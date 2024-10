Με το “Anora” στις αίθουσες και στην οσκαρική συζήτηση, η Μάικι Μάντισον γίνεται ένα ακόμα πρώτου μεγέθους όνομα που γεννήθηκε μέσα από το “Κάποτε… στο Χόλιγουντ” του Ταραντίνο. Είχε δει το μέλλον ο άνθρωπος, δεν εξηγείται αλλιώς.

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του Κουέντιν Ταραντίνο όταν πρωτοαπέκτησε φήμη ως σκηνοθέτης στα ‘90s ήταν πως ήταν «εκείνος που ανάσταινε ηθοποιούς». Από τον Τζον Τραβόλτα ως την Παμ Γκρίερ, η αίσθηση όλων ήταν πως ο Ταραντίνο έβρισκε ηθοποιούς που είχε λατρέψει μέσα από παλιότερες ταινίες και τους έβαζε ξανά στο επίκεντρο του νέου, κουλ σινεμά.

Ένας υποτιμημένος παράγοντας σε όλο αυτό είναι πως, ακόμα κι αυτό αν θες να κάνεις, χρειάζεται φοβερό μάτι στο κάστινγκ. Ο Τραβόλτα δεν ξαναγίνεται πρώτο όνομα αν δεν είναι τέλειος για αυτό που τον βάζεις τώρα να κάνει. Η Γκρίερ θα μπορούσε να είναι ένα ακόμα από τα αμέτρητα legacy casting που υπάρχουν απλά για να πούμε «α, έξυπνο, γιατί είναι η τάδε που έπαιζε κάποτε στο τάδε» με κλείσιμο του ματιού – αλλά στο Jackie Brown δίνει μια από τις κορυφαίες ερμηνείες των ‘90s.

Εν ολίγοις για να μην τα πολυλογούμε: Ο άνθρωπος έχει φοβερό ένστικτο για το ποιος ηθοποιός πάει πού και κάνει τι. Ήταν πάντα κάτι πολύ παραπάνω από ένα απλό παιχνίδι αναφορών.

Μάλλον για όλα αυτά δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιβεβαίωση από την εξής άσκηση: Πάρε ένα μάτσο φρέσκες φάτσες που τριγυρίζουν στο Χόλιγουντ, βάλτες όλες μαζί σε μια εκτεταμένη, αξέχαστη σεκάνς, και άσε λίγα χρόνια να περάσουν. Και δες: Πού θα είναι όλοι αυτοί κι αυτές, πέντε χρόνια αργότερα;

Η απάντηση; Παντού.

Τα πιτσιρίκια που έβαλε ο Ταραντίνο στους διάφορους ρόλους της οικογένειας Μάνσον στο Κάποτε… στο Χόλιγουντ, έχουν εξελιχθεί βασικά στην σχεδόν πλήρη νέα φουρνιά χολιγουντιανών σταρ. Μάργκαρετ Κουάλεϊ. Όστιν Μπάτλερ. Σίντνεϊ Σουίνι. Μάικι Μάντισον, Μάγια Χωκ. Κάθε κάστινγκ κι ένας θρίαμβος. Πάντα περιμένεις ότι κάποιο ανερχόμενο ταλέντο θα ξεπεταχτεί όντως μέσα από μια τέτοια συνθήκη, αλλά… άπαντες;

Είναι σαν εκείνη την εθνική εφήβων του ‘95 που είχε κερδίσει το Μουντομπάσκετ, και πας πίσω να θυμηθείς ονόματα κι είναι μέσα Ρεντζιάς, Παπανικολάου, Κακιούζης, Καράγκουτης, Χατζής, Καλαϊτζής. Ε, εντάξει, ΟΚ δηλαδή.

Πώς έκανε όμως ο Ταραντίνο το δικό του αντίστοιχο «εθνική εφήβων ‘95»;

Η Βικτόρια Τόμας, διευθύντρια του κάστινγκ για τις τελευταίες τρεις ταινίες του Ταραντίνο, αναφέρει πως ένα σημαντικό πράγμα όταν κάνεις οντισιόν για ταινία του είναι να «ξέρεις την ιστορία της τέχνης σου, των ταινιών και της τηλεόρασης. Κοίτα ηθοποιούς από το παρελθόν και μάθε από τους καλούς. […] Να έχεις μια αίσθηση του ποιοι ήρθαν πριν από εσένα, κι αυτό μπορεί να επηρεάσει την ερμηνεία σου». Και ταλέντο, και μελέτη.

Παράλληλα, εξηγεί ότι η ίδια είναι πάντα μέσα στα πράγματα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τώρα που οι πλατφόρμες ανάδειξης νέων ταλέντων είναι περισσότερες από ό,τι ήταν παλιά. Κι έχει τις κεραίες της ανοιχτές, ψάχνοντας παντού να βρει ποια είναι τα ονόματα που δεν ξέρει. «Κοιτάζω πάντα τις κριτικές για παραστάσεις, κοιτάζω τα καστ για να δω ποια ονόματα δεν ξέρω», λέει. Ψάχνει τις παραγωγές που γίνονται εκτός Λος Άντζελες για να έχει το νου της για ανερχόμενα ταλέντα, παίρνει προτάσεις από κόσμο που εμπιστεύεται.

«Κοιτάζουμε παντού, και τώρα που υπάρχει τόσο περιεχόμενο πρέπει να το έχεις όλο υπόψη σου, ανάλογα για τι είδους κόσμο ψάχνει – είτε είναι YouTube είτε οτιδήποτε άλλο». Αρκεί, τονίζει, να σιγουρευτεί δοκιμάζοντας αρκετά ένα φρέσκο ταλέντο πριν το φέρει σε προχωρημένη οντισιόν με τα μεγάλα ονόματα της ταινίας. «Θες να έχεις βρει καλού ηθοποιούς, που δε θα αρχίζουν να τρέμουν όταν παίξουν μια σκηνή με κάποιον σαν τον Λίο».

Όμως είναι σε κάθε περίπτωση εντυπωσιακό το πόσο καλά δούλεψε το κάστινγκ για τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας Μάνσον στο Κάποτε… στο Χόλιγουντ. Σε μια ταινία που έχει έτσι κι αλλιώς πολλά να κάνει με την αλλαγή των γενεών και με τον Ταραντίνο να στέκεται μάλλον κάπως αμυντικά απέναντι στην ιδέα της αλλαγής, είναι απίστευτο το πόσο πολύ σημάδεψε τη νέα σοδειά χολιγουντιανών σταρ, αναδεικνύοντας πολλούς εξ αυτών μέσα από τους ρόλους στην οικογένεια Μάνσον.

Είναι ονόματα που ναι μεν δεν ήταν άγνωστα, ή που είχα μόλις αρχίσει να αναδεικνύονται από άλλα πρότζεκτ, αλλά που τη στιγμή που τους και τις έβαλε σε αυτούς του ρόλους, δεν είχαν ακόμα πολλά στο όνομά τους. Όπως επιβεβαιώνει κι ο συγγραφέας Τζέι Γκλένι, ενός επερχόμενου βιβλίου πάνω στη δημιουργία της ταινίας (με συνεντεύξεις από τον Ταραντίνο και δεκάδες μέλη του καστ), οι ηθοποιοί αυτοί «νιώθουν πως η ταινία τους ανύψωσε σε σημαντικότερα πράγματα».

Ποια είναι λοιπόν αυτά τα ονόματα;

Μάργκαρετ Κουάλεϊ

Αναμφίβολα το μεγαλύτερο breakout της ταινίας. Έχει τον πιο χαρακτηριστικό β’ ρόλο, παίζοντας την Pussycat της οποίας ο ρόλος στην «οικογένεια» ήταν να βρίσκει άντρες με λεφτά τους οποίους έφερνε πίσω στο ράντσο. Μέσα από μια τέτοια σκηνή τη γνωρίζουμε κι εμείς, όταν γοητεύει τον Μπουθ του Μπραντ Πιτ, και μαζί το κοινό.

Η Κουάλεϊ είχε καλούς ρόλους και πριν την ταινία (στο μικρού βεληνεκούς Novitiate, ενώ παίζει και στο υπέροχο Leftovers) όμως από τη στιγμή που εμφανίστηκε στο Κάποτε… στο Χόλιγουντ και οι πάντες έφυγαν μονολογώντας «ΠΟΙΑ ήταν αυτή η ηθοποιός;;;», άλλαξε η τροχιά της καριέρας της, κλείνοντας μες στα επόμενα χρόνια ρόλους σε ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου, της Κλερ Ντενί, του Ίθαν Κοέν, αλλά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Maid του Netflix, όπου είναι σπουδαία. Και φυσικά σε λίγες μέρες θα την απολαύσουμε και στο Substance, ήδη πολυβραβευμένο, και μελλοντικό καλτ.

Μάικι Μάντισον

Πιθανώς το φαβορί για το φετινό Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, η ίδια η Ανόρα αυτοπροσώπως, η Μάντισον κρατά στο Κάποτε… στο Χόλιγουντ έναν επίσης αξέχαστο μικρό ρόλο, της Σέιντι. Ένα από τα μέλη της φονικής ομάδας του Μάνσον, στην ταινία είναι εκείνη που βρίσκει έναν άκρως κινηματογραφικό θάνατο όταν την εκτελεί ο Ρικ με το φλογοβόλο του.

Πριν την ταινία η Μάντισον είχε έναν βασικό ρόλο στο γλυκό αλλά όχι τρομερά διαδεδομένο Better Things, αλλά μετά από την εμφάνισή της εδώ άλλαξε level. Αρχικά, υπάρχει το Scream του ‘22, στο οποίο επίσης κάπως δεν την ξεχνάς – έχει ένα Από Εκείνα Τα Πρόσωπα. (Και συμβαίνει κάτι… ας πούμε συμπτωματικά πολύ παρόμοιο με την ταινία του Ταραντίνο.) Αλλά φυσικά το απόλυτο breakout της έγινε φέτος με το Anora. Το οποίο συνέβη λόγω του Κάποτε… στο Χόλιγουντ, όπως ομολογεί κι ο σκηνοθέτης της ταινίας Σον Μπέικερ. Ο οποίος λέει ότι είδε την Μάντισον στην ταινία του Ταραντίνο και την είχε στο μυαλό του από τότε, σε σημείο που πρώτα της έδωσε το ρόλο της Ανόρα, και μετά κάθισε κι έγραψε όντως την ταινία – με αυτή κατά νου.

Όστιν Μπάτλερ

Ο Έλβις αυτοπροσώπως, στο Κάποτε… στο Χόλιγουντ παίζει καουμπόη που έχει κατά κάποιο τρόπο την ευρύτερη επίβλεψη του τι συμβαίνει στο ράντσο. Είναι εκείνος που έρχεται να ελέγξει τη φάση κατά την άφιξη του Κλιφ Μπουθ, και κάτι από τη φιγούρα του μένει έντονα χαραγμένο στη μνήμη.

Ο Μπάτλερ πριν την ταινία είχε παίξει διάφορους ρόλους σε πολλές σειρές, από το Carrie Diaries μέχρι το Shannara Chronicles, είχε τελοσπάντων μια από αυτές τις φάτσες που το Χόλιγουντ προσπαθεί επίμονα και μονίμως να τις Κάνει Να Συμβούν μέσα από νεανικές σειρές. Ο Ταραντίνο κι η Βικτόρια Τόμας όμως είδαν πέρα από την ομορφιά του Μπάτλερ και τόλμησαν να κάνουν το βασικό ερώτημα: «Κι αν είχε πάνω του κάποιο συνδυασμό απειλής και αμηχανίας;».

Η αμέσως επόμενη ταινία του Μπάτλερ ήταν το Elvis, για το οποίο προτάθηκε για Όσκαρ, οπότε νομίζω τα αποτέλεσματα εδώ μιλάνε από μόνα τους. Μες στα επόμενα χρόνια ο ηθοποιός έχει κάνει μα εντυπωσιακή εμφάνιση στους Μηχανόβιους δίπλα στον Τομ Χάρντι, και μια ακόμα εντυπωσιακότερη στο Dune: Μέρος Δεύτερο και γενικά αυτή τη στιγμή μοιάζει ψιλο-ασταμάτητος.

Σίντνεϊ Σουίνι

Εδώ αξίζει να έχουμε κατά νου το τάιμινγκ αυτών των παραγωγών. Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει στην ταινία ένα μικρό ρόλο, πιο χαρακτηριστικά τη σκηνή που φυλάει τσίλιες όταν έρχεται ο Κλιφ στο ράντσο. Κι ενώ ο breakout ρόλος της ήταν στο Euphoria, το εντυπωσιακό είναι ότι η σειρά του ΗΒΟ έκανε πρεμιέρα λίγες εβδομάδες μετά την πρεμιέρα του Κάποτε… στο Χόλιγουντ στις Κάννες.

Η Σουίνι είχε εμφανιστεί σε δύο σειρές την άνοιξη και το καλοκαίρι του ‘18 (το Sharp Objects και τη 2η σεζόν του Handmaid’s Tale), αλλά το κάστινγκ της ταινίας του Ταραντίνο έγινε τους πρώτους μήνες του ‘18 και τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Ιούνιου, οπότε κατά πάσα πιθανότητα πήρε το ρόλο πριν κάνει οτιδήποτε από όλα αυτά.

Η εξέλιξή της είναι εντυπωσιακή φυσικά, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις της στα πάντα από ταινίες τρόμου (Immaculate) μέχρι φορμαλιστική τόλμης δράματα (Reality, όπου είναι εξαιρετική) και μέχρι μια κλασικής υφής ρομαντική κομεντί (Anyone But You, που έγινε και μεγάλη επιτυχία). Θα είναι από τα τοπ ονόματα του Χόλιγουντ για τα επόμενα πολλά χρόνια.

Μάγια Χωκ

Τέλος, η κόρη του Ίθαν Χωκ και της Ούμα Θέρμαν που τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει μια πολύ δυνατή καριέρα, μετά τον breakout ρόλο της στην 3η σεζόν του Stranger Things και παίζοντας σε πολύ φαν πράγματα όπως το νετφλιξικό Do Revenge ή βρίσκοντας θέση στο εντυπωσιακό καστ του γουεσαντερσονικού Asteroid City. Είναι από τα άτομα που πάντα χαίρεσαι να βλέπεις στην οθόνη. Και πού την πρωτοείδαμε στην οθόνη; Όχι, όχι στο Stranger Things! Σε ένα μικρό ρόλο στην οικογένεια Μάνσον, την είδαμε στο Κάποτε… στο Χόλιγουντ, δυο μήνες πριν την πρεμιέρα της 3ης σεζόν της σειράς του Netflix.

Και ξέρετε και κάτι άλλο; Τόσα άτομα ακόμα πηγαινοέρχονταν σε εκείνη τη σκηνή στο ράντσο κι αργότερα στη σκηνή της απόπειρας φόνου. Ποιος ξέρει πόσες ακόμα από αυτές τις φάτσες θα δούμε να γίνονται σταρ στο μέλλον.

Ξέρετε εν ολίγοις αυτό το πράγματα που θα τύχει κάποιες φορές να δούμε κάποια παλιά ταινία γεμάτη #φάτσες και στην πορεία διαρκώς αναγνωρίζουμε νεότερες εκδοχές μετέπειτα σταρ του Χόλιγουντ και δε μπορούμε να σταματάμε να δείχνουμε την οθόνη; Το Κάποτε… στο Χόλιγουντ είναι μια βέβαιη μελλοντική τέτοια περίπτωση. Μια ταινία που θα τη βλέπουν γενιές στο μέλλον, δεκαετίες από τώρα, και δε θα σταματάνε να δείχνουν την οθόνη με έκπληξη και με το στόμα ανοιχτό.