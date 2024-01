Οι ερευνητές της αθανασίας πρότειναν την ψηφιακή εκδοχή, με το ‘ανέβασμα’ του μυαλού μας σε υπολογιστή. Το θέμα δεν είναι αν γίνεται, αλλά πού θα ανήκει μετά το μυαλό μας.

Το Kurzgesagt – In a Nutshell είναι κανάλι στο YouTube με 21.5 εκατομμύρια subscribers.

Μεταξύ των 199 videos που θα βρείτε εκεί, υπάρχει ένα σχετικό με τη δυνατότητα που υπάρχει να ‘φορτώσουμε’ το μυαλό μας σε έναν υπολογιστή.

Όχι του εγκεφάλου μας. Αυτό είναι το βιολογικό μας όργανο.

Το μυαλό μας είναι το αποτέλεσμα της λειτουργίας του οργάνου. Ομοίως και η συνείδηση. Θεωρείται πως πως είναι κάτι μεγαλύτερο και πιο εφήμερο από τη λειτουργία του βιολογικού εγκεφάλου.

Πάμε παρακάτω.

Την στιγμή της επίσκεψης μας το σχετικό video είχε 11.928.402 views.

Άρα το θέμα θα έλεγες ότι ενδιαφέρει πολλούς.

Δεν μπορείς να φανταστείς πόσους.

Μεταξύ τους είναι και όσοι θέλουν να ζήσουν για πάντα. Προφανώς και τους αρκεί η ψηφιακή αθανασία.

Όπως εξηγούν οι δημιουργοί του video «η επιθυμία να απελευθερωθούμε από τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης χρονολογείται από τους πρώτους ανθρώπους που αντιλήφθηκαν πως ζουν σε ένα ατελείωτο σύμπαν. Δεσμεύεται μόνο από τους νόμους της φυσικής.

«Παρ’ όλα αυτά, η συνείδηση μας είναι παγιδευμένη στη θνητή ‘μηχανή’ μας που είναι φτιαγμένη από κρέας».

Με την τεράστια έκρηξη των καινοτομιών και της εξέλιξης, για πρώτη φορά το concept του να αφήσουμε το σώμα μας πίσω μας και να ‘φορτώσουμε’ τον εγκέφαλο μας σε μια ψηφιακή ουτοπία, φαίνεται πιθανή.

Έως και το επόμενο λογικό βήμα, στην εξέλιξη μας.

ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Όσα διάβασες εδώ, αλλά και κάποιες από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της επιστήμης τις χρωστάμε στην νευροτεχνολογία.

Χαρακτηριστικά, οι μέθοδοι άμεσης καταγραφής ή τροποποίησης της ανθρώπινης εγκεφαλικής δραστηριότητας έχουν δώσει στην ανθρωπότητα τις διεπαφές εγκεφάλου και υπολογιστή και η εμφύτευση συσκευών που επιτρέπουν σε ασθενείς με σοβαρή παράλυση να ελέγχουν υπολογιστή με την σκέψη τους και να κάνουν διαδικτυακές δραστηριότητες».

Πράγματα που επίσης, θα χαρακτηρίζατε ως τρελά πριν λίγες δεκαετίες.

Προ μισού αιώνα εν τω μεταξύ, δεν υπήρχε καν μαγνητική τομογραφία. Ήταν άλλη μια τρελή ιδέα.

«Αυτές οι εξελίξεις, μαζί με εκείνες στην τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπουν σήμερα την καλύτερη αποκρυπτογράφηση των εγκεφαλικών κυμάτων. Στο μέλλον μπορεί κάλλιστα να μας επιτρέψουν να «γράψουμε» ή να τροποποιήσουμε τον εγκέφαλο» εξηγεί η Angela Thornton, υποψήφια διδάκτορας στο Horizon Center for Doctoral Training (CDT) του University of Nottingham και μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του Faculty of Engineering Human Factors.

«Κατά συνέπεια, πρέπει να θεσπίσουμε κατευθυντήριες γραμμές και νομοθεσία για να διασφαλίσουμε ότι προστατεύονται τα ανθρώπινα και νευρωνικά μας δικαιώματα.

Αυτός ο τομέας, που ονομάζεται «νευρικά δικαιώματα», είναι το πλέον καυτό θέμα στον ακαδημαϊκό κόσμο αυτή τη στιγμή.

«Υπάρχουν εξελίξεις με τη δυνατότητα να αλλάξουν το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί ο λόγος και σε ανθρώπους εκτός της επιστημονικής κοινότητας».

ΠΟΙΟΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕ ΠΡΩΤΟΣ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΤΟΥ MIND UPLOADING

Η πρώτη καταγραφή περίπτωσης μεταφόρτωσης εγκεφάλου σε υπολογιστή είναι αυτή της ιστορίας που έγραψε ο Αμερικανός συγγραφέας Frederik Pohl και δημοσιεύτηκε το 1955 στο περιοδικό Galaxy Science Fiction.

Κυκλοφορούσε από το 1950 έως το 1980 και πέρασε στην ιστορία ως «ένα από τα καλύτερα περιοδικά επιστημονικής φαντασίας» της ιστορίας.

Η ιστορία του Pohl είχε τίτλο The Tunnel under the World και έγινε η έμπνευση της σουρεαλιστικής ταινίας με τον ίδιο τίτλο (Il Tunnel Sotto in Mondo) του 1959, πριν τη δούμε στο Black Mirror και σε πολλές άλλες τηλεοπτικές σειρές και video games.

Η φαινομενική Ημέρα της Μαρμότας δυο ανθρώπων, ήταν προϊόν ‘μεταβίβασεις’ του εγκεφάλου τους σε μικροσκοπικά ρομπότ, τα οποία χρησιμοποιούνταν για δοκιμές διαφημιστικών εκστρατειών υψηλής πίεσης.

Κάθε βράδυ το ρεύμα διακόπτεται και οι υπάλληλοι της εταιρείας που κάνει το πείραμα, επαναφέρουν χειροκίνητα τη μνήμη κάθε ρομπότ.

ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΦΕΡΕ

Το 2016 το BBC Horizon παρουσίασε σε επεισόδιο του Immortalist τον Dmitry Itskov, έναν Ρώσο εκατομμυριούχο, ο οποίος αποκάλυπτε το σχέδιο του που θα επέτρεπε σε όλους μας να ‘ανεβάσουμε’ το μυαλό μας σε έναν υπολογιστή, ώστε να ζήσουμε για πάντα.

Ειρήσθω εν παρόδω, ο Itskov είναι ιδρυτής της New Media Stars, εταιρίας ηλεκτρονικών media. Η προσωπική του περιουσία εκτιμάται στο 1.000.000.000 ευρώ.

Από το 2011 είχε εξασφαλίσει τη συνεργασία κορυφαίων Ρώσων επιστημόνων στους τομείς των νευρωνικών διεπαφών, της ρομποτικής, των τεχνητών οργάνων και συστημάτων.

Ο επιστημονικός διευθυντής που επέλεξε ο Itskov για το project του είναι ο Δρ Randal Koene. Είναι νευροεπιστήμονας που εργάστηκε ως καθηγητής ερευνητής στο Κέντρο Μνήμης και Εγκεφάλου του Boston University.

Τον είχαν ρωτήσει αν γελάει με όσα λέει πως θα κάνει ο Itskov. Απάντησε το εξής:

«Όλα τα στοιχεία θεωρητικά λένε πως το uploading του μυαλού είναι εξαιρετικά δύσκολο μεν, αλλά είναι δυνατό».

«Θα μπορούσατε να πείτε ότι κάποιος τέτοιος είναι οραματιστής, αλλά όχι τρελός γιατί αυτό θα σήμαινε ότι σκέφτεστε κάτι που είναι απλώς αδύνατο. Κάτι που δεν ισχύει».

Είχε εκτιμήσει ότι θα ‘χε έτοιμο το πρόγραμμα έως το 2045.

Για αυτό και το ονόμασε 2045 Initiative, όνομα που έδωσε και στο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που ‘έφτιαξε’ το 2011.

Ο ίδιος την ονόμασε «κοινότητα ερευνητών στον τομέα της παράτασης της ζωής, με στόχο το συνδυασμό εξομοίωσης εγκεφάλου και ρομποτικής για τη δημιουργία μορφών cyborg».

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Όπως είπε ο Δρ Koene, αυτό που φαίνεται ως αδύνατο είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Η θεωρητική πιθανότητα έχει τις ρίζες της σε ερωτήματα σχετικά με το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας.

Αυτά δεν έχουν απαντηθεί ακόμα από την νευροεπιστήμη.

Ο εγκέφαλός μας αποτελείται από περίπου 86 δισεκατομμύρια νευρώνες, συνδεδεμένα κύτταρα που στέλνουν πληροφορίες το ένα στο άλλο, πυροδοτώντας ηλεκτρικά φορτία που διαδίδονται μέσω αυτού του οργάνου στο κρανίο μας σαν κύματα.

Το πώς όμως, ακριβώς ο εγκέφαλος δημιουργεί το μυαλό μας είναι ένα μυστήριο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στην επιστήμη.

Μολονότι έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια (με στόχο να γίνει προσομοίωση της λειτουργίας σε υπολογιστή!), ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο πώς από ένα φυσικό υπόστρωμα κυττάρων που συνδέονται μέσα στον εγκέφαλο πάμε στον ψυχικό μας κόσμο, τις σκέψεις μας, τις αναμνήσεις μας, τα συναισθήματά μας.

Πάντως, σε έκθεση που δημοσιεύτηκε το 2008, ερευνητές στο University of Oxford περιέγραψαν την εξομοίωση ολόκληρου του εγκεφάλου ως «ένα τρομερό πρόβλημα μηχανικής και έρευνας, αλλά ένα πρόβλημα που φαίνεται να έχει έναν καλά καθορισμένο στόχο και θα μπορούσε, όπως φαίνεται, να επιτευχθεί με εξαγωγές του τρέχοντος τεχνολογία”.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ -ΠΡΑΚΤΙΚΑ- ΤΟ UPLOADING

Τον περασμένο Μάιο η Thornton έγινε μια εκ των 7 ερευνητών της Μεγάλης Βρετανίας που επιλέχθηκαν από την British Science Association για να παρουσιάσουν το έργο αιχμής τους στο κοινό.

Ήταν η διδακτορική της διατριβή για το Mind Uploading. Σε αυτήν η Thornton ανέφερε και το πώς μπορεί να γίνει αυτό.

Έγραψε στο Conversation πιθανούς τρόπους να μπορούμε μια μέρα, να ‘αφήνουμε’ τα μυαλά μας σε υπολογιστές.

1) «Η εξομοίωση ολόκληρου του εγκεφάλου είναι μια πιθανή διαδρομή για τη μεταφόρτωση. Οι λεπτομερείς σαρώσεις του εγκεφάλου και της δραστηριότητάς του θα μας επιτρέψουν να αναπαράγουμε τον βιολογικό εγκέφαλο ενός ατόμου, και ενδεχομένως το μυαλό, σε έναν υπολογιστή.

2) Η πιο πολλά υποσχόμενη τεχνική λέγεται «σάρωση και αντιγραφή»: η δομή ενός διατηρημένου εγκεφάλου θα σαρωθεί λεπτομερώς, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, την τεχνική της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. Αυτό θα συγκεντρώσει τα δεδομένα που απαιτούνται για την παραγωγή ενός λειτουργικού αντιγράφου ενός εγκεφάλου».

Εξυπακούεται πως υπάρχουν επιστήμονες που αμφισβητούν πολλά, σε κάθε βήμα. Η Thornton ωστόσο, επιμένει πως μπορεί να μην γίνει αύριο εφικτό το mind uploading, αλλά κάποια στιγμή θα αποτελεί πραγματικότητα.

Είναι έτσι, χρήσιμο να μην την πατήσει η ανθρωπότητα όπως με όλες τις άλλες τεχνολογικές εξελίξεις που άλλαξαν τη ζωή: να δημιουργήσει νομικό πλαίσιο ικανό να μας προστατέψει, πριν να είναι αργά.