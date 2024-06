Ο Parov Stelar επέστρεψε στην Αθήνα το Σάββατο (15/6) για μια ξεσηκωτική συναυλία μπροστά σε χιλιάδες κόσμο που βρέθηκαν στην πλατεία Νερού με πολύ χορό, swing jazz, house και electro ήχους, στο πλαίσιο του Release Athens 2024.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η τρίτη μέρα του Release Athens ήταν από τις πιο… χορευτικές αυτού του καλοκαιριού, αφού από το απόγευμα του Σαββάτου και μετά, το κοινό του φεστιβάλ δεν σταμάτησε να κινείται. Και πώς να μην το κάνει όταν εμφανίζεται στη σκηνή ο ξέφρενος και μοναδικός στο είδος του, Parov Stelar;

Ο Marcus Füreder, όπως είναι το κανονικό του όνομα, πήρε τη σκυτάλη από την δυναμική, Jain, (νωρίτερα εμφανίστηκαν οι Telenova) που έκλεισε τη συναυλία της με το διάσημο «Makeba» και το «Maria», και παρουσιάστηκε στο κοινό της πλατείας Νερού του Φαλήρου στις 10 το βράδυ μαζί με τη μπάντα του και για την επόμενη μιάμιση ώρα έδινε το σύνθημα για μια συναυλία-πάρτι. Όπως, άλλωστε, μας έχει συνηθίσει σε όλες τις εν Ελλάδι παρουσίες του.

Parov Stelar

Αθήνα, μια από τις αγαπημένες πόλεις του Parov Stelar

Γεννημένος το 1974, ο Parov θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους -αν όχι ο σημαντικότερος- εκπροσώπους της Electro Swing σκηνής, λόγω του μοναδικού συνδυασμού ήχων και μουσικών ειδών που παρουσιάζει στη διάρκεια της 20ετής παρουσίας του στον χώρο. Η Αθήνα είναι μια από τις αγαπημένες πόλεις όπου δίνει τις συναυλίες του o διάσημος Αυστριακός μουσικός, DJ και παραγωγός. Στην ελληνική πρωτεύουσα βρέθηκε και το διήμερο 15 και 16 Δεκεμβρίου του 2023 για δύο συναυλίες-πάρτι στο Floyd, όπως και το καλοκαίρι του 2022 πάλι για το Release Athens Festival.

Όπως ειπώθηκε, μάλιστα, και στη διάρκεια του live, η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έπαιξαν τραγούδια του Parov Stelar στο ραδιόφωνο. Ο ίδιος, αλλά και οι μουσικοί, δεν δίστασαν να μιλήσουν και ελληνικά στο γεμάτο ενέργεια κοινό που χειροκροτούσε σε κάθε τους απόπειρα, ένα κοινό ανακουφιστικά ετερόκλητο – οικογένειες, πολλοί νέοι και άτομα πάσης ηλικίας – κάτι που επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητα του Αυστριακού καλλιτέχνη.

Πέρα από την αμιγώς μουσική πλευρά του θεάματος, εντυπωσιακή ήταν και η σκηνική παρουσία του Parov Stelar, αφού τα οπτικά εφέ, το video wall με τις ανθρώπινες σιλουέτες, τις σουρεάλ αναπαραστάσεις ανθρώπων και τοπίων και το μότο «And do not fear the fall» (Και μην φοβάσαι την πτώση), συνέθεσαν ένα φωτογραφικής αισθητικής σκηνικό το οποίο συμπλήρωνε τα τραγούδια.

Parov Stelar

Tι ακούσαμε στην εκρηκτική αυτή βραδιά από τον Parov Stelar

Μπροστά του, τον ρυθμό απογείωναν οι μουσικοί της μπάντας του, με κιθάρα, μπάσο, τρομπέτα, τρομπόνι, σαξόφωνο, ντραμς, και τους Anduze και Elena Karafizi να τραγουδάνε και να επικοινωνούν μαεστρικά με τον -μαθημένο στα live του Parov Stelar- κόσμο που έδωσε το παρών και κινούταν με σύμπνοια στην δροσερή αρένα.

Παράλληλα, όση αρμονία εξέπεμπε αυτή η συλλογικότητα του κοινού, η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο άκουσμα ποπ επιτυχιών και ακυκλοφόρητων τρακς, τόσο συγκινητικό ήταν να παρατηρείς τους ανθρώπους να αντιδρούν μεμονωμένα σε προσωπικά αγαπημένα κομμάτια από όλο το φάσμα της δισκογραφίας του, η οποία μετρά 24 στούντιο άλμπουμ.

Κάποια από τα πιο γνωστά του που ακούστηκαν το Σάββατο βράδυ στην πλατεία Νερού, ήταν το instrumental, upbeat «Chambermaid Swing», το πιο jazz «The Burning Spider», το «Grandpa’s Groove», το οποίο η Elena Karafizi τραγούδησε στο τέλος του μαζί με το κοινό, και το σύντομο, αλλά εντυπωσιακό και εύθυμο «Djangos Revenge». Μαζί και το «Booty Swing», από τα γνωστότερα και πιο ρυθμικά κομμάτια, το γεμάτο ενέργεια, «The Heat is Οn» και το… ηλεκτριστικό «Venom 2023».

Μετά το Encore (την επιστροφή του, δηλαδή, στη σκηνή ενώ είχε αποχωρήσει) ακούστηκαν και ορισμένα remix από παλιά, γνωστά, κλασικά κομμάτια, μεταξύ των οποίων και το «Sweet Dreams» των Eurythmics.

Parov Stelar

Εκείνο που έκλεψε, επίσης, την παράσταση ήταν το «Catgroove», ένα πολύ χορευτικό κομμάτι, με το οποίο έκλεισε άλλη μια συναυλία επί ελληνικού εδάφους. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτού του τραγουδιού, είναι το γεγονός ότι ένας οπαδός του Parov Stelar, πριν από 14 χρόνια, ανέβασε χορογραφία για το συγκεκριμένο τραγούδι ξεπερνώντας κατά πολύ, μάλιστα, τις συνολικές προβολές του επίσημου κομματιού. Μέχρι σήμερα η χορογραφία αριθμεί 54 εκατομμύρια προβολές, ενώ το επίσημο τραγούδι 24 εκατομμύρια!

Η αλήθεια είναι ότι η μουσική του Parov Stelar και της ποικιλόμορφης μπάντας που τον πλαισιώνει, προσφέρεται για διαφορετικές, μεταξύ τους, χορογραφίες, αφού η ενέργεια που βγάζουν πάνω στη σκηνή και η σύνδεση τους με το κοινό, σε συνδυασμό με τα εντυπωσιακά οπτικά εφέ, δίνουν χώρο σε ένα πηγαία εύθυμο κλίμα και η συναυλία αυτόματα μετατρέπεται σε γιορτή.

Πάντως, η σχέση του Parov Stelar με το κοινό, συνοψίζεται στη φράση που ο ίδιος ανέφερε προς το τέλος της συναυλίας: “I was married for 15 years, but I am with you for 20” (Ήμουν παντρεμένος για 15 χρόνια, αλλά είμαι μαζί σας για 20). Και σίγουρα θα ακολουθήσουν πολλά χρόνια ακόμα.