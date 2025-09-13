Από τα μεγάλα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών μέχρι παραστάσεις–έκπληξη που γοήτευσαν το κοινό, η σεζόν 2025–2026 φέρνει πίσω στο σανίδι αγαπημένες ιστορίες.

Νέα σεζόν και το θεατρικό ημερολόγιο ξαναγεμίζει σαν νυχτερινός έναστρος ουρανός: τίτλοι που αρνούνται να σβήσουν, μαρκίζες που ανάβουν ξανά. Οι επαναλήψεις του 2025–2026 είναι πραγματικά δεκάδες: ιστορίες που έγιναν sold out, παραστάσεις που γνώρισαν επιτυχία στόμα με στόχα, αλλά και αυτές που μετρούν πια τόσα χρόνια που έχουν χαρακτηριστεί θεατρικά φαινόμενα.

Κάθε λογής δράματα, πολιτικές αλληγορίες και βέβαια αγαπημένες κωμωδίες σηκώνουν και πάλι αυλαία. Εμείς ξεχωρίσαμε 40+ επιλογές — για όσους τις έχασαν την πρώτη φορά και για όσους θέλουν να επιστρέψουν, με νέα ματιά, ανανεωμένες διανομές και την ίδια, παλλόμενη ένταση.

Θέλω να σου κρατάω το χέρι (σκην. Θάλεια Ματίκα)

Το «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη εξελίσσεται πια σε θεατρικό φαινόμενο και συνεχίζει για πέμπτη χρονιά την ξέφρενη πορεία του, από τις 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Άλφα – «Ληναίος-Φωτίου». Το ερμηνευτικό δίδυμο Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα αποδεικνύει ξανά τη σκηνική του δύναμη σε μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στο συναίσθημα και τον ρεαλισμό.

Φωτογραφία από την παρασταση "Θέλω να σου κρατάω το χέρι"

Σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ημιδιαμονής, ένας άντρας και μια γυναίκα συναντιούνται σε μια «ουδέτερη ζώνη» για να φτάσουν στην κάθαρση. Με σκηνοθετική ματιά γεμάτη ευαισθησία αλλά και ρεαλιστική ακρίβεια, η Θάλεια Ματίκα ανατέμνει τις ανθρώπινες σχέσεις, αποκαλύπτοντας με οξυδέρκεια τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις αντιφάσεις τους.

Λεωφορείο ο Πόθος (σκην. Δημήτρης Καραντζάς)

Ο Δημήτρης Καραντζάς σκηνοθετεί για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Προσκήνιο – από τις 13 Νοεμβρίου- το αριστούργημα του Τενεσί Ουίλιαμς “Λεωφορείο ο Πόθος” και “ζητά” από το υπέροχο υποκριτικό του καστ να βάλει στην άκρη τις άμυνες του και να παραδοθεί ολοκληρωτικά στις απαιτήσεις του έργου. Το αποτέλεσμα είναι μια σκηνική εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στην αμεσότητα του ενστίκτου και τη βαθιά ψυχολογική ένταση.

Η Αλεξία Καλτσίκη Γκέλυ Καλαμπάκα

Τον κόσμο της Μπλανς που ερμηνεύει η Αλεξία Καλτσίκη, συνθέτει μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών με τους Αινεία Τσαμάτη, Ηρώ Μπέζου, Βαγγέλη Αμπατζή, Ιωάννα Πιατά και Πέτρο Δημοτάκη.

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος επί 3

«Ακρωτήρι» (σκην. Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος)

Μία από τις πιο δυνατές και επιτυχημένες παραστάσεις της περασμένης σεζόν, το «Ακρωτήρι» του Sharr White, σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Ιλίσια. Φέτος, στον ρόλο του Ίαν, θα δούμε τον Νικόλα Παπαγιάννη.

Giorgos_Kaplanidis

Στο κέντρο της παράστασης η Μαρία Ναυπλιώτου, σε μια από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας της, καθηλώνει ως Τζουλιάνα. Με ακρίβεια και συναισθηματική ένταση, αποδίδει όλες τις αντιφάσεις μιας γυναίκας που προσπαθεί να κρατηθεί από τις αναμνήσεις της ενώ βυθίζεται στο σκοτάδι της απώλειας. Η ερμηνεία της, σε απόλυτη αρμονία με τη σκηνοθετική ματιά, φωτίζει την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στην κατάρρευση και τη δύναμη της επιβίωσης.

2+1 επαναλήψεις από το Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο υποδέχεται τη νέα θεατρική περίοδο με την επιστροφή δύο ιδιαίτερα επιτυχημένων παραστάσεων, που ξεχώρισαν την περσινή χρονιά. Από τον ερχόμενο Οκτώβριο, τα έργα Φάουστ του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε (από 8 Οκτωβρίου), σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη και Τρεις αδελφές του Άντον Τσέχωφ (από 15 Οκτωβρίου), σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη, κάνουν πρεμιέρα με ανανεωμένες διανομές, στην Κεντρική και την Πλαγία -αντίστοιχα- σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ.

Δύο εμβληματικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, δύο διαφορετικοί σκηνικοί κόσμοι, δύο ξεχωριστές θεατρικές γλώσσες, που εξερευνούν τις αντιφάσεις, τις προσδοκίες, τις ματαιώσεις και τις λαχτάρες της ανθρώπινης ύπαρξης. Η προπώληση ξεκίνησε.

Και Η Καρυάτιδα! (σκην. Γιώργος Καπουτζίδης)

Το καυστικό έργο του Γιώργου Καπουτζίδη Η Καρυάτιδα!, μετά την περσινή του μεγάλη επιτυχία στο Εθνικό Θέατρο, επιστρέφει την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, σε νέα στέγη, το θέατρο ΚΑΠΠΑ. Μια ανατρεπτική κωμωδία, αφιερωμένη στη μεγαλειώδη και ιστορική ικανότητα του πολύπαθου αυτού τόπου, να μπλέκει μόνιμα σε κωμικοτραγικές περιπέτειες.

FESTEN (σκην. Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος)

Μετά από 30.000 θεατές και 120 sold-out παραστάσεις, το FESTEN του Τόμας Βίντερμπεργκ, η πιο εμβληματική ταινία του κινήματος ΔOΓΜΑ 95, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του για 2η χρονιά στο Θέατρο ΑΛΜΑ.

Ελίνα Γιουνανλή

Σε θεατρική διασκευή των Μπο Χάνσεν και Μόγκενς Ρούκοφ, και σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, η παράσταση πρωταγωνιστεί με τη συμμετοχή του Γιώργου Ζιόβα, Προμηθέα Αλειφερόπουλου, Γιώτας Φέστα και άλλων αξιόλογων ηθοποιών. Η υπόθεση ακολουθεί τη γιορτή των 60ών γενεθλίων του πατέρα, όπου ο μεγαλύτερος γιος, Κρίστιαν, αποκαλύπτει το τραγικό οικογενειακό μυστικό που ίσως είναι και η αιτία της αυτοκτονίας της δίδυμης αδελφής του.

“Η Μηχανή του Τούρινγκ” (σκην. Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος)

Μετά από δύο χρόνια θριαμβευτικής πορείας και εκατοντάδες sold-out παραστάσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, “Η Μηχανή του Τούρινγκ” επιστρέφει στο Θέατρο Βασιλάκου για 30 συλλεκτικές παραστάσεις. Η παράσταση, που αγαπήθηκε από το κοινό και χάρισε στον Ορφέα Αυγουστίδη το Α’ Βραβείο Κοινού του Αθηνοράματος, επανέρχεται για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δεν πρόλαβαν να την παρακολουθήσουν, αλλά και σε εκείνους που θέλουν να τη ζήσουν ξανά.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης ενσαρκώνει για άλλη μία φορά τον Άλαν Τούρινγκ και υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, μας ταξιδεύει στον κόσμο του ανθρώπου που υπήρξε μια ιδιοφυΐα, αλλά προδόθηκε από την ίδια του την εποχή.

Merde! (σκην. Γιώργος Κουτλής)

“Merde”: Η μουσική κωμωδία που αποδομεί τα «κακώς κείμενα» του ελληνικού θεάτρου επιστρέφει από τις 16 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, το οποίο φέτος γιορτάζει τα 130 χρόνια λειτουργίας του.

Χρήστος Συμεωνίδης

Ο Γιώργος Κουτλής και ο Βασίλης Μαγουλιώτης συνεχίζουν την εξαιρετική τους συνεργασία σε μια δεύτερη επιτυχία μετά τους «Παίχτες», παρουσιάζοντας μια χειμαρρώδη θεατρική σάτιρα που δεν περιορίζεται σε ένα απλό inside joke για τους ανθρώπους του χώρου, αλλά επικοινωνεί με το ευρύ κοινό, προσκαλώντας το σε μια αποκαλυπτική ξενάγηση πίσω από την αυλαία. Με αιχμηρό χιούμορ και αμεσότητα, το έργο αποδομεί τα κλισέ και τις ίντριγκες του θεατρικού κόσμου, σχολιάζοντας με σκωπτική διάθεση τις υπερβολές, τις ανασφάλειες και τις ιδιοτροπίες του.

Το Όνειρο ενός Γελοίου (σκην. Έφη Μπίρμπα)

Η Έφη Μπίρμπα και ο Άρης Σερβετάλης επιστρέφουν στο αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι «Το Όνειρο ενός Γελοίου». Το κορυφαίο θεατρικό δίδυμο καταδύεται για δεύτερη φορά σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε ένα έργο που, μέσα από την προφητική του δύναμη, αγγίζει τα πιο μύχια ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης και αποκαλύπτει τον αγώνα του ανθρώπου να βρει νόημα ανάμεσα στην απελπισία και στη λύτρωση.

Τη νέα θεατρική σεζόν, και μετά τις sold out παραστάσεις του 2022 και την έντονη ανταπόκριση του κοινού, το Όνειρο ενός Γελοίου αναβιώνει από τον Οκτώβριο ξανά στη σκηνή του Θεάτρου Κιβωτός– όχι ως απλή επανάληψη, αλλά ως μια νέα, μυσταγωγική θεατρική εμπειρία. Μια εμπειρία που συνδυάζει τη δύναμη της ποίησης με την ατμόσφαιρα της σκηνικής τέχνης, αναδεικνύοντας το κείμενο του Ντοστογιέφσκι σε ζωντανό, παλλόμενο γεγονός.

Η μοδίστρα (σκην. Πέτρος Ζούλιας)

«Μια ζωή» – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας”, η παράσταση των απανωτών sold out από μεταφέρεται στο Πτι Παλαί από τις 22 Οκτωβρίου, προσκαλώντας και πάλι τους θεατές σε μία δυνατή θεατρική εμπειρία.

Ο Πέτρος Ζούλιας υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία της παράστασης, με τη Νένα Μεντή να καταθέτει μία από τις συγκλονιστικότερες ερμηνείες της σεζόν, που συγκίνησε και καθήλωσε κοινό και κριτική. Στην θεατρική αυτη συνάντηση, παρακολουθούμε τον μονόλογο μια απλής, λαϊκής γυναίκας. Μιας ηλικιωμένης μοδίστρας, που εξιστορεί κομμάτια της ζωής της, ενώ αδειάζει το ατελιέ στο οποίο εργαζόταν όλη της τη ζωή. Τα προσωπικά της βιώματα συναντούν την ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, με μουσική υπόκρουση τα τραγούδια που σημάδεψαν γεγονότα και στιγμές της πορείας της.

Η Μέρα της Φούστας (σκην. Ζωή Χατζηαντωνίου )

Η «Μέρα της Φούστας», σε σκηνοθεσία Ζωής Χατζηαντωνίου, επιστρέφει στο Θέατρο Δίπυλον. Ένα έργο–γροθιά, μια ωδή στην αντίσταση και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Για δύο ώρες χωρίς ανάσα, η παράσταση καθηλώνει με την έντασή της, μετατρέποντας τη σχολική τάξη σε πεδίο μάχης όπου συγκρούονται αξίες, προκαταλήψεις και βαθιές κοινωνικές αντιθέσεις.

Alex Kat

Στο επίκεντρο, η Θεοδώρα Τζήμου παραδίδει μια από τις πιο συγκλονιστικές ερμηνείες της καριέρας της, ενσαρκώνοντας την καθηγήτρια που πιστεύει στη λογοτεχνία ως μέσο χειραφέτησης και φτάνει στα άκρα για να αντισταθεί στη βία, την περιφρόνηση και την απαξίωση. Πλάι της, οι νεότεροι ηθοποιοί δίνουν φρέσκιες, αυθεντικές ερμηνείες, προσδίδοντας αλήθεια και αμεσότητα σε μια παράσταση που δεν φοβάται να αγγίξει τα όρια και να ανοίξει έναν αναγκαίο διάλογο για τη διαφορετικότητα, την κατανόηση και τον σεβασμό.

Γιώργος Παλούμπης επί 2

Τα Ανεξάρτητα Κράτη (σκην. Γιώργος Παλούμπης)

Τα «Ανεξάρτητα Κράτη» του Αντώνη Τσιοτσιόπουλου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη, ανεβαίνουν για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Χώρα από τις 4 Οκτωβρίου, προσκαλώντας το κοινό σε μια βαθιά βουτιά στις έννοιες της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της θέσης της γυναίκας σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο.

Ελίνα Γιουνανλή

Ωμός ρεαλισμός, σκληρή γλώσσα και αιχμηρό χιούμορ συνθέτουν μια παράσταση που λειτουργεί σαν δημοσιογραφικό δράμα επί σκηνής. Ένα θέατρο που δεν επιτρέπει την αδιαφορία, φωτίζει τις κοινωνικές αντιθέσεις και αναδεικνύει τον αγώνα για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, αλλά και τις ψυχολογικές ρωγμές που συνοδεύουν κάθε επαναστατική αναζήτηση.

“Οι Άγριοι” σκην. Γιώργος Παλούμπης

Μετά την θερμή υποδοχή του κοινού, οι “Άγριοι” του Γιώργου Παλούμπη επιστρέφουν στη σκηνή του Θεάτρου Τζένη Καρέζη από τις 6 Οκτωβρίου. Μία ιστορία που αναδεικνύει την ανθρωποφαγία, τη βία και την κατάρρευση των προσχημάτων, ενώ το ερώτημα για τη δικαιοσύνη παραμένει ανοιχτό, αφήνοντας το κοινό να αναρωτηθεί ποιοι είναι οι πραγματικοί «άγριοι».

Νεφέλη Μαϊστράλη – Θανάσης Ζερίτης επί 2

Ήλιος με δόντια

Η παράσταση «Ήλιος με δόντια» επιστρέφει από τις 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλλος, φέρνοντας ξανά στη σκηνή τον κόσμο του Γιάννη Μακριδάκη. Με τον βαθιά ανθρώπινο και πολιτικό του χαρακτήρα, το έργο φωτίζει τη ζωή ενός ανθρώπου που ζει στο περιθώριο, ενώ παράλληλα αναδεικνύει κομβικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Ελίνα Γιουνανλή

Η Νεφέλη Μαϊστράλη μεταφέρει το μυθιστόρημα στη θεατρική σκηνή με ακρίβεια και σεβασμό, ενώ ο Θανάσης Ζερίτης σκηνοθετεί με ευαισθησία αλλά και τόλμη. Κεντρική του επιλογή είναι να «μοιράσει» τον ήρωα Κωνσταντή σε δύο ηθοποιούς, προσφέροντας μια πολυδιάστατη και καινοτόμα ανάγνωση του χαρακτήρα που ενισχύει το βάθος της αφήγησης.

Σπυριδούλες

Η παράσταση “Σπυριδούλες” της Νεφέλης Μαϊστράλη επιστρέφει στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου από τις 6 Οκτωβρίου, μετά την τεράστια επιτυχία της στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2023 και την προηγούμενη χρονιά. Η σκηνοθεσία των Θανάση Ζερίτη και Χάρη Κρεμμύδα, σε συνδυασμό με την ερμηνεία επτά εξαιρετικών ηθοποιών, φέρνει στο προσκήνιο τις φωνές των γυναικών της δεκαετίας του 1950 και του 1960, που πάλεψαν για την αυτοδιάθεσή τους.

Blue Train (σκην. Γιώργος Σουλεϊμάν)

Το θεατρικό έργο Blue Train του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Σουλεϊμάν, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άλμα, από τις 6 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Η παράσταση ακολουθεί την ιστορία του Μιχάλη, ενός 45χρονου άνδρα που αναμετράται με την υπαρξιακή του κρίση.

Χρήστος Συμεωνίδης

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης ενσαρκώνει τον Μιχάλη, ενώ η Μαρία Αλιφέρη επιστρέφει ως η μητέρα Σοφία. Μαζί τους, οι Γιάννης Τσουμαράκης, Μαριλού Κατσαφάδου και Λάμπρος Κωνσταντέας, προσθέτουν τη δική τους σφραγίδα στους πολυδιάστατους χαρακτήρες.

Ιόλη Ανδρεάδη επί 3

Όσα παίρνει ο Άνεμος (σκην. Ιόλη Ανδρεάδη)

Η Ιόλη Ανδρεάδη υπογράφει ένα εξαιρετικό ανέβασμα του κλασικού έργου “Όσα παίρνει ο Άνεμος” που αιχμαλωτίζει τον θεατή μέσα σε ένα ονειρικό σκηνικό τοπίο που θυμίζει πίνακα ζωντανής ζωγραφικής

Η παράσταση που επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 29 Σεπτεμβρίου, δεν αποτελεί μια απλή αναπαραγωγή του κλασικού έργου, αλλά μια τολμηρή θεατρική ανασύνθεση με έντονες πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Με τη διασκευή, τη σκηνοθετική ματιά και τις δυνατές ερμηνείες των πρωταγωνιστών, η παράσταση ανανεώνει το έργο της Μάργκαρετ Μίτσελ, φωτίζοντας εκ νέου τις αντιφάσεις της ανθρώπινης φύσης, την αγωνία της επιβίωσης και την ανάγκη για ιστορική δικαιοσύνη.

Θωμάς Δασκαλάκης

Κόκκαλο και “Αρτώ / Βαν Γκογκ”

Μετά από δύο σεζόν στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης (2021-22 & 2022-23) και πραγματοποιώντας απανωτές sold out παραστάσεις τη σεζόν 2023-2024 στο Θέατρο Σημείο, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές, υποψηφιότητα καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στα Βραβεία Κοινού του Αθηνοράματος, έχοντας πραγματοποιήσει τριπλό ιστορικό sold out στο περίφημο The Tank Theatre της Νέας Υόρκης και ταξιδεύοντας σε φεστιβάλ στη Σόφια και τη Φιλιππούπολη, το πολυσυζητημένο «Κόκκαλο» σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη επιστρέφει για λίγο στην Αθήνα, για να παρουσιαστεί από τις 8-18 Οκτωβρίου 2025, στο Θέατρο Σημείο.

Παράλληλα, στο ίδιο θέατρο θα επαναληφθεί ο μονόλογος “Αρτώ / Βαν Γκογκ” με τον μοναδικό ηθοποιό του Μπρόντγουεϊ Gene Gillette.

Το πάρτυ της ζωής μου (σκην. Ελένη Ράντου)

Η παράσταση σταθμός, «Το Πάρτυ της Ζωής μου» με την Ελένη Ράντου σ’έναν ρόλο ζωής και σε σκηνοθεσία Ανέστη Αζά, μετά από 3 σεζόν απόλυτων sold out, δίνει ραντεβού από τις 18 Οκτωβρίου στο θέατρο Διάνα για τρίτη χρονιά με ανανεωμένη διάθεση και σύνθεση, με τη Μιρέλα Πάχου σε τραγούδι και ακορντεόν και τον Αλέξανδρο Ιακώβου στο βιολί.

Ένα έργο τρυφερό, ξεκαρδιστικό, συγκινητικό και γεμάτο αισιοδοξία. Γιατί ο καθένας από εμάς έχει ανάγκη από μικρή ώθηση, για να πάρει φόρα για το Πάρτυ της Ζωής του και να (ξανα-)βρει τις μικρές χαρές της ζωής, αυτές που τελικά… είναι και οι πιο μεγάλες.

Η Λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα (Σκην. Αικατερίνη Παπαγεωργίου)

Η Αικατερίνη Παπαγεωργίου και η ομάδα The Young Quill επιστρέφουν για τρίτη χρονιά στο Θέατρο Μπέλλος, παρουσιάζοντας το έργο του Ρουμάνου συγγραφέα Ματέι Βίζνιεκ, ένα κείμενο ευαίσθητο και σκληρό μαζί, που μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ μέσα στη σημερινή πολεμική ατμόσφαιρα. Σε ένα υπερρεαλιστικό πλαίσιο όπου όλα μοιάζουν «φάλτσα», ξεδιπλώνεται μια ιστορία πολέμου που δεν έχει σημασία ποιος ή πού είναι – γιατί θα μπορούσε να είναι παντού.

Ελίνα Γιουνανλή

Το έργο εστιάζει στα πιο ζοφερά σημεία της ανθρώπινης εμπειρίας, φωτίζοντας την αγωνία του μετά: πώς συνεχίζει κανείς να ζει όταν ο πόλεμος τελειώσει, όταν όλα γύρω του έχουν αλλάξει και όταν ούτε ο ίδιος δεν είναι πια ο εαυτός του; Ένα έργο που, με την ποιητικότητα και τη σκληρότητά του, θέτει στο κοινό το πιο επίκαιρο και διαχρονικό ερώτημα.

Μια άλλη Θήβα (σκην. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος)

Η παράσταση–φαινόμενο των τελευταίων θεατρικών σεζόν επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο Θέατρο Κνωσός, έχοντας ήδη κατακτήσει περισσότερους από 150.000 θεατές, αλλεπάλληλα sold out και δύο επιτυχημένες καλοκαιρινές περιοδείες. Το έργο που σκηνοθετεί ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος αφηγείται την ιστορία ενός συγγραφέα που συναντά στη φυλακή έναν νεαρό καταδικασμένο σε ισόβια για πατροκτονία.

Μια άλλη Θήβα Πάτροκλος Σκαφιδάς

Πολυβραβευμένο και πολυεπίπεδο, το έργο μιλά για τις σχέσεις πατέρα–γιου, την ανδρική ταυτότητα, την ψυχική ασθένεια και τον ερωτισμό, ισορροπώντας ανάμεσα στο συγκινητικό και το διασκεδαστικό. Τις εντυπώσεις κερδίζουν οι ερμηνείες του Θάνου Λέκκα στον ρόλο του Συγγραφέα και του Δημήτρη Καπουράνη – βραβευμένου με το Βραβείο Δημήτρης Χορν 2022–2023 – στον διπλό ρόλο του Μαρτίν/Φεδερίκου, καθιερώνοντας την παράσταση ως ένα από τα πιο σημαντικά θεατρικά γεγονότα των τελευταίων χρόνων.

Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος (σκην. Ζωή Ξανθοπούλου)

Μετά τα διαδοχικά sold out «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος» επιστρέφει με νέες παραστάσεις από την 3η Οκτωβρίου στο Θέατρο Θησείον.

Κική Παπαδοπούλου

Ένας έφηβος, το πιο όμορφο αγόρι σε όλη την περιοχή, βρίσκεται νεκρό στη μέση του πουθενά. Με αφορμή αυτό το γεγονός, ξεδιπλώνεται η παθογένεια μιας ολόκληρης κοινωνίας, της κλειστής κοινωνίας μιας επαρχίας. Από τη μία πλευρά οι “νοικοκυραίοι”, από την άλλη οι “σειρήνες”.

Ο Αργύρης Ξάφης πρωταγωνιστεί στον μονόλογο του Ζουζέπ Μαρία Μιρό ερμηνεύοντας και αποκαλύπτοντας όλους τους εμπλεκόμενους χαρακτήρες γύρω από το νεκρό σώμα ενός έφηβου αγοριού.

Το Επάγγελμα της Μητρός μου (σκην. Θανάσης Παπαγεωργίου)

Για τρίτη χρονιά – από 4 Οκτωβρίου ανεβαίνει στο Θέατρο Στοά το έργο του Θανάση Παπαγεωργίου “Το Επάγγελμα της Μητρός μου”, θεατρική διασκευή στο ομώνυμο διήγημα του Μποστ, που παρουσιάστηκε με επιτυχία τον προηγούμενο χειμώνα. Ο Θανάσης Παπαγεωργίου υπογράφει και τη σκηνοθεσία, ενώ ερμηνεύει και έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τον ρόλο της μητέρας υποδύεται η Εύα Καμινάρη.

Οι Δούλες (σκην. Σάββας Στρούμπος)

Η παράσταση του έργου του Ζαν Ζενέ «Οι Δούλες» σε μετάφραση Δημήτρη Δημητριάδη και σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου, που παρουσιάστηκε από την ομάδα Σημείο Μηδέν με εξαιρετική επιτυχία, κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, επιστρέφει στο «Θέατρο Άττις-Νέος Χώρος» από το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025. Επί σκηνής: Έλλη Ιγγλίζ, Ντίνος Παπαγεωργίου και Μυρτώ Ροζάκη.

Η Φάλαινα (σκην. Πυγμαλίων Δαδακαρίδης)

Μετά την τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, η παράσταση «Η Φάλαινα» (The Whale) του Σάμιουελ Ντι Χάντερ επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, από τις 15 Οκτωβρίου 2025, στο Θέατρο Νέος Ακάδημος. Στη σκηνοθεσία του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, ο ίδιος επαναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, συνεχίζοντας την ιστορία του Τσάρλι, ενός αυτοκαταστροφικού και παχύσαρκου καθηγητή αγγλικών που βιώνει τη δική του τραγωδία και αναζητά τη λύτρωση μέσω της σχέσης του με την αποξενωμένη κόρη του.

Πάτροκλος Σκαφίδας

Τα σκυλιά (σκην. Ανέστης Αζάς)

Μετά την τεράστια επιτυχία της απολαυστικά καυστικής “Δημοκρατίας του Μπακλαβά”, ο Ανέστης Αζάς και η ταλαντούχα ομάδα του παρουσιάζουν το έργο τους “Τα Σκυλιά” για μια ακόμη χρονιά στο θέατρο Κιβωτός

Η παράσταση, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2024, συνδυάζει αληθινή ιστορία, θέατρο ντοκιμαντέρ και πολιτική αλληγορία. Με αφορμή το ζήτημα της κοινωνικής βίας κατά των αδύναμων, εξετάζεται αν οι σκύλοι μπορούν να αποδώσουν δικαιοσύνη καλύτερα από τους ανθρώπους.

Γιάννης Καλαβριανός επί 2 στο ιστορικό Αμφι-θέατρο

Γιοι και Κόρες’ & ‘Η Πύλη της Κόλασης’ επιστρέφουν κάτω από την ίδια στέγη

Με ένα νέο ανέβασμα της θρυλικής παράστασης «Γιοι και κόρες» μετά από 14 χρόνια και με την περσινή επιτυχία «Η πύλη της Κόλασης», ο Γιάννης Καλαβριανός καταφθάνει τον Οκτώβριο στο ιστορικό Αμφι-θέατρο, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια της Εταιρείας Θεάτρου Sforaris σε μια επετειακή χρονιά, με τις δύο εξαιρετικές παραστάσεις να παρουσιάζονται σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο.

Ο Γιάννης Καλαβριανός @ Ελίνα Γιουνανλή

Η παράσταση «Γιοι και κόρες» που καθιέρωσε τον Γιάννη Καλαβριανό, μια από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις στην πρόσφατη ιστορία του Φεστιβάλ Αθηνών, με διθυραμβικές κριτικές, παρουσιάσεις εντός και εκτός συνόρων και μεταφράσεις του έργου σε περισσότερες από πέντε γλώσσες, επιστρέφει με την προσθήκη καινούριων ιστοριών και νέους συντελεστές, για να συναντήσει τη σεζόν 2025-2026 κάτω από την ίδια στέγη, την περσινή επιτυχία «Η Πύλη της Κόλασης» μετά από μια θριαμβευτική πορεία που καθήλωσε κοινό και κριτικούς.

Linda (σκην. Ελένη Σκότη)

Η Ομάδα Νάμα συνεχίζει με επιτυχία την παράσταση Linda της Penelope Skinner για δεύτερη χρονιά, σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, στο θέατρο Επί Κολωνώ από τις 8 Οκτωβρίου. Η Μυρτώ Αλικάκη υποδύεται τη Linda, μία σύγχρονη τραγική ηρωίδα που πιστεύει ότι έχει κατακτήσει την κορυφή της ζωής, μόνο για να ανακαλύψει την εκκωφαντική πτώση της.

Με σατιρικό βρετανικό χιούμορ και στοιχεία θρίλερ, το έργο εστιάζει στις δυσκολίες μιας γυναίκας να επιτύχει σε μια κοινωνία γεμάτη σεξισμό και ταμπού σχετικά με την ηλικία, την ομορφιά και την οικονομική ανεξαρτησία. Το έργο αναδεικνύει την αγωνία όσων μεγαλώνοντας γίνονται αόρατοι, χάνοντας τη φωνή τους και συνειδητοποιούν τη ματαιότητα της πορείας τους.

5 επαναλήψεις στο θέατρο Σταθμός

Τέσσερις βραβευμένες παραστάσεις πραγματοποιούν έναν τρίτο και τελευταίο κύκλο. Πρόκειται για τις παραστάσεις: “Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα” του Κωνσταντίνου Ντέλλα (grape – Greek Agora of Performance 2025, από 6/10, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00), “Όταν μεγαλώσω θα γίνω Νάνα Μούσχουρη” – μονόλογος του Νταβίντ Λελαί Ελό σε σκηνοθεσία Ελισσαίου Βλάχου (Τιμητική διάκριση Διεθνούς Θεατρικού Ρεπερτορίου στον Μάνο Καρατζογιάννη από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών – 20/9 στις 21:00, Φεστιβάλ Κολωνού – Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού και από 23/10, κάθε Πέμπτη στις 21:00), “Το Γάλα” του Βασίλη Κατσικονούρη σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη και Ερμίνας Κυριαζή (Βραβείο Κοινού All4Fun Καλύτερης Παράστασης 2024, από 21/11, κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 18:00) και “Η Κασέτα” της Λούλας Αναγνωστάκη σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη (Βραβείο Δημήτρης Χορν για την ερμηνεία του Γιάννη Τσουμαράκη, Απρίλιος 2026).

Παράλληλα θα επαναληφθούν οι “Απόντες” του Βασίλη Κατσικονούρη και το “Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία” του Βιτράκ, σε σκηνοθεσία Κώστα Παπακωνσταντίνου.

Elina Giounanli

“Η γυναίκα και ο ακροβάτης” (σκην. Γιάννης Σκουρλέτης)

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη παρουσίαση του έργου “Η γυναίκα και ο ακροβάτης” του Μιχάλη Βιρβιδάκη, η bijoux de kant ανακοινώνει νέο κύκλο παραστάσεων τον Οκτώβριο στο Hood art space. Σκηνοθετημένη από τον Γιάννη Σκουρλέτη και με τις ερμηνείες των Αμαλίας Μουτούση και Θανάση Δόβρη, η παράσταση μεταφέρει τον θεατή σε μια υπερρεαλιστική ιστορία για τα μικρά θαύματα που ετοιμάζει ο καθένας κρυφά πίσω από τα κλειστά παράθυρα των διαμερισμάτων. Στο λιμάνι μιας επαρχιακής πόλης, η μοναχική Ουρανία συναντά έναν πλανόδιο ακροβάτη, τον Θόδωρα, που της ζητά να χρησιμοποιήσει το παράθυρό της για μια επίδειξη πετάγματος.

Μπαμπάδες με Ρούμι (σκην. Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα)

Η θρυλική κωμωδία Μπαμπάδες με Ρούμι των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο Θέατρο Αλίκη από τις 8 Οκτωβρίου. Η παράσταση, που ανέβηκε για πρώτη φορά το 1996, παραμένει μια αιχμηρή σάτιρα για την ελληνική κοινωνία, που συνεχίζει να είναι δυστυχώς “πιο μικρή” στη συμπεριφορά της, άπληστη και ρατσιστική. Η ιστορία επικεντρώνεται σε πέντε ανόητους και κακόμοιρους χαρακτήρες που διαπλέκονται σε μία ιστορία εκδίκησης και αλληλοεξόντωσης γύρω από τα τέσσερα εκατομμύρια που κληρονομήθηκαν από έναν αποθανόντα μπαμπά. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βίκυ Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Σοφία Βογιατζάκη και άλλοι.

Και επίσης:

Τη φετινή θεατρική σεζόν επιστρέφουν στη σκηνή πολλές από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις των τελευταίων χρόνων, που κέρδισαν κοινό και κριτικούς. Ανάμεσά τους η «Ράβδος» σε σκηνοθεσία Γ. Σκεύα, το «Prima Facie» με τη Λένα Παπαληγούρα σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου, το «Όταν Έκλαψε ο Νίτσε» σε σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση και Νίκου Χατζόπουλου, αλλά και ο «Vanya» με τον Γιώργο Καραμίχο.

Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία της πρώτης χρονιάς και την προσέλευση 10.000 θεατών, η παράσταση Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. της Λένας Κιτσοπούλου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Μικρό Χορν, με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Σολωμού και σκηνοθεσία της Φρόσως Λύτρα. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και με τον «Οιδίποδα Τύραννο» της Σοφίας Αντωνίου στο Χώρο ΦΙΑΤ, που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στο κοινό.

Για δεύτερη χρονιά επιστρέφει και η παράσταση «Ένας ήρωας με παντούφλες» με τον Λάκη Λαζόπουλο και σκηνοθέτη τον Γιάννη Μπέζο στο Θέατρο Βέμπο, ο «Δον Ζουάν» του Μολιέρου στο Θέατρο ΒΕΑΚΗ, η κωμωδία «Στο Τσακ» των Ray Cooney και John Chapman στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης με ανανεωμένο θίασο και σκηνοθεσία του Γιώργου Λύρα, αλλά και το έργο «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής» από τον Σταμάτη Φασουλή στο Μικρό Παλλάς. Στο Σύγχρονο Θέατρο επανέρχεται ο «Πουπουλένιος» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, ενώ το κοινό θα έχει ξανά την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον «Μάρτυρα κατηγορίας» με τον Γιάννη Βούρο, αλλά και το συγκινητικό «Κάθε Τρίτη με το Μόρι» με τον Γρηγόρη Βαλτινό.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την επιστροφή του «Φιάκα» στο Από Μηχανής, της πολιτικής κωμωδίας «Πτήση / Κόσοβο» από τον Ένκε Φεζολλάρι, αλλά και των «Καρεκλών» του Ιονέσκο σε σκηνοθεσία Νίκου Κουφάκη στο Θέατρο Αλκμήνη. Στο Olvio επανέρχεται το έργο του Θανάση Τριαρίδη «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου», ενώ στο ρεπερτόριο επιστρέφουν επίσης ο «Μουνής» της Λένας Κιτσοπούλου, το Raised in Captivity του Nicky Silver στο Θέατρο Μπέλλος, «Το Έργο των Δύο Χαρακτήρων» του Τενεσί Ουίλιαμς στο Θέατρο Φούρνος και οι «Στρακαστρούκες» με τον Δημήτρη Σαμόλη.

Παράλληλα, οι μεγάλες θεατρικές επιτυχίες που παίζονται αδιάλειπτα εδώ και πάνω από μία δεκαετία συνεχίζουν την πορεία τους: η «Πόρνη από πάνω» με την Κατερίνα Διδασκάλου (Νέος Ακάδημος, από 6/10), οι «12 ένορκοι» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη (Αλκμήνη, από 2/10), το «Κιβώτιο» με τον Φώτη Μακρή (Studio Μαυρομιχάλη, από 10/10) και τα «Ραδίκια ανάποδα» με τον Γιώργο Γαλίτη (Altera Pars, από 13/10).