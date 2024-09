Σεισμό στη βιομηχανία του θεάματος των ΗΠΑ, αλλά και παγκοσμίως προκαλούν οι αποκαλύψεις για τα όσα διαδραματίζονταν στα “Freaks Off” πάρτι του Diddy, o οποίος είναι πλέον αντιμέτωπος με πολυετείς ποινές φυλάκισης. Οι διάσημοι που γνώριζαν και η ξεχωριστή περίπτωση του Justin Bieber.

Σκέψου τους μεγαλύτερους celebrities του πλανήτη, τις τελευταίες δεκαετίες. Μην το περιορίσεις σε τομέα. Άστο ανοιχτό. Οι πιθανότητες είναι πως έζησε την εμπειρία των Freaks Off πάρτι του Diddy ή Puff Daddy ή Sean John Combs όπως τον ‘βάπτισε’ η μητέρα του.

Από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον αδελφό του, Χάρι, τις αδελφές Kardashian, τους Dr Dre, Jay Z, Jennifer Lopez, Mariah Curey, Kanye West, Beyoncé, Alicia Keys, Τhe Weeknd, Post Malone, 50 Cent, Leonardo Dicaprio, Will Smith, Kevin Heart, Ashton Kutcher, Cuba Gooding J, Νaomi Campbell, και LeBron James έζησαν την εμπειρία των θρυλικών πάρτι του Diddy.

Ακολουθούν λίγες στιγμές από το πάρτι των 50ων γενεθλίων του πρωταγωνιστή της σημερινής ιστορίας, με κάποιους από τους 600 καλεσμένους του.

Στο πλαίσιο αυτών των θρυλικών μαζώξεων που γίνονταν στα σπίτια του Diddy και σε ξενοδοχεία γυναίκες εκβιάζονταν, ναρκώνονταν και κακοποιούνταν με όλους τους πιθανούς τρόπους.

Όλα βιντεοσκοπούνταν από κρυφές κάμερες και το υλικό κυκλοφορούσε στο darknet.

Ο Diddy περιμένει στη φυλακή των διεστραμμένων σταρ

Ο 54χρονος βρίσκεται στη μόνη ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης, το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν. Έχει χαρακτηριστεί ως «κόλαση επί Γης», με προβλήματα να χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του από όταν έκανε εγκαίνια, το ‘90.

Οι συνθήκες είναι τόσο κακές που κάποιοι δικαστές αρνούνται να στείλουν εκεί κρατούμενους.

Δεν ίσχυσε το ίδιο για αυτούς που ανέλαβαν τις υποθέσεις του καταδικασμένου sex trafficker R. Kelly, της άμεσης συνεργάτιδας του παιδόφιλου και σωματέμπορα Jeffry Epstein, Ghislaine Maxwell και του συνεργάτη του Donald Trump σε αμφιλεγόμενες υποθέσεις (όπως το σεξουαλικό σκάνδαλο με την Stormy Daniels), Michael Cohen.

Οι εκπρόσωποι του κατηγορουμένου πρότειναν να δώσουν εγγύηση 50.000.000 δολάρια, να παραδώσει το διαβατήριο του, να υποβάλλεται κάθε εβδομάδα σε τεστ για χρήση ναρκωτικών και να έχει αρχείο επισκεπτών, ώστε να περιμένει στο σπίτι του για την ημέρα του στο δικαστήριο (9/10) του και όχι στη φυλακή.

Δεν έγινε αποδεκτό, λόγω του πλήθους και της σοβαρότητας των κατηγοριών που αντιμετωπίζει και τον κίνδυνο παρεμπόδισης της δικαιοσύνης και παραποίησης μαρτύρων. Όπως φυσικά, και του πόσο εύκολο για εκείνον είναι να εξαφανιστεί.

OΣΑ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΣΤΑ FREAKS OFF ΠΑΡΤΙ ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΑΝ ΕΚΕΙ

Το κατηγορητήριο των 14 σελίδων αναφέρει πως ο Sean Love Combs ήταν ο ‘μαέστρος’ μιας αυτοκρατορίας σεξουαλικών εγκλημάτων. Πως χρησιμοποίησε τη «δύναμη και το κύρος» του για «απαγωγές, νάρκωση και εξαναγκασμό γυναικών σε σεξουαλικές δραστηριότητες, σεξουαλική διακίνηση, καταναγκαστική εργασία, διακρατικές μεταφορές για σκοπούς πορνείας, αδικήματα ναρκωτικών, απαγωγές, συλλήψεις, δωροδοκία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης», επί μια 15ετια.

Ο τρόπος που λειτουργούσε το ‘σύστημα’ του ήταν τα -πολυμνημονευμένα στα social media από πλήθος celebrities- Freaks Offs πάρτι.

Σε αυτά «διευκόλυνε το δίκτυο των γυναικών που ήταν θύματα του και ανδρών εργατών του σεξ να πάρουν ουσίες πριν επιδοθούν σε εκτεταμένες σεξουαλικές παραστάσεις». Θύματά του έχουν πει πως πέραν των ουσιών, χρησιμοποιούσε και τη βία για να κάνουν οι γυναίκες που είχε επιλέξει αυτό που ήθελε.

Συνεργάτες του στην Combs Enterprise διασφάλιζαν τη σιωπή όλων, μέσω εκβιασμών που γίνονταν και βασίζονταν σε βίντεο που ‘τραβούσαν’ κρυφές κάμερες που υπήρχαν σε όλα τα σημεία του σπιτιού του -όπου γίνονταν τα πάρτι.

Όπως αποκάλυψε ο Snoop Dogg κάποιοι ράπερ φοβούνταν μην αποκαλυφθεί πως είναι gay και όλοι να μην συνδεθούν με απαγορευμένες ουσίες και άλλα εγκλήματα.

«Οι ίδιοι άνθρωποι έκλειναν δωμάτια σε ξενοδοχεία, ταξίδια και ό,τι άλλο εμπνεόταν ο Combs για να θύματα του, τους εργάτες και τις εργάτριες του σεξ. Αναλάμβαναν και τις πληρωμές των sex workers όπως και την παράδοση ενδοφλέβιων υγρών που προλαμβάνουν ή αντιμετωπίζουν αφυδάτωση και ανισορροπίες των ηλεκτρολυτών, στα οποία κατέφευγαν οι καλεσμένοι του για να συνέλθουν άμεσα από τις καταχρήσεις που έκαναν στα πάρτι».

Η ιδιαίτερη περίπτωση του Justin Bieber

O Diddy δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την ιδέα πως δεν αποκτήσει ό,τι θέλει και από ό,τι κατάλαβες έως εδώ, χρησιμοποιούσε όποιο μέσο είχε διαθέσιμο. Για παράδειγμα, όταν αποφάσισε πως θέλει να γίνει ο μέντορας του Justin Bieber και απέτυχε στην πρώτη προσπάθεια, ζήτησε από τον προστατευόμενο του, Usher να αναλάβει τη συνέχεια. Aυτό που έγινε ήταν να πείσει ο Usher τους ανθρώπους του 15χρονου τότε Bieber να γίνει μέλος της εταιρείας του και τον ‘παρέδωσε’ για 48 ώρες στον Diddy.

Σε βίντεο ο Combs τάζει μια Lamborghini στον Bieber, για τα 16α γενέθλια. Πρόσθεσε «στα 18 θα πάρεις την έπαυλη» με τον νεαρό να λέει «τώρα πάμε να πάρουμε μερικά κορίτσια».

ΟΛΑ ΑΡΧΙΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΟΥ

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι πριν συλλάβουν και απευθύνουν κατηγορίες στον Combs είχαν ανακρίνει περισσότερα από 50 θύματα και μάρτυρες σε διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Το καμπανάκι ήχησε όταν το 2013 τον κατηγόρησε η πρώην σύντροφός του, Cassie Ventura για βιασμό και επανειλημμένη φυσική κακοποίηση για διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι την εξανάγκαζε σε σεξουαλικές πράξεις με εργάτες του σεξ, τις οποίες βιντεοσκοπούσε, της έδινε ναρκωτικές ουσίες και τη χτυπούσε, όπως και την έβαζε να μεταφέρει όπλα στην τσάντα της και την έλεγχε στο βαθμό που είχε αποκοπεί από την οικογένεια της.

Το 2013 έγινε η πρώτη αναφορά στα Freak Off πάρτι, όπου όπως είχε πει η εν λόγω ο σύντροφος της ωθούσε γυναίκες σε σεξουαλικές πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε για προσωπική του ευχαρίστηση.

Τον είχε κατηγορήσει για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό, τονίζοντας πως όσα έκανε είχαν μάρτυρες «ένα τεράστιο δίκτυο έμπιστων ανθρώπων του που δεν έκαναν το παραμικρό για να σταματήσουν τη βία».

Ο Combs είχε δηλώσει αθώος και ότι η γυναίκα αυτή ήθελε τα λεφτά του. Η Ventura συμβιβάστηκε μαζί του εξωδικαστικά το 2023.

Η ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ Ο DIDDY ΕΞΑΝΕΣΤΗ ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2023 προέκυψαν νέες μηνύσεις εναντίον του, για σεξουαλικές επιθέσεις.

Το πιο παλιό περιστατικό ήταν αυτό του 1991, όταν όπως κατέθεσε μια γυναίκα την είχε ναρκώσει και την είχε βιάσει, βιντεοσκοπώντας τα πάντα. Στη συνέχεια έδειξε σε πολλούς ανθρώπους αυτό το βίντεο, δίχως τη συγκατάθεση της.

Άλλη γυναίκα υποστήριξε πως ο πρωταγωνιστής της φρικιαστικής ιστορίας την είχε βιάσει μαζί με έναν άλλον άνδρα, όταν ήταν 16 ετών.

Μια τρίτη περίπτωση ανέφερε ότι ήταν μια από τις περιπτώσεις sex trafficking που έκανε ο Combs, ενώ ήταν και θύμα ομαδικού βιασμού, σε ηλικία 17 ετών.

Για μια ακόμη φορά ο θύτης υποστήριξε πως ήταν θύμα εκβιασμού που είχε ως στόχο τα λεφτά του. Mάλιστα, εξανέστη postαροντας ένα Enough is Enough.

Πέρασαν δυο μήνες ηρεμίας, πριν τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του (στη Νέα Υόρκη όπου δικάζονται πια όλα) ο μουσικός παραγωγός Rodney Jones Jr. Τον κατηγόρησε πως προσπάθησε να τον πείσει για ανεπιθύμητη σεξουαλική πράξη -να κάνει σεξ με άλλον άνδρα- λέγοντας του ότι «αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό στη μουσική βιομηχανία» και τον εξαναγκασμό πρόσληψης ιερόδουλων και συμμετοχής του ιδίου στις πράξεις.

Ο Combs δήλωσε πως πρόκειται για ψέματα, δια του δικηγόρου του και συνέχισε να κάνει ό,τι έκανε έως τον Μάιο του 2024, όταν διέρρευσε το κάτωθι βίντεο.

Κάμερα ξενοδοχείου του Λος Άντζελες τον έπιασε να χτυπά βάρβαρα τη Ventura, το 2016. Aργότερα προστέθηκε η πληροφορία πως η Ventura προσπάθησε να αποδράσει από πάρτι Freaks Off.

Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη ο Diddy ζήτησε συγγνώμη και ανέλαβε την ευθύνη του, δηλώνοντας πως νιώθει αηδιασμένος με τον εαυτό του.

Λίγες ημέρες αργότερα εμφανίστηκε το μοντέλο και ηθοποιός Crystal McKinney να τον κατηγορήσει πως τη νάρκωσε και την εξανάγκασε να κάνει στοματικό σεξ σε μπάνιο ενός στούντιο ηχογράφησης το 2003.

Δυο 24ωρα αργότερα άλλη γυναίκα τον κατηγόρησε για τέσσερις περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης, μεταξύ του 1995 και του 2000. «Σε μια με ανάγκασε να πάρω ecstacy και να κάνω σεξ με την τότε σύντροφο του».

Μάντεψε πώς αντέδρασε ο Combs;

Όταν οι μηνύσεις έγιναν οκτώ (Ιούλιος του 2024) ο δικηγόρος του είπε πως όσες και αν ακολουθήσουν δεν αλλάζει η πραγματικότητα «που είναι πως ο πελάτης μου δεν έχει κάνει ποτέ sex trafficking και δεν έχει επιτεθεί σεξουαλικά σε κανέναν».

ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΚΑΝ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ

Στις 10/9 έπρεπε να παραστεί σε virtual ακρόαση μήνυσης τροφίμου στο Μίτσιγκαν, ο οποίος υποστήριξε πως ο ράπερ τον νάρκωσε και τον κακοποίησε σεξουαλικά σε πάρτι στο Ντιτρόιτ, το 1997. Ο κατηγορούμενος συνδέθηκε και το δικαστήριο τον καταδίκασε σε αποζημίωση 100.000.000 δολαρίων.

Ακυρώθηκε στην έφεση που κατέθεσε η νομική του ομάδα, η οποία την επομένη ημέρα είχε πάει δουλειά: την ακρόαση για τη μήνυση ενός girl group που έφτιαχνε το πάλαι ποτέ ο Diddy, για σεξουαλική επίθεση και λεκτική κακοποίηση.

Στις 16/9 ο 54χρονος celebrity συνελήφθη σε ξενοδοχείο του Μανχάταν, όπου του διάβαζαν μισή ώρα το κατηγορητήριο.

Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας η εισαγγελία έχει στη διάθεση της οικονομικά και ταξιδιωτικά αρχεία, όπως και λογαριασμούς, αλλά και ηλεκτρονικά δεδομένα και επικοινωνίες. Συν φυσικά τα βίντεο των Freak Offs πάρτι, πολλά εκ των οποίων δημοσίευσαν στα social media καλεσμένοι του.

Η καταδίκη και για τις 3 κατηγορίες (εκβιασμός, σεξουαλική διακίνηση δια της βίας και μεταφορά για σκοπό πορνείας εντός και εκτός συνόρων) έχει ποινή υποχρεωτική φυλάκιση 15 ετών με δυνατότητα ισόβιας κάθειρξης.

Kατά τη διάρκεια της έρευνας που έκαναν οι αρχές στα σπίτια του στο Λος Άντζελες και το Μαϊάμι, κατασχέθηκαν ναρκωτικά, βίντεο, τρία AR-15 με παραμορφωμένους σειριακούς αριθμούς και περισσότερα από 1.000 μπουκάλια baby oil και λιπαντικό. «Ήταν οι προμήθειες για τα Freak Offs πάρτι, μαζί με τα λευκά είδη και τον κατάλληλο φωτισμό».

Τα έγγραφα αναφέρουν και ότι «σε πολλές περιπτώσεις επιτέθηκε σε γυναίκες, με γροθιές, τους πετούσε αντικείμενα και τις έσερνε στο έδαφος πριν τις κλωτσήσει».

Τι λέει ο δικηγόρος του

Την υπεράσπιση του κραταιού επιχειρηματία στο χώρο της μουσικής επί δεκαετίες, Marc Agnifilo δήλωσε πως ο πελάτης του είναι αθώος καθώς υπήρχε συναίνεση μεταξύ αυτών που έκαναν ό,τι έκαναν στα πάρτι του. «Αν όλοι θέλουν να είναι σε αυτά, είναι sex trafficking;» αναρωτήθηκε ενώπιον δικαστών.