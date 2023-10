Live Aid με Queen, Bowie και U2: Πώς θα μεταφερθεί στο θέατρο η θρυλική συναυλία;

Στα παρασκήνια της πιο διάσημης ροκ συναυλίας όλων των εποχών, που θα “ζωντανέψει” στη θεατρική σκηνή το 2024.

Και ενώ έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας βλέποντας τις εικόνες στα social media από την απίστευτη συναυλία των U2 στην sci-fi Σφαίρα του Λας Βέγκας, διαβάζουμε την είδηση ότι μία άλλη συναυλία (στην οποία επίσης θα δίναμε ένα νεφρό, που λέει ο λόγος, για να ήμασταν εκεί) το Live Aid του 1985 θα “ξαναζωντανέψει” στο θέατρο.

Όπως διαβάζουμε στον Guardian, ο Μπομπ Γκέλντοφ έδωσε το πολυπόθητο “οκ” για να μεταφερθεί στο θεατρικό σανίδι η συναυλία Live Aid και να γίνει ένα φαντασμαγορικό μιούζικαλ. “Το καλό που τους θέλω να μην είναι σκ@τ@” είπε ο Γκέλντοφ για την παράσταση “Just for One Day” που θα περιλαμβάνει τραγούδια δικά του και των: Queen, Έλτον Τζον, Πολ ΜακΚάρτνεϊ και θα “ανέβει” (από τις 26 Ιανουαρίου ως τις 30 Μαρτίου του 2024) στο Old Vic του Λονδίνου.

Το μιούζικαλ “Μόνο Για Μια Ημέρα” βασίζεται σε ιδέα των Τζον Ο’ Φάρελ και Λουκ Σέπαρντ, οι οποίοι προσέγγισαν τον Γκέλντοφ για να αναλάβει την παραγωγή. Ο Ιρλανδός τραγουδιστής-τραγουδοποιός δεν έδωσε αμέσως το πράσινο φως, αν και ενθουσιάστηκε με το όραμα των δημιουργών του μιούζικαλ, το οποίο θα “βασίζεται σε πραγματικές μαρτυρίες από εκείνη την ημέρα”.

Η Tina Turner και ο Mick Jagger στο Live Aid στη Φιλαδέλφεια AP Photo/Rusty Kennedy, File

Μια μέρα μόνο… σε δύο συναυλίες

Το μιούζικαλ θα δραματοποιήσει τα γεγονότα στα παρασκήνια του Live Aid – που ήταν στην πραγματικότητα δύο συναυλίες, μια στο Wembley Arena του Λονδίνου και μια άλλη στο στάδιο JFK στη Φιλαδέλφεια – και θα περιλαμβάνει πολλά από τα τραγούδια που ερμήνευσαν μεταξύ άλλων οι: Ντέιβιντ Μπόουι, The Who, The Wham!, U2, The Police, The Pretenders, The Cars, Status Quo, Μπράιαν Άνταμς, Νταϊάνα Ρος και Ultravox.

Ο Γκέλντοφ θα είναι ένας χαρακτήρας στο μιούζικαλ και όλα θα παρουσιάζονται μέσα από τα μάτια “ενός τύπου που ονομάζεται Μπομπ και έτυχε να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων”.

David Bowie και Bob Geldof στο Live Aid στο Wembley AP Photo Joe Schaber

Το μιούζικαλ θα έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα, με το 10% των εσόδων από τις πωλήσεις των εισιτηρίων να διατίθεται στο Geldof’s Band Aid Charitable Trust, τον οργανισμό που ίδρυσε το 1985 ο Μπομπ Γκέλντοφ για την ανακούφιση από τον λιμό στην Αιθιοπία και για έκτακτες καταστάσεις σε περιοχές όλου του κόσμου.

Στόχος της Live Aid ήταν να συγκεντρωθούν χρήματα με στόχο τη στήριξη ανθρώπων που λιμοκτονούν στην Αιθιοπία. Την είχαν διοργανώσει οι Μπομπ Γκέλντοφ και Μιτζ Γιούρε και την είχαν παρακολουθήσει περίπου 1,5-2 δισεκατομμύρια άνθρωποι, αριθμός εξωπραγματικός για την εποχή που προβλήθηκε.

George Michael, Harvey Goldsmith, Bono, Paul McCartney και Freddie Mercury στο Live Aid, 13 Ιουλίου 1985, Wembley. AP Photo Joe Schaber

“Αν αυτό το μιούζικαλ έχει θετικό αντίκτυπο έστω και σε έναν άνθρωπο, τότε θα έχει γίνει σωστή δουλειά“, ανέφερε σε ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του Old Vic ο Γκέλντοφ, που παρακολούθησε βήμα-βήμα την εξέλιξη της παραγωγής.

“Για όλους εμάς που έχουμε ζήσει την εμπειρία από τα χρόνια του 80, το Σάββατο 13 Ιουλίου 1985 είμαι βέβαιος ότι θα μείνει χαραγμένο για πάντα στη μνήμη μας“, είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Old Vic, Μάθιου Γουόρτσας.

Η πριγκίπισσα Diana και ο Elton John συναντιούνται μπαίνοντας στη συναυλία Live Aid στο Wembley. AP Photo/Rota/Pool

Η θρυλική συναυλία πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο μετά την ιστορική ηχογράφηση του “Do They Know It’s Christmas?” από μία ομάδα διάσημων τραγουδιστών (Band Aid) – ένα τραγούδι που γνώρισε απίστευτη επιτυχία εκείνη την εποχή και κυκλοφόρησε για τον ίδιο φιλανθρωπικό σκοπό.

To Live Aid συγκέντρωσε 127 εκατομμύρια δολάρια. Βέβαια σε έρευνά του το BBC αποκάλυψε ότι μόνο το 5% των εσόδων από το Live Aid και το Band Aid πήγαν πραγματικά στα θύματα του λιμού στην Αιθιοπία. Αντίθετα, πολλά εκατομμύρια δολάρια της παγκόσμιας βοήθειας που προοριζόταν για να αγοραστούν τρόφιμα πήγαν στις ομάδες ντόπιων ανταρτών για την αγορά όπλων.

Ο διοργανωτής του Live Aid και μουσικός, Bob Geldof στο Wembley AP Photo Joe Schaber, File

17 λεπτά Queen στην καλύτερη live ροκ εμφάνιση όλων των εποχών

Σε πρόσφατη έκθεσή του στο Τορίνο ο κορυφαίος Βρετανός φωτογράφος Peter Hince παρουσίασε άγνωστα ενσταντανέ των Queen, μια μπάντα με την οποία ταξίδεψε για πολλά χρόνια ως υπεύθυνος στις περιοδείες τους. Σε ειδική αίθουσα προβλήθηκαν και σπάνια βίντεο από το show Live Aid στο Wembley το 1985, που συγκέντρωσε 72.000 θεατές και εκτόξευσε τη φήμη του Μέρκιουρι κατακόρυφα.

LIVE AID WEMBLEY 1985 AP Photo

Ο David Bowie στο Wembley για το Live Aid. AP Photo Joe Schaber

Οι Queen ανέβηκαν στη σκηνή για 17 λεπτά και έδωσαν την καλύτερη ίσως live ροκ εμφάνιση όλων των εποχών. Το single “Hammer to Fall” είχε μόλις κυκλοφορήσει και η εισαγωγή με το “Bohemian Rhapsody” έδωσε τη θέση της στο “Radio Ga Ga”. Η στιγμή που ο Mercury υψώνει τη γροθιά του προς το κοινό έχει μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο εμβληματικά στιγμιότυπα στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Μιλώντας για αυτή την εμφάνιση στο βιβλίο του “Queen Unseen: My Life with the Greatest Rock Band of the 20th Century” ο Hince είχε πει: “Αρχικά δεν είχαν και μεγάλη διάθεση να το κάνουν. Είχαν και εσωτερικά προβλήματα με την μπάντα εκείνο το διάστημα. Έφτασαν πολύ κοντά στο να διαλυθούν το 1984, γιατί το “The Works” δεν είχε πάει καλά στην Αμερική. Και ο Φρεντ έκανε τα δικά του σόλο πράγματα.

Το Live Aid τους έφερε μαζί και έπιασαν τον σφυγμό του κοινού στη σωστή στιγμή με τα σωστά τραγούδια. Ίσως πίστεψαν ότι έχουν κάτι να αποδείξουν. Όταν βγήκαν στη σκηνή, μπορούσες να το νιώσεις ότι έκλεψαν την παράσταση. Το είπε και ο Έλτον Τζον μετά τη συναυλία: “You f@ckers!””