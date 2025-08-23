Από δολοφονίες και εξαφανίσεις μέχρι επιθέσεις μίσους και γυναικοκτονίες, ανατρέχουμε στα πιο χαρακτηριστικά εγκλήματα που σημάδεψαν την Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Από τις αρχές του 21ου αιώνα έως σήμερα, η Ελλάδα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μια σειρά εγκλημάτων που συγκλόνισαν το κοινό αίσθημα και άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη συλλογική μνήμη. Δολοφονίες που πάγωσαν το αίμα της κοινωνίας, υποθέσεις εξαφανίσεων που σφράγισαν την αίσθηση ανασφάλειας, αλλά και εγκλήματα μίσους και γυναικοκτονίες που έφεραν στο προσκήνιο το σκοτάδι που “κρύβεται” σε κοινή θέα.

Σε αυτό το αφιέρωμα, ανατρέχουμε στα πιο χαρακτηριστικά και τραγικά εγκλήματα που σημάδεψαν την Ελλάδα από το 2000 έως και το 2025:

Η δολοφονία του Αχιλλέα Τεντά (2001)

Τα εγκλήματα της «17 Νοέμβρη» που ήρθαν στο φως (2002)

Η εξαφάνιση της Κικής Κουσογλου (2005)

Η δολοφονία των πέντε κυνηγών στο Αγρίνιο (2006)

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου (2008)

Η δολοφονία του Νίκου Σεργιανόπουλου (2008)

Ο μακελάρης της Σαντορίνης (2008)

Η επίθεση με καυστικό υγρό στην Κωνσταντίνα Κούνεβα (2008)

Ο γυναικοκτόνος Γιάννης Κατσιλάμπρος (2008)

Η εξαφάνιση του μικρού Αλέξη στη Βέροια (2010)

Η τραγωδία της Marfin (2010)

Η υπόθεση της «Μυρτούς της Πάρου» (2012)

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα (2013)

Η δολοφονία του Βαγγέλη Γιακουμάκη (2015)

Η φρικτή δολοφονία της 4χρονης Άννι (2015)

Η εξαφάνιση της Ντιάνας Τσαμτσίδη και το ιατρικό λάθος που αποδείχτηκε δολοφονία (2017)

Η δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου (2018)

Η υπόθεση Πισπιρίγκου (2019)

Η επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιοσπύρου (2020)

Ο γυναικοκτόνος Μπάμπης Αναγνωστόπουλος (2021)

Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ (2021)

Η δολοφονία του Άλκη Καμπανού (2022)

Η δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη (2022)

Η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα (2024)

Η γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους (2024)

2001: Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ ΤΕΝΤΑ

Στις 8 Δεκεμβρίου του 2001, ο Αχιλλέας Τέντας θα αφήσει την τελευταία του πνοή στο κρεβάτι του, στον Αλμυρό Βόλου. Ο 58χρονος δεν κατέληξε ήσυχος στον ύπνο του αλλά δολοφονήθηκε από τον σύντροφο της συζύγου του, τον 32χρονο Νικόλαο Κωτούλα.

Ο Αχιλλέας και η Μαρία παντρεύτηκαν όταν εκείνη ήταν 16 ετών και εκείνος 31 και έκαναν μαζί δύο παιδιά. Χρόνια αργότερα η Μαρία γνωρίζει τον 32χρονο αγρότη Νίκο και ερωτεύονται. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, η Μαρία φέρεται να έριχνε υπνωτικό στο φαγητό του συζύγου της και όταν εκείνος κοιμόταν, επέτρεπε στον Νίκο να την επισκέπτεται στο σπίτι. Μία μέρα όμως, ή μάλλον μία νύχτα, ο Αχιλλέας ξυπνά και βρίσκει τον Νίκο στο σπίτι του. Ξεσπά καυγάς και ο Αχιλλέας απειλεί τη Μαρία με διαζύγιο.

Τις επόμενες μέρες παρακολουθεί τη σύζυγό του ενώ ο Νίκος προσπαθεί να πείσει τη Μαρία να βγάλει μερικά χρήματα από τον κοινό λογαριασμό της με τον Αχιλλέα και να το σκάσουν. Η Μαρία όμως αρνείται.

Το ζευγάρι καταλήγει πως η μόνη λύση είναι το έγκλημα. Απόγευμα της 8ης Δεκεμβρίου 2001 και ο Αχιλλέας επιστρέφει σπίτι του αφού νωρίτερα είχε βρεθεί με τον γαμπρό του. Έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πέφτει στο κρεβάτι. Λίγο αργότερα η Μαρία βοηθά τον Νίκο να μπει στο σπίτι χωρίς να τους καταλάβει ο Αχιλλέας. Ο 32χρονος αγρότης ψεκάζει τον Αχιλλέα με αναισθητικό σπρέι, τον χτυπά και στη συνέχεια τον στραγγαλίζει με ένα συρματόσχοινο. Η Μαρία και ο Νίκος που είχαν αποφασίσει εδώ και καιρό πώς θα ενεργήσουν, μεταφέρουν τη σορό του Αχιλλέα στο χωράφι του 32χρονου και την βάζουν σε ένα πηγάδι. Πάνω από τη σορό, μέσα στο πηγάδι, ρίχνουν τσιμέντο.

Για μήνες τα παιδιά του Αχιλλέα αναζητούν τον πατέρα τους φτάνοντας μέχρι τον τηλεοπτικό φακό. Τα παιδιά αναγκάζουν και τη μητέρα τους να εμφανιστεί την τηλεόραση ενώ μάρτυρας που είχε προσέξει το μπάζωμα στο πηγάδι μιλά στη δημοσιότητα. Έπειτα από εκείνο το αποκαλυπτικό επεισόδιο της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» οι Αρχές συλλαμβάνουν τον Νίκο και τη Μαρία και λίγο αργότερα οι δυο τους ομολογούν.

Και οι δύο καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη, ο Κωτούλας για ανθρωποκτονία από πρόθεση και η Τέντα για συναυτουργία. Η υπεράσπιση της Μαρίας έκανε αίτηση αναίρεσης της πρωτόδικης απόφασης από τον Άρειο Πάγο η οποία έγινε δεκτή και η υπόθεση επέστρεψε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας όπου η συναυτουργία μετατράπηκε σε απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία και η Μαρία καταδικάστηκε το Νοέμβριο του 2010 σε κάθειρξη 21 ετών. Ο Νίκος Κωτούλας σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα τον Οκτώβριο του 2020.

2002: ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ “17 ΝΟΕΜΒΡΗ”

Τη νύχτα της 23ης Δεκεμβρίου του 1975 ο “σταθμάρχης” της CIA στην Αθήνα, Ρίτσαρντ Γουέλς, αποχωρεί με τη σύζυγο Μαρία Χριστιάνα και τον οδηγό του από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι. Πίσω από όχημά του βρίσκεται ένα άλλο αυτοκίνητο το οποίο ακολουθεί την ίδια πορεία μέχρι τα δύο αμάξια να φτάσουν στην έπαυλη του Γουέλς στο Παλαιό Ψυχικό. Εκεί, ένας εκ των πέντε ανδρών που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα μάρκας Σίμκα, πλευρίζει τη λιμουζίνα του Γουέλς και τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής ενώ άλλα δύο άτομα ακινητοποιούν τη γυναίκα και τον οδηγό του. Το πιστόλι Κολτ των 45mm που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Γουέλς, θα γράψει ιστορία στα εγκληματολογικά δεδομένα, θα γίνει το γνωστό σε όλους «45άρι» και δεν θα εντοπιστεί ποτέ και πουθενά.

Συνολικά 25 χρόνια αργότερα, στις 8 Ιουνίου 2000, στην περιοχή του Ψυχικού, δύο άτομα πάνω σε μία μοτοσυκλέτα θα πλησιάσουν το αυτοκίνητο του Βρετανού στρατιωτικού ακόλουθου και ταξίαρχου Στήβεν Σόντερς και θα τον πυροβολήσουν τέσσερις φορές πλήττωντας την κοιλιακή χώρα. Ο άνδρα μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου χειρουργείται αλλά δεν καταφέρνει να επιβιώσει.

Ο Ρίτσαρντ Γουέλς και ο Στήβεν Σόντερς αποτελούν το πρώτο και το τελευταίο αντίστοιχα θύματα της «Επαναστατικής Οργάνωσης 17 Νοέμβρη», της τρομοκρατικής οργάνωσης που έδρασε στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1975–2002 και στο “βιογραφικό” της οποίας συμπεριλαμβάνονται δολοφονίες και ένοπλες επιθέσεις κατά προσώπων, βομβιστικές επιθέσεις, αρπαγές οπλισμού και σημαντικός αριθμός ληστειών. Η “17Ν” προκάλεσε το θάνατο 23 Ελλήνων και ξένων πολιτικών, δικαστών, στρατιωτικών, αστυνομικών, διπλωματών, οικονομικών παραγόντων και πολιτών.

Εκτός από τις δολοφονίες που διέπραξε η οργάνωση, τα μέλη της πραγματοποίησαν απόπειρες κατά του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Πέτσου, του επιχειρηματία Βαρδή Βαρδινογιάννη αλλά και τον τότε υπουργό Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασσά. Κατά την απόπειρα δολοφονίας του Παλαιοκρασσά, στις 14 Ιουλίου 1992, τα μέλη της οργάνωσης θα προσπαθήσουν να τον σκοτώσουν με τη χρήση ρουκετοβόλου όπλου. Στόχος των Δημήτρη Κουφοντίνα και Βασίλη Τζωρτζάτου ήταν η θωρακισμένη Mercedes του υπουργού. Τελικά από αυτή την απόπειρα, στην συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, έπεσε νεκρός ένας 20χρονος φοιτητής, ο Θάνος Αξαρλιάν, ο οποίος περνούσε από εκείνο το σημείο. Ο Παλαιοκρασσάς εξήλθε ασφαλής από το όχημα με έγκαυμα στο πρόσωπο.

Η ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ “17Ν”

Στις 29 Ιουνίου 2002 μία βόμβα εκρήγνειται πρόωρα, τραυματίζοντας τον άνθρωπο που πήγε να την τοποθετήσει στα εκδοτήρια της εταιρείας Hellas Flying Dolphins στο λιμάνι του Πειραιά. Ο άνδρας συλλαμβάνεται και λίγο αργότερα ανακοινώνεται πως πρόκειται για τον Σάββα Ξηρό. Η αντίστροφη μέτρηση για την “17Ν” είχε ήδη ξεκινήσει. Οι συλλήψεις που ακολουθούν σε λιγότερο από ένα μήνα “απογειμνώνουν” την οργάνωση. Η αστυνομία συλλμβάνει τον Χριστόδουλο Ξηρό στην Αθήνα, τον Βασίλη Ξηρό και τον Διονύση Γεωργιάδη στη Θεσσαλονίκη, τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στους Λειψούς και τους Βασίλη Τζωρτζάτο και Θεολόγο Ψαραδέλλη στη Χιλιαδού. Ακολουθούν ο Κωνσταντίνος Καρατσώλης και ο Ηρακλής Κωστάρης στο Μόρφιο Θεσπρωτίας, ο Θωμάς Σερίφης ο Παύλος Σερίφης. Ο Κωνσταντίνος Τέλιος παραδόθηκε στη Θεσσαλονίκη. Έπειτα συνελήφθησαν ο Πάτροκλος Τσελέντης, ο Νίκος Παπαναστασίου και ο Σωτήρης Κονδύλης.

Tα μέλη της "17Ν" μεταφέρονται στο δικαστήριο EUROKINISSI

Τα ΜΜΕ της εποχής αναφέρουν πως “μέσα σε 27 ημέρες φωτίστηκαν τα 27 χρόνια δράσης της οργάνωσης”. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας παραδίδεται στην αστυνομία στις 5 Σεπτεμβρίου και αποκαλύφθηκε ότι κρυβόταν στο Αγκίστρι. Στις 12 Σεπτεμβρίου συνελήφθη η Αγγελική Σωτηροπούλου και στις 9 Ιανουαρίου 2003 ο Ανέστης Παπαναστασίου.

Δίκη μελών "17Ν" EUROKINISSI

Οι συλληφθέντες δικάστηκαν και καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές. O Γιάννης Σερίφης, η Αγγελική Σωτηροπούλου, ο Θεολόγος Ψαραδέλλης και ο Ανέστης Παπαναστασίου συνελήφθησαν για την πιθανή συμμετοχή τους στην οργάνωση, δικάστηκαν και αθωώθηκαν.

2005: Η “ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ” ΤΗΣ ΚΙΚΗΣ ΚΟΥΣΟΓΛΟΥ

Τον Απρίλιο του 2005 η μητέρα της Κικής Κούσογλου δηλώνει στην Αστυνομία της Βέροιας την εξαφάνιση της 20χρονης κόρης της έπειτα από δύο μέρες απουσίας της κοπέλας από την εργασία της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής οι Αρχές ξεκινούν μία έρευνα για την ανεύρεση της Κικής η οποία θα διαρκέσει τέσσερις μήνες. Η εξαφάνιση της 20χρνης τραβά το βλέμμα της δημοσιότητας. Ανάμεσα σε εκείνους που την αναζητούν είναι και ο σύντροφός της, ο 23χρονος Δάνος Μουρατίδης ο οποίος μάλιστα απευθύνει δημόσια εκκλήσεις μέσω της τηλεόρασης για τον εντοπισμό της. Λίγους μήνες αργότερα ο 23χρονος θα ομολογήσει τη δολοφονία της Κικής. Άρα δεν μιλάμε για εξαφάνιση αλλά για γυναικοκτονία.

Ο Δάνος Μουρατίδης και η Κική Κούσογλου ήταν ζευγάρι για πέντε χρόνια. Τα ΜΜΕ της εποχής μιλούν για έναν σύντροφο που συχνά ζήλευε και δύο εβδομάδες πριν σκοτώσει την 20χρονη Κική είχαν χωρίσει.Το βράδυ του εγκλήματος ο Δάνος θα πάρει την Κική από τη δουλειά της μόλις η κοπέλα σχολάσει και θα κατευθυνθούν σπίτι του. Όταν η Κική αποκοιμηθεί εκείνος θα ψάξει το κινητό της και έπειτα θα την ξυπνήσει για να καυγαδίσουν. Το επόμενο πρωί η Κική έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς. Ο Δάνος θα παραδεχθεί στις Αρχές πως ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε και θα πει πως το πρωί που ξύπνησε, η Κική είχε φύγει από το σπίτι, με τον ίδιο να καταλαβαίνει πως ο χωρισμός τους ήταν οριστικός. Τότε, θα πει, της έστειλε μήνυμα στο κινητό στο οποίο της έγραφε πως “σεβόταν” την απόφασή της.

Παρόλο που ο 23χρονος πίστευε πως αν αναμειγνυόταν στις έρευνες και αν παρουσίαζε την εικόνα του στοργικού συντρόφου, οι υποψίες δεν θα έπεφταν επάνω του, και παρόλο που έδρασε με ψυχραιμία μετά το έγκλημα, δεν κατάφερε να υπολογίσει τα πάντα. Εκείνο το δήθεν αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς την Κική ήταν αυτό που τον πρόδωσε αφού η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ενημέρωσε τις Αρχές ότι όταν στάλθηκε το μήνυμα του Δάνου στην Κική τα δύο κινητά έπαιρναν σήμα από την ίδια κεραία, γεγονός που αποδείκνυε πως βρίσκονταν κοντά.

Οι Αρχές θα πιέσουν τον Δάνο και εκείνος θα ομολογήσει πως στραγγάλισε την Κική και έπειτα αποφάσισε με ψυχραιμία να εξαφανίσει το άψυχο σώμα της, καθώς το έβαλε στο αυτοκίνητό του και το μετέφερε στην περιοχή του Φράγματος Ασωμάτων Ημαθίας, στις όχθες του Αλιάκμονα. Με τη βοήθεια του ξαδέλφου του έθαψαν την Κική και πέταξαν τα πράγματά της.

Η ποινή του δικαστηρίου ήταν ισόβια χωρίς ελαφρυντικά. Ο Δάνος μεταφέρθηκε στις φυλακές Διαβατών από όπου αποφυλακίστηκε το 2021, ενώ στον ξάδερφό του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών.

2006: Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΩΝ 5 ΚΥΝΗΓΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Τον χειμώνα του 2006 η γη στα Καλύβια Αγρινίου ποτίστηκε με αίμα καθώς πέντε κυνηγοί έπεσαν νεκροί ο ένας μετά τον άλλον γιατί πάτησαν στα βοσκοτόπια ενός 73χρονου κτηνοτρόφου. Επρόκειτο για τα αδέλφια Bασίλη, 23 ετών, και Xρήστο Nικολόπουλο, 21 ετών, και για τα πρώτα ξαδέρφια τους Λάμπρο Aντρέσσα, 33 ετών, Hλία Πίπα, 32 ετών, και Aλέξη Nικολόπουλο, 17 ετών.

Παρόλο που δεν το γνώριζαν, οι πέντε άνδρες βρέθηκαν μέσα στο βοσκοτόπι του 73χρονου Λυσίμαxου Φούκα και του 37χρονου γιου του, Διονύση. Την παρουσία τους κοντά στο βοσκοτόπι αντιλήφθηκε ένας άλλος κτηνοτρόφος της περιοχής ο οποίος έσπευσε να ειδοποιήσει τον Λυσίμαχο και τον Διονύση σκεπτόμενος ότι τα πρόβατα μπορεί να φοβούνταν ή να κινδύνευαν από τους πυροβολισμούς. Πατέρας και γιος φόρτωσαν τις καραμπίνες στο αυτοκίνητο και πήγαν να δουν τι συμβαίνει αλλά όταν έφτασαν στο βοσκοτόπι δεν βρήκαν κανένα. Παρέμειναν στο σημείο και όταν ο Διονύσης αποφάσισε να απομακρυνθεί για λίγο άκουσε τον πατέρα του να λογομαχεί με τους πέντε κυνηγούς. Όπως είπε οι πέντε άνδρες πατούσαν πάνω στις ποριές που είχε φτιάξει ο Λυσίμαχος για να περιορίσει τα πρόβατα και εκείνοι προκαλούσαν καταστροφές στις κατασκευές του.

Όπως ισχυρίστηκαν πατέρας και γιος, οι κυνηγοί άρχισαν πρώτοι να τους βρίζουν και να τους απειλούν, ενώ ένας από αυτούς έστρεψε το όπλο του προς τον γιο απειλώντας να τον πυροβολήσει. Φοβούμενος – όπως είπε – ο 37χρονος πως θα τον πυροβολούσαν άνοιξε πυρ εναντίον τους και μέσα σε λίγα μόλις λεπτά είχε σκοτώσει και τους πέντε. Αμέσως μετά οι δύο άνδρες έφυγαν για το σπίτι τους ενώ ο Διονύσης είχε τραυματιστεί από σκάγια καθώς ένας εκ των κυνηγών κατάφερε να κρυφτεί σε κάτι θάμνους και προσπάθησε να ανταποδώσει τα πυρά. Ο 37χρονος ξεφορτώθηκε τα ρούχα του, πλύθηκε και τράβηξε για το καφενείο του χωριού.

Στο μεταξύ ο πατέρας του 17χρονου Αλέξη βλέπει την ώρα να περνά και τον γιο του να μην επιστρέφει. Το απόγευμα εκείνης της ημέρας ο γιος του του τηλεφώνησε αλλά το μόνο που κατάφερε να του πει ήταν μονάχα μία λέξη: “πατέρα”. Με την ανησυχία του να φουντώνει όλο και περισσότερο αποφασίζει να πάει στο σημείο που ήξερε πως θα κυνηγούσαν για να τους βρει, όπως και έγινε. Ο πατέρας του 17χρονου αντίκρισε αρχικά το αμάξι των πέντε ανδρών, τον σκύλο που είχαν μαζί τους και τελικά τις σορούς τους. Οι Αρχές ξεκινούν να ερευνούν την υπόθεση και τα σενάρια για τη δολοφονία των 5 ανδρών φουντώνουν. Οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις από τους κατοίκους του χωριού ενώ τα ΜΜΕ γίνονται οι σκιά τους. Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται ο Διονύσης Φούκας να μιλά στις κάμερες ως κάτοικος που δεν γνωρίζει κάτι για το περιστατικό καθώς όταν συνέβη το έγκλημα εκείνος ήταν σπίτι του.

Ανάμεσα σε όσους θα καταθέσουν στην αστυνομία είναι και ο κτηνοτρόφος που ειδοποίησε τον Λυσίμαχο και τον Διονύση για την παρουσία των κυνηγών στο βοσκοτόπι τους. Οι δύο άνδρες θα κληθούν να καταθέσουν εκ νέου, θα μπερδευτούν και τελικά θα ομολογήσουν. Και οι δυο τους καταδικάστηκαν σε 5 φορές ισόβια.

2008: Η ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος Eurokinissi

Το ημερολόγιο γράφει 6 Δεκεμβρίου 2008. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις πιο γιορτινές μέρες του έτους και η Αθήνα έχει παραδοθεί στην λάμψη των ημερών. Τίποτα δεν προμήνυε πως το βράδυ της ίδιας μέρας η πρωτεύουσα θα “πλημμυρίσει” από οργή. Εκείνος ο Δεκέμβρης θα σφράγιζε την ύπαρξή του με το όνομα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, του 15χρονου που εκτελέστηκε εν ψυχρώ από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Το απόγευμα εκείνης της μέρας, ο κόσμος γιορτάζει σε μαγαζιά, φιλικά σπίτια και αγαπημένα στέκια ενώ μία παρέα νεαρών βρίσκεται στα Εξάρχεια, στην διασταύρωση των οδών Μεσολογγίου και Τζαβέλλα. Λίγο πριν τις 21:00 ένα περιπολικό που κινείται στην περιοχή ανταποκρίνεται σε σήμα που λαμβάνει από το κέντρο Άμεσης Δράσης για μία τροχαία παράβαση στην Λ. Αλεξάνδρας. Οδηγός του περιπολικού είναι ο Επαμεινώνδας Κορκονέας και συνοδηγός ο Βασίλης Σαραλιώτης. Το όχημα καταλήγει στη συμβολή των οδών Ζωοδόχου Πηγής και Τζαβέλλα και σταματά. Κοιτούν προς τη διασταύρωση και αντικρίζουν την παρέα των περίπου 10 νεαρών που βρίσκεται επί της Τζαβέλλα προς τη διασταύρωση με την οδό Μεσολογγίου. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες – θαμώνες καταστημάτων, οι αστυνομικοί προκαλούν την παρέα των παιδιών βρίζοντας και φωνάζοντας. Ακολουθεί μία απάντηση από τους νεαρούς και ένα πλαστικό μπουκάλι εκτοξεύεται προς το περιπολικό. Κροκονέας και Σαραλιώτης απομακρύνονται από το σημείο, αφήνουν το περιπολικό επί της Χαριλάου Τρικούπη και επιστρέφουν στη συμβολή των οδών Ζωοδόχου Πηγής και Τζαβέλλα. Απευθύνονται στους νέους φωνάζοντας και βρίζοντας και οι νεαροί απαντούν. Αυτό που θα συμβεί σε λίγα δευτερόλεπτα θα σημαδέψει ολόκληρες γενιές: Ο Κορκονέας βγάζει το υπηρεσιακό του όπλο και πυροβολεί δύο φορές σε ευθεία βολή προς τους νέους. Ο 15χρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος κείτεται νεκρός στο έδαφος, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή η μία από τις σφαίρες του Κορκονέα διαπέρασε την καρδιά του Αλέξανδρου και καρφώθηκε στον 10ο θωρακικό σπόνδυλο, με αποτέλεσμα ο 15χρονος να βρει ακαριαίο θάνατο. Ο Αλέξης ήταν άοπλος όπως και οι φίλοι του. Ο ήχος των πυροβολισμών έχει σκίσει τη νύχτα και ένας από τους νεαρούς πλησιάζει προς τον Αλέξανδρο και διαπιστώνει πως δεν έχει σφυγμό.

Το ντοκουμέντο της δολοφονίας που δεν θα ξεχάσει κανείς:

Κορκονέας και Σαραλιώτης απομακρύνονται από το σημείο και οδεύουν προς το περιπολικό τους. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως απομακρύνθηκαν ψύχραιμοι από το σημείο, «σαν να πήγαιναν βόλτα» και πως πίστευαν πως το μόνο που θα συμβεί έπειτα από ό,τι έγινε ήταν ότι θα αργούσαν να επιστρέψουν σπίτι τους το βράδυ.

Η είδηση έκανε αμέσως τον γύρο της Ελλάδας, στην αρχή με συγκεχυμένες πληροφορίες, με αρκετή παραπληροφόρηση.

Πώς μεταδόθηκε η δολοφονία στο πρώτο έκτακτο τηλεοπτικό δελτίο:

Χιλιάδες κόσμου βγήκαν αμέσως στους δρόμους εναντίον της αστυνομικής βίας. Κόσμος άρχισε να συρρέει στα Εξάρχεια όπου ξέσπασαν αμέσως επεισόδια. Οι συγκρούσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την Αθήνα. Λεπτά μετά τη δολοφονία στήθηκαν τα πρώτα οδοφράγματα. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου, ξέσπασαν οι πρώτες οδομαχίες έξω από τα πανεπιστήμια. Από την Αθήνα οι διαδηλώσεις έφτασαν σε όλη την περιφέρεια, σε κάθε γειτονιά, έξω από κάθε αστυνομικό τμήμα.

Οι δύο ειδικοί φρουροί συλλαμβάνονται. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παράνομη οπλοχρησία στον Κορκονέα, και στον Σαραλιώτη άσκησε δίωξη για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Την επόμενη μέρα, στις 7 Δεκεμβρίου, οι αντιδράσεις ήταν κυρίως μαθητικές και φοιτητικές. Η νεολαία ήταν στους δρόμους. Από το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου πολλά αστυνομικά τμήματα δέχτηκαν επιθέσεις με πέτρες και ξύλα, αλλά ο κύριος όγκος των διαδηλώσεων επιδόθηκε σε συμβολικές κινήσεις διαμαρτυρίας, με μαθητές να ξαπλώνουν γυμνοί σαν πτώματα στα σκαλοπάτια της ΓΑΔΑ, ή να προσφέρουν λουλούδια στους αστυνομικούς. Οι επόμενες μέρες σημαδεύτηκαν από μια έκρηξη οργής κατά της αστυνομικής βίας με τεράστιες διαδηλώσεις, αλλά και σοβαρά επεισόδια. Στη διαδήλωση της 8ης Δεκεμβρίου και ενώ η πορεία είχε διαλυθεί μετά από χρήση χημικών, άτομα που συγκρούονταν με τα ΜΑΤ βάζουν φωτιά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα.

Στον ανακριτή, ο Κορκονέας ισχυρίζεται ότι πυροβόλησε στον αέρα και όχι απευθείας προς την ομάδα των νεαρών, και κάνει λόγο για ατύχημα, εξαιτίας του εξοστρακισμού κάποιας σφαίρας. Παράλληλα, προσπαθεί να υποτιμήσει την προσωπικότητα του Αλέξανδρου ισχυριζόμενος ότι ήταν έφηβος με αποκλίνουσα συμπεριφορά. Η προκλητική και τουλάχιστον προσβλητική “απολογία” του Κορκονέα καταρρίπτεται από την ιατροδικαστική.

Τον Ιούνιο του 2009 το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών διέταξε με βούλευμά του την παραπομπή σε δίκη ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Κακουργιοδικείου των δύο ειδικών φρουρών. Ο Κορκονέας παραπέμπεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ ο Σαραλιώτης για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Τον Οκτώβριο του 2010 το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Άμφισσας έκρινε και τους δύο ειδικούς φρουρούς ένοχους: τον Κορκονέα για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και τον Σαραλιώτη για συνέργεια. Πρωτόδικα ο Κορκονέας καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και 15 μήνες ενώ στον Σαραλιώτη επιβλήθηκε ποινή δεκαετούς κάθειρξης. Στις 5 Οκτωβρίου 2011, το Πενταμελές Εφετείο Λαμίας ενέκρινε το αίτημα του Σαραλιώτη για αναστολή της ποινής λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης, υπό τον όρο της παραμονής του εντός του νομού Δράμας.

Το 2019 και λόγω της απόφασης του Εφετείου που του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, ο Κορκονέας αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού όπου κρατούνταν. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε αναίρεση της απόφασης ως προς το ελαφρυντικό. Τον Μάρτιο του 2022 η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κάνει δεκτή την αναίρεση και ο Κορκονέαε επιστρέφει στη φυλακή. Τον Ιούνιο του 2022 του αναγνωρίζεται ξανά το ελαφρυντικό και αποφυλακίζεται εκ νέου. Λίγους μήνες μετά, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε αναίρεση της απόφασης για δεύτερη φορά. Ο Άρειος Πάγος για δεύτερη φορά αναίρεσε την απόφαση επί του ελαφρυντικού που έχει χορηγηθεί σε δεύτερο βαθμό στον Επαμεινώνδα Κορκονέα στέλνοντας και πάλι στην υπόθεση πίσω στη Λαμία για να εξεταστεί το ζήτημα. Το καλοκαίρι του 2024, ο Κορκονέας συνελήφθη και επέστρεψε πάλι στη φυλακή. Θα καθίσει για τέταρτη φορά στο εδώλιο του κατηγορουμένου, προκειμένου να κριθεί εκ νέου αν θα πρέπει ή όχι να του αναγνωριστεί το επίμαχο ελαφρυντικό το οποίο του είχε ανοίξει την πόρτα της φυλακής.

2008: Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΕΡΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

O Nίκος Σεργιανόπουλος eurokinissi

To πρωί της 4ης Ιουνίου του 2008 μία νεαρή οικιακή βοηθός προσπαθεί να εντοπίσει τον εργοδότη της καλώντας τον στο τηλέφωνο προκειμένου να τον ενημερώσει ότι βρίσκεται στην είσοδο της πολυκατοικίας. Η διεύθυνση είναι Μετεώρων 14 στο Παγκράτι. Με την ώρα να περνά και το τηλέφωνο του εργοδότη να παραμένει κλειστό η οικιακή βοηθός αποφασίζει να ανέβει στο σπίτι. Βρίσκει την εξώπορτα ξεκλείδωτη και στο διαμέρισμα επικρατεί χάος.

Στο πάτωμα βρίσκεται το κατακρεουργημένο σώμα του εργοδότη της, του 56χρονου Νίκου Σεργιανόπουλου. Οι Αρχές, ο ιατροδικαστής και τα τηλεοπτικά συνεργεία φτάνουν άμεσα στο σημείο και όλες οι εκπομπές μιλούν για πασίγνωστο ηθοποιό ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος στο σπίτι του.

Ο Νίκος Σεργιανόπουλος έφερε 21 μαχαιριές στην καρδιά, το λαιμό, τους πνεύμονες, την ωμοπλάτη και την κοιλιακή χώρα ενώ τα χέρια του είναι γεμάτα από αμυντικά τραύματα. Ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, Φίλιππος Κουτσάφτης, που είχε εξετάσει πρώτος το πτώμα, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το πτώμα βρέθηκε γυμνό επί του δαπέδου σε ύπτια θέση και κάμψη των γονάτων. Η πρόσθια επιφάνεια του σώματος φέρει μεγάλη ποσότητα ξηρού αίματος και μικρών αιμοπηγμάτων. Ελήφθησαν αίμα και ούρα για τοξικολογική εξέταση. Διαπιστώθηκε: 1. Στο βιολογικό υλικό η παρουσία κοκαΐνης και μεταβολιτών της, 2. Στο βιολογικό υλικό η παρουσία αναλγητικού φαρμάκου, 3. Στα ούρα η παρουσία αντικαταθλιπτικού φαρμάκου καθώς και αντιψυχωσικά και βλεννολυτικά φάρμακα, 4. Στα ούρα η παρουσία προϊόντων μεταβολισμού της κάνναβης. Αιτία θανάτου «πολλαπλά τραύματα του λαιμού του θώρακος και της κοιλιάς δια νύσσοντος άμα και τέμνοντος οργάνου προκληθέντα”».

Στην κουζίνα και το μπάνιο του σπιτιού εντοπίστηκαν πελματικά αποτυπώματα με αίμα αλλά και το μαχαίρι το οποίο ήταν το φονικό όπλο. Το υπόλοιπο σκηνικό του εγκλήματος αποτελούνταν από τασάκια γεμάτα τσιγάρα, άδεια μπουκάλια από μπύρες, μικροποσότητες κοκαΐνης και άλλες ουσίες στο τραπέζι του σαλονιού. Από την έρευνα των Αρχών στο διαμέρισμα διαπιστώθηκε πως η πόρτα ήταν παραβιασμένη μόνο εσωτερικά. Παράλληλα, άρχισαν να γίνονται γνωστές διάφορες πληροφορίες που ήθελαν τον ηθοποιό να συνάπτει εφήμερες ερωτικές σχέσεις με αλλοδαπούς που γνώριζε σε διάφορες πλατείες της Αθήνας και οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε αυτά τα στοιχεία. Το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη είχε ξεκινήσει όπως και η διαπόμπευση του ηθοποιού στα ΜΜΕ. Κάθε αναφορά στη δολοφονία του συνοδευόταν από σειρά προσωπικών δεδομένων του που δινόταν σαν τροφή στη δημοσιότητα και η ανθρωποφαγική κάλυψη του εγκλήματος ήταν ακόμα ένα “τραύμα” στον Νίκο Σεργιανόπουλο.

Νεκρός βρέθηκε μέσα στο σπίτι του στην οδό Μετεώρων στο Παγκράτι, ο ηθοποιός Νίκος Σεργιανόπουλος. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Τον Ιούλιο του 2008, οι αστυνομικές αρχές συλλαμβάνουν ως ύποπτο τον 30χρονο άνδρα από την Γεωργία, Ντέιβιντ Μουρτικνέλι και λίγο αργότερα ο ίδιος ομολογεί πως δολοφόνησε τον Νίκο Σεργιανόπουλο. Ο 31χρονος υποστήριξε πως ο Σεργιανόπουλος τον πλησίασε στην Πλατεία Βικτωρίας τα ξημερώματα της 4ης Ιουνίου και πως του του υποσχέθηκε ένα βράδυ γεμάτο ναρκωτικά και γυναίκες στο σπίτι του. Ωστόσο, ισχυρίστηκε, πως όταν πήγαν στο διαμέρισμα του ηθοποιού, ο Σεργιανόπουλος τού ζήτησε με την απειλή μαχαιριού να συνευρεθούν ερωτικά και να έχει παθητικό ρόλο. Σύμφωνα με τον ίδιο, προσβλήθηκε και πήρε το μαχαίρι και τον σκότωσε.

Τον Νοέμβριο του 2009 το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον Ντέιβιντ Μουρτικνέλι για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη είσοδο στη χώρα. Του αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση, ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα, η εισαγγελέας, κυρία Χουδετσανάκη, έκανε αναίρεση της απόφασης, πιστεύοντας ότι το ελαφρυντικό του προτέρου εντίμου βίου δεν ισχύει και ζήτησε να καταδικαστεί χωρίς ελαφρυντικά σε ισόβια.

Τελικά, τον Ιούνιο του 2013 με συντριπτική πλειοψηφία το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό και έτσι καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

2008: Ο ΜΑΚΕΛΑΡΗΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Η σκηνή του εγκλήματος στη Σαντορίνη EUROKINISSI

Τον Αύγουστο του 2008 ένας 31χρονος άνδρας στη Σαντορίνη θα παγώσει το αίμα της ελληνικής κοινωνίας διαπράττοντας ένα από τα πιο στυγερά εγκλήματα που καταγράφηκαν ποτέ στη χώρα. Ο 31χρονος Αθανάσιος Αρβανίτης θα δολοφονήσει την 25χρονη σύζυγό του, Αδαμαντία Κάρκαλη και έπειτα θα περιφέρεται στους δρόμους του νησιού με το κεφάλι της στα χέρια του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, το απόγευμα του φόνου, γείτονες κάλεσαν την αστυνομία καθώς άκουγαν καβγάδες και φωνές από το σπίτι του ζευγαριού. Πριν φτάσει η Αστυνομία, ο 31χρονος γυναικοκτόνος πέταξε από το μπαλκόνι του σπιτιού αποκεφαλισμένο το σκυλάκι της 25χρονης ενώ η Αδαμαντία ζητούσε βοήθεια. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του ζευγαριού στον Βούρβουλο, αντίκρισαν τον 31χρονο να περπάτα για περίπου 500 μέτρα κρατώντας στο ένα χέρι του ένα κουζινομάχαιρο και στο άλλο το κεφάλι της γυναίκας του.

Έγκλημα στη Σαντορίνη EUROKINISSI

Προσποιούμενος ότι παραδίδεται στις Αρχές ο Αρβανίτης το σκάει κλέβοντας μάλιστα ένα αστυνομικό όχημα. Λόγω των ελιγμών που προσπαθεί να κάνει και της ταχύτητας που έχει αναπτύξει προσκρούει σε ένα δίκυκλο που έρχεται προς το όχημά του από την αντίθετη κατεύθυνση. Στο σημείο του ατυχήματος οι αστυνομικοί προσπαθούν εκ νέου να συλλάβουν τον 31χρονο και τον πυροβολούν στα πόδια για να τον ακινητοποιήσουν.

Η σκηνή του εγκλήματος στη Σαντορίνη EUROKINISSI

Οι λεπτομέρειες του εγκλήματος όπως προέκυψαν από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της 25χρονης δασκάλας θα διαρρεύσουν στον Τύπο και η φρίκη θα γίνει γνωστή σε όλους. Παράλληλα, οι εφημερίδες γράφουν πως ο Αρβανίτης αντιμετώπιζε για μία δεκαετία σχεδόν ψυχολογικά προβλήματα τα οποία η υπεράσπιση προσπάθησε να επικαλεστεί στο δικαστήριο. Ωστόσο, η Δικαιοσύνη ήταν ξεκάθαρη: ισόβια κάθειρξη, ποινή κάθειρξης 25 ετών κατά συγχώνευση για απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός αστυνομικού και δύο γιατρών και φυλάκιση δέκα ετών για τις υπόλοιπες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων οι οπλοφορία, οπλοχρησία, περιύβριση νεκρού, διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών κ.λπ.

2008: Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ

Τα μεσάνυχτα στις 22 Δεκεμβρίου 2008 και ενώ επιστρέφει στο σπίτι της από την εργασία της, η Κωνσταντίνα Κούνεβα, εργαζόμενη από το 2003 στην ΟΙΚΟΜΕΤ, μεγάλη εταιρεία καθαρισμού και ενοικίασης εργατών που είχε αναλάβει τον καθαρισμό των σταθμών του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου Αθηνών Πειραιώς (ΗΣΑΠ), δέχεται επίθεση με καυστικό υγρό από δύο αγνώστους. Οι δύο δράστες περιέλουσαν με το υγρό την 44χρονη και την υποχρέωσαν να το καταπιεί, προκαλώντας απώλεια της όρασης από το ένα μάτι και βλάβες σε εσωτερικά όργανα.

Μετά την επίθεση η Κούνεβα υποβλήθηκε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις προκειμένου να αποκαταστήσει μέρος της υγείας της, ενώ ο οισοφάγος της παραμένει κατεστραμμένος.

Πολύ καιρό πριν το περιστατικό, δεχόταν απειλητικά τηλεφωνήματα για τη ζωή της, εξαιτίας του αγώνα της για τα δικαιώματα των εργαζόμενων γυναικών στις εταιρείες καθαρισμού.

Παρά τις αντιδράσεις και τις διαδηλώσεις συμπαράστασης που ακολούθησαν της επίθεσης, ακόμα και μετά την επικήρυξη των δραστών για ένα εκατομμυρίο ευρώ, η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη. Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε ως «μη λεπτομερή» και «ανεπαρκή» την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τον Ιούλιο του 2013, επιβλήθηκε στην ΟΙΚΟΜΕΤ από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά καταβολή αποζημίωσης 250.000 ευρώ, καταλογίζοντάς της ευθύνες για την επίθεση, που αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο ως “εργατικό ατύχημα”. Το Φεβρουάριο του 2016 το Μονομελές Εφετείο Πειραιά έκρινε ότι δεν αποδεικνύεται ευθύνη της εργοδοσίας για την επίθεση που δέχτηκε η Κούνεβα και ακύρωσε την πρωτόδικη απόφαση.

2008: Ο ΓΥΑΙΚΟΚΤΟΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΛΑΜΠΡΟΣ

«Πριν από έξι χρόνια αφαίρεσα τη ζωή της γυναίκας μου», γράφει στο διαδικτυακό του ημερολόγιο ο γυναικοκτόνος Γιάννης Κατσιλάμπρος, ο καθηγητή μουσικής ο οποίος το 2008 σκότωσε τη σύζυγό του, τη σολίστ Παναγιώτα Μαζαράκη, έθαψε τη σορό της στο πάρκο απέναντι από το σπίτι τους στη Φιλοθέη και έριξε τσιμέντο από πάνω για να μην εντοπιστεί. Έπειτα από επτά χρόνια στη φυλακή, ο Γιάννης Κατσιλάμπρος αφέθηκε ελεύθερος.

Έγκλημα στη Φιλοθέη eurokinissi

Τον Σεπτέμβριο του 2008, ο Γιάννης Κατσιλάμπρος ομολογεί ότι έθαψε και τσιμέντωσε τη σορό της συζύγου του, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι τους, στο πάρκο Πικιώνη στη Φιλοθέη. Το ζευγάρι φέρεται να καβγάδιζε συχνά, με τον Κατσιλάμπρο να ζηλεύει την επιτυχημένη καριέρα της Παναγιώτας. Στον τελευταίο τους καβγά η Παναγιώτα ζητά να χωρίσουν. Κατά τη διάρκεια του καβγά ο Κατσιλάμπρος χτυπά την Παναγιώτα στο στέρνο με γροθιά και έπειτα την χτυπά ξανά στο κεφάλι με το σίδερο. Έπειτα τη μετέφερε στην μπανιέρα και την έπνιξε.

Έπειτα, τύλιξε το άψυχο σώμα της με ένα λευκό σεντόνι και δοκίμασε να τη θάψει στο φρεάτιο του ασανσέρ και μετά κάτω από το σπίτι του σκύλου τους. Τελικά, αποφάσισε να απομακρύνει τη σορό της Παναγιώτας από το σπίτι. Έβαλε το άψυχο σώμα της στο πορτπαγκάζ του αυτοκινήτου του και το μετέφερε στην Παιανία όπου και το άφησε σε έναν κάδο σκουπιδιών. Φοβούμενος όμως ότι μπορεί να βρεθεί εύκολα, επέστρεψε, πήρε τη σορό και τη μετέφερε στο πάρκο Πικιώνη, που βρισκόταν κοντά στο σπίτι τους, όπου και την έθαψε, σκεπάζοντας μάλιστα με τσιμέντο και πέτρες τον αυτοσχέδιο τάφο.

Από την επόμενη κιόλας μέρα ξεκινά το θέατρο στους γονείς της Παναγιώτας αλλά και τον πατέρα του διαδίδοντας πως η Παναγιώτα τον παράτησε. Ο πατέρας του Κατσιλάμπρου καταλαβαίνει τι έχει συμβεί και τον πείθει να παραδοθεί. Ο Κατσιλάμπρος ομολογεί στις Αρχές τον φόνο της συζύγου και τους υποδεικνύει το σημείο που βρισκόταν η σορός της.

Τον Ιανουάριο του 2009, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, κρίνει ένοχο τον Γιάννη Κατσιλάμπρο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και δεν του αναγνωρίζει κανένα ελαφρυντικό. Στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, τον Ιούνιο του 2014 ο Κατσιλάμπρος καταφέρνει να σπάσει τα ισόβια και το Δευτεροβάθμιο Κακουργιοδικείο του επιβάλει κάθειρξη 20 ετών, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου. Έτσι, το 2015 ο Γιάννης Κατσιλάμπρος αποφυλακίζεται.

2010: Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΛΕΞ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

O 11χρονος Αλεξ Μεσχισβίλι eurokinissi

3 Φεβρουαρίου 2006. Ο μικρός Άλεξ από τη Βέροια έχει τελειώσει την απογευματινή του προπόνηση και κατευθύνεται προς το πρακτορείο ΟΠΑΠ που διατηρεί ο πατριός του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του από το κλειστό γήπεδο μπάσκετ της περιοχής, περνά από την Πλατεία Δημαρχείου της πόλης και κάπου εκεί τα ίχνη του χάνονται για πάντα. Η μητέρα του ανησυχεί όσο περνούν οι ώρες και δηλώνει την εξαφάνιση του παιδιού στις Αρχές. Η υπόθεση παίρνει γρήγορα πανελλήνιες διαστάσεις και το πρόσωπο του Άλεξ μπαίνει γρήγορα σε κάθε ελληνικό σπίτι μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Οι έρευνες συνεχίζονται και όλη η Ελλάδα αναρωτιέται τι μπορεί να συνέβη στον 11χρονο;

Εξαφάνιση Άλεξ Μεσχισβίλι eurokinissi

Τα πρώτα σενάρια αναφέρουν την πιθανότητα ο μικρός να έπεσε θύμα σωματεμπορίας και να μην βρίσκεται πια εντός των ελληνικών συνόρων. Η Αγγελική Νικολούλη ασχολείται ενεργά με την υπόθεση για το “Φως στο Τούνελ” και καταφθάνει στην έρευνα. Μεταξύ άλλων μιλά με έναν συμματηθή του Άλεξ ο οποίος φέρεται πως είναι μέρος μίας ομάδας παιδιών που συχνά ασκούν μπούλινγκ – και μάλιστα σκληρό – εναντίον του Άλεξ. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός και τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας, πέντε τον αριθμό, ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον Άλεξ την ημέρα της εξαφάνισής του, όταν το παιδί πέρασε από την πλατεία της πόλης, τον κυνήγησαν και τον χτύπησαν. Ο νεαρός αναφέρει πως ο Άλεξ προσπάθησε να ξεφύγει αλλά ένας από την ομάδα τού έβαλε τρικλοποδιά με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει από μία σκάλα και να χτυπήσει το κεφάλι του. Το ίδιο άτομο είπε πως μετέφεραν τον Άλεξ σε ένα ακατοίκητο σπίτι και προσπάθησαν να δουν αν είναι ζωντανός. Όταν δεν άκουγαν τους χτύπους της καρδιάς του, αποφάσισαν να πάνε το παιδί σε ένα άλλο εγκαταλελειμμένο σπίτι και τον άφησαν εκεί παίρνοντας όρκο να μην μιλήσει κανείς. Τα ίδια υποστήριξε και στην απολογία του στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο μέρες αργότερα πήραν το νεκρό σώμα του Άλεξ το έβαλαν πάνω σ’ ένα καρότσι, το σκέπασαν και το πέταξαν στον Τριπόταμο. Η αστυνομία ψάχνει στο ποτάμι και στο σπίτι αλλά οι αναζητήσεις αποβαίνουν άκαρπες. Ο 11χρονος παραμένει άφαντος.

Έρευνες για τον Άλεξ Μεσχισβίλι eurokinissi

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές αμφιβολίες γύρω από τα λεγόμενα του νεαρού καθώς εκείνη την εποχή υπήρχαν υπόνοιες πως μέλη των οικογενειών των παιδιών βοήθησαν στην εξαφάνιση του πτώματος. Συγκεκριμένα, ένας από τους πρώτους που θεωρήθηκε ύποπτος από τις Αρχές ήταν ο παππούς ενός εκ των πέντε παιδιών ο οποίος προσπάθησε να δώσει άλλοθι στους πέντε υποστηρίζοντας πως ήταν μαζί τους όταν εξαφανίστηκε ο Άλεξ. Ωστόσο, το ψέμα του αποκαλύφθηκε από άλλη μαρτυρία. Αντίστοιχα υπήρξε κι άλλη μαρτυρία που πρόδιδε πως κάποιοι από τους συγγενείς των πέντε γνώριζαν.

Τελικά τα τρία από τα πέντε παιδιά ομολογούν πως σκότωσαν και εξαφάνισαν τον Άλεξ αλλά έπειτα αποσύρουν τις καταθέσεις τους.

Το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης δεν πείθεται από τα λεγόμενα των πέντε καθώς οι ιστορίες έχουν κενά και αντικρουόμενα μεταξύ τους στοιχεία και έτσι κρίνει τα παιδιά ένοχα για το κακούργημα της μη σκοπούμενης, θανατηφόρου σωματικής βλάβης και της περιύβρισης νεκρού. Ωστόσο, μιας και είναι ανήλικα, δεν τιμωρούνται με φυλάκιση αλλά με αναμορφωτικά μέτρα. Παράλληλα, 11 από τους 13 εναγόμενους γονείς και κηδεμόνες των ανηλίκων δραστών καταδικάζονται για υπόθαλψη εγκληματία κατά συρροή και παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η υπόθεση της εξαφάνισης και της δολοφονίας του μικρού Άλεξ μπήκε στο αρχείο το 2020 και μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ίχνος από η σορό του.

2010: H ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ MARFIN

O εμπρησμός της Μarfin eurokinissi

5 Μαΐου 2010. Ημέρα γενικής απεργίας και στους δρόμους έχουν ξεχυθεί χιλιάδες άτομα τα οποία διαμαρτύρονται για τα αυστηρά μέτρα οικονομικής λιτότητας που έχει λάβει η κυβέρνηση Παπανδρέου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, ομάδα αγνώστων ρίχνει βόμβες μολότοφ και βενζίνη στην Τράπεζα Μαρφίν-Εγνατία στην Αθήνα την ώρα που μέσα στην τράπεζα βρίσκονται περίπου 25-30 εργαζόμενοι. Άλλοι διαδηλωτές φωνάζουν στους δράστες να σταματήσουν. Το κτίριο δεν αργεί να καλυφθεί από ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού.

O εμπρησμός της Μarfin eurokinissi

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι κατόρθωσαν να διαφύγουν ενώ η Πυροσβεστική διέσωσε πέντε άτομα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, αναρριχήθηκαν από τον φωταγωγό του κτιρίου στη στέγη, απ’ όπου κατέφυγαν σε διπλανό κτίριο. Διαδηλωτές αφήνουν το μπλοκ τους και αποπειρόνται να σπάσουν την πόρτα της τράπεζας προκειμένου βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους να βγουν από το κτίριο. Παράλληλα, πλήθος κόσμου προσπαθεί να διευκολύνει την πρόσβαση της Πυροσβεστικής. Ωστόσο, η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ο 36χρονος Επαμεινώνδας Τσάκαλης και η 36χρονη Παρασκευή Ζούλια εγκλωβίζονται στον τρίτο όροφο του κτιρίου. Ο καπνός και τα τοξικά αέρια που απελευθερώνονται από τη φωτιά προκαλούν ασφυξία στους εγκλωβισμένους και χάνουν τη ζωή τους.

Ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου κάνει λόγο για «ωμή δολοφονική ενέργεια».

Διάσωση των εργαζομένων της Marfin eurokinissi

Η ταυτότητα των αυτουργών της επίθεσης παραμένει άγνωστη μέχρι και σήμερα. Το 2013 στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξ αμελείας τριών υπαλλήλων, τις σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού.

O εμπρησμός της Μarfin eurokinissi

2012: Η “ΜΥΡΤΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ”

Κυριακή 22 Ιουλίου του 2012. Η Πάρος ασφυκτιά από τουρίστες. Η 15χρονη Μυρτώ παραθερίζει στο κυκλαδίτικο νησί με τη μητέρα της και την αδελφή της. Το μεσημέρι εκείνης της Κυριακής, η Μυρτώ με τη μητέρα της βρίσκονται σε έναν κολπίσκο δίπλα από την παραλία της Χρυσής Ακτής. Κάποια στιγμή η 15χρονη λέει στη μητέρα της να φύγουν αλλά εκείνη της λέει να μείνουν λίγο ακόμα. Η Μυρτώ εκφράζει στη μητέρα της την επιθυμία να κάνει μία βόλτα.

Λίγο αργότερα η μητέρα της 15χρονης συνειδητοποιεί ότι η κόρη της δεν βρίσκεται στο οπτικό πεδίο της και την καλεί στο κινητό αλλά είναι κλειστό. Αρχίζει να ψάχνει την 15χρονη με το αυτοκίνητο αλλά η μικρή είναι άφαντη ενώ στην προσπάθεια εντοπισμού της συμβάλλει και η μεγαλύτερη αδελφή της Μυρτώς. Κάποια στιγμή η κοπέλα εντοπίζει κάτι στα απότομα βράχια και κατευθύνεται προς τα εκεί με τη μητέρα της. Οι δύο γυναίκες θα βρουν την Μυρτώ αιμόφυρτη στα βράχια, άγρια χτυπημένη και ημίγυμνη. Το κεφάλι της είχε υποστεί σφοδρό χτύπημα με πέτρα, έφερε 16 κατάγματα, και το ΕΚΑΒ μεταφέρει την 15χρονη στο κέντρο υγείας Πάρου. Η Μυρτώ διασωληνώνεται και διακομίζεται στην Αθήνα.

Αρχικά, οι έρευνες της Αστυνομίας εξέταζαν το περιστατικό ως ατύχημα αλλά ο ιατροδικαστής Νίκος Καλογριάς, ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν ίχνη σπέρματος στο σώμα της κοπέλας, με αποτέλεσμα οι Αρχές να μιλούν πια για έγκλημα.

Μία μαρτυρία κλειδί από το νησί της Πάρου ανοίγει τον δρόμο προς την εξιχνίαση της υπόθεσης. Έξι ημέρες μετά το έγκλημα ένας άνδρας από το Πακιστάν, ο οποίος εργαζόταν ως κηπουρός σε ξενοδοχείο κοντά στην παραλία που έγινε το έγκλημα ζητά από τον εργοδότη του να πληρωθεί τα δεδουλευμένα του και να αποχωρήσει από την εργασία του καθώς όπως επικαλέστηκε, ένα συγγενικό του πρόσωπο είναι άρρωστο στην Αθήνα. Ο άνδρας θα εξαφανιστεί αμέσως κάνοντας τον εργοδότη του να τον υποψιαστεί και να απευθύνεται στην αστυνομία.

Με τη βοήθεια του ξενοδόχου θα πάρουν προσωπικά αντικείμενα του άνδρα που ίσως φέρουν το γενετικό του υλικό και θα τα στείλουν για εξέταση. Στο μεταξύ η Μυρτώ νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση. Τα ευρήματα από το εγκληματολογικό εργαστήριο θα αποδείξουν πως ο άνδρας που επιτέθηκε, βίασε και χτύπησε τόσο βάναυσα τη Μυρτώ ήταν ο εργαζόμενος κηπουρός, ονόματι Αχμέτ Βακάς. Τελικά θα εντοπιστεί και θα συλληφθεί σε σπίτι στη Νέα Χαλκηδόνα. Ο ίδιος θα ομολογήσει με απόλυτη ηρεμία πως αποπειράθηκε να ληστέψει τη Μυρτώ και έπειτα την χτύπησε και τη βίασε.

Ο δράστης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη ληστεία, 18 χρόνια για απόπειρα ανθρωποκτονίας, 18 χρόνια για βιασμό, και 3 μήνες για παράνομη εργασία. Οι τραυματισμοί που υπέστη η 15χρονη τότε Μυρτώ, τής προκάλεσαν μόνιμη αναπηρία.

2013: Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ

Το μνημείο του Παύλου Φύσσα SOOC

17 Σεπτεμβρίου 2013. Ο καλλιτέχνης της ραπ Παύλος Φύσσας, γνωστός στον κόσμο της μουσικής ως Killah P, επισκέπτεται μαζί με τη σύντροφό του μία καφετέρια της γειτονιάς στο Κερατσίνι και μαζί με άλλα άτομα παρακολουθούν αγώνα ποδοσφαίρου. Στην ίδια καφετέρια, θεατές του ίδιου αγώνα, είναι μία παρέα ακροδεξιών, ανάμεσά τους και ο Ιωάννης Άγγος, υπεύθυνος ασφάλειας της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας της Χρυσής Αυγής. Μαρτυρίες σε δημοσιεύματα της εποχής, που επικαλούνται την προανάκριση για την υπόθεση, αναφέρουν πως ένα στραβοκοίταγμα, μία κουβέντα για την Χρυσή Αυγή, μία ένταση που ξεκίνησε ανάμεσα στις δύο παρέες, φέρονται να ήταν αρκετά για να συσταθεί ακόμα ένα τάγμα εφόδου όπως αυτά που τακτικά εκείνη την περίοδο σκορπούσαν τον φόβο, τον πόνο, ακόμα και τον θάνατο, και ήταν σφυρηλατημένα με οργανωμένη βία και αίμα.

Ο Άγγος κάνει το τηλεφώνημα-σύνθημα για να στηθεί η θανάσιμη ενέδρα. Καλεί τον ιεραρχικά ανώτερό του Ιωάννη Καζαντζόγλου ο οποίος με τη σειρά του τηλεφωνεί στον πυρηνάρχη Νίκαιας της ΧΑ, Γιώργο Πατέλη. Ο Πατέλης με τη σειρά του, στέλνει μηνύματα στα μέλη της ΧΑ από τη Νίκαια: «Όλοι τώρα τοπική. Όσοι είσαστε κοντά. Δεν θα περιμένουμε μακρινούς. Τώρα». Από τις 23:26 ως τις 23:50, ο Πατέλης επικοινωνεί τηλεφωνικά επτά φορές με το βουλευτή τότε της ΧΑ, Γιάννη Λαγό. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Πατέλης είναι εκείνος στον οποίον ανήκει η φράση «ό,τι κινείται σφάζεται», την οποία ξεστόμισε στα γραφεία της Νίκαιας το καλοκαίρι του 2012 μιλώντας σε άλλους χρυσαυγίτες. Στην ίδια ομιλία, ο Πατέλης ανέφερε ότι μόνο αν λάβει έγκριση από τον Γιάννη Λαγό θα προβεί σε οποιαδήποτε «δράση».

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία την επομένη της δολοφονίας, στις 23:57:42 δέχθηκε κλήση ότι μια ομάδα 50 ατόμων με ρόπαλα είχε συγκεντρωθεί στη συμβολή των οδών Ιφιγένειας και της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη στο Κερατσίνι και κατευθυνόταν σε κατάστημα-καφετέρια με την επωνυμία “Κοράλι”. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ στις 23:59:19 ανατέθηκε σε μια ομάδα 8 αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ να μεταβούν στο σημείο. Οι αστυνομικοί μετέβησαν στην καφετέρια, έξω από την οποία βρισκόταν πλήθος 30 ατόμων.

Κατά το πόρισμα έρευνας του Forensic Architecture του πανεπιστημίου Goldsmiths του πανεπιστημίου του Λονδίνου, που συγχρόνισε υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και ηχητικά σήματα της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ, η πρώτη κλήση στην ομάδα ΔΙΑΣ έγινε στις 23:54:14 και τέσσερις μοτοσικλέτες με αστυνομικούς, οι ομάδες 408-01 «Κερατσίνι» και 410-01 «Πέραμα», έφτασαν στο σημείο στις 23:58:11.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

– Όταν έφθασαν οι Αστυνομικοί, αναζητώντας τα άτομα, διαπίστωσαν ότι στην περιοχή δεν υπάρχει οδός Ιφιγενείας και μετέβησαν στο κατάστημα-καφετέρια “ΚΟΡΑΛΙ”, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παύλου Μελά 21 και Κεφαλληνίας, όπου διαπίστωσαν ότι εξωτερικά υπήρχαν περίπου τριάντα (30) άτομα.

– Κάποια από τα άτομα αυτά κατευθύνθηκαν τρέχοντας προς την οδό Τσαλδάρη. Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν και όταν έφθασαν στο ύψος του αριθμού 60, αντιλήφθηκαν δυο άνδρες να συμπλέκονται.

– Κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ένας ήταν αιμόφυρτος και έφερε τραύματα από μαχαίρι. Ο τραυματίας, ενώ διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις του, δήλωσε και υπέδειξε ως δράστη το άλλο άτομο.

– Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και κατέσχεσαν το μαχαίρι το οποίο είχε πετάξει κοντά στο αυτοκίνητό του, που είχε σταθμεύσει προηγουμένως στο σημείο.

– Όταν οι αστυνομικοί ανέφεραν την σύλληψη του δράστη, η ώρα ήταν 00:08:53. Παράλληλα, από το κέντρο της Αμέσου Δράσεως δόθηκε εντολή και μετέβησαν στο σημείο και άλλες δυνάμεις, συγκεκριμένα δύο περιπολικά της Αμέσου Δράσεως, τρία περιπολικά τοπικών Αστυνομικών Τμημάτων, ένας σταθμός της Ασφάλειας και μια ακόμα ομάδα ΔΙ.ΑΣ., δηλαδή συνολικά πάνω από δεκαέξι (16)αστυνομικοί.

– Όπως προέκυψε προανακριτικά, πριν την ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών, είχε προηγηθεί εντός του καταστήματος “ΚΟΡΑΛΙ” ένταση ανάμεσα σε δύο παρέες, με έξι (6) περίπου άτομα. Στη συνέχεια τα άτομα εξήλθαν του καταστήματος, όπου ήταν συγκεντρωμένα άλλα (20)περίπου άτομα και προκλήθηκαν μεταξύ τους αντεγκλήσεις και φραστικές αντιπαραθέσεις.

– Ακολούθως, τα άτομα αποχώρησαν από το χώρο εξωτερικά του καταστήματος και το περιστατικό εξελίχθηκε σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

– Επιπλέον, όπως προκύπτει προανακριτικά, ο δράστης δεν βρισκόταν μέσα στο κατάστημα και κατέφθασε στο σημείο του θανάσιμου τραυματισμού, με το αυτοκίνητό του.

– Ο δράστης οδηγήθηκε αρχικά στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου, και μετά την αρχική του εξέταση, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Κατά τον χρόνο παραμονής του στο Αστυνομικό Τμήμα, δεν αναφέρθηκαν επεισόδια ή αντεγκλήσεις.

– Επιπλέον, στο ίδιο Αστυνομικό Τμήμα προσήχθησαν από την ευρύτερη περιοχή άλλα εννέα (9) άτομα, για τα οποία δεν προέκυψε εμπλοκή τους στην υπόθεση και αποχώρησαν.

– Επιπρόσθετα, συνελήφθησαν για ψευδορκία, η σύζυγος του δράστη και άλλη μια ημεδαπή, γιατί στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσαν ψευδώς,αναφορικά με αντικείμενα που φέρεται ότι απομακρύνθηκαν από το σπίτι του δράστη,

– Επιπλέον, συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων ο υπεύθυνος της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής του Πειραιά, καθώς από τις έρευνες που έγιναν στους χώρους των γραφείων βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πτυσσόμενο γκλομπ.

Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι ακροδεξιοί αναγνώρισαν αρχικά το θύμα και άρχισαν να συγκεντρώνονται στην καφετέρια.

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης 18 Σεπτεμβρίου 2013, όταν ο 34χρονος έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, ο οποίος όπως αποδείχθηκε από την προανακριτική εξέταση, ήταν εν ενεργεία μέλος της Χρυσής Αυγής.

Η δολοφονία εξ αρχής αποδόθηκε σε πολιτικά κίνητρα και άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για διώξεις εναντίον ακόμη και ηγετικών στελεχών της Χ.Α. ενώ από την εισαγγελική έρευνα δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία για την δράση της οργάνωσης και τη συσχέτιση της με ναζιστικά ιδεώδη από τον καιρό της σύστασής της που χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες:

Η μαρτυρία του φίλου του Παύλου Φύσσα, Μιχάλη, για το χρονικό της δολοφονίας του 34χρονου που προκάλεσε σοκ στο Πανελλήνιο ήταν αποκαλυπτική.

Ο ίδιος βρισκόταν μαζί με τον Παύλο στην καφετέρια. Τίποτε δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε στους δρόμους του Κερατσινίου. Όπως περιγράφει ο φίλος του Παύλου Φύσσα ήταν ένα βράδυ σαν όλα τα υπόλοιπα.

“Ήταν εκεί κάποια άτομα που έμοιαζαν να ανήκουν στη Χρυσή Αυγή”. Όταν τέλειωσε ο αγώνας και η παρέα βγήκε από την καφετέρια συνειδητοποίησε ότι οι ακροδεξιοί είχαν περικυκλώσει τα αυτοκίνητά τους.

Προσπάθησαν, είχε δηλώσει ο φίλος του Παύλου Φύσσα στην εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”, να φτάσουν στη Λαμπράκη για να τους ξεφύγουν και εκεί περικυκλώθηκαν από μια ομάδα 45 ατόμων.

«Ο Παύλος μάς είπε να φύγουμε, τρέξτε μας είπε και αρχίσαμε να τρέχουμε. Εκείνος έμεινε πίσω να τους καθυστερήσει. Αρχίσανε να παλεύουν. Πήγε να φύγει και εκείνη τη στιγμή κατέβηκε ένας χρυσαυγίτης από ένα αμάξι που ήταν παρκαρισμένο δίπλα.

Ο Παύλος του φώναξε: “Τι θα γίνει θα μας σκοτώσετε τώρα;” Και εκείνος τον μαχαίρωσε, του κάρφωσε το μαχαίρι στην καρδιά.

Μετά άρχισαν οι χρυσαυγίτες να τρέχουν. Τότε εμφανίστηκε η ομάδα ΔΙΑΣ. Ο Παύλος είχε τις αισθήσεις του. Προσπάθησε να πλησιάσει τους αστυνομικούς και τους φώναξε “αυτός με μαχαίρωσε, πιάστε τον”».

Από την πλευρά του, ο πατέρας του Παύλου, τόνισε μιλώντας στους δημοσιογράφους.

«Έβλεπαν τη μπάλα ο γιος μου με άλλα δύο άτομα. Κάποιος από την παρέα είπε κάτι για τους χρυσαυγίτες και κάποιος πήγε και τους ειδοποίησε. Οι αστυνομικοί ήταν εδώ, φύγανε και ξαφνικά τον κυνήγησαν. Ο γιος μου ήταν εδώ και τον κυνήγησαν εδώ». «Ο γιος μου μπήκε μπροστά, έδιωξε τα παιδιά και ένας έρχεται με το αμάξι ανάποδα βγαίνει και τον καρφώνει στην καρδιά. Ο γιατρός μού είπε ότι είναι επαγγελματικό χτύπημα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φύσσας.

Μιλώντας στην εφημερίδα “Έθνος”, η μητέρα του Παύλου είχε δηλώσει: «Αν δεν ήταν εκείνο το βράδυ μαζί του η Χρύσα (η σύντροφος του), δεν θα ξέραμε τι είχε γίνει. Η Χρύσα ήταν εκείνη που πίεσε τους αστυνομικούς να πάνε στο σημείο. Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα».

Ο Παύλος Φύσσας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο Γιώργος Ρουπακιάς, αμέσως μετά την δολοφονία του Φύσσα επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Γιώργο Πατέλλη, ο οποίος στην συνέχεια επικοινώνησε με τον Γιάννη Λαγό. Μετά την δολοφονία ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Χρήστος Παππάς φέρεται ως εκείνος που έδωσε την εντολή για να κινητοποιηθούν τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής στην περιοχή.

Με βάση αρχεία των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, μετά την δολοφονία υπήρξε συχνή τηλεφωνική επικοινωνία και με τον αρχηγό του κόμματος Νίκο Μιχαλολιάκο. Ο ίδιος είχε δηλώσει στην απολογία του ότι κοιμόταν.

Η επόμενη μέρα

Την επομένη της δολοφονίας διοργανώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, ενώ επεισόδια έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τα Χανιά τη Πάτρα, την Ξάνθη και την Καλαμάτα, όταν οι διαδηλωτές επιχείρησαν να πλησιάσουν σε γραφεία της Χρυσής Αυγής.

Το μεγαλύτερο συλλαλητήριο οργανώθηκε στο Κερατσίνι και τη Νίκαια. Η πορεία ξεκίνησε από τη συμβολή των οδών Παναγή Τσαλδάρη και Γρηγορίου Λαμπράκη. Σημειώθηκαν συγκρούσεις ανάμεσα στα ΜΑΤ και συγκεντρωμένους ενώ σημειώθηκαν 130 προσαγωγές και 34 συλλήψεις.

Επεισόδια είχαμε και έξω από την ΓΑΔΑ σε πορεία συμπαράστασης σε όσους προσήχθησαν.

Ο Παύλος Φύσσας κηδεύτηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 στο νεκροταφείο Σχιστού.

Διαδηλώσεις εκτός της Ελλάδας έλαβαν χώρα και στο Παρίσι, την Βαρκελώνη, την Βαλένθια και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Κανένας δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου του Πειραιά δεν ανέλαβε τον Ρουπακιά. Το δημοτικό συμβούλιο Κερατσινίου, υιοθετώντας αίτημα πολιτών και συλλογικοτήτων, αποφάσισε να μετονομαστεί η Παναγή Τσαλδάρη σε οδό Παύλου Φύσσα.

Η ομολογία και οι διώξεις

Ο Ρουπακιάς παραδέχτηκε την εν ψυχρώ δολοφονία καθώς και ότι ανήκει στη Χρυσή Αυγή. Το ακροδεξιό κόμμα μέσω του εκπροσώπου τύπου του, Ηλία Κασιδιάρη, υποστήριξε πως δεν έχει καμία ανάμειξη με το φονικό. Γεγονός που διέψευσε η ομολογία του δράστη.

Από τις έρευνες της δικαιοσύνης που πυροδοτήθηκαν ήρθε στο φως σωρεία επιβαρυντικών στοιχείων για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υπήρξε ογκωδέστατη:

Χιλιάδες σελίδες, εκατοντάδες βίντεο, αποκαλυπτικές μαρτυρίες. Το κλείσιμο της ανάκρισης από τις ειδικές ανακρίτριες Ιωάννα Κλάπα και Μαρία Δημητροπούλου βρήκε την υπόθεση με 78 συνολικά κατηγορούμενους, ανάμεσά τους το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος της Χρυσής Αυγής. Μεταξύ των προφυλακισμένων οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Κασιδιάρης και βέβαια ο Γιώργος Ρουπακιάς που δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα.

Χρειάστηκε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια μέχρι τη μέρα που η δικαιοσύνη να αποφανθεί ότι η δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, του Παύλου Φύσσα και οι δεκάδες δολοφονικές επιθέσεις και οι ξυλοδαρμοί Ελλήνων και αλλοδαπών πολιτών από στελέχη και οπαδούς της Χρυσής Αυγής, δεν ήταν τυχαία μεμονωμένα περιστατικά αλλά σχεδιασμένα και εκτελεσμένα από την ηγεσία και τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που έφερε τη «βιτρίνα» πολιτικού κόμματος.

Στις 7 Οκτωβρίου 2020 ήρθε η δικαίωση.

2015: Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

O Βαγγέλης Γιακουμάκης eurokinissi

To μεσημέρι της 6ης Φεβρουαρίου του 2015, λίγο πριν το ρολόι γράψει 14:00 ακριβώς, ο 20χρονος φοιτητής της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, Βαγγέλης Γιακουμάκης θα φύγει από το δωμάτιο της φοιτητικής εστίας χωρίς να πει στον συγκάτοικό του πού πηγαίνει και αφήνοντας πίσω του το κινητό, το πορτοφόλι, το μπουφάν και το φοιτητικό πάσο του. Τις επόμενες ώρες το κινητό του Βαγγέλη θα χτυπά ασταμάτητα. Η μητέρα του τον καλεί ανήσυχη αλλά εκείνος δεν απαντά. Η μητέρα του φοιτητή αρχίζει να τηλεφωνεί σε φίλους και γνωστούς του παιδιού της αναζητώντας νέα του αλλά μάταια. Το βράδυ της ίδιας μέρας φοιτητικές ομάδες οργανώνονται και ψάχνουν τον Γιακουμάκη αλλά δυστυχώς δεν εντοπίζουν κανένα ίχνος του.

Από την επόμενη μέρα, αστυνομία, άνδρες της ΕΜΑΚ, εθελοντικές οργανώσεις αλλά και ένα ελικόπτερο χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή της σχολής αλλά και την παραλίμνια περιοχή.

Έρευνες για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη eurokinissi

Δέκα ημέρες μετά την τελευταία φορά που θεάθηκε ο φοιτητής, η Αγγελική Νικολούλη ξεκινά να ασχολείται με την υπόθεση αφού οι γονείς του Βαγγέλη απευθύνθηκαν στην εκπομπή “Φως στο Τούνελ”.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν οι συντοπίτες του 20χρονου, οι άλλοι φοιτητές από την Κρήτη με τους οποίους συναναστρεφόταν ο Βαγγέλης και δειλά δειλά ορισμένα στόματα αρχίζουν να ανοίγουν. Οι μαρτυρίες μιλούν για καθημερινό βασανισμό του Γιακουμάκη από συγκεκριμένους φοιτητές. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως στο μετέπειτα κατηγορητήριο που θα σχηματιστεί θα συμπεριληφθούν συνολικά 23 περιστατικά κακοποίησης του Γιακουµάκη που σηµειώθηκαν εντός και εκτός της σχολής, από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015. Τα βασανιστήρια των φοιτητών προς τον Βαγγέλη είναι φρικτά: τον δένουν, τον τραβούν σε διαδρόμους της σχολής με αυτοσχέδιες θηλιές από ύφασμα και έπειτα τον χτυπούν, χρησιμοποιούν αντικείμενα για να του προκαλέσουν τραύματα στο σώμα και το πρόσωπο, του προξενούν μέχρι και παροδική ασφυξία ενώ άλλες φορές τον κλείνουν σε ντουλάπα και τον μετατρέπουν σε ανθρώπινο “τζουκ μποξ” αφού του πετούν κέρματα και τον εξαναγκάζουν να τραγουδά.

Το ημερολόγιο γράφει πια 15 Μαρτίου 2015. Το πρωί εκείνης της ημέρας ένα ζευγάρι διερχόμενο με το αυτοκίνητο από περιοχή κοντά στην Γαλακτοκομική Σχολή, θα εντοπίσει τυχαία μία σορό σε προχωρημένη σήψη. Αστυνομικές δυνάμεις αλλά και ο ιατροδικαστής Θεόδωρος Βουγιουκλάκης σπεύδουν στο σημείο και επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη, 37 ημέρες από την εξαφάνισή του. Ο θείος του Βαγγέλη καλείται να αναγνωρίσει τη σορό. Ο 20χρονος έφερε τραύμα στο δεξί χέρι, ενώ στα αριστερά του ήταν πεσμένο ένα μαχαίρι.

Με την είδηση του θανάτου του Βαγγέλη να κάνει τον γύρο της Ελλάδας διοργανώνονται σε διάφορες πόλεις της επικράτειας πορείες κατά της βίας και του εκφοβισμού, στη μνήμη του Γιακουμάκη.

Τον Φεβρουάριο του 2019 ξεκινά η δίκη µε κατηγορούμενους εννέα νεαρούς. Ο εισαγγελέας θα μιλήσει για τον Βαγγέλη τον οποίο θα περιγράψει ως ένα ήσυχο και ευγενικό παιδί, ενώ παράλληλα θα χαρακτηρίσει ως «συμμορία» την παρέα των Κρητικών ζητώντας την ενοχή των οκτώ κατηγορουμένων και την αθώωση του ενός. Στις 28 Ιουνίου 2019, ανακοινώθηκαν από το δικαστήριο οι ποινές που επιβλήθηκαν στους οκτώ από τους εννέα κατηγορούμενους της υπόθεσης οι οποίοι κατηγορούνταν για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού κατ’ εξακολούθηση στο Βαγγέλη Γιακουμάκη. Στους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι ήταν ανήλικοι κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, καταλογίστηκε ποινή κοινωνικής εργασίας 150 ωρών στον τόπο διαμονής τους, ενώ για τους υπόλοιπους πέντε επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 36 μηνών χωρίς αναστολή, εξαγοράσιμη σε 5 ευρώ την ημέρα, με ανασταλτικό χαρακτήρα στην ασκηθείσα έφεση. Ο ένατος κατηγορούμενος αθωώθηκε.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, στις 7 Ιουλίου 2021, οι πέντε από τους οκτώ θα κριθούν ένοχοι, όπως και πρωτόδικα, ενώ για τους υπόλοιπους τρεις κατηγορούμενους, που εκείνη την περίοδο ήταν ανήλικοι, το δικαστήριο θα αποφανθεί ότι τέλεσαν τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται.

2015: Η ΦΡΙΚΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ 4ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΝΙ

To σπίτι που έμενε η μικρή Άννι με τους γονείς της INTIME

Η 4χρονη Άννι Μπορίσοβα δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2015 από τον ίδιο της τον πατέρα, στο διαμέρισμά τους στην Αθήνα και η Ελλάδα παρακολουθούσε συγκλονισμένη τις λεπτομέρειες μιας κτηνωδίας που δεν χωρά ανθρώπινος νους.

Το πρωί της 24ης Απριλίου του 2015 η ευρωπαϊκή γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 116000 δέχεται κλήση από την 25χρονη Δημητρίνα Μπορίσοβα η οποία δηλώνει την εξαφάνιση της 4χρονης Άννι. Σύμφωνα με όσα είπε η μητέρα της μικρή το παιδί χάθηκε σε πάρκο στην Αθήνα ενώ την πρόσεχε μία φίλη της καθώς η ίδια βρισκόταν στην Βουλγαρία από όπου και καταγόταν. Την υπόθεση αναλαμβάνει η Προστασία Ανηλίκων του αστυνομικού τμήματος Ομόνοιας. Τις επόμενες ώρες ξεκινά μία αγωνιώδης έρευνα για τον εντοπισμό της μικρής και η μητέρα της 4χρονης καλείται για κατάθεση.

Οι αστυνομικοί βρίσκουν πολλά κενά στην ιστορία της μητέρας η οποία μπαίνει στο στόχαστρο των Αρχών. Λίγες μέρες μετά η μητέρα θα πει πως η υποτιθέμενη φίλη που πρόσεχε την μικρή και την έχασε και δεν υπάρχει και πως τη δημιούργησε για να καλύψει τον 27χρονο Στάνισλαβ ή Σάββα Μπαγκατζίεφ, πατέρας της 4χρονης. Το ζευγάρι ανακρίνεται ασταμάτητα.

Όσο οι ερευνητές σκαλίζουν το άκρως κακοποιητικό και τοξικό παρελθόν του ζευγαριού η μητέρα της μικρής λέει πως ο πατέρας της 4χρονης της είπε ότι την Κυριακή 19 Απριλίου, και ενώ η Δημητρίνα βρισκόταν στη Βουλγαρία, εκείνος ξύπνησε έπειτα από ολονύχτια χρήση ηρωίνης και είδε το κοριτσάκι να λείπει από το σπίτι. Η Δημητρίνα θέλει να τον καλύψει και έτσι δημιουργεί την φανταστική φίλη η οποία υποτίθεται έχασε την Άννι. Οι Αρχές δεν πείθονται.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, αποκαλύπτεται από μαρτυρία πως δεν χρειάζεται να αναζητά κανείς πλέον την μικρή καθώς είναι νεκρή. Ένας άνδρας με καταγωγή από τη Βουλγαρία που διέμενε συχνά στο σπίτι της οικογένειας καταθέτει στις Αρχές πως ο Στάνισλαβ τού εκμυστηρεύτηκε τι είχε συμβεί στην πραγματικότητα. Οι λεπτομέρειες της φρίκης έρχονται στο φως: Σύμφωνα με όσα του εκμυστηρεύτηκε ο Στάνισλαβ, ξύπνησε το πρωί της 9ης Απριλίου δίπλα στο παιδί το οποίο είχε μελανά χείλη και άκαμπτα άκρα και δεν ξυπνούσε. Σε απόλυτο πανικό θα αποφασίσει να εξαφανίσει το σώμα της με τον πλέον φρικαλέο τρόπο: Θα τεμαχίσει το άψυχο σώμα της κόρης του, ύστερα θα βράσει τα κομμάτια και θα τα πετάξει στη λεκάνη και σε κάδους απορριμμάτων. Μέσα στις επόμενες ώρες ο Στάνσιλαβ ομολογεί.

Στη δίκη που ακολούθησε, ο πατέρας της Άννι καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την αποτρόπαια πράξη του. Η μητέρα της κρίθηκε επίσης ένοχη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και άλλες κατηγορίες και καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση. Το 2019 το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας θα επιβάλει την ποινή της ισόβιας κάθειρξη και της φυλάκισης των δύο ετών στον Στάνισλαβ, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοχρησία και περιύβριση νεκρού. Αντίθετα, το δικαστήριο έκρινε σε δεύτερο βαθμό αθώα τη μητέρα του τετράχρονου κοριτσιού.

2017: Η “ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ” ΤΗΣ ΝΤΙΑΝΑ ΤΣΑΜΤΣΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟ “ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΑΘΟΣ” ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

Το απόγευμα της 26ης Απριλίου 2017 η 36χρονη Ντιάνα Τσαμτσίδη επισκέπτεται το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σε ημέρα γενικής εφημερίας, για να υποβληθεί σε θεραπεία αφαίρεσης κιρσών από τα πόδια. Η διαδικασία στην οποία θα υποβληθεί η Ντιάνα είναι θεωρητικά γρήγορη, χωρίς νάρκωση, οπότε πάει στο νοσοκομείο μόνη. Όταν το βράδυ της ίδιας μέρας δεν επιστρέφει σπίτι της και δεν απαντά στο κινητό της, ο άνδρας της αρχίζει να την αναζητά. Απευθυνόμενος στο νοσοκομείο τον ενημερώνουν ότι το όνομα της Ντιάνας δεν φαίνεται πουθενά στο βιβλίο ασθενών. Αν η Ντιάνα δεν ήρθε στη θεραπεία, τι συνέβη;

Αφού αποκλείει διάφορα ενδεχόμενα και ψάχνει σε νοσοκομεία χωρίς να έχει νέα της, είναι βέβαιος πως κάτι κακό έχει συμβεί. Συνεχίζει να ψάχνει, πλέον στον υπολογιστή της μήπως καταφέρει να βρει κάποιο στοιχείο, και εντοπίζει μία συνομιλία της συζύγου του – την τελευταία της – με τον 38χρονο ειδικευόμενο αγγειοχειρουργό Δημήτρη Πελέκα με τον οποίο είχε ραντεβού εκείνο το απόγευμα. Τα μηνύματα υποδείκνυαν πως η Ντιάνα πήγε στο ραντεβού. Την επόμενη μέρα ο σύζυγός της επικοινωνεί με τον γιατρό ο οποίος του λέει πως τελικά η Ντιάνα δεν πήγε στο ραντεβού.

Ο σύζυγος της Ντιάνας δηλώνει την εξαφάνιση της 36χρονης στην αστυνομία. Ο γιατρός καταθέτει στις Αρχές όλα όσα είπε στον σύζυγο ενώ παράλληλα αφήνει και υπόνοιες εναντίον του. Οι μέρες περνούν και τα ίχνη της 36χρονης αγνοούνται. Η είδηση της εξαφάνισής της αναπαράγεται σε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλοι κοιτούν “περίεργα” τον σύζυγο.

Μία εβδομάδα μετά την εξαφάνιση ο σύζυγος της Ντιάνας μεταβαίνει με περιπολικό σε μία απομακρυσμένη περιοχή, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Στην άκρη ενός γκρεμού στέκεται ο σύζυγος της μεσίτριας ο οποίος αντικρίζει λίγα μέτρα πιο κάτω τη σορό της. Την επόμενη μέρα ο Δημήτριος Πελέκας συλλαμβάνεται.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 43χρονος οδήγησε την Ντιάνα σε εγκαταλελειμμένο χώρο του Νοσοκομείου, όπου της χορήγησε δύο ισχυρά αναισθητικά φάρμακα, τα οποία δεν ήταν απαραίτητα για τέτοιου είδους επεμβάσεις. Τα αναισθητικά φαίνεται να προκάλεσαν στη γυναίκα άπνοια και αναπνευστική καταστολή, με συνέπεια να επέλθει ο θάνατός της. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος -πάντα κατά τη δικογραφία- αντί να καλέσει σε βοήθεια, «φόρτωσε» την 36χρονη στο αυτοκίνητό του και την οδήγησε στη Χαλκιδική, πετώντας τη σορό της σε γκρεμό, στην περιοχή του Παλιουρίου.

Από την πρώτη στιγμή, οι Αρχές τον θεώρησαν ύποπτο, καθώς ήταν ο τελευταίος που εμφανιζόταν να έχει επικοινωνία με την γυναίκα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν ήταν, όμως, μόνο οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που τον «πρόδωσαν», αλλά και το gps στη συσκευή του κινητού του τηλεφώνου, το οποίο αποτύπωνε όλη τη διαδρομή που ακολούθησε από τη Θεσσαλονίκη προς τη Χαλκιδική, ενώ -επιπλέον- στο αυτοκίνητό του βρέθηκε βιολογικό υλικό της 36χρονης.

Στην απολογία του, ο 43χρονος επιχείρησε να πείσει τους δικαστές ότι επρόκειτο για ιατρικό λάθος κι ότι δεν είχε καμία ανθρωποκτόνο πρόθεση. Ο Δημήτριος Πελέκας καταδικάστηκε τόσο πρωτόδικα όσο και σε δεύτερο βαθμό σε ισόβια κάθειρξη. Το Δικαστήριο, με ομόφωνη απόφαση, τον έκρινε ένοχο για «ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσα διά παραλείψεως», χωρίς να τού αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

2018: Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΖΑΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ζακ Κωστόπουλος EUROKINISSI

Ένα μεσημέρι Παρασκευής και το ημερολόγιο γράφει 21 Σεπτεμβρίου 2018. Ένας νεαρός μπαίνει ανάστατος σε ένα κοσμηματοπωλείο επί της οδού Γλάδστωνος, στην Ομόνοια. Μέχρι και σήμερα, δεν έχει ξεκαθαριστεί για ποιο λόγο βρέθηκε εκεί αν και υπάρχουν μαρτυρίες που λένε πως μπήκε στο κατάστημα για να γλιτώσει από κάποιους καθώς πριν μπει φώναζε βοήθεια. Ο νεαρός παγιδεύεται μέσα στο κοσμηματοπωλείο και προσπαθεί να σπάσει την πόρτα με έναν πυροσβεστήρα για να φύγει. Όταν δεν τα καταφέρνει στρέφεται προς τα τζάμια της βιτρίνας. Εκεί, ενώ ο νεαρός βρίσκεται γονατιστός ανάμεσα στα γυαλιά, δύο άνδρες στέκονται μπροστά του και αρχίζουν να τον κλωτσούν βάναυσα. Eίναι ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου, Σπυρίδων Δημόπουλος και ένας μεσίτης ονόματι Αθανάσιος Χορταριάς.

Το ΕΚΑΒ φτάνει στο σημείο όπως και η Αστυνομία. Όσο ο νεαρός βρίσκεται στο πλακόστρωτο αφού πέρασε από τη σπασμένη τζαμαρία μετά την επίθεση με κλωτσιές από τους δύο άνδρες, ένα ακόμα άτομο – εκτός του μεσίτη και του κοσμηματοπώλη – του επιτίθεται με κλωτσιά. Στη συνέχεια, σηκώνεται, προχωρά για λίγο, παραπατάει σε τραπέζια παρακείμενου καταστήματος μέχρι που πέφτει και πάλι στο πλακόστρωτο. Εκεί, ακινητοποιείται από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. οι οποίοι, όπως φαίνεται από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, πέφτουν πάνω του και τον χτυπούν ξανά. Τελικά, ο νεαρός αφήνει την τελευταία του πνοή κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες αναμεταδόσεις της είδησης ήταν εκτός πραγματικότητας. Κάνουν λόγο για απόπειρα ληστείας στο κοσμηματοπωλείο, λένε ότι ο νεαρός κρατούσε μαχαίρι και έπειτα ένα κομμάτι γυαλί για να μην συλληφθεί από τους αστυνομικούς ή να επιτεθεί στον διασώστη ενώ άλλοι υποστήριζαν πως ήταν υπό την επήρεια ουσιών. Λίγο μετά αποκαλύπτεται η ταυτότητα του νεαρού: Ζακ Κωστόπουλος. Έλληνας ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και των οροθετικών ανθρώπων. Ήταν γνωστός, επίσης, από τη drag περσόνα του «Zackie Oh».

Συγκέντρωση και πορεία για τη δολοφονία του Ζακ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ / EUROKINISSI)

Τα όσα ακούστηκαν μετά την αποκάλυψη της ταυτότητας του Ζακ και της ακτιβιστικής δράσης του ήταν τουλάχιστον αισχρά και καμία θέση δεν έχουν σε αυτό το κείμενο. Την ίδια ώρα, η οργή φουντώνει και τα social media γεμίζουν βίντεο που αποδεικνύουν τον άγριο ξυλοδαρμό του Ζακ από τον μεσίτη, τον κοσμηματοπώλη και τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ενώ παράλληλα δείχνουν τον Zακ- πριν μπει στο κατάστημα – να δέχεται τραμπουκισμό την ώρα που προσπαθούσε να μπει σε διπλανό ταχυφαγείο για να πάρει ένα μπουκάλι νερό, απομακρύνοντας το σενάριο ληστείας ή κλοπής. Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Κωστόπουλου βγήκαν αρνητικές για ναρκωτικά και για αλκοόλ και στο κοσμηματοπωλείο δεν εντοπίστηκε κανένα μαχαίρι.

Η οικογένεια του Ζακ πολέμησε μέχρι τελευταία στιγμή προκειμένου να χαρακτηριστεί νομικά η πράξη ως ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Τελικά, όμως, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για το έγκλημα της θανατηφόρας σκοπούμενης σωματικής βλάβης στον Δημόπουλο, τον Χορταριά και τέσσερις από τους συνολικά οκτώ αστυνομικούς. Κανένας δεν δείχνει ίχνος μεταμέλειας. Πρωτόδικα, καταδικάζονται σε 10 χρόνια φυλάκισης ο κωσμηματοπώλης και ο μεσίτης ενώ οι αστυνομικοί κρίθηκαν αθώοι. Μετά την απόφαση, Δημόπουλος και Χορταριάς βρίσκονται εκτός φυλακής. Ο κοσμηματοπώλης σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω ηλικίας, ενώ ο μεσίτης ζήτησε λίγους μήνες μετά αναστολή της ποινής του η οποία έγινε δεκτή. Σε δεύτερο βαθμό, τον Ιούλιο του 2024, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας κρίνει κι αυτό με τη σειρά του ένοχους τον μεσίτη και τον κοσμηματοπώλη για το κακούργημα της θανατηφόρας σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Ο μεσίτης καταδικάζεται σε ποινή κάθειρξης 6 ετών και οδηγείται στη φυλακή προκειμένου να εκτίσει την ποινή του. Ο υπερήλικος κοσμηματοπώλης λαμβάνει ποινή κάθειρξης 5 ετών, την οποία συνέχισε να εκτίει κατ’οίκον. Όπως πρωτόδικα, έτσι και στο εφετείο δεν υπήρξε ίχνος μεταμέλειας για τον φόνο του Ζακ. Αντιθέτως η “απολογία” του μεσίτη ήταν τουλάχιστον προκλητική αφού ο ίδιος υποστήριξε πως ενήργησε «με ένστικτο αλτρουισμού προς τον Ζακ» και «για το καλό του θύματος».

2019: ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ

Μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια, τρεις παιδικοί θάνατοι στην ίδια οικογένεια, κάτω από φαινομενικά άσχετες συνθήκες, εξελίχθηκαν σε μία από τις πιο σοκαριστικές ποινικές υποθέσεις της σύγχρονης Ελλάδας.

Στις 13 Απριλίου 2019, η 3,5 ετών Μαρία-Ελένη (Μαλένα) Δασκαλάκη, αφήνει την τελευταία της πνοή στο Νοσοκομείο Παίδων, ενώ είχε εισαχθεί με λευχαιμία σε αρχικό στάδιο και με τους γιατρούς να θεωρούν την κατάσταση απολύτως ιάσιμη. Ο θάνατος του παιδιού προκάλεσε τεράστια έκπληξη στους γιατρούς και αποδόθηκε, από ιατροδικαστή, σε ηπατική ανεπάρκεια.

Δύο χρόνια αργότερα, στις 21 Μαρτίου 2021, η έξι μηνών αδελφή της Μαλένας, Ίριδα Δασκαλάκη, βρίσκεται νεκρή στην κούνια της με ένα ματωμένο πανάκι πάνω της. Τον Ιούλιο του 2021, ολοκληρώνεται και αποστέλλεται η ιατροδικαστική έκθεση από την ιατροδικαστή, Αγγελική Τσιόλα. Ακολουθεί γονιδιακός έλεγχος, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις 30 Μαρτίου 2022, με αρνητικό αποτέλεσμα ως προς την ύπαρξη γονιδιακού προβλήματος. Η αρχική εκτίμηση για τον θάνατο της μικρής ήταν πως το μωρό πέθανε από αγενεσία- υποπλασία φλεβόκομβου.

Μόλις ένα μήνα μετά, στις 11 Απριλίου 2021, το τρίτο από τα παιδιά της οικογένειας, η Τζωρτζίνα Δασκαλάκη εισάγεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο στην Πάτρα. Υποβάλλεται σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση για πάνω από 50 λεπτά και επανέρχεται, αλλά έχοντας υποστεί υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια. Στις 29 Ιανουαρίου 2022, η τετραπληγική πλέον Τζωρτζίνα Δασκαλάκη, πεθαίνει στο Νοσοκομείο Παίδων.

Από τον θάνατο της Μαλένας τον Απρίλιο του 2019, μέχρι την τελευταία πνοή της Τζωρτζίνας τον Ιανουάριο του 2022, το αρχικό σοκ μετατράπηκε σε υπόνοια, και τελικά σε κατηγορία. Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις που αρχικά μιλούσαν για παθολογικά αίτια αναθεωρήθηκαν, ενώ νέα στοιχεία —με πιο καθοριστικό την ανίχνευση κεταμίνης— οδήγησαν σε ανατροπή του σεναρίου.

Στις 9 Φεβρουαρίου, η εισαγγελία Πατρών παρήγγειλε προκαταρκτική έρευνα για τα τρία κορίτσια. Στις 30 Μαρτίου, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τη μητέρα, Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία απολογήθηκε στις 4 Απριλίου σε ανακρίτρια στην Αθήνα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, κρίθηκε προφυλακιστέα και οδηγήθηκε στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Τον Ιούλιο του 2022, ασκήθηκε στη Ρούλα Πισπιρίγκου ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και των τριών παιδιών της. H Πισπιρίγκου δήλωσε αθώα, ενώ ο δικηγόρος της, Αλέξης Κούγιας, ισχυρίστηκε ότι «είναι το μεγαλύτερο δικαστικό σκάνδαλο από τότε που εγώ δικηγορώ». Την αθωότητα της Πισπιρίγκου υπερασπίστηκαν η μητέρα της, η αδελφή της και ο πατριός της.

Τελικά, στις 29 Μαρτίου 2024 η Ρούλα Πισπιρίγκου καταδικάστηκε όμοφωνα σε ισόβια κάθειρξη από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, το οποίο την έκρινε ομόφωνα ένοχη για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας. Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση για επιβολή της ισόβιας κάθειρξης.

«Το δικαστήριο επιβάλλει, ομόφωνα, στην κατηγορούμενη την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Εκ του νόμου, η ποινή δεν έχει αναστολή της έφεσης ή αναστέλλουσα δύναμη», ανέφερε η πρόεδρος, χαρακτηριστικά.

Ακολούθησε η δίκη για τα άλλα δύο της παιδιά, Ίριδα και Μαλένα, κατά την οποία η Ρούλα Πισπιρίγκου κρίθηκε ομόφωνα ένοχη και δεν της αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό ενώ της επιβλήθηκε η ποινή των δις ισόβια από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

«Δολοφόνος δεν είμαι, δεν σκότωσα κανένα από τα παιδιά μου», είχε αναφέρει στη μαραθώνια απολογία της. Τα λόγια της, ωστόσο, δεν έπεισαν την εισαγγελέα της έδρας η οποία στη 12ωρη αγόρευσή της ήταν καταπέλτης για την κατηγορούμενη, ζητώντας την καταδίκη της.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, ο λόγος που η Ρούλα Πισπιρίγκου «πνίγει τα παιδιά της» είναι για να συνεχιστεί ο γάμος της με τον Μάνο Δασκαλάκη: «Ο εγωκεντρισμός της της τρώει τα σωθικά. Θέλει να κρατήσει τον σύζυγό της κοντά της. Υπερτερεί ο εγωισμός της για να ακολουθήσει να ζει το επίπλαστο όνειρο. Τι γίνονται τα κοριτσάκια; Άμοιρες Ιφιγένειες για να ζει σε έναν επίπλαστο γάμο. Αρκεί να είναι με τον Δασκαλάκη. Δείχνει άτομο που λειτουργεί μεθοδικά και μελετημένα. Την απώλεια της αγάπης προδίδει το ψυχρό της βλέμμα που βρίσκεται σε συμφωνία με την παγωμάρα των δακτύλων της», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας στην αγόρευσή της.

2020: Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΒΙΤΡΙΟΛΙ ΣΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΛΙΟΣΠΥΡΟΥ

Στις 20 Μαΐου του 2020, ξεσπά η είδηση πως μια μαυροφορεμένη γυναίκα με περούκα έριξε βιτριόλι στο πρόσωπο μιας άλλης γυναίκας στην Καλλιθέας. Πρόκειται για την 34χρονη τότε Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Η Ιωάννα κατευθυνόταν προς την εργασία της και όταν εισήλθε στην πολυκατοικία όπου εργαζόταν, μία γυναίκα την περιέλουσε με καυστικό υγρό. Ενστικτωδώς, η Ιωάννα απευθύνεται στο πλησιέστερο φαρμακείο όπου τις παράσχονται οι πρώτες βοήθειες. Έπειτα ξεκινά ένας ιατρικός αγώνας όπου η 34χρονη υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις προκειμένου να θεραπεύσει τα βαρύτατα τραύματα που της προκάλεσε η αποτρόπαιη επίθεση.

Η δράστιδα της επίθεσης, η οποία τράπηκε σε φυγή μετά το συμβάν, εντοπίζεται και συλλαμβάνεται έναν μήνα αργότερα. Τον Οκτώβριο του 2021 κρίθηκε ένοχη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη.

Σήμερα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου δραστηριοποιείται ως ακτιβίστρια και προσφέρει υποστήριξη σε εγκαυματίες ενώ παράλληλα έχει ιδρύσει το Ioanna Paliospirou Foundation.

2021: Ο ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ήταν η 11η Μαΐου 2021, όταν η Καρολάιν Κράουτς, μια 20χρονη που ζούσε μαζί με τον σύζυγό της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο και την μόλις 11 μηνών κόρη τους, Λυδία, στα Γλυκά Νερά Αττικής, βρέθηκε νεκρή μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Σύμφωνα με την αρχική εκδοχή που έδωσε ο σύζυγος της Καρολάιν στην αστυνομία, το ζευγάρι είχε πέσει θύμα ένοπλων ληστών που εισέβαλαν στο σπίτι τους, τους φίμωσαν, τους έδεσαν και επιτέθηκαν στην Καρολάιν.

Η Καρολάιν Κράουτς εντοπίστηκε νεκρή πάνω στο κρεβάτι της από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σπίτι μετά από τηλεφώνημα που είχε προηγηθεί από τον σύζυγό της, ο οποίος βρέθηκε δεμένος και φιμωμένος δίπλα από το κρεβάτι. Στο ίδιο δωμάτιο βρισκόταν και η 11 μηνών κόρη του ζευγαριού.

Σύμφωνα με την αρχική κατάθεση του Αναγνστόπουλου, κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες (04:30) τρεις κουκουλοφόροι οπλισμένοι ληστές εισήλθαν στη κατοικία του ζευγαριού από το παράθυρο του υπογείου και δολοφόνησαν τον σκύλο της οικογενείας κρεμώντας τον από το λουρί του στη κουπαστή της σκάλας. Στη συνέχεια, ανέβηκαν στη σοφίτα όπου βρισκόταν η κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού και υπό την απειλή όπλου τούς ζήτησαν να παραδώσουν όσα χρήματα είχαν στο σπίτι. Ο σύζυγος ανέφερε στους ληστές ότι είχε 10.000 ευρώ και τους υπέδειξε το σημείο όπου θα έβρισκαν τα χρήματα. Η Καρολάιν, η οποία γνώριζε πολεμικές τέχνες, αντέδρασε όταν οι ληστές σημάδευσαν το μωρό της με όπλο και ήρθε αντιμέτωπη με τον αρχηγό των ληστών παλεύοντας μαζί του, κατέθεσε ο Αναγνωστόπουλος, λέγοντας ακόμα πως ο ληστής κατάφερε να ακινητοποιήσει και έπειτα να σκοτώσει την Καρολάιν προκαλώντας της ασφυξία. Κατά το αφήγημα του Αναγνωστόπουλου, οι ληστές, προτού αποχωρήσουν από την κατοικία, τον έδεσαν και τον φίμωσαν ενώ εκείνος λιποθύμησε. Οι αστυνομικοί κατά την πρώτη έρευνα που έκαναν εντός της κατοικίας διαπίστωσαν ότι οι ληστές είχαν αφαιρέσει την κάρτα μνήμης από την κάμερα που βρισκόταν στο ισόγειο της κατοικίας.

Την υπόθεση της ληστείας μετά φόνου ανέλαβε να εξιχνιάσει το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ελληνικής Αστυνομίας. Επικήρυξε αρχικά τους δράστες με το ποσό των 300.000 ευρώ για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την εύρεση των δολοφόνων, καταδικάζοντας ταυτόχρονα τη «βαρβαρότητα» του εγκλήματος.Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη κατοικία της Κράουτς, δεν εντοπίστηκαν κάποια ίχνη παραβίασης του παραθύρου από το οποίο υποτίθεται πως εισήλθαν οι ληστές, αλλά ούτε και αποτυπώματα ή ίχνη DNA των δραστών. Οι έρευνες των διωκτικών αρχών στράφηκαν στο όχημα διαφυγής των δραστών, αναλύοντας δεδομένα από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν σε κοντινά σπίτια και καταστήματα της περιοχής των Γλυκών Νερών, χωρίς όμως να βρεθεί κάτι που να σχετίζεται με την υπόθεση.

Από την ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων τόσο του θύματος όσο και του συζύγου της (κινητά τηλέφωνα, βιομετρικό ρολόι, κάμερα) διαπιστώθηκε ότι υπήρχε σημαντική απόκλιση στους χρόνους που ανέφερε ο Αναγνωστόπουλος κατά την κατάθεση του στις διωκτικές αρχές. Συγκεκριμένα, η κάρτα μνήμης της κάμερας είχε αφαιρεθεί στις 01:20 αντί στις 04:30 που προσδιόρισε ότι οι ληστές εισήλθαν μέσα στη μεζονέτα. Επίσης το βιομετρικό ρολόι που φορούσε η Κράουτς έδειξε ότι οι παλμοί της καρδιάς της σταμάτησαν στις 04:11. Τέλος η ανάλυση των εφαρμογών του κινητού τηλεφώνου του συζύγου έδειξε να υπάρχει λειτουργία κάποιων εφαρμογών τη στιγμή που αυτός ανέφερε στις διωκτικές αρχές ότι ήταν δεμένος και φιμωμένος.

Επί 37 ολόκληρες ημέρες, ο Αναγνωστόπουλος ξεγελά τις Αρχές και εμφανίζεται στις τηλεοπτικές κάμερες ως το θύμα μιας τραγωδίας που απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε που σχετίζεται με την υπόθεση να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Στις 17 Ιουνίου, εστάλη από την αστυνομία ελικόπτερο στην Αλόννησο όπου και γινόταν το μνημόσυνο της Καρολάιν. Οι αστυνομικοί που μετέβησαν εκεί ανέφεραν στον σύζυγο του θύματος ότι προέκυψαν νέα σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση και τον κάλεσαν επιτακτικά να τους ακολουθήσει άμεσα στην Αθήνα. Από την Αλόννησο μεταφέρθηκε στη Σκιάθο, από όπου έφυγε για Αθήνα με ένα αεροπλάνο. Μετά από πολύωρη κατάθεση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και με την ανακοίνωση των ευρημάτων που προέκυψαν, ο Αναγνωστόπουλος ομολογεί ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του. Σε ό, τι αφορά την προσπάθεια που έκανε για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες, ισχυριζόμενος ότι εκείνος και η Καρολάιν ήταν τα θύματα μιας ληστρικής επίθεσης, το απέδωσε στο ότι δεν ήθελε το 11 μηνών παιδί τους να μεγαλώσει χωρίς κανέναν από τους γονείς του. Το ίδιο παιδί το οποίο τοποθέτησε πάνω στη νεκρή μητέρα του ως μέρος του φρικτού σκηνικού που έστησε στον τόπο της δολοφονίας.

Στις 16 Μαΐου 2022, έναν μήνα περίπου μετά την έναρξη της δίκης, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεσθείσας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, θανάτωση ζώου συντροφιάς, καθώς και για τα πλημμελήματα της ψευδής καταγγελίας και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση, απορρίπτοντας τον βασικό ισχυρισμό του κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία εν βρασμό ψυχής. Συνολικά καταδικάστηκε σε ισόβια και κάθειρξη 11 ετών και έξι μηνών, λόγω πρόσθετης ποινής που του επιβλήθηκε για την παραπλάνηση των αρχών.

2021: Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΪΒΑΖ

Μεσημέρι της 9ης Απριλίου 2021 και ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραϊβάζ επιστρέφει από την εργασία του στο σπίτι του στον Άλιμο. Ο άοκνος “εργάτης” του αστυνομικού ρεπορτάζ θα δεχθεί μία θανατηφόρα επίθεση την οποία πολλοί θα χαρακτηρίσουν αργότερα ως “συμβόλαιο θανάτου”. Δύο άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, επιβαίνοντες σε δίκυκλο, θα πλησιάσουν τον δημοσιογράφο και ο συνοδηγός της μηχανής θα πυροβολήσει τον Καραϊβάζ με όπλο με σιγαστήρα. Οι δύο δράστες διαφεύγουν με τη μοτοσυκλέτα και τα ίχνη τους χάνονται.

Στο σημείο της δολοφονίας, οι Αρχές θα βρουν συνολικά 17 κάλυκες. Περισσότερες από έξι σφαίρες έπληξαν τον δημοσιογράφο, οι τέσσερις στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Οι αστυνομικοί στρέφονται στο οπτικοακουστικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και συγκεντρώνουν περισσότερα από από 300 βίντεο, τα οποία επεξεργάζονται σε βάθος αρκετών μηνών. Έτσι καταφέρνουν να ανασυνθέσουν το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών.

Παράλληλα, οι Αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι δύο εκτελεστές δεν ενήργησαν μόνοι. Υπήρχε και δεύτερη ομάδα στο σχέδιο της δολοφονίας η οποία δρούσε υποστηρικτικά, παρακολουθώντας τον δημοσιογράφο κατά κατά την έξοδο του από τις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού Star και ενημερώνοντας για τις κινήσεις του την ομάδα των εκτελεστών. Μέσα από τα βίντεο οι αστυνομικοί καταφέρνουν να συγκεντρώσουν στοιχεία για ένα μέλος της, ενός Έλληνα, γνωστού για τις σχέσεις του με τη “νύχτα” και το οργανωμένο έγκλημα.

Από αυτό το εύρημα ξεκινά εκτεταμένη ανάλυση στοιχείων από τηλεφωνικές επαφές, στίγματα παρουσίας, βίντεο ντοκουμέντα που έρχονται στο φως κ.α. για συγκεκριμένα πλέον άτομα, και έτσι φτάνουμε στην 28η Απριλίου 2023. Δύο χρόνια μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση του δημοσιογράφου η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά σε δύο συλλήψεις. Πρόκειται για δύο άνδρες, 40 και 48 ετών, οι οποίοι προφυλακίζονται.

Στις 5 Ιουλίου 2024 ξεκίνησε η δίκη των κατηγορουμένων στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών και ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου, με την αθώωσή τους λόγω αμφιβολιών. Αρκετά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για φιάσκο, με εσπευσμένη παραπομπή τους στην δικαιοσύνη και ελλιπή στοιχεία, λόγω επικοινωνιακής διαχείρισης της υπόθεσης από την ΕΛ.ΑΣ.

2022: Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΗ ΚΑΜΠΑΝΟΥ

Ήταν τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022 στη γειτονιά της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, όταν ο 19χρονος φοιτητής Άλκης Καμπανός βρισκόταν βρισκόταν με την παρέα του, πέντε ατόμων συνολικά, στα σκαλοπάτια της εισόδου πολυκατοικίας επί της οδού Θεοδώρου Γαζή 18.

Ξαφνικά τρία αυτοκίνητα αυτοκίνητα με 12 οπαδούς του ΠΑΟΚ. Oρισμένοι εξ αυτών σταμάτησαν στο σημείο και ρώτησαν τον Άλκη και την παρέα του τι ομάδα είναι. Όταν τα παιδιά απάντησαν “Άρης”, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τούς επιτέθηκαν με μαχαίρια, ρόπαλα και άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

Ήταν μια προσχεδιασμένη ενέργεια όπου οι δράστες χτυπούσαν αδιαλείπτως, παρά τις εκκλήσεις για βοήθεια.

Το «κουβάρι» των γεγονότων άρχισε να ξετυλίγεται το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου, όταν σε σύνδεσμο οπαδών του ΠΑΟΚ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, άρχισαν να καταφθάνουν σταδιακά οι περισσότεροι εκ των δραστών της αιματηρής επίθεσης. Φαίνεται πως είχε προηγηθεί, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, οπαδικό επεισόδιο σε βάρος «ομοϊδεατών» των συγκεντρωμένων στον σύνδεσμο.

Αφού έγινε γνωστό αυτό, προτάθηκε από τρεις εξ αυτών να γίνει οργανωμένη επίθεση και γι’ αυτόν τον λόγο ακολούθησαν τηλεφωνήματα και -μεταξύ αυτών- σε άγνωστο που κλήθηκε να μεταβεί στην περιοχή της Χαριλάου, απ’ όπου τους ενημέρωσε ότι στην περιοχή βρίσκονται διάσπαρτα κάποια, λίγα, άτομα.

Ακολούθως, οι 12 δράστες επιβιβάστηκαν στα αυτοκίνητα, και έφυγαν από το σημείο της επίθεσης, αφήνοντας πίσω τους ένα σκηνικό που θύμιζε “σφαγείο”, όπως το περιέγραψε κατά την κατάθεσή του στη δίκη ένας εκ των αστυνομικών που βρέθηκαν εκεί.

Όλοι έφεραν όπλα, όπως μαχαίρια, λοστούς, μεταλλικούς σωλήνες, γκλοπ, ένα δρεπάνι κι ένα μαχαίρι τύπου karambit, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με μάσκες, λαιμουδιέρες, κουκούλες, σκούφους και κράνη, ενώ κάποιοι άφησαν τα κινητά τους τηλέφωνα στον σύνδεσμο για να μην καταστεί εφικτός ο εντοπισμός τους και κάποιοι άλλοι τα απενεργοποίησαν καθ’ οδόν.

Κατά την επίθεση, ο Άλκης δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα σε κεφάλι και πόδια. Τα τραύματα ήταν τόσο σοβαρά που ο θάνατος προκλήθηκε από συνδυασμό κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και σοβαρών τραυμάτων στα κάτω άκρα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Οι επιτιθέμενοι δεν έδειξαν κανένα έλεος παρά τις εκκλήσεις του Άλκη να μην τον χτυπούν άλλο. Οι φίλοι του επίσης τραυματίστηκαν σοβαρά. Η επίθεση έγινε με ψυχρή ακρίβεια, σαν να ακολουθούσαν ένα στρατιωτικό σχέδιο, κάτι που τόνισε και η εισαγγελέας στη δίκη, περιγράφοντας την ενέργεια ως οργανωμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Οι 12 δράστες συνελήφθησαν και η δίκη ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου του 2023. Έπειτα από 6 μήνες και 49 δικάσιμους επτά εκ των δραστών καταδικάστηκαν ως φυσικοί αυτουργοί και πέντε ως συνεργοί για τη δολοφονία του Άλκη με ενδεχόμενο δόλο.

2022: Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ

Πανό διαμαρτυρίας για την δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη

Στις 28 Νοεμβρίου 2018, κλιμάκιο του Λιμενικού στη Λίνδο, στην περιοχή “Φώκια” στους Πεύκους, θα επιχειρήσει σε δύσβατο σημείο και θα ανασύρει το άψυχο σώμα της Ελένης Τοπαλούδη.

Το προηγούμενο βράδυ οι Μανώλης Κούκουρας και Αλέξανδρος Λουτσάι ζήτησαν από την φοιτήτρια να συνευρεθούν ερωτικά στο σπίτι του ενός εκ των δύο. Η ίδια αρνήθηκε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή, κάτι που οδήγησε στη δολοφονία της.

Η Ελένη Τοπαλούδη βιάστηκε ομαδικώς. Στη συνέχεια, δέχθηκε επίθεση με σιδερένιο αντικείμενο και έχασε τις αισθήσεις της, κάτι που οδήγησε τους δύο άντρες να μεταφέρουν το σώμα της στη παραλία σε κοντινή περιοχή και να την πετάξουν στη θάλασσα. Με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον ιατροδικαστή έγινε γνωστό ότι η Ελένη Τοπαλούδη ήταν ακόμα ζωντανή όταν οι δύο δολοφόνοι της πέταξαν το σώμα της στη θάλασσα.

Στο αυτοκίνητο ενός εκ των δύο δραστών βρέθηκε DNA της Ελένης Τοπαλούδη. Μανώλης Κούκουρας και Αλέξανδρος Λουτσάι συνελήφθησαν από τις αρχές ύστερα από εξέταση οπτικοακουστικού υλικού και DNA, που οδήγησε στον εντοπισμό τους στις 5 Δεκεμβρίου 2018.

Αρχικά, και οι δύο νεαροί ομολόγησαν τις πράξεις τους. Τον ίδιο μήνα, ένας εκ των δραστών είχε βίαιο παρελθόν με πολλαπλές καταγγελίες στις αρχές. Ο Αλέξανδρος Λούτσαϊ στη κατάθεσή του τον Δεκέμβριο του 2018 ανέφερε ότι η Ελένη Τοπαλούδη βασανίστηκε στο σπίτι και παρακάλεσε τους δύο δολοφόνους να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο, λίγο πριν τον θάνατο της.

Η ανακριτική διαδικασία διήρκησε συνολικά 10 μήνες, ενώ η δίκη των δύο δραστών ξεκίνησε στις 13 Ιανουαρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας οι δύο δράστες υπέπεσαν σε αντιφατικές καταθέσεις, ενώ επιχείρησαν να επιρρίψουν ευθύνες ο ένας στον άλλο.

Με δικαστική απόφαση αμφότεροι παρέμειναν σε κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης. Η συλλογή στοιχείων και ο φάκελος της υπόθεσης έκλεισαν οριστικά στις 15 Ιουνίου 2019, με τους ανακριτές να έχουν συλλέξει απαραίτητο υλικό και στοιχεία εν όψει της δίκης.

Ομόφωνα ένοχοι για ομαδικό βιασμό και ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη. Το δικαστήριο έκανε γνωστή την ετυμηγορία του επί της ενοχής των δύο νεαρών κατηγορουμένων με την ποινή να ανακοινώνεται λίγο αργότερα και να επισύρει ισόβια κάθειρξη χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.

Συγκεκριμένα, κατόπιν πρότασης της εισαγγελέως, η ποινή είναι ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση και δεκαπέντε χρόνια κάθειρξη για βιασμό στον κάθε κατηγορούμενο. Η εισαγγελική πρόταση για τις ποινές είχε γίνει δεκτή με ικανοποίηση από τους πολίτες που παρακολουθούσαν την εξέλιξη της δίκης και από τους γονείς της 21χρονης φοιτήτριας.

2024: Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΡΙΒΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤ

Βράδυ της 1ης Απριλίου 2024. Η Κυριακή Γρίβα, μόλις 28 ετών, κατευθύνεται μαζί με έναν φίλο της προς το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων. Η 28χρονη είχε παρατηρήσει ότι ο πρώην σύντροφός της περιφερόταν γύρω από το σπίτι της. Εκείνο το βράδυ της Δευτέρας, καθώς επέστρεφε με έναν φίλο της, τον συνάντησαν. Ο 39χρονος Θάνος Κουρέλης την πλησίασε και, για ακόμη μία φορά, της ζήτησε να γίνουν ζευγάρι. Όταν εκείνη το αρνήθηκε, άρχισε να την απειλεί. Άμεσα, η Κυριακή και ο φίλος της κατευθύνθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου βρίσκονταν η αξιωματικός υπηρεσίας και ο αστυνομικός φρουρός του τμήματος.

Σύμφωνα με τον φίλο της Κυριακής που τη συνόδευε, προσπάθησαν να την πείσουν να υποβάλει μήνυση. Το μόνο που ζητούσε η ίδια ήταν να επιστρέψει στο σπίτι της με περιπολικό. Από το ΑΤ την παραπέμπουν στην Άμεση Δράση. Σύμφωνα με το Mega, και περιπολικό υπήρχε, και οδηγός. Η 28χρονη βγήκε από το γραφείο και κάλεσε το «100». Η απάντηση που έλαβε, κυνική και σχεδόν ειρωνική: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί.»

Λίγα μέτρα μόλις μακριά από το αστυνομικό τμήμα, ο εφιάλτης της παίρνει σάρκα και οστά. Ο πρώην σύντροφός της εμφανίζεται και χωρίς δισταγμό, με ψυχρότητα, της καταφέρει πέντε μαχαιριές, δύο στο στήθος και τρεις στην πλάτη. Εκεί, μπροστά στα μάτια της Αστυνομίας. Η Κυριακή καταρρέει. Με τις τελευταίες της δυνάμεις, ξεστομίζει μια φράση που θα στοιχειώσει το πανελλήνιο: «Χάνομαι…».

Διαμαρτυρία για τη γυναικοκτονία έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η Ελλάδα ξυπνάει την επόμενη μέρα συγκλονισμένη (ξανά). Άλλη μία γυναίκα νεκρή. Άλλη μία γυναικοκτονία. Άλλη μία φωνή που ζητούσε βοήθεια και δεν ακούστηκε ποτέ. Η οργή ξεχειλίζει. Πορείες, διαμαρτυρίες, αφίσες με το πρόσωπό της.

Η υπόθεση της Κυριακής γίνεται σύμβολο. Όχι μόνο για την έμφυλη βία, αλλά και για την αδυναμία —ή την άρνηση— του κράτους να προστατεύσει όσους ζητούν βοήθεια. Η κοινωνία απαιτεί ευθύνες, οι συγγενείς της ζητούν δικαιοσύνη, και το όνομά της προστίθεται στη μαύρη λίστα των θυμάτων που έπεσαν από το χέρι του ανθρώπου που κάποτε τις πλησίασε με αγάπη.

Τον Ιανουάριο του 2025, ανακοινώνονται οι πειθαρχικές ποινές για τους αστυνομικούς που την αγνόησαν: πρόστιμα, λίγες μέρες αργίας. Η οικογένειά της μιλά για «ποινές-χάδι» και επιμένει: δεν ζητούν εκδίκηση — ζητούν ευθύνη.

Στις 29 Ιουλίου 2025, το δικαστήριο καταδικάζει τον δράστη σε ισόβια κάθειρξη και πέντε επιπλέον χρόνια και ένας μήνας και χρηματική ποινή 1000 ευρώ. Η εισαγγελέας μιλά για μια πράξη μεθοδική, εκτελεσμένη με πλήρη επίγνωση. Καμία «ψυχική νόσος» δεν μπορεί να ελαφρύνει το βάρος αυτής της δολοφονίας.

Ο 39χρονος κηρύχθηκε ένοχος για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, του πλημμελήματος της οπλοφορίας – οπλοχρησίας και της πλημμεληματικής κατανομή κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του περί μειωμένου καταλογισμού, κρίνοντας πως ο 39χρονος λειτούργησε με πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Έναν χρόνο μετά τη γυναικοκτονία, στις 1 Απριλίου 2025, στήνεται μνημείο έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων — εκεί όπου η Κυριακή ζήτησε βοήθεια και την αρνήθηκαν. Εκεί όπου έπεσε νεκρή, ζητώντας κάτι απλό: να την ακούσουν.

2024: ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ

Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη του 2024, η Άμεση Δράση θα λάβει μία κλήση από τους Αμπελόκηπους. Στην άλλη άκρη της γραμμής ακούγεται ένας 39χρονος. Στο τηλεφώνημα ο άνδρας ομολογεί ότι έχει σκοτώσει τη γυναίκα του.

Στο ισόγειο διαμέρισμά στην οδό Λακωνίας, καταφθάνουν άμεσα περιπολικά και αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. Ο 39χρονος τούς λέει πως η σορός της συζύγου του βρίσκεται στο πατάρι και πως δεν την σκότωσε εκείνη την ημέρα αλλά μία εβδομάδα νωρίτερα, την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου.

Ο γυναικοκτόνος υποστήριξε στην κατάθεσή του πως άκουσε τη σύζυγό να μιλά στο τηλέφωνο με κάποιον άλλον άνδρα και θόλωσε από τη ζήλια.Τότε άρπαξε το σφυρί του από την τσάντα εργαλείων του και την χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα η γυναίκα να σωριαστεί αιμόφυρτη στο πάτωμα. Η δολοφονική δράση όμως του 39χρονου δεν σταμάτησε εκεί αφού στη συνέχεια άρπαξε τη σύζυγό του από τον λαιμό και την στραγγάλισε.

Όλα αυτά εκτυλίχθηκαν ενώ τα δύο παιδιά τους, 9 και 12 ετών, κοιμόντουσαν στο δωμάτιό τους. Έπειτα ο δράστης τύλιξε τη σορό της γυναίκας του σε ένα πάπλωμα και σε σακούλες και την ανέβασε στο πατάρι όπου την έκρυψε. Αντίστοιχα πήρε και το σφυρί, το τύλιξε και αυτό με νάιλον και το τοποθέτησε δίπλα στη σορό στο πατάρι.

Όταν το επόμενο πρωί ξύπνησαν τα παιδιά και ρώτησαν που ήταν η μητέρα τους, ο 39χρονος τούς είπε έφυγε νωρίς από το σπίτι προκειμένου να μεταβεί στην εργασία της.

Στη συνέχεια, ο γυναικοκτόνος πήγε τα παιδιά του στο σχολείο και όταν σχόλασαν τα μετέφερε στο σπίτι της μητέρας του και του αδελφού του. Ο ίδιος έμεινε για μία ολόκληρη εβδομάδα στο σπίτι του, στην οδό Λακωνίας, με το πτώμα της γυναίκας του στο πατάρι.

Προκειμένου να καλύψει το έγκλημά του, ο 39χρονος έστελνε μηνύματα από το κινητό της γυναίκας του στην αδελφή της αλλά και στα παιδιά τους προσποιούμενος πως είναι το θύμα. Στα μηνύματα έλεγε ότι έφυγε για Πάτρα και δεν θα ξαναγυρίσει στο σπίτι. «Δεν θα ξαναγυρίσω στο σπίτι. Για αυτό να προσέχεις τον αδελφό σου και να ακούς τον μπαμπά. Η μαμά όταν θα μαζέψει λεφτά και φτιάξει τα χαρτιά θα ξαναγυρίσω για να σας πάρω μαζί μου». γράφει σε ένα sms προς τα παιδιά.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 39χρονος κατηγορούμενος για την άγρια γυναικοκτονία της συζύγου του στους Αμπελόκηπους, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, αμέσως μετά την απολογία του, στις 10 Δεκεμβρίου.