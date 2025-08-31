Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που η Αθήνα ξαναγεμίζει ρυθμό. Οι βόλτες επιστρέφουν, τα τραπέζια γεμίζουν και η πόλη προσφέρει αμέτρητες επιλογές για όσους θέλουν να απολαύσουν καλό φαγητό σε αγαπημένα στέκια.

Ο Σεπτέμβριος στην Αθήνα είναι η ιδανική εποχή για να απολαύσουμε την πόλη μέσα από τις γεύσεις της. Η ζέστη του καλοκαιριού υποχωρεί, οι ρυθμοί γίνονται πιο ήρεμοι και οι βόλτες αποκτούν άλλο νόημα όταν συνοδεύονται από καλό φαγητό. Η αθηναϊκή γαστρονομική σκηνή προσφέρει επιλογές για κάθε διάθεση: από εστιατόρια που τιμούν την παράδοση με σύγχρονες πινελιές, μέχρι δημιουργικές κουζίνες που εμπνέονται από διεθνείς τάσεις.

Αυτόν τον μήνα, αξίζει να ανακαλύψουμε μέρη που μας ταξιδεύουν μέσα από τις γεύσεις, να ξαναγυρίσουμε σε αγαπημένα στέκια και να δοκιμάσουμε νέες προτάσεις που ανανεώνουν το φθινοπωρινό τραπέζι. Είτε πρόκειται για ένα χαλαρό brunch με φίλους, είτε για ένα δείπνο σε πιο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, η Αθήνα έχει πάντα κάτι ξεχωριστό να προσφέρει.

Συγκεντρώσαμε πέντε επιλογές που ξεχωρίζουν για την κουζίνα, την ατμόσφαιρα και την εμπειρία που προσφέρουν. Από πιάτα που αναδεικνύουν τα υλικά της εποχής μέχρι προτάσεις για κάτι πιο χαλαρό, αυτά τα σημεία αξίζουν να μπουν στη λίστα σου για τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα.

ΠΟΥ ΤΡΩΜΕ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Για φαλάφελ στο Baba Ghanoush, Παγκράτι

Το Baba Ghanoush φέρνει τις αυθεντικές γεύσεις και τα αρώματα της Μέσης Ανατολής. Το προσεγμένο μενού του περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία πιάτων, ικανοποιώντας κάθε γευστική προτίμηση, και έχει κερδίσει την εκτίμηση των φίλων της καλής κουζίνας. Αν το φαλάφελ είναι το αγαπημένο σας πιάτο, τότε το Baba Ghanoush δεν πρόκειται να σας απογοητεύσει. Το μαγαζί προσφέρει μια σειρά από ορεκτικά που είναι ιδανικά για να ξεκινήσετε το γεύμα σας, όπως παραδοσιακές ανατολίτικες πίτες με διάφορες γεμίσεις και τα νόστιμα dips με ταχίνι, γιαούρτι ή βερίκοκο.

Το Baba Ghanoush προσφέρει μια σειρά από επιλογές για να ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς. Για όσους αγαπούν τα τυλιχτά, προσφέρει εξαιρετικές επιλογές, όπως τα παραδοσιακά τυλιχτά με φρέσκα λαχανικά και νόστιμες σάλτσες. Ταυτόχρονα, η ποικιλία στις σαλάτες τους είναι μεγάλη, με σαλάτες φτιαγμένες από φρέσκα, εποχιακά υλικά, πάντα συνοδευμένες από πικάντικες σάλτσες και αρωματικά βότανα, που προσφέρουν μία γεύση φρεσκάδας και ζωντάνιας. Μην παραλείψετε τις σούπες, που είναι ιδανικές για να ζεσταθείτε και να ολοκληρώσετε την εμπειρία.

Όσον αφορά τις τιμές, τα περισσότερα πιάτα του καταστήματος κυμαίνονται από 4 έως 7 ευρώ, καθιστώντας το ιδανικό για ένα οικονομικό γεύμα. Είτε πρόκειται για μια γρήγορη στάση είτε για μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία, το Baba Ghanoush είναι σίγουρα μια καλή επιλογή.

*Baba Ghanoush: Εμπεδοκλέους 27, Παγκράτι.

Laika, ένα γαστρονομικό στέκι με χαρακτήρα στον Βοτανικό

Η Laika έχει καταφέρει να κλέψει τις εντυπώσεις με την απλή, αλλά ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη κουζίνα, προσφέροντας πιάτα που συνδυάζουν αυθεντικές γεύσεις με μοντέρνες πινελιές. Ανάμεσα στα αγαπημένα πιάτα είναι η κρεμμυδόπιτα με χειροποίητο φύλλο, το ιμάμ με μελιτζάνα και φέτα με κρεμώδη υφή, και οι πατάτες baby που συνοδεύουν τέλεια κάθε πιάτο. Το μαγαζί διατηρεί τη φιλοσοφία του καλού, άμεσου φαγητού, προσθέτοντας συνεχώς νέα πιάτα ημέρας με βάση τις πρώτες ύλες της κάθε εποχής. Εδώ, το φαγητό είναι πάντα φρέσκο και προσεγμένο, ενώ το ψυγείο φιλοξενεί μπύρες από μικρές ζυθοποιίες, για να συνοδεύσετε το γεύμα σας με κάτι ιδιαίτερο.

Αυτό το μέρος δεν είναι μόνο ένας γαστρονομικός προορισμός, αλλά και ένα μουσικό στέκι που έχει καθιερωθεί στην περιοχή. Με ένα πρόγραμμα που κινείται από new wave και ηλεκτρονικά μέχρι punk, η μουσική ατμόσφαιρα του μαγαζιού το κάνει να ξεχωρίζει. Μάλιστα, ήταν από τα πρώτα μέρη που εισήγαγαν βραδιές βινυλίου, ενώ οργανώνουν dj sets, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες. Οι ιδιοκτήτες, πιστοί στη γειτονιά, έχουν καταφέρει να συνδυάσουν τον χαρακτήρα του μαγαζιού με τη φυσιογνωμία της περιοχής, δημιουργώντας ένα σημείο συνάντησης που ενισχύει το μωσαϊκό της διασκέδασης και της κοινωνικότητας στον Βοτανικό.

Η ατμόσφαιρα στο μικρό bistro είναι πάντα φιλόξενη. Το ξύλινο μπαρ, τα vintage αμπαζούρ και οι αφίσες με το διάσημο σκυλί-αστροναύτη δημιουργούν μια αίσθηση ζεστασιάς και νοσταλγίας, ενώ τα τραπέζια που απλώνονται στον πεζόδρομο της Πέλλης προσφέρουν μια ανοιχτή, χαλαρή ατμόσφαιρα.

*Laika: Πέλλης 30.

Ταβέρνα του Οικονόμου, για σπιτικό φαγητό στα Πετράλωνα

Η Ταβέρνα του Οικονόμου στα Πετράλωνα αποτελεί έναν αυθεντικό προορισμό για όσους εκτιμούν τη σπιτική κουζίνα και τη ζεστή φιλοξενία. Με παράδοση που ξεκινά από το 1930, ο Οικονόμου προσφέρει μια μοναδική εμπειρία γεύσεων που αποτυπώνουν τη φροντίδα και την ποιότητα της παραδοσιακής μαγειρικής.

Το μενού προσφέρει μια πλούσια επιλογή από σπιτικά πιάτα, μαγειρεμένα με μεράκι και αγνές πρώτες ύλες. Ξεχωρίζουν τα λαδερά, όπως τα κολοκυθάκια και οι μελιτζάνες στο φούρνο Ιμάμ, που λιώνουν στο στόμα, ενώ η ποικιλία λαδερών είναι ιδανική για όσους θέλουν να απολαύσουν διαφορετικές γεύσεις της σε ένα πιάτο. Αξίζει να δοκιμάσει κανείς τα παραδοσιακά όσπρια, όπως η βελούδινη φάβα και οι εξαιρετικοί γίγαντες από την Καστοριά, που συνοδεύονται τέλεια με το φρέσκο ψωμί. Το σπανακόρυζο, οι λαχανοντολμάδες και η σπανακοτυρόπιτα αποτελούν εγγύηση. Πολλές οι επιλογές στα κυρίως πιάτα και στα σχάρας.

Η «Ταβέρνα του Οικονόμου» αποπνέει φροντίδα και σεβασμό προς τις αυθεντικές σπιτικές συνταγές. Σε έναν χώρο φιλόξενο και ζεστό, με άρωμα παράδοσης, ο επισκέπτης νιώθει ότι βρίσκεται στο τραπέζι ενός παλιού οικογενειακού σπιτιού.

*Η Ταβέρνα του Οικονόμου: Κυδαντίδων 32, Αθήνα.

Veganistan στο Μεταξουργείο

Το Veganistan είναι ένα vegan εστιατόριο που δημιουργήθηκε όχι λόγω κάποιου trend, αλλά κυρίως από την ανάγκη των μελών του να βρίσκουν σπιτικό και οικονομικό φαγητό από το πρωί μέχρι το βράδυ στη γειτονιά που ζουν και εργάζονται. Η ιδέα του Veganistan βασίζεται στις αρχές της συλλογικότητας, της προσφοράς και της αλληλεγγύης και αφορά κάθε πλάσμα. Παράλληλα προάγει τον βιγκανισμό, όχι απλά σαν μια διατροφή, έναν τρόπο ζωής ή lifestyle, αλλά σαν μια έμπρακτη πολιτική στάση ζωής μακριά από προϊόντα εκμετάλλευσης και ανισοτήτων.

Το μενού περιλαμβάνει τη μοναδική Thai Peanut σαλάτα με ψητά μανιτάρια και vegan παρμεζάνα, καθώς και το τέμπε με περσικό ρύζι, μπρόκολο και σως φυστικιού, που συνδυάζουν πλούσιες γεύσεις και θρεπτικά συστατικά. Για τους λάτρεις των πιο καυτερών γεύσεων, τα ρεβύθια με πάστα curry και γάλα καρύδας είναι μια εξαιρετική επιλογή. Το μενού εκτός των άλλων περιλαμβάνει σμούθις και χυμούς, πρωινά και μπραντς, μερικά πλήρη πιάτα, σαλάτες, γλυκά και τυλιχτά σε περσικές πίτες.

Αν αναζητάτε κάτι πιο ελαφρύ και θρεπτικό, η σούπα βελουτέ με κολοκύθα και ginger είναι η ιδανική λύση. Το Veganistan είναι η τέλεια επιλογή για όσους επιθυμούν γεύματα γεμάτα νοστιμιά και αξίες που σέβονται τη φύση και τα ζώα.

*Veganistan: Κεραμεικού 101, Μεταξουργείο.

Λούης Καφενείο στον Κεραμεικό

Ο Λούης έκλεισε φέτος 10 χρόνια ζωής. 10 χρόνια γεμάτα γεύση, καλή διάθεση, σε έναν χώρο που τα αρώματα ενώνουν τις παρέες μέσα από το τσούγκρισμα των ποτηριών.

Στέκι για ρακιές και μεζεδάκια, φιλόξενο, παρεΐστικο, με τον κόσμο να αράζει στο πεζοδρόμιο και να απολαμβάνει τις γεύσεις του “Λούη”.

Τι έχει για φαγητό; Σπιτική πατατοσαλάτα, γιαπράκια, σαλάτα με μαυρομάτικα φασόλια, τυράκια και φρέσκιες κρατσανιστές πατάτες.

Τι θα πιείς; Ρακί, ούζα και κρασί, με λίγη ντομάτα κι ελιές στο πλάι.

*Λούης Καφενείο: Λεωνίδου 87, Κεραμεικός.