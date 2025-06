Τον Φεβρουάριο του 2024, η διαρροή εσωτερικών εγγράφων μιας ιρανικής εταιρείας αποκάλυψε ένα πολεμικό αλισβερίσι.

Μια εταιρεία-βιτρίνα, συνδεδεμένη με το Υπουργείου Άμυνας του Ιράν, πουλούσε στο Κρεμλίνο χιλιάδες ιρανικά drones έναντι χρυσού.

Σήμερα, τα ιρανικά Shahed-136 πετάνε κατευθυνόμενα εναντίον στόχων στην επικράτεια τoυ Ισραήλ και της Ουκρανίας.

Το Ιράν έχει επίσης προμηθεύσει τα Shahed στους Χούθι και στη Hezbollah, για επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και αμερικανικών βάσεων αντίστοιχα.

Το NEWS 24/7 παρουσιάζει τη χρήση, τα πολεμικά οφέλη και το κόστος αναχαίτισης των φθηνών ιρανικών drones σε Ισραήλ και Ουκρανία.

Από την περασμένη Παρασκευή, το Ιράν έχει εξαπολύσει περισσότερα από 1000 drones, σύμφωνα με τον IDF, ως αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις.

Tα μη επανδρωμένα Shahed-136 έχουν εμβέλεια έως 2.500 χιλιόμετρα, απογειώνονται με συγκεκριμένες συντεταγμένες στόχου και δεν παρέχουν επιχειρησιακή εικόνα.

Στις επιθέσεις που πραγματοποίησε το Ιράν τα drones έφυγαν σε σμήνη, με στόχο να καταπονήσουν το αμυντικό σύστημα του Ισραήλ, παρά να πλήξουν στόχους. Όσα πλήγματα και νεκροί καταγράφηκαν μέχρι σήμερα στο Ισραήλ οφείλονται σε βαλλιστικούς πυραύλους.

Τα Shahed πετάνε μεν με περιορισμένη ταχύτητα (185χλμ/ώρα), άλλα έχουν την ικανότητα να βρεθούν ακόμη και κάτω από τα 100 μέτρα, ξεφεύγοντας από τα ραντάρ. Ο θόρυβος που κάνουν τα καθιστά εύκολα αντιληπτά, ωστόσο όταν εισέρχονται σε αντίπαλο έδαφος, αυτός είναι και ένας από τους στόχους τους. Η παρουσία τους στον ουρανό προκαλεί άγχος, καθώς ο πληθυσμός γνωρίζει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει στόχος.

Εκτιμάται ότι η παραγωγή αυτών των μονάδων κοστίζει από 20.000 έως 50.000 δολάρια. Το Shahed-136 φέρει πολεμική κεφαλή βάρους 30-50 κιλών, αποτελεσματική μόνο σε βάρος μη θωρακισμένων υποδομών.

Στόχος τους είναι να απασχολούν το αμυντικό σύστημα του Ισραήλ, όσο η Τεχεράνη εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους, που καταλήγουν σε πραγματικά πλήγματα.

Το χαμηλό κόστος επιτρέπει μαζική χρήση και υποχρεώνει τον αμυνόμενο σε ενέργειες αναχαίτισης που είναι μεν εύκολες, αλλά έχουν πολλαπλάσιο κόστος.

Τόσο στην τωρινή επιχείρηση, όσο και στην πρώτη επίθεση τον Απρίλιο, τα περισσότερα drones του Ιράν καταρρίφθηκαν από το Ισραήλ και συμμάχους του πριν εισέλθουν στον εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με τον IDF, από τα 1000 ιρανικά drones μόλις τα 200 διείσδυσαν στον εναέριο χώρο, με την ισραηλινή αεράμυνα να τα καταρρίπτει. Ωστόσο, το κόστος αναχαίτισης φαίνεται πως ήταν πολλαπλάσιο από την αξία των drones.

Το Ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτισε, σύμφωνα με τον IDF, 8 ιρανικά drones. Το κόστος εκτόξευσης ενός πυραύλου από την αντιαεροπορική κορβέτα Sa’ar 6 που συμμετείχε εκτιμάται στα 1,25 εκατομμύρια δολάρια. Συνεπώς, μόνο αυτή η επιχείρηση του Πολεμικού Ναυτικού αγγίζει τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Την ίδια στιγμή τα drones που κατέρριψαν ήταν αξίας περίπου 100.000 δολαρίων.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσα από τα 200 drones που κατάφεραν να εισέλθουν στο Ισραήλ αναχαιτίστηκαν από πυραυλικά συστήματα και τι είδους ήταν αυτά. Σε κάθε περίπτωση, ένας πύραυλος του αμυντικού συστήματος Iron Dome κοστίζει περίπου 50.000 δολάρια, ενώ οι πύραυλοι Arrow-3 και David’s Sling, κοστίζουν αντίστοιχα περίπου 3 και 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

Τα μαχητικά αεροσκάφη, που συμμετείχαν επίσης στην αναχαίτιση, φαίνονται σε βίντεο του IDF να καταρρίπτουν drones πριν αυτά εισέλθουν στον εναέριο χώρο.

Iran sent more than 100 UAVs at Israel. We intercepted them.

Here’s some footage: pic.twitter.com/0OB7OI1wJq

— Israel Defense Forces (@IDF) June 15, 2025