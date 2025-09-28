Νέες κωμωδίες και αγαπημένες επαναλήψεις υπόσχονται να μας χαρίσουν γέλιο και να μας κρατήσουν χαρούμενους και ξέγνοιαστους τη νέα σεζόν.

Τη θεατρική σεζόν 2025- 2026 πολλές είναι οι κωμωδίες που ανεβαίνουν στο θεατρικό σανίδι και υπόσχονται να μας χαρίσουν ανέμελες στιγμές. Από κλασικές ιστορίες του ελληνικού κινηματογράφου που ζωντανεύουν ξανά, μέχρι πρωτότυπα έργα με αιχμηρό χιούμορ και σύγχρονες ανατροπές, οι παραστάσεις αυτές καλούν το κοινό να ξεφύγει από την καθημερινότητα και να αφεθεί στην απόλαυση της σκηνικής μαγείας.

Εμείς επιλέξαμε και σας προτείνουμε κάποιες από αυτές!

Τζένη Τζένη (σκην. Νίκος Καραθάνος)

Η θρυλική ταινία Τζένη Τζένη του 1966 με την αξεπέραστη Τζένη Καρέζη γίνεται θεατρικό έργο και μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Νίκου Καραθάνου θα παρουσιαστεί από τις 17 Απριλίου έως τις 31 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Μια παράσταση – διασκευή των Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά και δραματουργική επεξεργασία του Γιάννη Αποσκίτη- που φιλοδοξεί να ξαναζωντανέψει τη μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου των δεκαετιών του ’60 και του ’70.

Ο Νϊκος Καραθάνος Ανδρέας Σιμόπουλος

Ο Νίκος Καραθάνος ανασυνθέτει την κλασική ρομαντική κωμωδία, προσδίδοντάς της νέα διάσταση και καθρεφτίζοντας τη σημερινή Ελλάδα, που αναζητά παρηγοριά και ζεστασιά μέσα από την κινηματογραφική νοσταλγία.

Στο λαμπερό καστ ξεχωρίζει η Χάρις Αλεξίου, που επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι για τρίτη φορά με τον Νίκο Καραθάνο, μετά την Οπερέτα και τη Μια Νύχτα στην Επίδαυρο. Οι Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Χρήστος Λούλης, Άγγελος Παπαδημητρίου, Ζέτα Μακρυπούλια, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Ιωάννα Μπιτούνη και ο ίδιος ο Καραθάνος δίνουν ζωή στους υπόλοιπους εμβληματικούς ρόλους.

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Από 17 Απριλίου 2026

Hotel Amour (σκην. Σμαράγδας Καρύδη)

Χρήστος Συμεωνίδης

Το “Hotel Amour”, το νέο πρωτότυπο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, σε σκηνοθεσία της Σμαράγδας Καρύδη, ανεβαίνει στο Θέατρο Ακροπόλ με πρόθεση να μιλήσει για το σεξ χωρίς προσχήματα, με χιούμορ, αλλά και με την απαραίτητη τρυφερότητα.

Το “Hotel Amour”, ανοίγει την αυλαία, ανάβει τα φώτα και σας υποδέχεται διακριτικά κι εχέμυθα σε μια νύχτα αλλιώτικη απ’ τις άλλες, σε μια νύχτα όπου όλα επιτρέπονται.

Τους ερωτευμένους ενοίκους ερμηνεύουν οι λαμπεροί: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης και Αλεξάνδρα Κολαΐτη.

Ράφτης Κυριών (σκην. Γιάννης Κακλέας)

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας με την ιδιαίτερη ματιά του στα κείμενα και το ανατρεπτικό του χιούμορ σκηνοθετεί τον «Ράφτη Κυριών» σαν ένα κωμικό πείραμα με θέμα: Η απιστία και …πώς να την βγάλεις καθαρή!»

Σαν ένα κωμικό διαδραστικό masterclass, ένα εγχειρίδιο για «κολασμένες ψυχές» που ενώ δεν μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό της απιστίας ενδίδοντας στον κόσμο των φαντασιώσεών τους, με θαυμαστή μαεστρία καταφέρνουν να καλύψουν τις πράξεις τους μέσα από μια υποκριτική εικόνα αρετής και εγκράτειας και οικογενειακής ευτυχίας!

Παίζουν οι ηθοποιοί: Δημήτρης Μακαλιάς, Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Αθηνά Μουστάκα, Ροζαμάλια Κυρίου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιάννης Λατούσακης, Χριστίνα Θύμη

Θέατρο Γκλόρια

24 Oκτωβρίου

Οι Δημοκράτορες

Εμπνευσμένο από το διήγημα Το σύστημα του Καθηγητή Πίσσα και του Δόκτορος Φτερά του Έντγκαρ Άλαν Πόε, οι “Δημοκράτορες” του Γιάννη Αποσκίτη θα παρουσιαστούν από τις 18 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Του Νέου Κόσμου.

Ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Γιάννης Αποσκίτης -μια ιδιαίτερη φωνή της νέας γενιάς θεατρικών δημιουργών- συνεχίζει τη διερεύνησή του πάνω στη σύγχρονη παρανοϊκή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Μετά τους Προβοκάτορες, που παρουσιάστηκαν το 2022 στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, επιστρέφει στο φανταστικό κράτος της Ωρυγίας με τη νέα του γκροτέσκα φάρσα, Δημοκράτορες: Το δεύτερο μέρος μιας άτυπης πολιτικής τριλογίας, σε μορφή εξωφρενικής μαύρης κωμωδίας.

Οι Δημοκράτορες Πάτροκλος Σκαφιδας

Ο διδακτορικός φοιτητής ψυχιατρικής Τζον Ντόε επισκέπτεται την Κλινική Νιούμαν, όπου θα επιχειρήσει για πρώτη φορά στην ιστορία μια νέα επαναστατική χειρουργική επέμβαση: τη λοβοτομή!

Φτάνοντας στην κλινική, αντί του «βάρβαρου» χειρουργείου, διεξάγεται ένα «θεραπευτικό» πείραμα, που αναπαιστά τις αυταρχικές φαντασιώσεις του «Δημοκράτορα της Ωρυγίας», όπως αυτοαποκαλείται ο σχιζοφρενής ασθενής που θα λοβοτομούσαν. Ο Τζον αναγκάζεται να συμμετάσχει στο πείραμα…

Παίζουν Μπάμπης Αλεφάντης, Άρτεμις Βαλτζάκη, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Αθηνά Παπαδάκη, Εύα Τζανακάκη

Θέατρο του νέου Κόσμου

Από 18 Δεκεμβρίου

Με δύναμη από την Κηφισιά (σκην. Γεωργία Μαυραγάνη)

Τριάντα χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμά του από τον Λευτέρη Βογιατζή, η Γεωργία Μαυραγάνη, μια από τις πιο δυναμικές σκηνοθέτριες της ελληνικής σκηνής, σκηνοθετεί στο Θέατρο Σταθμός ένα από τα αρτιότερα έργα της νεοελληνικής δραματουργίας, τη σπαρταριστή κωμωδία των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά “Με δύναμη από την Κηφισιά”.

Με δύναμη από την Κηφισιά

Στη σκηνοθετική εκδοχή της Γεωργίας Μαυραγάνη, όλα διαδραματίζονται σε ένα βράδυ στην κουζίνα του σπιτιού. Σ’ αυτόν τον χώρο, όπου λέγονται πάντα τα πιο σημαντικά, έναν χώρο που δεν ανοίγεται τόσο εύκολα όσο το σαλόνι, και γι’ αυτό έχει κάτι πιο αληθινό. Εκεί, λοιπόν, θα ξεκινήσουν ένα παιχνίδι με δικούς τους κανόνες: το παιχνίδι του “αν”;…. Όμως, όπως στη ζωή, έτσι και στο δικό τους παιχνίδι, ο μόνος τρόπος να μην χαθούν εντελώς είναι να συνεχίσουν να κοιτούν μπροστά. Τη δύναμη που χρειάζονται για να το πετύχουν θα τη βρουν μόνο μέσα από τη νέα γενιά. Γιατί η νέα γενιά είναι πάντοτε πιο έξυπνη.

Ερμηνεύουν: Ναζίκ Αϊδινιάν, Μοσχούλα Ατσιδαύτη, Νίκη Δουλγεράκη, Ασπασία Μπατατόλη

Θέατρο Σταθμός

Από 13 Δεκεμβρίου

Η κόμισσα της Φάμπρικας (σκην. Σταμάτης Φασουλής)

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, η «Κόμισσα της φάμπρικας», των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, παρουσιάζεται στο ανακαινισμένο EMBASSY THEATER από τις 16 Οκτωβρίου.

Αριστεροί, δεξιοί, πλουτοκρατία, λούμπεν προλεταριάτο, υπηρέτες και κυρίες του καλού κόσμου, συνθέτουν την κοινωνία του τότε και μέσα σ΄όλα μία Κόμισσα. Η Κόμισσα της φάμπρικας!

Η Κόμισσα της Φάμπρικας Γιώργος Καβαλλιεράκης

Η πρώτη θεατρική παρουσίαση της παράστασης έγινε τον Οκτώβριο του 1966, στο θέατρο Φλορίντα από τον θίασο Στέφανου Ληναίου, Μάρως Κοντού και Νίκου Ρίζου. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που ακολούθησε και η κινηματογραφική μεταφορά του έργου, με την Άννα Φόνσου στο ρόλο της Κόμισσας, το 1969.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σταμάτης Φασουλής, που είχε την ιδέα της παρουσίασης του έργου τόσο για τον κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα του που αντικατοπτρίζει την εποχή, όσο και γιατί η παράσταση εντάσσεται ιδανικά στο συνολικό πλαίσιο εορτασμού των 100 ετών από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν : Δήμητρα Ματσούκα, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σάρα Γανωτή, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Νίκος Σταυρακούδης, Γιώργος Μπινιάρης, Ιάσων Παπαματθαίου, Κυριάκος Σαλής, Κοραλία Τσόγκα, Βαγγέλης Σαλευρής, Μαργαρίτα Λουμάκη, Μαρία Ελευθεριάδη.

EMBASSY THEATER

Από τις 16 Οκτωβρίου

Ταρτούφος (σκην. Έλενα Μαυρίδου)

Τη φετινή θεατρική σεζόν, το αριστούργημα του Μολιέρου, “Ο Ταρτούφος”, ζωντανεύει στη σκηνή του θεάτρου Αλκυονίς, υπό τη σκηνοθετική ματιά της Έλενας Μαυρίδου. Μια παράσταση που επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου τη διαχρονική σάτιρα του Γάλλου δραματουργού για την υποκρισία, τη θρησκοληψία και τις ανθρώπινες αδυναμίες.

Ένας αινιγματικός επισκέπτης εισβάλλει απροσδόκητα στην καθημερινότητα μιας ευυπόληπτης οικογένειας και τη φέρνει αντιμέτωπη με τις πιο σκοτεινές πτυχές της. Ο Ταρτούφος, με μοναδικά όπλα τον λόγο και τη φαινομενική αρετή, καταφέρνει να υπονομεύσει τη λογική, να μεταστρέψει τη θρησκευτική πίστη σε προσωπικό του όφελος και να διαστρεβλώσει θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η φιλία, ο έρωτας και η τιμή. Παρά τη μάσκα του ευσεβούς, αποκαλύπτεται ως ένας δεξιοτέχνης της εξαπάτησης…

Ο Ταρτούφος

Ένα έργο-καθρέφτης της κοινωνίας, που μέσα από την κωμική του φόρμα, αποκαλύπτει με οξύτητα και διεισδυτικότητα τα αιώνια ανθρώπινα πάθη.

Στον ρόλο του Ταρτούφου ο Γιάννης Τσορτέκης. Πρωταγωνιστούν οι Ιωάννα Παππά, Μάξιμος Μουμούρης, Βασιλική Τρουφάκου, Χριστίνα Τσάφου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ρένος Ρώτας, Σόλων Τσούνης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Στέργιος Κοντακιώτης, Στάθης Γεωργαντζής

Στο Θέατρο Αλκυονίς

Από 7 Νοεμβρίου

«ΤΟ ΣΠΟΤ» του Ζήση Ρούμπου (σκην. Σοφία Πάσχου)

Το νέο έργο του Ζήση Ρούμπου «ΤΟ ΣΠΟΤ», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Σοφίας Πάσχου, στο Θέατρο Γκλόρια, από τις 27 Οκτωβρίου.

Μάριος Θεολόγης

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Άννα Μενενάκου, η Δανάη Μιχαλάκη, ο Άλκης Μπακογιάννης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Χιώτης δίνουν πνοή σε μια ευφυή σάτιρα για την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας.

Θέατρο Γκλόρια

Από τις 27 Οκτωβρίου

«Σκυλίσια ζωή» (σκην. Αννέτα Παπαθανασίου)

Η Αννέτα Παπαθανασίου μετά από την πετυχημένη παράσταση «Τα 39 Σκαλοπάτια» που ανέβασε στο θέατρο Eliart σκηνοθετεί τώρα την μαύρη κωμωδία της Καταλανής Μάρτα Μπουτσάκα, «Σκυλίσια Ζωή», με θέμα τον έρωτα, την οικογένεια, τις σχέσεις και τον θάνατο.

Σκυλίσια Ζωή

Δύο αδέρφια, ο Αντώνης και η Στέλλα έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρές αποφάσεις που πρέπει να πάρουν για τη ζωή τους, για τις απιστίες, τα διαζύγια, τις αρρώστιες, τις φοβίες, τους έρωτες, την οικογένεια, τη μητέρα, την αγάπη, τον θάνατο. Το έργο πραγματεύεται με ευαισθησία και χιούμορ, την ζωή και τον θάνατο καθώς και το πόσο μπορούμε ή πρέπει να αποφασίζουμε για αυτά.

11 σκηνές με γρήγορες εναλλαγές και ανατροπές περιγράφουν την καθημερινότητα δύο αδερφών, την σχέση τους με την οικογένεια και την αδυναμία αποδοχής του θανάτου. Η συγγραφέας Μάρτα Μπουτσάκα χειρίζεται το δύσκολο θέμα της ευθανασίας, με εξαιρετικό τρόπο, με συγκίνηση, χιούμορ και αρκετή δόση τρέλας.

Θέατρο Eliart

Από 20 Σεπτεμβρίου

Βλαβερές συνέπειες του γάμου (σκην. Γιάννης Μπέζος)

Στο θέατρο Άνεσις, από τον Δεκέμβριο, ο Γιάννης Μπέζος επιστρέφει στον Τσέχωφ με τις «ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ (Γελώντας με τον Τσέχωφ)». Σε δική του μετάφραση και σκηνοθεσία, η παράσταση συνδυάζει τρία κλασικά μονόπρακτα του Αντόν Τσέχωφ – «Οι Βλαβερές Συνέπειες του Καπνού», «Η Αρκούδα» και «Η Πρόταση Γάμου» – σε μια ευφυή, σατιρική και απολαυστικά επίκαιρη σκηνική σύνθεση. Ηθοποιοί με χιούμορ και θεατρική ευστροφία συνθέτουν έναν θίασο που ερμηνεύει τον Τσέχωφ όχι ως μουσειακό είδωλο, αλλά ως ζωντανό και σύγχρονο συγγραφέα, γεμάτο ειρωνεία, ανθρωπιά και βάθος.

Κέικ (σκην. Θανάσης Ζερίτης)

Ο Θανάσης Ζερίτης σκηνοθετεί το « ΚΕΪΚ » του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη στο θέατρο Εμπορικόν από τις 10 Οκτωβρίου.

Το Κέικ Γιώργος Καλφαμανώλης

Μια γλυκόπικρη κωμωδία για τα μικρά δράματα της καθημερινότητας, τις προκαταλήψεις και τις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων — όλα αυτά, ενώ ένα κέικ ψήνεται στον φούρνο. Ένα θεατρικό σύμπαν ξεδιπλώνεται επί σκηνής, γεμάτο αλήθειες, παρεξηγήσεις, λεπτό χιούμορ και απρόσμενες στιγμές τρυφερότητας.

Θέατρο Εμπορικόν

Από τις 10 Οκτωβρίου

Ιβάν εναντίον Ιβάν (σκην. Σωτήρης Ρουμελιώτης)

Οι Δύο Ιβάν, μετά τη θερμή υποδοχή τους από το κοινό, επιστρέφουν και αναμετρώνται επί σκηνής για δεύτερη χρονιά. Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς και ο Ιβάν Νικηφόροβιτς είναι δύο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Ο πρώτος είναι ευθυτενής, ευγενικός και δεινός ομιλητής. Ο δεύτερος, ευτραφής, βροντόφωνος και αθυρόστομος. Ωστόσο είναι και οι δυο αριστοκράτες και κυρίως στενοί φίλοι.

Ιβάν Εναντίον Ιβάν Πάτροκλος Σκαφιδας

Όταν μια μέρα τσακώνονται για έναν εντελώς ανόητο λόγο, ξεκινάει ένας μακροχρόνιος καβγάς που εμπλέκει όλη την κοινωνία της μικρής πόλης όπου κατοικούν.

Με φόντο τη Ρωσία του 19ου αιώνα και χαλί την Ελλάδα του σήμερα, τρεις ηθοποιοί ακροβατούν ανάμεσα στη σατιρική ιστορία του Γκόγκολ κι ένα τηλεοπτικό πάνελ της μεσημεριανής ζώνης, για να καυτηριάσουν την «κουλτούρα της ακύρωσης» ή τον κανιβαλισμό των μίντια, σε μια καυστική και πρωτότυπη κωμωδία.

Παίζουν Μπάμπης Αλεφάντης, Λάμπρος Γραμματικός, Άγγελος-Προκόπιος Νεράντζης

Θέατρο Νέου Κόσμου

Από 10 Οκτωβρίου

Καπούτ (σκην. Γιάννης Διαμαντοπουλος)

Ο Γιάννης Διαμαντοπουλος σκηνοθετεί το “Καπούτ”, το ξεχωριστό έργο του Ιταλού συγγραφέα Άλντο Νικολάι που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Αλκμήνη από τις 13 Οκτωβρίου.

Το έργο εστιάζει με λεπτότητα και χιούμορ στα προβλήματα της τρίτης ηλικίας,που αν και αποτελούν μια πραγματικότητα της εποχής μας, έχουν απασχολήσει λίγο τη σύγχρονη δραματουργία. Mε διεισδυτική ματιά φωτίζει κόσμο των ηλικιωμένων, ένα κόσμο φαινομενικά απλό και ανέμελο, που όμως είναι γεμάτος μελαγχολία, βίαια πάθη, αδύνατες προσδοκίες, βαθιές απογοητεύσεις, φόβους και ανασφάλειες.

Μια υπέροχη παραβολή για τα γηρατειά, μια κωμωδία που εγείρει μια ολόκληρη σειρά προβληματισμών για τη συχνά σκληρή μοίρα των ηλικιωμένων στην κοινωνία μας.

Παίζουν οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης):

Χάρης Εμμανουήλ Δημήτρης Πετρόπουλος, Άννα Παντζέλη

Θέατρο Αλκμήνη

Από τις 13 Οκτωβρίου

Merde! (σκην. Γιώργος Κουτλής)

“Merde”: Η μουσική κωμωδία που αποδομεί τα «κακώς κείμενα» του ελληνικού θεάτρου επιστρέφει από τις 16 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, το οποίο φέτος γιορτάζει τα 130 χρόνια λειτουργίας του.

Χρήστος Συμεωνίδης

Ο Γιώργος Κουτλής και ο Βασίλης Μαγουλιώτης συνεχίζουν την εξαιρετική τους συνεργασία σε μια δεύτερη επιτυχία μετά τους «Παίχτες», παρουσιάζοντας μια χειμαρρώδη θεατρική σάτιρα που δεν περιορίζεται σε ένα απλό inside joke για τους ανθρώπους του χώρου, αλλά επικοινωνεί με το ευρύ κοινό, προσκαλώντας το σε μια αποκαλυπτική ξενάγηση πίσω από την αυλαία. Με αιχμηρό χιούμορ και αμεσότητα, το έργο αποδομεί τα κλισέ και τις ίντριγκες του θεατρικού κόσμου, σχολιάζοντας με σκωπτική διάθεση τις υπερβολές, τις ανασφάλειες και τις ιδιοτροπίες του.

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Από 16 Οκτωβρίου

Η ληστεία της συμφοράς (σκην. Νικορέστης Χανιωτάκης)

Ο Νικορέστης Χανιωτάκης σκηνοθετεί για 2η συνεχόμενη χρονιά την ξέφρενη κωμωδία «Η Ληστεία της Συμφοράς» των Henry Lewis, Jonathan Sayer και Henry Shields.

Στην Αθήνα του 1958 λαμβάνει χώρα μία τρελή απόδραση. Ένα τεράστιο διαμάντι. Έξι εντελώς ανίκανοι κλέφτες. Ένας αιώνια μαθητευόμενος ταμίας. Ένας απελπισμένος φύλακας που κοιμάται -κυριολεκτικά- όρθιος.

Οι οιωνοί δεν είναι και οι καλύτεροι!

Δύο κατάδικοι δραπετεύουν από τις φυλακές της Δραπετσώνας και σχεδιάζουν να κλέψουν ένα διαμάντι αμύθητης αξίας που φυλάσσεται στην Alexandras Bank, μια περιφερειακή ελληνική τράπεζα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας!

Όταν, όμως, μπλέκουν κι άλλοι στο κόλπο, οι εξελίξεις είναι απρόσμενες και όλα πάνε στραβά.

Θα καταφέρει ο δραπέτης Μάκης Ρέτζος και η συμμορία του, να κάνουν τη ληστεία της χρονιάς;

Σε μία νύχτα θεαματικής τρέλας όλα να τα περιμένει κανείς…

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Ιωάννης Απέργης, Κατερίνα Γερονικολού, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Θάνος Μπίρκος, Αρετή Πασχάλη, Θάνος Σκόπας, Γιάννης Στεφόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης.

Θέατρο Λαμπέτη

Από 1η Οκτωβρίου.

Καρυάτιδα (σκην. Κατερίνα Μαυρογεώργη)

Στις 8 Οκτωβρίου, Η ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ!, η σατιρική κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη, επιστρέφει πιο ανελέητη από ποτέ, στη νέα της πλέον στέγη, το θέατρο Κάππα. Μια ανατρεπτική κωμωδία, αφιερωμένη στη μεγαλειώδη και ιστορική ικανότητα του πολύπαθου αυτού τόπου, να μπλέκει μόνιμα σε κωμικοτραγικές περιπέτειες.

Καρυατιδα Ελίνα Γιουνανλή

Σε περίπου μισή ώρα από τώρα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη συνέντευξη Τύπου. Τρεμάμενα δημοσιογραφικά δάχτυλα αναμένουν να πατήσουν το record σε κάμερες. Σήμερα, μετά από αιχμαλωσία δεκαετιών ολόκληρων στο Βρετανικό Μουσείο, η αιθέρια Καρυάτιδα, η χαμένη έκτη αδερφή, το απαστράπτον σύμβολο ενός ολόκληρου πολιτισμού, επιστρέφει ανέλπιστα στην πατρίδα! Σαν άλλη αγαπημένη φίλη, θεία, χαμένη ξαδέρφη από το εξωτερικό, την περιμένει όλη η χώρα με τεράστια προσμονή. Η υποδοχή της, όμως, δεν θα είναι όπως τη φανταστήκαμε, όπως τη σχεδιάσαμε, όπως την ονειρευτήκαμε. Όχι. Η υποδοχή της Καρυάτιδας από τη μαμά της, την Ελλάδα, είναι κωμωδία. Ξεκαρδιστική μεν, αμείλικτη δε.

Θέατρο Κάππα

Από 8 Οκτωβρίου

Μπαμπάδες με Ρούμι (σκην. Θανάσης Παπαθανασίου + Μιχάλης Ρέππας)

Η θρυλική νεοελληνική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου + Μιχάλη Ρέππα συνεχίζεται με απίστευτη φόρα για 4η χρονιά, στο Θέατρο Αλίκη.

Η αιχμηρή αυτή σάτιρα παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 1996 και διακωμωδεί την ελληνική κοινωνία. Φυσικά έχουν μεσολαβήσει πολλά από τότε. Μία νέα χιλιετία ξημέρωσε και μία νέα πραγματικότητα εγκαταστάθηκε ανάμεσά μας. Ανατροπές, ματαιώσεις σχεδίων, αμέτρητα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναπροσδιορισμοί ζωής και πολλή αταξία. Σπίτια «έκλεισαν», αλυσίδες μαγαζιών έπνιξαν τους ιδιοκτήτες τους. Οι ανύπαρκτες αρχές παρέμειναν όμως το ίδιο σταθερές και ίσως και πιο εγκληματικές.

Η ιστορία των 5 ανόητων, κακόμοιρων και απελπισμένων ηρώων της παράστασης είναι στην εποχή μας μία μπανάλ καθημερινότητα. Η Ρόη, η Βέσκα, ο Παναγιώτης, η Τζένη, ο Χρήστος και η κυρία Βάσω είναι πλέον πρόσωπα που ανήκουν στη σφαίρα του ρεαλισμού, αφού πήδηξαν έξω από τις σελίδες του έργου. Είναι κινούμενα εγκλήματα που συναντάμε και χαιρετάμε καθημερινά ανυποψίαστοι για το τί μπορεί να κρύβουν «στην κουζίνα τους».

Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βίκυ Σταυροπούλου, Σοφία Βογιατζάκη, Θανάσης Ευθυμιάδης, Αντιγόνη Νάκα και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

Θέατρο Αλίκη

Από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

Στο Τσακ (σκην. Γιώργος Λύρας)

Μετά από μία επιτυχημένη πρώτη σεζόν, η ξεκαρδιστική και άκρως επίκαιρη κωμωδία «Στο Τσακ» των Ray Cooney Plays και John Chapman, σε προσαρμογή και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Παπαδοπούλου, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική σεζόν, με ανανεωμένο θίασο, στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, σε σκηνοθεσία Γιώργου Λύρα.

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, με τη χαρακτηριστική της ματιά και τη μοναδική της ικανότητα να αποτυπώνει με χιούμορ οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, μετατρέπει το προσωπικό σε συλλογικό και προσφέρει στο κοινό μία απολαυστική θεατρική εμπειρία, όπου το γέλιο γίνεται λύτρωση.

Πρωταγωνιστούν οι: Κώστας Αποστολάκης, Ματίνα Νικολάου, Τόνυ Δημητρίου, Σύλβια Δελικούρα, Χάρης Χιώτης, Ιλιάνα ΓαΪτάνη, Λάζαρος Βασιλείου, Στεφανία Γκουρνέλου, Μαριλένα Λιακοπούλου

Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

Από 10 Οκτωβρίου

Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ Παντελής (σκην. Σταμάτης Φασουλής)

Η σπαρταριστή κωμωδία «Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ-Παντελής» του Αλέκου Σακελλάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Σταμάτης Φασουλής στο Μικρό Παλλάς, συνεχίζει ακάθεκτη για δεύτερη χρονιά!

Η ΔΕΞΙΑ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ Ο Κυρ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Μαζί του στην σκηνή : Ελένη Καστάνη, Γιώργος Δεπάστας, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Γιώργος Βουρδαμής, Απόστολος Καμιτσάκης, Γιώργος Κορομπίλης, Μαρία Καραβά.

Το έργο παρουσιάζει την πορεία μίας οικογένειας που από την απελευθέρωση περνάει στα Δεκεμβριανά και τελειώνει μετά τη συνθήκη της Βάρκιζας. Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή που δεν είναι σίγουρο αν υπάρχει σε άλλη κωμωδία στο ελληνικό θέατρο. Είναι γεγονότα που έχουν ιδωθεί από πολλές γωνίες, αλλά ίσως για πρώτη φορά, τα βλέπουμε μέσα από το μάτι δύο κορυφαίων συγγραφέων, όπως είναι ο Αλέκος Σακελλάριος και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος.

Θέατρο Μικρό Παλλάς

Από 23 Οκτωβρίου.

Ένας ήρωας με παντούφλες (σκην. Γιάννης Μπέζος)

Ο Λάκης Λαζόπουλος ανεβαίνει και φέτος στη σκηνή του Θεάτρου Βέμπο, για να ερμηνεύσει για 2η χρονιά έναν από τους πιο εμβληματικούς, κωμικούς ρόλους του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου. Πρόκειται για τον θρυλικό “ήρωα με τις παντούφλες”, που ενσάρκωσε μοναδικά στην μεγάλη οθόνη ο Βασίλης Λογοθετίδης, αφήνοντας ως παρακαταθήκη μια ιστορική ερμηνεία, που έθεσε τις βάσεις της ελληνικής κωμωδίας και αποτελεί ορόσημο για τις επόμενες γενιές κωμικών.

Ήρωας με Παντούφλες

Υπό τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Μπέζου, πρώτου διδάξαντα των κωμικών της γενιάς του, ο Λάκης Λαζόπουλος φοράει τις παντούφλες του και ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Βέμπο!

Μαζί του, οι Παύλος Ορκόπουλος, Παρθένα Χοροζίδου, Τάσος Παλαντζίδης, Σταύρος Μαρκάλας, Κωνσταντίνος Τραφαλής, Θράσος Σταθόπουλος, Ιωάννα Ανεμογιάννη, Κωνσταντίνος Γιάννης, Φαίδρα Σκλήρη, Λαζάρια Σαζείδου.

Θέατρο Βέμπο

Από τις 3 Οκτωβρίου

Φιάκας (σκην. Πάνος Σκουρολιάκος)

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε τη σεζόν 2024 – 2025 «Ο Φιάκας» του Δημοσθένη Κ. Μισιτζή σε σκηνοθεσία Πάνου Σκουρολιάκου συνεχίζεται στο «Από Μηχανής» Θέατρο από τις 10 Οκτωβρίου 2025!

Στο ρόλο του αξιαγάπητου απατεώνα Φιάκα, ο Γιώργος Γαλίτης.

«Από Μηχανής» Θέατρο

Από τις 10 Οκτωβρίου 2025!