Από τον Penguin του Batman μέχρι το γνωστό μας Prison Break, αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς σειρές αυτή τη στιγμή.

Μπορεί η καλοκαιρινή περίοδος να μην υπολείπεται τηλεοπτικά χιτ παραδοσιακά, ωστόσο είναι το φθινόπωρο που σημαίνει για τους περισσότερους επιστροφή στον καναπέ και στις σειρές.

Παρακάτω θα βρεις τις πιο δημοφιλείς σειρές αυτή τη στιγμή, τόσο στο ελληνικό όσο και στο αμερικανικό κοινό.

TULSA KING: SEASON 2

Ο αρχιμαφιόζος της Νέας Υόρκης, Dwight Manfredi, αποφυλακίζεται μετά από 25 χρόνια και εξορίζεται από το αφεντικό του στην Tulsa της Oklahoma. Όταν όμως συνειδητοποιεί ότι η μαφιόζικη οικογένειά του μπορεί να μην έχει κατά νου τα συμφέροντά του, ο Dwight χτίζει σιγά-σιγά τη δική του ομάδα και, γιατί όχι, αυτοκρατορία.

Ο Sylvester Stallone έχει κάνει ελάχιστη τηλεόραση και αυτό κυρίως είτε παίζοντας τον εαυτό του είτε προσφέροντας τη φωνή του σε animation. Εδώ εμπιστεύτηκε τον Taylor Sheridan, τον αρχιτέκτονα του Yellowstone Universe, και αποζημιώθηκε. Η σειρά βρίσκεται στην κορυφή του Top 10 της Cosmote TV στην Ελλάδα, αλλά και στο Paramount TV+ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προβάλλεται από την Cosmote TV.

FROM: SEASON 3

Ο Harold Perrineau, γνωστότερος από το Lost, βρίσκεται να υποδύεται έναν ακόμη χαρακτήρα παγιδευμένο σε μία μυστηριώδη τοποθεσία σε αυτή τη σειρά τρόμου επιστημονικής φαντασίας, στην οποία πρωταγωνιστεί επίσης η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Catalina Sandino Moreno. Αυτή τη φορά πρόκειται για μία αμερικανική πόλη που δεν αφήνει τους κατοίκους της να φύγουν, με τα γύρω δάση να κατοικούνται από θανατηφόρα τέρατα.

Η σειρά αφηγείται ιστορίες υψηλού διακυβεύματος, ο τρόμος συνοδεύει ισόποσα το μυστήριο, και η δεύτερη σεζόν όχι μόνο υπήρξε εξίσου τρομακτική αλλά διατήρησε και την ποιότητα της πρώτης. Η τρίτη μόλις ξεκίνησε και μάλιστα εκρηκτικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα κορυφαία της Cosmote TV.

Προβάλλεται από την Cosmote TV.

MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY

Το παγκόσμιο Νο.1 του Netflix αυτή τη στιγμή, το The Lyle and Erik Menendez Story, είναι το δεύτερο μέρος της ανθολογικής σειράς αληθινών εγκλημάτων του Ryan Murphy, Monsters, η οποία έκανε το ντεμπούτο της το 2022 με την ανατριχιαστική ιστορία του κατά συρροή δολοφόνου Jeffrey Dahmer.

Η 2η σεζόν παρακολουθεί την καταδίκη των αδελφών Menendez το 1996 για τους φόνους των γονιών τους. Ο Nicholas Alexander Chavez και ο Cooper Koch πρωταγωνιστούν στη σειρά ως Lyle και Erik Menendez, ενώ ο Javier Bardem και η Chloë Sevigny υποδύονται τον José και τη Mary Louise “Kitty” Menendez.

Στην πραγματική δικαστική υπόθεση, ο Lyle και ο Erik Menendez κατηγορήθηκαν από την εισαγγελία ότι δολοφόνησαν τους γονείς τους για να κληρονομήσουν την οικογενειακή περιουσία. Tα αδέρφια ωστόσο είχαν υπερασπιστεί τις πράξεις τους δηλώνοντας ότι ενήργησαν από φόβο, αφότου είχαν υποστεί χρόνια σωματικής, συναισθηματικής και σεξουαλικής κακοποίησης. Μετά από κακοδικία, καταδικάστηκαν για φόνο πρώτου βαθμού και τους επιβλήθηκαν ποινές ισόβιας κάθειρξης χωρίς τη δυνατότητα αναστολής.

Στριμάρει στο Netflix.

EMILY IN PARIS: SEASON 5

Το Emily in Paris έχει υπάρξει αμφιλεγόμενο λόγω της επιφανειακής και στερεοτυπικής παρουσίασης της γαλλικής κουλτούρας, περιορίζοντάς την σε κλισέ όπως τα κρουασάν, ο ρομαντισμός και η ατελείωτη εστίαση στη μόδα. Παρόλα αυτά παραμένει μία πολύ επιτυχημένη σειρά -το Emily είναι στο παγκόσμιο Top 10 του Netflix εδώ και σχεδόν δύο μήνες- που μάλιστα ετοιμάζεται να προχωρήσει σύντομα στα γυρίσματα της 5ης της σεζόν.

Στριμάρει στο Netflix.

THE PERFECT COUPLE

Λίγο ακόμα δράμα για τα αριστοκρατικές έγνοιες του ακραίου πλούτου, διασκευασμένο από το μυθιστόρημα της Elin Hilderbrand του 2018.

Η σειρά του Netflix αφορά τις προετοιμασίες για τον γάμο της Amelia Sacks (Eve Hewson), μίας ιδιόρρυθμης νεαρής γυναίκας που πρόκειται να παντρευτεί και να γίνει μέλος μίας εκ των πλουσιότερων και πιο ανυπόφορων οικογενειών του Nantucket. Καθώς οι καλεσμένοι συγκεντρώνονται στην πανέμορφη παραθαλάσσια έπαυλή τους, αναδύονται αντιπαλότητες, βγαίνουν στη φόρα μνησικακίες, και οι μικροεπιθέσεις αυξάνονται. Όταν λοιπόν ξεβράζεται ένα πτώμα, είναι αδύνατο να αποκλειστεί κάποιος ως δολοφόνος.

Οι διάλογοι της σειράς δεν είναι αρκετά θανατηφόροι για να φτάσουν τον προφανή πρόγονο της σειράς, το White Lotus, το καστ όμως (Nicole Kidman, Dakota Fanning και πολλοί άλλοι) θα κρατήσουν την προσοχή σου.

Στριμάρει στο Netflix.

PRISON BREAK

Η γνωστή σειρά δεν είναι στο Top 10 μονάχα του ελληνικού Netflix, αλλά και της παγκόσμιας κατάταξης.

Στριμάρει στο Netflix.

THE LORD OF THE RINGS: RINGS OF POWER

Το Lord of the Rings: Rings of Power έκανε ποδαρικό στη νέα του σεζόν φτάνοντας σε 40 εκατομμύρια θεατές μέσα σε 11 μέρες.

Στριμάρει στο Amazon Prime Video.

THE PENGUIN

Spin-off του The Batman του Matt Reeves, με τον Colin Farrell ξανά στον ρόλο του αφεντικού της μαφίας Oswald Cobblepot, γνωστού και ως The Penguin. Στην μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων, που θα πιάσει τα γεγονότα σχεδόν απευθείας από την ταινία με μεγάλο μέρος του Gotham να βρίσκεται ακόμα κάτω από το νερό, πρωταγωνιστούν επίσης οι Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Shohreh Aghdashloo, Michael Kelly, Carmen Ejogo και Clancy Brown. Η σειρά προέρχεται από τη σεναριογράφο/showrunner Lauren LeFranc (Agents of SHIELD, Chuck) -αν και ο Reeves είναι μεταξύ των παραγωγών- ενώ ο Craig Zobel του Mare of Easttown σκηνοθετεί τα τρία πρώτα επεισόδια.

Στριμάρει στο Vodafone TV.

ONLY MURDERS IN THE BUILDING: SEASON 4

Η 4η σεζόν θα διερευνήσει τη μυστηριώδη δολοφονία της Sazz Pataki, κασκαντέρ του Charles Brazzos, ο θάνατος της οποίας είχε αποτελέσει το cliffhanger της 3ης σεζόν.

Οι γνωστοί ένοικοι του Arconia λοιπόν θα «πάνε σινεμά», μιας που ένα στούντιο του Χόλιγουντ θέλει να γυρίσει μία ταινία βασισμένη στο podcast Only Murders in the Building. Από αυτή την αφετηρία η δράση αυξάνεται, νέα πρόσωπα εμφανίζονται στο καστ, και ακολουθεί δράμα στο πλατό.

Στριμάρει στο Disney+.

SLOW HORSES: SEASON 4

Με βάση τη σειρά κατασκοπικών μυθιστορημάτων Slough House, αυτό το συναρπαστικό δράμα με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Gary Oldman ως επικεφαλής ενός ειδικού τμήματος της MI5 για αποτυχημένους πράκτορες. Φυσικά, η δυσλειτουργική ομάδα καταλήγει να είναι μια τρομερή ομάδα απέναντι σε ορισμένους εχθρούς που μόνο αυτοί μπορούν να εξουδετερώσουν.

Δίπλα στον Oldman, το Slow Horses διαθέτει ένα απίστευτο σύνολο Βρετανών ηθοποιών, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων για Όσκαρ Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce και Sophie Okonedo, καθώς και του πρόσφατα υποψήφιου για Emmy Jack Lowden. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η νέα σεζόν προσθέτει τον Hugo Weaving από το Matrix. Κάθε σεζόν αυτής της σειράς είναι καλύτερη από την προηγούμενη, προσφέροντας μια σταθερά συναρπαστική εκδοχή του κατασκοπευτικού είδους και συγκεντρώνοντας όλο και περισσότερα βραβεία καθώς συνεχίζει.

Στριμάρει στο Apple TV+.