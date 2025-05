Αυτές είναι οι 25 συναυλίες που αξίζει να έχουμε στο πρόγραμμά μας και συνθέτουν τη δική μας συναυλιακή “ραχοκοκαλιά” του φετινού καλοκαιριού.

Το πολιτιστικό καλοκαίρι του 2025 είναι αναμφίβολα το πιο “γεμάτο” των τελευταίων ετών για την Αθήνα. Η πόλη φαντάζει σαν ένας ζωντανός μουσικός χάρτης, με ενδιαφέρουσες συναυλιακές επιλογές από νωρίς τον Ιούνιο μέχρι και τα τέλη Ιουλίου.

Το καλοκαίρι μας έχει επιστροφές, εμφανίσεις-έκπληξη, νέα ονόματα που φέρνουν διαφορετικούς ήχους, αλλά και σταθερές αξίες που ξέρουν πώς να μετατρέπουν μια βραδιά σε αξέχαστη εμπειρία. Και ανάμεσα σε όλα, μια ελληνική “ροκ” στιγμή που έχει τη δική της βαρύτητα: ο Διονύσης Σαββόπουλος στο Rockwave στη Μαλακάσα, και μία ιστορική ραπ συναυλία του ΛΕΞ στον εξωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ (που δεν τη βάλαμε στα 25 καλοκαιρινά ραντεβού γιατί είναι το γρηγορότερο sold-out και δεν έχει νόημα αναφοράς).

Η συναυλιακή δράση -φυσικά- δεν περιορίζεται στην Αθήνα. Οι Έλληνες καλλιτέχνες βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και η χώρα θα γεμίσει και πάλι με μουσικές, σε (κατασκηνωτικά) φεστιβάλ δίπλα σε ποτάμια και μέσα σε δάση. Όμως για την ώρα, μένουμε στην Αθήνα και τη Μαλακάσα.

Αυτές είναι οι 25 συναυλίες που αξίζει να έχουμε στο πρόγραμμά μας και συνθέτουν τη δική μας συναυλιακή “ραχοκοκαλιά” του φετινού καλοκαιριού.

Spiritualized

[Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – 29 Μαΐου]

Οι SPIRITUALIZED Kevin Westenberg

Οι Spiritualized, το συγκρότημα που γεννήθηκε μέσα από τις στάχτες των θρυλικών Spacemen 3, επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία στον Λυκαβηττό, προσκαλώντας μας σε μια υπερβατική εμπειρία κάτω από τα άστρα. Ο 59χρονος Jason Pierce, ή αλλιώς J. Spaceman, επί τρεις δεκαετίες εξερευνά το εσώτερο και το εξώτερο διάστημα της μουσικής, χτίζοντας έναν ήχο που συνδυάζει ψυχεδέλεια, μπλουζ, γκόσπελ και free jazz. Από το Lazer Guided Melodies (1992) μέχρι το πρόσφατο Everything Was Beautiful (2022), η δισκογραφία τους λειτουργεί σαν αντίδοτο στη σκληρότητα του σύγχρονου κόσμου. Γνωστοί για τις ατμοσφαιρικές και έντονα φορτισμένες συναυλίες τους, οι Spiritualized υπόσχονται να μετατρέψουν το θέατρο του Λυκαβηττού σ’ ένα “θεραπευτήριο ήχου”…

Cat Power

[Floyd Live Music Venue – 30 Μαΐου]

Η Cat Power στο BST Hyde Park του Λονδίνου, Ιούλιος 2022. Alberto Pezzali/Invision/AP

Η Cat Power, μία από τις πιο ιδιαίτερες και συγκινητικές φωνές της σύγχρονης τραγουδοποιίας, επιστρέφει στην Αθήνα για μια συναυλία-φόρο τιμής που ήδη θεωρείται ιστορική. Θα ερμηνεύσει ολόκληρο το θρυλικό “Royal Albert Hall Concert” του Bob Dylan από το 1966 – το εμβληματικό set που άλλαξε για πάντα το πρόσωπο του rock’n’roll. Έχοντας ήδη παρουσιάσει την αναβίωση αυτής της συναυλίας στην ίδια τη σκηνή του Royal Albert Hall στο Λονδίνο, και κυκλοφορώντας έναν εξαιρετικά υποβλητικό live δίσκο με τίτλο “Cat Power Sings Dylan”, η Chan Marshall μάς καλεί σε μια σπάνια, σχεδόν ιερή εμπειρία. “Mr. Tambourine Man”, “Ballad of a Thin Man” και το ίδιο setlist με την ίδια αφηγηματική ροή. Η Cat Power ενδύεται το ρόλο της διαμεσολαβήτριας ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ανάμεσα στον Dylan και το κοινό του 21ου αιώνα.

Ibrahim Maalouf

[Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – 10 Ιουνίου]

Ibrahim Maalouf

Ο χαρισματικός Ibrahim Maalouf, ο τρομπετίστας-φαινόμενο που γεφυρώνει Ανατολή και Δύση, επιστρέφει στην Ελλάδα και φέρνει μαζί του έναν νέο δίσκο, με τίτλο “Trumpets of Michel Ange”, φόρο τιμής στον διάσημο πατέρα του. Έχει χαρακτηριστεί διεθνώς ως ένας από τους σπουδαιότερους πρεσβευτές της σύγχρονης τζαζ και της world music. Με αφετηρία τη μοναδική τετραβάλβιδη τρομπέτα που του κληροδότησε ο πατέρας του, ο Maalouf έχει μετατρέψει κάθε εμφάνισή του σε έναν ύμνο στην ελευθερία της μουσικής έκφρασης, αναμειγνύοντας ανατολίτικες μελωδίες, κλασικές φόρμες και jazz αυτοσχεδιασμό με τρόπο που αγγίζει ψυχή και σώμα. Η νέα του περιοδεία αντλεί έμπνευση από τη φιλοσοφία, την τέχνη και την ιστορία, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους έχουν την τύχη να τον ακούσουν ζωντανά.

Matteo Bocelli

[Θέατρο Βράχων – Παρασκευή 13 Ιουνίου]

O Matteo Bocelli

Ο Matteo Bocelli, ο νεαρός Ιταλός ερμηνευτής και συνθέτης που παντρεύει τη δύναμη της όπερας με την τρυφερότητα της σύγχρονης ποπ, έρχεται στην Αθήνα στο Θέατρο Βράχων. Γιος του θρυλικού Andrea Bocelli, αλλά με δική του διαδρομή και καλλιτεχνική ταυτότητα, ο 27χρονος Matteo κουβαλά την κλασική παιδεία της όπερας, την ευαισθησία των μεγάλων balladeurs και την εκφραστικότητα ενός καλλιτέχνη που γεννήθηκε για να είναι στη σκηνή. Από το ντεμπούτο του στο Κολοσσαίο μέχρι τις συνεργασίες με σταρ όπως ο Ed Sheeran (ο οποίος του έγραψε το συγκινητικό “Chasing Stars”), ο Bocelli Jr. αποδεικνύει ότι μπορεί να σταθεί ισότιμα δίπλα στους μεγαλύτερους, αγγίζοντας το κοινό με ειλικρίνεια, καθαρότητα και φωνητική δύναμη.

Διονύσης Σαββόπουλος

[Rockwave Festival – 14 Ιουνίου]

Διονύσης Σαββόπουλος PAPADAKIS Press/ΠΕΛΕΚΗΣ

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο κορυφαίος τροβαδούρος του ελληνικού τραγουδιού, θα ανέβει στη σκηνή του Rockwave Festival για μια επετειακή συνάντηση με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής μουσικής. Σε μια χρονιά όπου το Rockwave γιορτάζει τα 30 του χρόνια, ο Σαββόπουλος – ο άνθρωπος που παντρεύει τη ροκ με το ρεμπέτικο, το λαϊκό με το πολιτικό τραγούδι, το προσωπικό με το συλλογικό – θα ανέβει στις σκηνές του Terra Vibe στην Αθήνα (14 Ιουνίου) και του Terra Republic στη Θεσσαλονίκη (21 Ιουνίου) για να θυμίσει σε όλους γιατί υπήρξε και παραμένει ένας από τους πιο τολμηρούς, ανατρεπτικούς και ουσιαστικούς δημιουργούς της χώρας. Θα σμίξει «παλιές κι αναμμένες τροχιές με το ροκ του μέλλοντός μας». Ένα ραντεβού-γεφύρωμα γενεών, όπου ο Νιόνιος δηλώνει ξανά, με πάθος και ειρωνεία: «Είμαι ένας Έλλην που παίζει ροκ». Για… τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα.

IDLES

[Πλατεία Νερού – 18 Ιουνίου]

IDLES RELEASE

Το Release Athens 2025 υποδέχεται την Τετάρτη 18 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού τους εκρηκτικούς IDLES, μια από τις κορυφαίες rock μπάντες παγκοσμίως, που με τον μοναδικό συνδυασμό punk, hardcore και ηλεκτρονικών στοιχείων, και με στίχους που μιλούν με ειλικρίνεια για κοινωνικά θέματα όπως η τοξική αρρενωπότητα και η κατάθλιψη, έχουν κατακτήσει το παγκόσμιο κοινό. Ανυπομονούμε να δούμε τον Joe Talbot στη σκηνή! Μαζί τους θα εμφανιστούν οι ψυχεδελικοί Glass Beams από την Αυστραλία, και οι δυναμικοί Ιρλανδοί SPRINTS. Αυτή η βραδιά στο Release Athens υπόσχεται ένα από τα πιο συναρπαστικά και σημαντικά live shows της χρονιάς, που απευθύνεται σε όσους αγαπούν τη rock μουσική με κοινωνικά μηνύματα και αναζητούν φρέσκες και δυναμικές φωνές στη σκηνή.

KALEO

[Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – 19 Ιουνίου]

JJ Julius Son των Kaleo, Μέμφις, 2018 Laura Roberts/Invision/AP

Μια καλή ευκαιρία να …”χαθούμε” στη φωνή του Τζέι Τζέι Τζούλιους Σαν! Οι KALEO επιστρέφουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού με την ξεχωριστή τους μίξη blues, rock και folk, από το Ρέικιαβικ μέχρι το παγκόσμιο μουσικό προσκήνιο. Με επιτυχίες όπως το διπλά πλατινένιο «Way Down We Go» και το χρυσό «All The Pretty Girls», αλλά και με το πολυαναμενόμενο νέο τους άλμπουμ «Mixed Emotions» που κυκλοφορεί τον Μάιο του 2025, οι KALEO κομίζουν τη δική τους ειλικρίνεια, ενέργεια και τη δεξιοτεχνία τους. Μια μπάντα που έχει ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια streams και εμφανίζεται σε σημαντικά venues παγκοσμίως, από το Coachella μέχρι το Κολοσσαίο της Ρώμης. Θα ακούσουμε και το Sofðu Unga Ástin Mín στα ισλανδικά;

Tom Jones

[Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – 21 Ιουνίου]

FILE - In this Sept. 24, 2009 file photo, singer Tom Jones performs at the Guinness 250th Anniversary Celebration in Dublin, Ireland. (AP Photo/Joel Ryan, file)

Όσο πιο κοντά στον… Elvis Presley μπορούμε να φτάσουμε… Το Σάββατο 21 Ιουνίου, ο ανεπανάληπτος Sir Tom Jones ανεβαίνει για πρώτη φορά, σε μια βραδιά-ορόσημο που υπόσχεται να ενώσει γενιές μέσα από την ακαταμάχητη φωνή και τη σκηνική του λάμψη. Ο Ουαλός θρύλος της μουσικής, με καριέρα που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες και περισσότερα από 100 εκατομμύρια πωλήσεις, παραμένει μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του σύγχρονου ήχου, με εμβληματικά τραγούδια όπως τα «It’s Not Unusual», «Delilah», «What’s New Pussycat?», «Sex Bomb» και «Green, Green Grass of Home» να αποτελούν ζωντανή ιστορία της ποπ κουλτούρας. Από τα Grammys και τα Brit Awards μέχρι τον τίτλο του Ιππότη από τη Βασίλισσα Ελισάβετ, ο Tom Jones δεν έχει σταματήσει να εκπλήσσει και να εμπνέει, είτε από τη σκηνή είτε ως coach στο The Voice UK. Μια σπάνια ευκαιρία να ζήσουμε από κοντά έναν αληθινό ζωντανό μύθο.

Παύλος Παυλίδης, Κ. Βήτα

[Πλατεία Νερού – 21 Ιουνίου]

Ο Παύλος Παυλίδης Promo material

Την 21η Ιουνίου, ο σπουδαίος τραγουδοποιός Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στην Πλατεία Νερού για μια συναυλία-σταθμό και μαζί του ο μοναδικός Κωνσταντίνος Βήτα, που επιστρέφει δύο χρόνια μετά την ιστορική εμφάνιση των Στέρεο Νόβα στον ίδιο χώρο. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Super Stereo. Περιμένουμε έναν Παυλίδη ώριμο, δημιουργικά ανήσυχο, αλλά και πιο συνδεδεμένο από ποτέ με το κοινό του. Το “Μπρανκαλεόνε” έδειξε ότι δεν επαναπαύεται, ότι συνεχίζει να γράφει με πάθος και να πειραματίζεται με τον ήχο. Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Βήτα, μετά από δεκαετίες επιρροής στην ελληνική σκηνή ως μέλος των Στέρεο Νόβα και ως σόλο καλλιτέχνης, επέστρεψε με νέο άλμπουμ και ένα set-list που διατρέχει τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του, φέρνοντας στη σκηνή έναν μοναδικό συνδυασμό ηλεκτρονικής μουσικής, ποίησης και ήχων που έχουν σημαδέψει γενιές.

Blind Guardian

[Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – 26 Ιουνίου]

BLIND GUARDIAN Dirk Behlau

Η σχέση των Blind Guardian με το ελληνικό κοινό είναι βαθιά και διαχρονική, με αμοιβαία αφοσίωση που κρατά από τη δεκαετία του ’90 και μετατρέπει κάθε εμφάνιση τους σε συλλογική εμπειρία. Αν τους έχεις δει λάιβ ξέρεις τι να περιμένεις. Χωρίς παράτερους εντυπωσιασμούς, βασίζονται αποκλειστικά στη μουσική, στην ενέργεια και τους στίχους τους, με συναισθηματικό βάθος και επική ένταση. Από το Valhalla και το The Bard’s Song μέχρι το The God Machine, οι Guardian παραμένουν σταθερά κορυφαίοι στο αφηγηματικό power metal, συνδυάζοντας περίτεχνες συνθέσεις με ειλικρίνεια και πάθος. Μαζί τους, οι Beast in Black με τον χαρισματικό Yannis Papadopoulos συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με έναν ήχο που ενώνει το επικό με το φουτουριστικό, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά της metal σκηνής.

Fontaines D.C.

[Release Athens – Πλατεία Νερού / 27 Ιουνίου]

Fontaines D.C. Theo Cottle

Οι Fontaines D.C., η σημαντικότερη μπάντα της γενιάς τους από το Δουβλίνο, επιστρέφουν στην Αθήνα μετά την κυκλοφορία του εξαιρετικού τους άλμπουμ «Romance», έτοιμοι να δώσουν το μεγαλύτερο show της καριέρας τους στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή τους το 2017 και το ντεμπούτο «Dogrel» που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, οι Fontaines D.C. έχουν εξελίξει το post-punk ύφος τους μέσα από επιτυχημένα άλμπουμ όπως τα «A Hero’s Death» και «Skinty Fia», κερδίζοντας μια θέση στην κορυφή της παγκόσμιας σκηνής, με sold-out εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ και venues όπως το Glastonbury και το Finsbury Park. Επιπλέον, οι Boy Harsher, με άλμπουμ όπως το «The Runner», υπόσχονται μια καθηλωτική, σκοτεινή εμπειρία, συνδυάζοντας μουσική και οπτικά εφέ.

Air Play Moon Safari

[Ηρώδειο – 29 Ιουνίου]

AIR Promo material

Οι Γάλλοι πρωτοπόροι της ηλεκτρονικής μουσικής Air επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια μαγευτική βραδιά, όπου θα παρουσιάσουν ζωντανά το εμβληματικό τους άλμπουμ Moon Safari κάτω από το φως της Ακρόπολης. To “σαφάρι στη σελήνη” θεωρείται από πολλούς ο ακρογωνιαίος λίθος της downtempo και electronic pop των late ’90s, ένα έργο που καθόρισε την αισθητική της εποχής και συνεχίζει να επηρεάζει παραγωγούς και ακροατές μέχρι σήμερα. Κυκλοφόρησε το 1998 και σηματοδότησε την άνοδο τους στην κορυφή της ηλεκτρονικής σκηνής, επηρεάζοντας καλλιτέχνες όπως ο Bowie, η Madonna και ο Beck, η Sofia Coppola. Το Moon Safari θεωρείται ένα διαχρονικό αριστούργημα, ένα βαθύ και παγκόσμιο ξόρκι γεμάτο αγάπη και μυστήριο, και φέτος, μετά την πρώτη πλήρη ζωντανή παρουσίαση του άλμπουμ το 2024, οι Air μας καλούν να ζήσουμε μαζί τους αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου.

Max Richter

[Ηρώδειο – 1η Ιουλίου]

Ο Max Richter Marie-Sutter

Την Τρίτη 1 Ιουλίου 2025, ο Max Richter, ο άνθρωπος που έχει χαρακτηριστεί από το New Yorker ως “ο αρχιτέκτονας του μουσικού συναισθήματος του 21ου αιώνα”, θα βρεθεί στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού για μια σπάνια και πολυαναμενόμενη εμφάνιση στην Ελλάδα. Με την υποβλητική του ικανότητα να συνδυάζει την κλασική μουσική με τον ηλεκτρονικό μινιμαλισμό και την πολιτική ή υπαρξιακή πρόθεση, από το The Blue Notebooks έως το Sleep και το Voices, ο Richter έχει διαμορφώσει το σύγχρονο ηχητικό τοπίο, συνδέοντας την υψηλή τέχνη με τη μαζική κουλτούρα – μέσα από έργα που έγιναν πολιτισμικά ορόσημα, όπως τα soundtrack του Arrival και The Leftovers.

Hermanos Gutiérrez

[Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων – 1η Ιουλίου]

Hermanos Gutierrez / Mexico City AP Photo/Eduardo Verdugo

Οι κινηματογραφικοί ήχοι των Hermanos Gutiérrez, του ατμοσφαιρικού ντουέτου από τη Ζυρίχη με τις βαθιές λατινοαμερικάνικες ρίζες, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην Τεχνόπολη. Σε έναν χώρο που νιώθουμε ότι τους ταιριάζει θα παρουσιάσουν τραγούδια από το νέο τους άλμπουμ “Sonido Cósmico”– μια μυσταγωγική, καλοκαιρινή οδύσσεια γεμάτη εξαϋλωτικές κιθάρες, κοσμική ενέργεια και συναισθηματική ένταση. Οι κριτικοί τους αποθεώνουν και με την “καθοδήγηση” του Dan Auerbach (The Black Keys), οι Estevan και Alejandro Gutiérrez, μας καλούν σε ένα ταξίδι ονείρων, μνήμης και μελωδικής περισυλλογής κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό.

The Prodigy

[Release Athens – 4 Ιουλίου]

The Prodigy - Release Athens Festival

Οι The Prodigy επιστρέφουν θριαμβευτικά στην Πλατεία Νερού. Αν ήσουν στο λάιβ το 2023 στο Release καταλαβαίνεις τι πρόκειται να συμβεί. “Firestarter”, “Breathe” και “Smack My Bitch Up”, αλλά και νέο υλικό από τον επερχόμενο δίσκο τους, και αναμένουμε ένα set υψηλής έντασης, ιδρώτα και αδρεναλίνης. Με τον Liam Howlett και τον Maxim να οδηγούν τη μηχανή, και πλάι τους τους Leo Crabtree και Rob Holliday, οι “Godfathers of Rave” σίγουρα θα θυμηθούν επί σκηνής την απώλεια του Keith Flint, όπψς έκαναν και στο φετινό Glastonbury. Το επόμενο κεφάλαιο γράφεται ξανά στην Αθήνα – μια νύχτα όπου … οι αναμνήσεις δεν θα αφήσουν κανέναν ακίνητο.

GREEN DAY

[ΟΑΚΑ – Ejekt / 6 Ιουλίου]

Billie Joe Armstrong - Green Day στο Coachella Valley Music and Arts Festivalτον Απρίλιο του 2025 Amy Harris/Invision/AP)

Οι Green Day έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ανεβαίνουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ την Κυριακή 6 Ιουλίου 2025, στο πλαίσιο του Ejekt Festival, το οποίο γιορτάζει 20 χρόνια από την πρώτη του διοργάνωση. Για τους Green Day τι να πούμε; Πάνω από 85 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, πέντε βραβεία Grammy και πρόσφατα με αστέρι στο Hollywood Walk Of Fame. Θα ακούσουμε “American Idiot”, “Boulevard of Broken Dreams”, “Basket Case” και πολλά ακόμα, τη στιγμή που το “American Idiot” μόλις ξεπέρασε το 1 δισ. streams στο Spotify και το ομώνυμο άλμπουμ γιορτάζει την 20ή επέτειό του. Η συναυλία τους στην Αθήνα προμηνύεται ως μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές του καλοκαιριού.

Erreway

[Θέατρο Λυκαβηττού – Τετάρτη 9 και Πέμπτη 10 Ιουλίου]

Οι Erreway, το αγαπημένο συγκρότημα που γεννήθηκε μέσα από τη θρυλική σειρά “Rebelde Way” και σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της επανένωσης τους με την περιοδεία “Juntos Otra Vez Tour”. Μετά από 15 χρόνια απουσίας, οι Καμίλα Μπορντονάμπα, Φελίπε Κολόμπο και Μπενχαμίν Ρόχας επιστρέφουν στη σκηνή για να ξυπνήσουν αναμνήσεις και να ενώσουν ξανά τους φαν τους με τραγούδια όπως τα “Bonita de más”, “Será porque te quiero” και “Sweet Baby”, που στιγμάτισαν τις αρχές των 2000s και έγιναν ύμνοι της εφηβείας για εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο – και φυσικά στην Ελλάδα, όπου το φαινόμενο Erreway απέκτησε φανατικό κοινό.

Alice Cooper

[Rockwave Festival – 11 Ιουλίου]

Alice Cooper AP/Business Wire

Ο Alice Cooper αποτελεί έναν ζωντανό θρύλο του Rock ‘N’ Roll ό,τι πρέπει για να γιορτάσει τα 30 χρόνια του το Rockwave Festival. Οριακά τον λυπηθήκαμε ως support στους Scorpions όταν βγήκε ντυμένος με δερμάτινα σε 100 βαθμούς Κελσίου στο ΟΑΚΑ, αλλά τώρα στη Μαλακάσα θα έχει όλο τον χώρο, τον χρόνο και το… σκοτάδι δικό του. “Love It to Death”, “Killer”, “Billion Dollar Babies”, “Trash”, “School’s Out”, “Poison” — έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας μουσικής κουλτούρας. Παρά τα χρόνια στη σκηνή, παραμένει εκρηκτικός και αξεπέραστος, με μοναδική επικοινωνία με το κοινό του, υπενθυμίζοντάς μας πως οι θρύλοι δεν ξεθωριάζουν ποτέ και όπως μας έχει πει ο ίδιος “Η hard rock ποτέ δεν πεθαίνει – Σε 50 χρόνια θα με ρωτάτε το ίδιο πράγμα”.

London Grammar, Aurora and the Klangphonics

[Release Athens – Πλατεία Νερού / 11 Ιουλίου]

Οι London Grammar © Alexandra Waespi

Οι London Grammar, ίσως το πιο επιτυχημένο και επιδραστικό indie/dream pop σχήμα της γενιάς τους, επιστρέφουν στην Αθήνα, φέρνοντας μαζί τους το πιο περιπετειώδες άλμπουμ της μέχρι τώρα διαδρομής τους, το “The Greatest Love”. Με πάνω από 3 εκατ. πωλήσεις, δύο άλμπουμ στο Νο.1 των UK Charts και εμφανίσεις μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές – από την περιοδεία με τους Coldplay μέχρι τη sold-out Ο2 Arena – το τρίο από το Nottingham (Hannah Reid, Dan Rothman και Dot Major) βιώνει την πιο δημιουργική του περίοδο. Στην Πλατεία Νερού θα ξανακούσουμε τα “Strong”, “Wasted My Young Years”, “Californian Soil”, “Lose Your Head” και πολλά ακόμη, με την καθηλωτική φωνή της Reid στο επίκεντρο μιας εμπειρίας που υπόσχεται να είναι μαγική. Μαζί με τους London Grammar που έχουν χτίσει μια δυνατή σχέση με το εγχώριο κοινό, θα εμφανιστούν και οι Aurora και Klangphonics.

Kneecap

[Rockwave Festival – 13 Ιουλίου]

Kneecap Peadar Ó Goill

Οι Kneecap, το επαναστατικό hip-hop τρίο από το Μπέλφαστ, έρχονται στο Rockwave 2025 με φόρα από το θριαμβευτικό άλμπουμ “Fine Art” και έχοντας σαρώσει σκηνές όπως το Glastonbury και venues σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ωκεανία. Εν μέσω πολιτικής θύελλας λόγω των φιλοπαλαιστινιακών τους δηλώσεων, οι Kneecap βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και αναμένονται στη σκηνή με ακόμα πιο αιχμηρή πολιτική στάση. Γι’ αυτό και η εμφάνισή τους στο Rockwave θα έχει ενδιαφέρον για όλα όσα θα … ακουστούν πέρα από τη μουσική τους. Οι Móglaí Bap, Mo Chara και DJ Próvaí ξέρουν πώς να υποκινούν μια άγρια νύχτα ξεσαλώματος … για να δούμε πόσο μεγάλο είναι το κοινό τους στην Ελλάδα και τι θα κάνουν στη Μαλακάσα!

Diana Ross

[Καλλιμάρμαρο – 16 Ιουλίου]

Η Diana Ross AP PHOTO

Η θρυλική Diana Ross, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής έρχεται για … καθήμενους στο Καλλιμάρμαρο, στηρίζοντας το Σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ – Φίλων Παιδιών με Καρκίνο». Με πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις και βραβευμένη με Grammy για τη συνολική της προσφορά, η Diana Ross φέρνει ζωντανά τις διαχρονικές επιτυχίες της, όπως τα «I’m Coming Out», «Ain’t No Mountain High Enough», «Upside Down» και «Endless Love», σε μια βραδιά που συνδυάζει την απόλυτη μουσική εμπειρία με έναν σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί . Στο πλευρό της, η δική μας εκρηκτική Έλενα Παπαρίζου θα δώσει ρυθμό και ενέργεια με τα δικά της διαχρονικά hits.

Morrissey

[Release Athens – Πλατεία Νερού / 16 Ιουλίου]

Ο ένας και μοναδικός Morrissey – ακόμα και αν διαφωνείς με πολλές από τις απόψεις και δηλώσεις του – είναι μια από τις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης μουσικής. Ο καλλιτέχνης που όρισε το indie όχι ως είδος, αλλά ως στάση ζωής. Κουβαλάει τη θεατρική μελαγχολία των Smiths και τον μοναχικό ρομαντισμό της σόλο διαδρομής του. Ο Morrissey είναι περίπου… πολιτισμικό φαινόμενο – ένας στιχουργός που συνέθεσε την αστική μελαγχολία, τον αυτοσαρκασμό και τον κοινωνικό σχολιασμό με την ευφυΐα ποιητή και τη φωνή ερμηνευτή-χαμαιλέοντα. Πάμε Πλατεία Νερού για “This Charming Man”, “There Is A Light That Never Goes Out”, “Everyday Is Like Sunday”, “First of the Gang to Die” και άλλα πολλά. Στο Ταε Κβο Ντο πριν από χρόνια πήραμε και ένα κομμάτι από το πουκάμισό του. Φέτος, μακάρι να ακούσουμε πολλά από The Smiths…

Kylie Minogue, Loreen

[Release Athens – 18 Ιουλίου]

Kylie Minogue ΑP Alberto Pezzali

Η Kylie Minogue, η απόλυτη Princess of Pop, έρχεται στην Αθήνα φέρνοντας μαζί της μια πορεία τεσσάρων δεκαετιών γεμάτη επιτυχίες, ανατροπές και παγκόσμια αναγνώριση. Αν κρίνυμε από την προηγούμενη φορά που είδαμε Κάιλι (στη Μαλακάσα) η βραδιά θα έχει εκπλήξεις. Με περισσότερα από 80 εκατομμύρια πωλήσεις, δεκάδες hits – από το «I Should Be So Lucky» μέχρι το «Can’t Get You Out Of My Head» και το πρόσφατο βραβευμένο με Grammy «Padam Padam» – και μια αστείρευτη ανάγκη να πειραματίζεται, η Kylie παραμένει αδιαμφισβήτητο σύμβολο της ποπ κουλτούρας. Δίπλα της, η εκρηκτική Loreen, δις νικήτρια της Eurovision με τα εμβληματικά «Euphoria» και «Tattoo», καταφθάνει ως pop φαινόμενο με φωνή, παρουσία και παγκόσμια αποδοχή. Μαζί, οι δύο superstars ενώνουν δυνάμεις σε ένα show αφιερωμένο στη γυναικεία δυναμική, την pop λάμψη και τη χαρά της μουσικής.

Gojira

[Release Athens – 19 Ιουλίου]

GOJIRA PRESS image

Οι Γάλλοι που θα παίξουν και support στους Metallica θα κάνουν έναν πρόλογο στο Release Athens 2025. Τους χαρακτηρίζουν “θηρία του σύγχρονου metal” και έκανανμία ιστορική εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, όπου ως η πρώτη metal μπάντα που εμφανίστηκε σε Ολυμπιάδα, συγκλόνισαν με μια συμβολική εκτέλεση του “Ah, Ça Ira!”. Με ήχο που παντρεύει το death, το progressive και το groove metal με φιλοσοφικές και οικολογικές αναζητήσεις, και με αμετάβλητη σύνθεση από το ξεκίνημά τους, οι τέσσερις Γάλλοι – Joe και Mario Duplantier, Christian Andreu και Jean-Michel Labadie – έχουν κερδίσει με το σπαθί τους θέση στους κορυφαίους live metal acts του πλανήτη. Έχουμε μεγάλη περιέργεια να δούμε την ενέργεια που θα ανταλλάξουν με το ελληνικό κοινό στην Πλατεία Νερού.

Beth Gibbons

[Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – 20 Ιουλίου]

Beth Gibbons, 2008. AP Photo/Chris Pizzello

Η αξεπέραστη Beth Gibbons, η συγκλονιστική φωνή των Portishead και μία από τις πιο μυστηριώδεις παρουσίες της σύγχρονης μουσικής, επιστρέφει στην Αθήνα την Κυριακή 20 Ιουλίου, στο αναγεννημένο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, στο πλαίσιο του Release Athens 2025, για να παρουσιάσει ζωντανά το σπαρακτικά όμορφο solo άλμπουμ της, “Lives Outgrown”. Με φωνή που στοιχειώνει, η Gibbons υπήρξε ο πυρήνας τριών εμβληματικών δίσκων των Portishead – Dummy, Portishead και Third – που καθόρισαν την trip-hop και επαναπροσδιόρισαν τη σύγχρονη εναλλακτική μουσική. Δεν χρειάζεται τίποτε παραπάνω από την ανάσα και τη φωνή της για να διαπεράσει το κοινό.

Dream Theater

[Release Athens – 23 Ιουλίου]

Οι Dream Theater

Οι θρυλικοί Dream Theater έρχονται στο Release Athens, για να γιορτάσουν με το φανατικό ελληνικό κοινό τα 40 χρόνια μιας καριέρας που άλλαξε για πάντα τον χάρτη του progressive metal. Με πλήρες το original lineup – και τη μεγάλη επιστροφή του Mike Portnoy πίσω από τα τύμπανα μετά από σχεδόν 15 χρόνια – το κορυφαίο αμερικανικό συγκρότημα υπόσχεται το πιο εντυπωσιακό show της πορείας του, γεμάτο από highlights μιας τεράστιας δισκογραφίας, που περιλαμβάνει μνημειώδη άλμπουμ όπως τα “Images And Words”, “Metropolis Pt. 2” και “Six Degrees of Inner Turbulence”, αλλά και νεότερες επιτυχίες όπως το “A View From The Top Of The World”.