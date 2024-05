Άλλο ένα καλοκαίρι με το Ηρώδειο να πλημμυρίζει από ξένες και ελληνικές συναυλίες και μουσικές παραστάσεις, κάτω από την “ομπρέλα” του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών.

Πώς να ζήσουμε τη ζωή μας; Πώς να αντέξουμε τη ζωή μας;”… Αυτό το ερώτημα – το βαθιά πολιτικό στην ουσία του – σε συνδυασμό με τα σύγχρονα αιτήματα για δημοκρατία, δικαιοσύνη, συμπερίληψη, καθώς και την ανάγκη για συμμετοχή στα κοινά, αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Διάσημους ξένους αλλά και Έλληνες ερμηνευτές, μεγάλες ορχήστρες, αφιερώματα που μας γυρνούν πίσω στο χρόνο, σπουδαίους μαέστρους και σολίστ θα φιλοξενήσει φέτος το Ηρώδειο.

Στους πρόποδες του βράχου της Ακρόπολης, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, θα αφεθούμε και φέτος σε ατμοσφαιρικές μουσικές εμπειρίες, ξεκινώντας από κλασικό ρεπερτόριο με Πουτσίνι και Λουκά Καρυτινό, περνώντας σε Anohni and the Johnsons, Loreena McKennitt, Sting και ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα με την Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου.

Από το ελληνικό ρεπερτόριο ξεχωρίζουν το ιστορικής σημασίας μουσικό αφιέρωμα του Διονύση Σαββόπουλου στη Μεταπολίτευση και το αφιέρωμα στον σπουδαίο Μίμη Πλέσσα, όπου θα “συναντηθεί” μεταξύ άλλων με τον συνοδοιπόρο του επί χρόνια, Γιώργο Χατζηνάσιο.

Ηρώδειο – Συναυλίες και παραστάσεις που περιμένουμε στη σκιά της Ακρόπολης

Αναλυτικότερα, αυτές είναι οι 18 μουσικές παραστάσεις και συναυλίες που αναμένουμε αυτό το καλοκαίρι στο Ηρώδειο.

Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι

Εθνική Λυρική Σκηνή – Λουκάς Καρυτινός – Hugo de Ana

[1, 2, 6 και 11 Ιουνίου]

Tosca Ακριβιάδης

Το πρόγραμμα του Ηρωδείου ανοίγει την πρώτη μέρα του Ιουνίου η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μια από τις δημοφιλέστερες όπερες του ρεπερτορίου, την Τόσκα του Πουτσίνι. Η Τόσκα του Ούγκο ντε Άνα (αναβίωση σκηνοθεσίας από την Κατερίνα Πετσατώδη) εντυπωσιάζει λόγω περιεχομένου, μιας και είναι απολύτως συνεπής στο πνεύμα του συνθέτη, αλλά και λόγω των εντυπωσιακών σκηνικών. Μια παραγωγή με κινηματογραφική διάσταση στην οποία δεσπόζουν ο τεράστιος Εσταυρωμένος, η ιερή τράπεζα και ένα εργαστήρι ζωγραφικής. Όλα πλαισιώνονται από θεαματικές προβολές μνημείων της Ρώμης και θρησκευτικών συμβόλων. Σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, σκηνοθεσία – σκηνικά και κοστούμια Ούγκο ντε Άνα.

ANOHNI and the Johnsons

[13 Ιουνίου]

ANOHNI NOMI RUIZ

Μόλις ανακοινώθηκε η συναυλία στο Ηρώδειο, έγινε ένας μικρός πανικός. “Ήρθε η ώρα να νιώσουμε τι πραγματικά συμβαίνει” μας λέει η Anohni που επιστρέφει μετά από μια δεκαετία στη σκηνή και παρουσιάζει το νέο της δίσκο με τους Johnsons, τραγουδώντας live μαζί με εννέα μουσικούς. Η Anohni μετακόμισε στη Νέα Υόρκη στα τέλη της εφηβείας της, όπου σχημάτισε το συγκρότημά της The Johnsons το 1998 και χάραξε μια μοναδική πορεία ως transgender καλλιτέχνις με έμφαση σε ανιμιστικά και οικο-φεμινιστικά θέματα.

Καθιερώθηκε στη διεθνή μουσική σκηνή με το άλμπουμ “I Am a Bird Now” (2005), που κέρδισε το βρετανικό βραβείο Mercury. Ακολούθησε το άλμπουμ HOPELESSNESS και κατόπιν υπήρξε υποψήφια για Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για την περιβαλλοντολογική ελεγεία «Manta Ray», που ακούστηκε στην ταινία Racing Extinction. Στο Ηρώδειο θα έρθει με το έκτο στούντιο άλμπουμ της, “My Back Was A Bridge For You To Cross” (2023) και αναμένουμε πιθανό sold-out.

Emanuel Ax – Λεωνίδας Καβάκος – Yo-Yo Ma

[15 Ιουνίου]

Emanuel Ax – Λεωνίδας Καβάκος – Yo-Yo Ma Nigel Parry

Μια μαγική συνάντηση, που θα μας δώσει τη σπάνια ευκαιρία να απολαύσουμε τρεις ιδιοφυείς ερμηνευτές σε μια ανεπανάληπτη μουσική συνομιλία. Ιμάνιουελ Αξ, Λεωνίδας Καβάκος και Γιο-Γιο Μα σε έργα Μπραμς και Μπετόβεν. Οι τρεις σούπερ σταρ της κλασικής μουσικής παίζουν μαζί, γεμίζοντας ασφυκτικά τις σπουδαιότερες αίθουσες παγκοσμίως, ενώ έχουν ηχογραφήσει ήδη τρεις δίσκους με έργα Μπετόβεν. Τρία σπουδαία ονόματα σε μια εξαιρετικά δημιουργική συνεργασία, που πρώτα και πάνω από όλα απολαμβάνουν οι ίδιοι.

Ένας αιώνας Μίμης Πλέσσας

[17 Ιουνίου]

Ο Μϊμης Πλέσσας

Πώς θα μεταφερθεί στη σκηνή του Ηρωδείου μία μυθική καριέρα που εκτείνεται σε επτά δεκαετίες; Θα είμαστε εκεί για να ακούσουμε μελωδίες και τραγούδια που άφησαν εποχή. Ο πολυσχιδής δημιουργός Μίμης Πλέσσας, γενναιόδωρος και δοτικός, έχει συνθέσει … τα πάντα. Ανέδειξε πασίγνωστους τραγουδιστές και καθόρισε το έντεχνο και λαϊκό τραγούδι με την πλούσια συμβολή του στη δισκογραφία. Θυμίζουμε ότι κυκλοφόρησε τον πιο εμπορικό ελληνικό δίσκο όλων των εποχών, τον Δρόμο, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τα 100α του γενέθλια θα τιμήσουμε στο Ηρώδειο μαζί με πλειάδα αγαπημένων καλλιτεχνών, την Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Προσκεκλημένοι σολίστ είναι ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Στέφανος Κορκολής.

Philharmonia Orchestra – Santtu-Matias Rouvali – Patricia Kopatchinskaja

The Philharmonia Orchestra με μαέστρο τον Santtu-Matias Rouvali Mark Allan

Μία από τις σπουδαιότερες ορχήστρες παγκοσμίως η περίβλεπτη Philharmonia του Λονδίνου – με μαέστρους μεγάλα ονόματα όπως ο Τοσκανίνι, ο Κάραγιαν και ο Μούτι – έρχεται στο Ηρώδειο. Έργα Γκλίνκα, Στραβίνσκι και Τσαϊκόφσκι θα ακούσουμε υπό την διεύθυνση του Φινλανδού μαέστρου της, Σάντου-Ματίας Ρόουβαλι, ο οποίος ανέλαβε τη θέση το 2021, σε ηλικία μόλις 35 ετών. Τον δυναμισμό και τη φρεσκάδα της προσέγγισης του Ρόουβαλι συμπληρώνει ιδανικά το εκρηκτικό ταμπεραμέντο της σολίστ του βιολιού Πατρίσια Κοπατσίνσκαγια.

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ – Elisey Mysin – Μιχάλης Οικονόμου

[Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής – 21 Ιουνίου]

Elisei Mysin

Την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής στο Ηρώδειο θα ακούσουμε ένα παιδί θαύμα του πιάνου! Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα εμφανιστεί στο κοινό ο 19χρονος Ρώσος μουσικός Ελισέι Μισίν. Πρόκειται για έναν πολυβραβευμένο σολίστ που θα ερμηνεύσει το Δεύτερο Κοντσέρτο του Σοπέν σε συνεργασία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του διεθνώς καταξιωμένου Έλληνα αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου. Τη συναυλία θα πλαισιώσει η χορωδία της ΕΡΤ, που μαζί με την ορχήστρα θα παρουσιάσει μερικά από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής φιλολογίας.

Loreena McKennitt

The Mask and Mirror – 30th Anniversary Tour

[26 Ιουνίου]

Η LOREENA MCKENNITT

Την έχουν χαρακτηρίσει νεράιδα και ξωτικό, ίσως γιατί όταν τραγουδάει αμέσως μεταφέρεσαι το λιγότερο στη Νάρνια ή στο δάσος της Γκαλάντριελ από τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών. Η Λορίνα ΜακΚένιτ επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά τις δύο sold-out συναυλίες που άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις το 2019 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η διάσημη Καναδή τραγουδίστρια συνδυάζει μουσικές του κόσμου με φολκ στοιχεία από τη Βόρεια Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Φέτος γιορτάζει με μια ευρωπαϊκή περιοδεία τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ της “The Mask and Mirror”, στο οποίο παντρεύει αριστοτεχνικά την κέλτικη μουσική παράδοση με τους ήχους της Ισπανίας και του Μαρόκου. Μας επιφυλάσσει ίσως μια έκπληξη που θα έχει ελληνικό χρώμα στη σκηνή του Ηρωδείου!

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Neeme Järvi

[28 Ιουνίου]

Neeme Järvi Simon van Boxtel

Το αθάνατο αριστούργημα, η Ενάτη Συμφωνία του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, είναι μία από τις υψηλότερες κατακτήσεις του ανθρώπινου πνεύματος και άλλαξε τον ρου της συμφωνικής μουσικής. Θα την ακούσουμε στο Ηρώδειο στις 28 Ιουνίου από εκλεκτούς λυρικούς καλλιτέχνες διεθνούς ακτινοβολίας που συνεργάζονται με την ΚΟΑ. Και όλα αυτά υπό την έμπειρη μπαγκέτα του διάσημου Αμερικανού, εσθονικής καταγωγής, μαέστρου Νέεμε Γιάρβι.

Chamber Orchestra of Europe: Simon Rattle – Magdalena Kožená

[30 Ιουνίου]

Sir Simon Rattle Oliver Helbig

Ένας έρωτας επί σκηνής. Η πολυβραβευμένη Chamber Orchestra of Europe ερμηνεύει υπό τη διεύθυνση ενός σούπερ σταρ του πόντιουμ, του Βρετανού σερ Σάιμον Ρατλ. Πρόκειται για την τρίτη συνεργασία του Ρατλ με την Ορχήστρα, με την οποία ο χαρισματικός μαέστρος δηλώνει πραγματικά ερωτευμένος. Σολίστ, η διάσημη μεσόφωνος Μαγκνταλένα Κοζενά στα συνταρακτικά Πέντε τραγούδια σε ποίηση Φρ. Ρίκερτ του Γκούσταφ Μάλερ. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι θα ακουστούν ουγγρικά δημοτικά τραγούδια καθώς και η αριστουργηματική «Μεγάλη» Συμφωνία αρ. 9 σε ντο μείζονα του Φραντς Σούμπερτ.

Grazer Philharmoniker (Φιλαρμονική του Γκρατς) – Βασίλης Χριστόπουλος – Αλεξία Μουζά

[4 Ιουλίου]

Άλλη μία βραδιά αφιερωμένη στους λάτρεις του κλασικου ρεπερτορίου με έργα Στράους, Μότσαρτ και Μάλερ. Ο Έλληνας μαέστρος Βασίλης Χριστόπουλος – και κύριος αρχιμουσικός στην Όπερα και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Γκρατς – μαζί με την ορχήστρα «του» και την εκρηκτική πιανίστρια Αλεξία Μουζά “αγγίζουν” τη μουσική παράδοση της Βιέννης. Η απολαυστική Εισαγωγή από τη Νυχτερίδα του Γιόχαν Στράους διαδέχεται ένα από τα πιο διάσημα και αγαπημένα έργα του Μότσαρτ, το Κοντσέρτο αρ. 23 σε λα μείζονα για πιάνο και ορχήστρα. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο σε ένα έργο-ορόσημο, τη Συμφωνία αρ. 1 του Μάλερ.

Sting και… “Every breath you take”

[5+6 Ιουλίου]

O Sting AP Photo/Chris Pizzello

Δύο βραδιές με έναν από τους πιο μεγάλους σταρς της διεθνούς μουσικής σκηνής. Μια πολυδιάστατη προσωπικότητα με εντυπωσιακή καριέρα, πρώην frontman των The Police, με φιλανθρωπική-ακτιβιστική δράση και πολλές επιτυχίες. Έχει λάβει 17 βραβεία Grammy, έχει πουλήσει 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και εκτός από τραγουδιστής και συνθέτης, είναι επίσης ηθοποιός, συγγραφέας και ακτιβιστής. Το όνομά του είναι σχεδόν συνώνυμο στο μυαλό μας με τον… Αμαζόνιο, τη Διεθνή Αμνηστία και το Live Aid. Μαζί με τη σύζυγό του Trudie Styler, ίδρυσε το Rainforest Fund το 1989 για την προστασία των δασών του κόσμου και των αυτοχθόνων πληθυσμών που ζουν εκεί. Το 2018 περάσαμε κάπως περίεργα στη συναυλία τους με τον “Mr Boombastic” Shaggy, ελπίζουμε φέτος με την Giordana Angi να παραμείνουμε στο κλασικό πλαίσιο που λέγεται “Sting”.

Διονύσης Σαββόπουλος

Η δική μας Μεταπολίτευση

[8+9 Ιουλίου]

Ο Διονύσης Σαββόπουλος Yorgos_Fakitsas

Δύο βράδια στο Ηρώδειο που θα είναι σίγουρα sold-out! Το Φεστιβάλ τιμά την επέτειο των 50 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και καλεί τον κορυφαίο Διονύση Σαββόπουλο να “στήσει” μια μεγάλη γιορτή. Τραγούδια που συνδέονται με τη Μεταπολίτευση, την κατάκτηση δημοκρατικών δικαιωμάτων, την ελευθερία, την ψυχαγωγία, την καθημερινότητα, την ελπίδα… μέσα από τα χείλη των: Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δήμητρα Γαλάνη, Χρήστο Θηβαίο, Μανώλη Μητσιά, Πάνο Μουζουράκη, Γιώργο Νταλάρα και Μαρία Φαραντούρη. Επιτυχίες του Σαββόπουλου συναντούν τραγούδια των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου, Λοΐζου, Μαρκόπουλου, Μικρούτσικου, Λάγιου κ.ά. και η βραδιά θα έχει σίγουρα τεράστια συγκίνηση. Μία μουσική εμπιρία του Φεστιβάλ Αθηνών που σίγουρα θα απαντήσει στο αρχικό ερώτημα: “Πώς να ζήσουμε τη ζωή μας; Πώς να αντέξουμε τη ζωή μας;”.

The Philharmonic Brass – Philippe Auguin

[10 Ιουλίου]

The Philharmonic Brass Universal Music Group

Μία πανδαισία χάλκινων και κρουστών, με τον γνώριμο του ελληνικού κοινού Φιλίπ Ογκέν στο πόντιουμ. Πρωταγωνίστρια η ορχήστρα Philharmonic Brass, που δημιουργήθηκε το 2023 από μέλη των Φιλαρμονικών της Βιέννης και του Βερολίνου. Επιφανείς μουσικοί τριών γενεών, κορυφαίοι στο είδος τους, ενώνουν το πάθος και τις δυνάμεις τους. Αναμένουμε και μερικές εκπλήξεις για τους σινεφίλ που θα απολαύσουν στο ρεπερτόριο της βραδιάς δημοφιλείς μελωδίες από τον κινηματογράφο.

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Λουκάς Καρυτινός και Khatia Buniatishvili

[12 Ιουλίου]

Οι λάτρεις του πιάνου έχουν την ευκαιρία να ακούσουν την Γεωργιανή σούπερ σταρ του πιάνου Κάτια Μπουνιατισβίλι, που μαγεύει το ακροατήριό της όπου και αν εμφανίζεται. Έχει δώσει ρεσιτάλ και κοντσέρτα στις διασημότερες συμφωνικές αίθουσες του κόσμου και έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα διεθνή ρεσιτάλ, ενώ είναι τακτική προσκεκλημένη του περίφημου Φεστιβάλ του Βερμπιέ (Ελβετία). Στο Ηρώδειο θα ερμηνεύσει το δημοφιλέστερο ίσως κοντσέρτο για πιάνο όλων των εποχών, το Πρώτο του Τσαϊκόφσκι. Κατόπιν μαζί της, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και ο καταξιωμένος αρχιμουσικός Λουκάς Καρυτινός, θα μετατραπούν οι ίδιοι σε… σολίστες στο περίφημο Κοντσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ.

Τάνια Τσανακλίδου

50 καλοκαίρια και χειμώνες

[14 Ιουλίου]

Τσανακλίδου Γιώργος Καλφαμανώλης

Η Τάνια Τσανακλίδου δεν χρειάζεται συστάσεις, παρά μόνο την απόλυτη προσοχή σου όταν ανεβαίνει στη σκηνή. Οι θησαυροί μιας 50χρονης δισκογραφίας, με τα τραγούδια που καθόρισαν την πορεία της, έγιναν μουσική παράσταση και παρουσιάζονται με τρυφερότητα “ποτισμένα” μέσα στην ατμόσφαιρα του Ηρωδείου.

Τα “50 καλοκαίρια και χειμώνες” επιμελείται η ίδια με τη ροή των τραγουδιών να ακολουθεί τόσο την κοινωνικοπολιτική συνθήκη στην οποία γεννήθηκαν όσο και τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις της μέσα στις πολιτικές αλλαγές. Χούντα, Μεταπολίτευση. Οι μπουάτ της Πλάκας, ο Ξυλούρης και ο Λεοντής συναντούν επί σκηνής το πέρασμα της Τάνιας Τσανακλίδου από το Θέατρο Τέχνης και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, τον Γιάννη Σπανό και τον Μορμόλη, τον Τσάρλι Τσάπλιν, την Edith Piaf, τον Γιώργο Χατζηνάσιο, τον Σταμάτη Κραουνάκη και τον Μιχάλη Δέλτα.

Jakub Józef Orliński – Il Pomo D’Oro

Beyond

[16 Ιουλίου]

H “πιο απόκοσμα όμορφη φωνή στον πλανήτη” ανήκει -όπως λένε- στον Πολωνό πολυβραβευμένο κόντρα τενόρο Γιάκουμπ Γιοζέφ Ορλίνσκι, τον οποίο θα δούμε στο Ηρώδειο και σε ρόλο… breakdancer. Μαζί με τους εξωστρεφείς και ακτιβιστές Il Pomo d’Oro, το σύνολο που ιδρύθηκε το 2012 από φημισμένους δεξιοτέχνες στον τομέα της ιστορικής μουσικής ερμηνείας, αποθεώνονται σε sold-out ρεσιτάλ σε όλο τον κόσμο.

Οι επαΐοντες του θέματος περιμένουν μια από τις πιο αντισυμβατικές βραδιές του φετινού προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών. Πάντως, η ζωντανά μαγνητοσκοπημένη ερμηνεία του Ορλίνσκι στην άρια «Vedrò con mio diletto» του Βιβάλντι αριθμεί πάνω από 11.000.000 προβολές στο YouTube. “Το να ερμηνεύει έτσι, με απλά ρούχα σαν κανονικός νέος, είναι σαν να βλέπεις ένα όμορφο λουλούδι να ξεπετάγεται από μια ρωγμή στην άσφαλτο” έγραψε ένας χρήστης του youTube.

Charles Lloyd Sky Quartet

featuring Jason Moran, Larry Grenadier and Eric Harland



[18 Ιουλίου]

Ο 86χρονος θρύλος του σαξοφώνου Τσαρλς Λόιντ γιορτάζει φέτος το τέλος μιας μυθικής καλλιτεχνικής πορείας και σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή θα τον δούμε στο Ηρώδειο.

Στην τελευταία περιοδεία του ο μεγάλος Αμερικανός σαξοφωνίστας και συνθέτης έχει συνοδοιπόρους τρία κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής: τον πιανίστα Τζέισον Μοράν, καλλιτεχνικό διευθυντή του Kennedy Center για την τζαζ, τον μπασίστα Λάρι Γκρεναντίερ και τον ντράμερ Έρικ Χάρλαντ. Στο Ηρώδειο συμπράττει μαζί τους με τη λύρα του ο Έλληνας μουσικός Σωκράτης Σινόπουλος και φυσικά η επί πολλά έτη φίλη και συνεργάτιδα του Λόιντ, Μαρία Φαραντούρη.

Εθνική Λυρική Σκηνή – Pier Giorgio Morandi – Κωνσταντίνος Ρήγος

Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι

[27, 28, 30, 31 Ιουλίου]

Traviata Andreas Simopoulos

H αυλαία – για το Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηρώδειο – “πέφτει” με την Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, που πρωτοπαρουσιάστηκε από τη ΕΛΣ στο ρωμαϊκό ωδείο το καλοκαίρι του 2019. Ο άτυχος έρωτας της «Κυρίας με τις καμέλιες» για τον Αλφρέντο Ζερμόν, όπως τον εμπνεύστηκε και τον μελοποίησε ο Βέρντι μέσα από μελωδίες μοναδικής δύναμης, οι οποίες γράφονται ανεξίτηλα στο μυαλό και στην καρδιά, θα ζωντανέψει για τέσσερις παραστάσεις.

Στην πρώτη διανομή η Αμερικανίδα σούπερ σταρ της όπερας Ναντίν Σιέρα θα ερμηνεύσει τον ρόλο της Βιολέτας Βαλερί, ενώ στο δεύτερο καστ, τον ρόλο έχει η διακεκριμένη υψίφωνος της ΕΛΣ Βασιλική Καραγιάννη.