχνησε σε ηλικία 12 ετών.

Τα έργα που εκτίθενται καταγράφουν τη διαδρομή του καλλιτέχνη μέσα στην περιπέτεια της ζωγραφικής αυτά τα πενήντα έξι χρόνια. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα που έχουν εκτεθεί τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και μεμονωμένα έργα και ενότητες που παρουσιάζονται στο κοινό για πρώτη φορά.

«Από τη Μεγάλη… στη Σύγχρονη Ελλάδα (Μέρος Β΄): Οι Πρόσφυγες»- Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο εγκαινιάζει το δεύτερο μέρος της έκθεσης «Από τη Μεγάλη… στη Σύγχρονη Ελλάδα», η οποία παρακολουθεί την ολοκλήρωση της δημιουργίας της χώρας από άποψη συνόρων και πληθυσμού.

Το πρώτο μέρος, που παρουσιάστηκε το 2022, περιγράφει όσα γεγονότα οδήγησαν στην παγίωση των συνόρων μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εστιάζοντας στη Μικρασιατική Εκστρατεία και το συλλογικό τραύμα της καταστροφής της Σμύρνης.

Το δεύτερο μέρος με τον υπότιτλο «Οι Πρόσφυγες» επικεντρώνεται στην πληθυσμιακή διαμόρφωση της Ελλάδας μέσα από τις μετακινήσεις πληθυσμών επί έναν αιώνα και θα παρουσιάζεται ως τον Ιούνιο του 2024.

Έρχονται σύντομα…

«Ο Νεοϊμπρεσιονισμός στα χρώματα της Μεσογείου» στο Ίδρυμα Γουλανδρή

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή συνεργάζεται με κορυφαία μουσεία της Ευρώπης και διοργανώνει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα στο κίνημα του νεοϊμπρεσιονισμού εστιάζοντας στην περιοχή της Μεσογείου από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 7 Απριλίου 2024.

Η έκθεση «Ο Νεοϊμπρεσιονισμός στα χρώματα της Μεσογείου» (1891-1914) πραγματοποιείται σε συνεργασία με σημαντικά μουσεία και φορείς της Ευρώπης και θα παρουσιάσει έργα των Paul Signac, Henri-Edmond Cross, Maximilien Luce, Théo van Rysselberghe, Henri Matisse, Henri Manguin και Louis Valtat, τα περισσότερα από τα οποία έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.