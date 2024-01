Head of Marketing της Google για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη μιλά στο MAGAZINE για το μύθο του παγκόσμιου ιστού, τη Google. Τι υπάρχει πίσω και μπρος από τη λευκή σελίδα με τον παιδικό λογότυπο που κάθε μέρα τη ρωτάμε άπειρα πράγματα, και απαντά;

Για τη Μαρία Φουντά, η Google είναι μέρος της ζωής της. Εργάζεται στην εταιρεία 17 χρόνια, από διάφορες χώρες του κόσμου και σήμερα είναι Head of Marketing για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ίδια λέει ότι όταν το 2006 ξεκίνησε την καριέρα της στη Google ήταν start-up. «Ακόμη και σήμερα μέσα στην εταιρεία κάποιες ομάδες έχουμε αυτή την αίσθηση της νεοφυούς εταιρείας, καθώς κάνουμε διάφορα πιλοτικά προγράμματα, μαθαίνουμε από αυτά και εξελισσόμαστε», λέει.

Το NEWS 24/7 τη ρώτησε για πολλά. Για το τι και ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την εταιρεία – άνθρωποι ή μηχανές, για το πώς διαλέγει η «μηχανή» αυτά που μας «σερβίρει» όταν τη ρωτάμε κάτι, πόσες ερωτήσεις και από πόσους δέχεται η Google την ημέρα, το χρόνο. Την ρωτήσαμε ακόμη για το αν καταλαβαίνει ο κόσμος τι δουλειά κάνει η ίδια: «Οι γονείς μου ήταν πάντα πολύ υπερήφανοι για αυτή τη δουλειά που κάνω. Πάντοτε υπήρχε η άποψη του κόσμου ότι στην εταιρεία φτιάχνουμε πράγματα που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και βέβαια αναγνωρίζονταν ο τρόπος που βοηθούσαμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους να αναπτυχθούν, μέσω της τεχνολογίας», απαντά.

Μας είπε για όσα κάνει με τη Google στην Ελλάδα, πως εκπαίδευσαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες σε ένα πρόγραμμα για τον τουρισμό, μα και για τα στελέχη super star της εταιρείας που είναι Έλληνες. Τότε είπε με ενθουσιασμό: «Είμαι πολύ περήφανη που βλέπω τόση «Ελλάδα» στη Google»!

17 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ GOOGLE

Η Μαρία Φουντά μέσα από τη θέση της σήμερα ως Head of Marketing της Google για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επικεντρώνεται στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών και στην προώθηση υπηρεσιών και πρωτοβουλιών της εταιρείας που υποστηρίζουν τους καταναλωτές και βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν στο διαδίκτυο. Είναι η ιδρύτρια του Grow Greek Tourism Online, μιας πρωτοβουλίας της Google που έχει υποστηρίξει πάνω από 250.000 άτομα στον τομέα του τουρισμού να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, αλλά και τις επιχειρήσεις τους- το πρόγραμμα έχει επεκταθεί πλέον στην Ιαπωνία και σε ακόμη περισσότερες χώρες.

Εντάχθηκε για πρώτη φορά στη Google το 2006, ως Google Customer Solutions Manager, διευθύνοντας τις ομάδες σε 8 αγορές στην περιοχή EMEA. Πριν από τη Google, η Μαρία κατείχε οργανική θέση στη Rhetorical Systems Ltd., μια παγκοσμίως κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων μετατροπής κειμένου σε ομιλία (TTS) στο Εδιμβούργο της Σκωτίας. Κατέχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πρόσφατα αποφοίτησε από την Ακαδημία Μάρκετινγκ του INSEAD στη Γαλλία. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα και έχει εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ελλάδα και την Ιαπωνία.

ΠΟΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟΥΣ ΣΟΦΙΣΤΙΚΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ GOOGLE; ΆΝΘΡΩΠΟΙ Η ΜΗΧΑΝΕΣ;

Μια ερώτηση επίκαιρη, ειδικά τώρα που η «τεχνίτη νοημοσύνη» είναι της μόδας. Έχει λοιπόν ανθρώπους ή ρομπότ και άλλες μηχανές η Google για να κάνει όλα αυτά τα περίεργα; Η Μαρία Φουντά απαντά:

«Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θα έθετα το ερώτημα ως «τι» βρίσκεται πίσω από το Google Search αντί για «ποιος». Σκεφτείτε το Google Search ως μια πελώρια βιβλιοθήκη. Όπως ένας βιβλιοθηκάριος – όταν μπαίνει κανείς στο Google για να κάνει μια αναζήτηση, αρχίζει και ψάχνει εκατοντάδες δισεκατομμύρια διαφορετικές ιστοσελίδες και περιεχόμενο που έχουμε αποθηκεύσει στο αρχείο του Search, για να βρει πληροφορίες για αυτό που ψάχνει. Μιλάμε για περισσότερες πληροφορίες από όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου.

Πιθανώς τώρα να υπάρχουν δισεκατομμύρια σελίδες που ενδεχομένως να σχετίζονται με την αναζήτηση του χρήστη και εκατομμύρια νέες σελίδες που δημιουργούνται κάθε λεπτό – ακριβώς όπως και σε μια βιβλιοθήκη. Το πρώτο καιρό έπρεπε να ανανεώνουμε το αρχείο μας κάθε μήνα. Τώρα πλέον, όπως και άλλες μηχανές αναζήτησης, η Google αρχειοθετεί νέες πληροφορίες συνεχώς ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμες μέσα από το Search.

Για να γίνουν όλες αυτές οι πληροφορίες που μαζεύουμε πιο χρήσιμες, πρέπει να τις οργανώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε ο κόσμος να βρίσκει άμεσα αυτό που ψάχνει. Το μεγαλύτερο κομμάτι του αρχείου του Search “χτίστηκε” από προγράμματα που αποκαλούνται “crawlers”. Τα προγράμματα αυτά “επισκέπτονται” αυτόματα δημόσιες ιστοσελίδες και ακολουθούν συνδέσμους που οδηγούν σε αυτές – ακριβώς όπως θα κάνατε και εσείς άμα σερφάρατε στο διαδίκτυο. Τα crawlers πάνε από σελίδα σε σελίδα και αποθηκεύουν πληροφορίες στο αρχείο του Google Search αναφορικά με το περιεχόμενο που βρίσκουν σε αυτές και σε άλλο περιεχόμενο που είναι δημοσίως προσβάσιμο.

Καθώς το ίντερνετ και αυτό που αποκαλούμε “περιεχόμενο” αλλάζει συνεχώς, προσπαθούμε να κρατάμε τη διαδικασία του crawling όσο πιο ενήμερη γίνεται. Τα συστήματα μαθαίνουν πόσο συχνά το περιεχόμενο που έχουν έχει αλλάξει και αναλόγως το επισκέπτονται ξανά. Έχοντας λοιπόν αυτά κατά νου, τώρα είναι πιο εύκολο να απαντήσω στην αρχική ερώτηση. Η λέξη «αλγόριθμος» μοιάζει να απέχει πολύ από μας. Αλλά δε θα μπορούσε να υπάρχει η τεχνολογία χωρίς τους ανθρώπους από πίσω.

Έχουμε καταβάλει τεράστια προσπάθεια τα τελευταία 25 χρόνια ώστε να γίνει το Google Search καλύτερο για τους χρήστες σε καθημερινή βάση. Ξεκινήσαμε με αναζήτηση μέσω κειμένου (text search) και με τον καιρό, δημιουργούσαμε συνεχώς νέους, καλύτερους και πιο έξυπνους τρόπους για να βρει ο καθένας την πληροφορία που αναζητεί.



Οι τελευταίες καινοτομίες στην Τεχνητή Νοημοσύνη μας βοηθούν να μεταμορφώσουμε το Search για άλλη μια φορά. Σήμερα μπορεί κανείς να ψάξει μέσα από τη κάμερα του ή να θέσει το ερώτημα που θέλει να κάνει, προφορικά, χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο της συσκευής του. Πλέον ξεφεύγουμε από τη μπάρα αναζήτησης για να δημιουργήσουμε εμπειρίες αναζήτησης που λειτουργούν με τρόπο όμοιο με αυτό του ανθρώπινου μυαλού, που είναι όσο πολυδιάστατο είναι ο κόσμος.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Θοδωρής Δαμιανίδης, Marketing Manager Greece, Cyprus, Malta Μαρία Λάππα, Marketing Manager Greece, Cyprus, Malta Μαρία Φουντά, Head of Marketing, Greece, South-East Europe Sofia von Stieglitz Perez, Marketing Manager CEE Μαρία Πετροπούλου, Marketing Manager Greece, Cyprus, Malta Ανδρέας Νιώτης, Marketing Manager Greece, Cyprus, Malta

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΕΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΜΕ

Ένας θεός μόνο ξέρει τι ρωτά ο κόσμος τη Google κάθε λεπτό, από κάθε γωνιά του κόσμου. Η μηχανή απαντά πάντα. Η Μαρία Φουντά μας λέει ότι όλοι αναζητούν πληροφορίες που μπορούν να εμπιστευτούν και η Google ξέρει να το κάνει:

«Για πολύ κόσμο το Google Search είναι ένα μέρος που επισκέπτεται για να αναζητήσει πληροφορίες για κάθε ερώτηση που μπορεί να έχει. Δεχόμαστε δισεκατομμύρια ερωτήσεις κάθε μέρα και ένας λόγος που ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται στη Google, είναι επειδή ξέρουν ότι θα βρουν σχετικές πληροφορίες που μπορούν να τις εμπιστευτούν.

Το να προσφέρουμε μια υψηλού επιπέδου εμπειρία αναζήτησης βρίσκεται στον πυρήνα αυτού που κάνει τη Google τόσο βοηθητική. Από την αρχή της εταιρείας όταν αρχίσαμε με τον αλγόριθμο PageRank, το να καταλάβουμε την ποιότητα του ψηφιακού περιεχομένου είναι αυτό που έκανε τη Google διαφορετική από τις άλλες μηχανές αναζήτησης.

Ένας απλός τρόπος να το σκεφτεί αυτό κανείς είναι πως έχουμε 3 βασικά στοιχεία στη προσέγγιση μας για την ποιότητα της πληροφορίας: Πρώτον, σχεδιάζουμε το σύστημα κατάταξης για να βρούμε πληροφορίες που ο κόσμος είναι πιθανό να τις βρει χρήσιμες και έγκυρες. Αυτή η προσπάθεια συμπληρώνεται από μια σειρά από λειτουργιών στο Search οι οποίες όχι μόνο βοηθούν τον κόσμο να καταλάβει την πληροφορία που λαμβάνει, αλλά και να μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες από επίσημους φορείς – όπως οργανισμούς υγείας ή κυβερνητικούς φορείς. Τέλος, έχουμε θέσει τις πολιτικές μας ως εταιρεία, ως προς το τι εμφανίζεται στο Search, ώστε να είμαστε σίγουροι πως το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων είναι υψηλής ποιότητας και χρήσιμο.

Με αυτή τη προσέγγιση, έχουμε τα μέσα ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς το Search, και να προσφέρουμε μια εμπειρία που εμπιστεύονται οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο».

ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΡΑ;

Πως διαλέγει και πως ξεχωρίζει το ποιοτικό, αξιόπιστο περιεχόμενο η Goolge όταν τη ρωτάμε κάτι σοβαρό; Ένα θέμα υγείας για παράδειγμα. Η Μαρία Φουντά λέει:

«Εστιάζουμε στο εύχρηστο και ποιοτικό περιεχόμενο. H δέσμευση μας απέναντι στην ποιότητα ήταν και παραμένει να είναι αυτή που κάνει τη Google να ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή. Κάθε χρόνο λανσάρουμε χιλιάδες βελτιώσεις ώστε να κάνουμε το Search καλύτερο και προχωρούμε σε ελέγχους ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι αλλαγές που κάνουμε είναι πράγματι βοηθητικές για τον κόσμο.

Μπορεί σε ένα ταξίδι να χρειαστεί κανείς μια μετάφραση ή μπορεί να ψάχνει να βρει ένα αγαπημένο του πιάτο ή την ταχύτερη διαδρομή προς έναν προορισμό. Μπορεί όμως να αφορά και θέματα μεγάλης σημασίας όπως η υγεία, τα οικονομικά, καταστάσεις κρίσεων και άλλα, όπου η σωστή πληροφόρηση είναι πραγματικά κρίσιμη.

Αυτό που βλέπουμε εδώ και χρόνια, και υπήρξε ιδιαίτερα εμφανές στις αρχές της πανδημίας του COVID-19, είναι πως οι ανάγκες πληροφόρησης μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα. Καθώς ο κόσμος αλλάζει, αναζητάμε συνεχώς νέους τρόπους για να κάνουμε το Google Search πιο εύχρηστο και να βοηθάμε τον κόσμο να βελτιώνει τις ζωές του μέσα από τη πρόσβαση στη πληροφορία».

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΖΑΛΙΖΟΥΝ

Δεν έχετε την περιέργεια να μάθετε πόσοι άνθρωποι και πόσες ερωτήσεις κάνουν στη Google κάθε μέρα, κάθε χρόνο; Η Μαρία Φουντά απαντά με νούμερα που ζαλίζουν: In Numbers – Κάποιους αριθμούς (επισκέψεις ημέρας, ερωτήσεις, αρ. εργαζομένων, μεγέθη εταιρείας κλπ.)

«Σε γενικές γραμμές κάθε χρόνο έχουμε τρισεκατομμύρια αναζητήσεις στη Google, ενώ κάθε μέρα έχουμε δισεκατομμύρια αναζητήσεις. Ο κόσμος χρησιμοποιεί το Lens για να κάνει οπτικές αναζητήσεις πάνω από 12 δισεκατομμύρια φορές το μήνα. Την ίδια ώρα κάθε μέρα στέλνουμε δισεκατομμύρια «επισκέψεις» σε όλο το διαδίκτυο. Κατά μέσο όρο, κάθε μήνα οι τοπικές αναζητήσεις στο Search συμβάλλουν σε πάνω από 4 δισεκατομμύρια «συνδέσεις» για τις επιχειρήσεις.

Νέες αναζητήσεις: το 15% των αναζητήσεων που λαμβάνουμε κάθε μέρα είναι καινούριες! Είναι κάτι που δεν έχει ερωτηθεί ξανά και είναι πράγματι πολύ περίεργο αυτό».

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ GOOGLE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ

Η Μαρία Φουντά ήταν στην Ελλάδα από την πρώτη ημέρα που η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητα της στη χώρα μας. Μας εξηγεί:

«Έχω την ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι στην εταιρεία από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε τη δραστηριότητα της στην Ελλάδα. Είδα τον πρώτο καιρό τα προϊόντα μας να κυκλοφορούν στα ελληνικά. Είχα την ευκαιρία να ξεκινήσω έργα τα οποία είχαν -και έχουν ακόμα- βοηθήσει μικρές επιχειρήσεις να εισχωρήσουν στην τοπική και διεθνή αγορά. Αναφέρομαι για παράδειγμα στο Grow Greek Tourism Online – το οποίο ξεκινήσαμε το 2014 μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού – μια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να βοηθήσει ελληνικές επιχειρήσεις τουρισμού με δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαλεία, ώστε να ενισχύσουν την ψηφιακή τους παρουσία και να εξελιχθούν. Το 2020 το πρόγραμμα εξελίχθηκε στο Grow Greece with Google, όπου στοχεύει στην ανάκαμψη της χώρας μέσα από την τεχνολογία. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 275.000 άνθρωποι και μικρές επιχειρήσεις έχουν εκπαιδευτεί μέσω του προγράμματος αυτού.

Αλλά ας έρθουμε στο παρόν, πριν λίγες εβδομάδες ανακοινώσαμε 2 σπουδαίες πρωτοβουλίες για την Ελλάδα που αφορούν δύο σημαντικούς τομείς: τη βιωσιμότητα και την κυβερνοασφάλεια.

Έχουμε μια πολύ θετική εμπειρία από τις δράσεις μας στην Ελλάδα και μια δημιουργική συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς γενικότερα. Καθώς οι τεχνολογίες επεκτείνονται, χώρες όπως η Ελλάδα που βάζουν την καινοτομία στη κορυφή, αποτελούν προτεραιότητα για μας».

ΠΟΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΘΑ ΔΙΝΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ;

Η Google στην Ελλάδα έχει συνδεθεί με τον τουρισμό περισσότερο από οποαδήποτε άλλη εταιρεία τεχνολογίας. Ζητήσαμε από τη Μαρία Φουντά να μας πει τι θα συμβούλευε τους Έλληνες ξενοδόχους:

«Να τολμήσουν. Όποιοι και αν είναι, όποιο μέγεθος και να έχει η επιχείρηση τους, να εντάξουν την τεχνολογία στα σχέδια τους. Έχουμε πολλά παραδείγματα μικρών επιχειρήσεων που πλησίασαν μεγάλα κοινά, ξεπέρασαν την τοπική αγορά και αναπτύχθηκαν.

Ένα παράδειγμα αποτελεί η Κυρία Ντίνα, μια μητέρα και γιαγιά που άνοιξε ένα μικρό ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Αφού παρακολούθησε την εκπαίδευση μας, ξεκίνησε να χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία μόνη της, για πρώτη φορά, για να προωθήσει την επιχείρησή της στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω έχει να κάνει με την βιωσιμότητα. Έχουμε δει μια ξεκάθαρη τάση στη βιωσιμότητα από τους καταναλωτές, με τους ανθρώπους να προτιμούν όλο και περισσότερο βιώσιμες επιλογές. Αυτό ισχύει και για τον τουριστικό κλάδο και η βιωσιμότητα είναι προτεραιότητα των Ελληνικών ξενοδοχείων. Και υπάρχουν μικρές μονάδες που κάνουν πολύ σημαντικά βήματα στο θέμα της βιωσιμότητας

Μια τέτοια επιχείρηση είναι και το Kallichoron, στην Αστυπάλαια. Ένα πρότυπο ξενοδοχείο, σε ένα νησί πρότυπο. Η Μαρία και η Καρολίνα, οι δύο κοπέλες που αποφάσισαν εν μία νυκτί να αγοράσουν κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια στο νησί των diakopwn τους και να το μετατρέψουν σε πλήρως βιώσιμη τουριστική μονάδα. Με τη βοήθεια της Google, χρησιμοποίησαν τα εργαλεία του digital marketing για να προωθήσουν το όραμά τους και να το κάνουν γνωστό σε όλο τον κόσμο. Είναι ακριβώς αυτό το όραμα που προσπαθούμε στη Google να ενδυναμώσουμε.

Σε ένα προσωπικό επίπεδο, η ευκαιρία να έρχομαι σε επαφή και να γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους συνέχεια είναι ανεκτίμητη! Είναι μεγάλη ικανοποίηση να βλέπεις τον αντίκτυπο της δουλειάς σου να βοηθάει ανθρώπους να ξεπερνούν προκλήσεις και προβλήματα και να γίνονται οι καλύτερες εκδοχές του εαυτού τους»

H ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ GOOGLE ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΤ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Η Google έχει συνεργαστεί με το ελληνικό δημόσιο αποτελεσματικά. Έχει γίνει δουλειά. Η Μαρία Φουντά μας εξηγεί πως:

«Υπάρχει στενή συνεργασία όλων μας για να ενισχύσουμε μαζί τον αντίκτυπο των προγραμμάτων στη χώρα μας. Έχουμε μια ιδιαίτερα στενή συνεργασία με τον ΕΟΤ και το υπουργείου τουρισμού από το 2014. Μερικά παραδείγματα, όπως το προγράμματα εκπαίδευσης τουριστικών επιχειρήσεων (GGTO), η συνεργασίας μας εν μέσω πανδημίας, με το Υπουργείο Τουρισμού για τη δημιουργία της πρωτοβουλίας Greece from Home. Μία πρωτοβουλία η οποία μέσω του περιεχομένου που δημιουργήθηκε από Έλληνες δημιουργούς του YouTube, βοήθησε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να μείνουν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό και την κουλτούρα μας αυτό το διάστημα

Επίσης η πιο πρόσφατη συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και το Δήμο Αθηναίων για την πρωτοβουλία “Athens. The city is the museum”. Μέσα από μια σειρά ακουστικών περιπάτων στους Χάρτες της Google, θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν την πόλη ως έναν βιώσιμο ταξιδιωτικό προορισμό, που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

Aυτό ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε μαζί – ήταν ο τίτλος που δώσαμε και στην πρόσφατη εκδήλωση για τη συμπλήρωση 15 ετών της Google στην Ελλάδα. Δεν θεωρούμε ότι έχουμε όλες τις απαντήσεις, ούτε όλες τις δυνατότητες, χρειαζόμαστε συνεργασίες με τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα Πανεπιστήμια, την κοινωνία των πολιτών κτλ., για να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο της προσφοράς μας».

Το έργο μας εδώ ξεκίνησε ήδη το 2014, όταν διαπιστώσαμε την ανάγκη να υποστηρίξουμε ουσιαστικά τον κλάδο του τουρισμού. Μάλιστα μία έρευνα του Οxford Economics μας είχε δείξει ότι στην Ελλάδα μπορούν να δημιουργηθούν 170.000 νέες θέσεις εργασίας εάν το ψηφιακό περιεχόμενο για τον τουριστικό μας τομέα αναπτυχθεί και φτάσει στα επίπεδα άλλων χωρών.

Έτσι συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ για να λανσάρουμε την πρωτοβουλία “Grow Greek Tourism Online”. Στόχος μας ήταν να βοηθήσουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις με ψηφιακές δεξιότητες και εργαλεία, ώστε να έχουν μία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη παρουσία στο διαδίκτυο και να αναπτυχθούν γρηγορότερα. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, ταξιδέψαμε σε πάνω από 100 πόλεις σε όλη την Ελλάδα ώστε να βοηθήσουμε άτομα κάθε ηλικίας – με το 52% αυτών να είναι γυναίκες –να αναπτύξουν την τουριστική τους επιχείρηση ή/και την καριέρα τους στον κλάδο του τουρισμού μέσω της τεχνολογίας.

Πήγαμε πραγματικά παντού, και όχι μόνο στις προφανείς / συνήθεις περιοχές. Ο νέος κύκλος του προγράμματος για παράδειγμα ξεκίνησε από τα Ιωάννινα, μια πόλη με τεράστια ανεκμετάλλευτη προοπτική στο κομμάτι του ολιστικού τουρισμού».

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

«Ερχόμενοι στο σήμερα και στον πράσινο μετασχηματισμό. Στην εποχή μας έχουμε δει μια ξεκάθαρη τάση στη βιωσιμότητα από τους καταναλωτές, με τους ανθρώπους να προτιμούν όλο και περισσότερο βιώσιμες επιλογές. Αυτό ισχύει και για τον τουριστικό κλάδο και η μετάβαση σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο είναι προτεραιότητα για τη χώρα μας.

Σε μία πρόσφατη έρευνα για την οποία συνεργάστηκε η Google με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, 9 στους 10 ξενοδόχους στην Ελλάδα αναγνωρίζουν τη σημασία της βιωσιμότητας στην μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Αλλά μόλις το 13% θεωρεί ότι οι γνώσεις τους για το θέμα είναι επαρκείς. Παρότι λοιπόν η βιωσιμότητα είναι προτεραιότητα των Ελληνικών ξενοδοχείων, χρειάζονται βοήθεια για να την κάνουν πράξη.

Έτσι, πριν από περίπου ένα χρόνο, ανακοινώσαμε την κοινή πρωτοβουλία μας με το υπουργείο Τουρισμού, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού, προσφέροντας ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στόχος είναι να βοηθήσουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις να επιταχύνουν τον βιώσιμο μετασχηματισμό τους και να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά τις περιβαλλοντικές τους δράσεις. Μέχρι στιγμής, έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 6.000 άνθρωποι από τον κλάδο του τουρισμού σε θέματα βιωσιμότητας και συνεχίζουμε».

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ GOOGLE

Αυτή η εταιρεία έχει πολλά στελέχη της από τη χώρα μας και η Μαρία Φουντά μιλά με περηφάνια:

«Στη Google έχουμε έναν ιδιαίτερο οργανισμό. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες συνάδελφοι σε όλο τον κόσμο. Πολλοί από αυτούς κάνουν έργα που αγγίζουν και την Ελλάδα, μέσω της δουλειάς τους, Για παράδειγμα ο Γιάννης Ασσαέλ, Έλληνας ερευνητής της Google DeepMind που έχει δουλέψει σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και για τη χώρα μας όπως είναι το μοντέλο Ιθάκη για αποκατάσταση αρχαίων ελληνικών κειμένων και προσδιορισμό του χρόνου γραφής του.

Θα πω λοιπόν ότι είμαι πολύ περήφανη που βλέπω τόση «Ελλάδα» στη Google».

ΣΕ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η GOOGLE;

Μαρία Φουντά: «Δεν έχω κάποια κρυστάλλινη σφαίρα, αλλά πιστεύω πως όσα ανακοινώσαμε τα τελευταία χρόνια έχουν πολλά να δώσουν στο μέλλον. Από την ανακοίνωση του Cloud Region, μέχρι τη χρήση της ΑΙ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των κοινωνικών ζητημάτων, όλα πιστεύω θα παίξουν σημαντικό ρόλο».

ΠΟΣΟ ΑΙ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ GOOGLE

Για το όραμα της Google, η Μαρία Φουντά απαντά «Τεχνητή Νοημοσύνη»:

«Σήμερα το όραμα μας εστιάζει στην ΑΙ. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη δύναμη που έχει η ΑΙ καθώς και όλες οι εφαρμογές της. Εξερευνούμε συνεχώς νέους, υπεύθυνους και καινοτόμους τρόπους όπου η ΑΙ μπορεί να κάνει τη διαφορά για όλη την ανθρωπότητα, από τον τομέα της έρευνας μέχρι και τις προϊοντικές εφαρμογές.

Για παράδειγμα, μπορούμε με ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το AlphaFold που ανέπτυξε η Deepmind της Google, να αποκωδικοποιήσουμε 200 εκατομμύρια πρωτεΐνες! Εκεί που μέχρι πρότινος χρειαζόταν ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ διδακτορικό ενός φοιτητή για ΜΟΛΙΣ μια. Κι έτσι σήμερα, μπορεί ένας ερευνητής να αναπτύξει καινούρια εμβόλια ή θεραπείες – σε ελάχιστο χρόνο σε σχέση με το παρελθόν.

Είναι μια ενθουσιώδης εποχή στον κόσμο της ΑΙ αυτή που διανύουμε. Η δικιά μας προσέγγιση στη δημιουργία και χρήση της ΑΙ βασίζεται στις κεντρικές μας αρχές – την οργάνωση της παγκόσμιας πληροφορίας και τη διάθεσή της προς όλους – και στις δεσμεύσεις μας για την βελτίωση της ζωής όσων περισσότερων ανθρώπων γίνεται. Στη Google πιστεύουμε ότι η ΑΙ, τώρα περισσότερο από ποτέ, παίζει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων και των δεσμεύσεων μας».

ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ;

«Είναι δύσκολο να σας απαντήσω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο της ΑΙ είναι μόνο η αρχή ενός πελώριου τεχνολογικού “κύματος” που έρχεται. Με τον καιρό η ΑΙ θα αποτελέσει το μεγαλύτερο τεχνολογικό άλμα της ζωής μας. Και θα είναι μεγαλύτερο ακόμα και από τη μετάβαση από τον υπολογιστή στο κινητό. Ο ρόλος μας ως εταιρεία τεχνολογίας είναι να εργαζόμαστε πάντα με υπευθυνότητα ως προς την ΑΙ».

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ GOOGLE;

Μαρία Φουντά: «Είναι παρόμοια με κάθε άλλη εταιρεία. Αλλά ταυτόχρονα είναι συναρπαστικό και αποτελεί και μια συνεχή πρόκληση καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να αλλάζει, να βελτιώνεται και να μπορεί να κάνει περισσότερα για τον κόσμο και τους ανθρώπους γύρω μας. Είμαι πραγματικά τυχερή που βρίσκομαι εδώ που είμαι.

Το δεύτερο πράγμα που για μένα το κάνει ιδιαίτερο, είναι να συνεργάζομαι με καταπληκτικούς ανθρώπους που σέβομαι και που έχουν στόχο και μεράκι να βρίσκουν τρόπους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να βελτιώσουν τη ζωή των άλλων.

Την περασμένη εβδομάδα έλαβα το βραβείο Marketing Manager της χρονιάς και για μένα είναι μια επιβεβαίωση του τι μπορείς να κάνεις με τη χρήση της τεχνολογίας και τη συνεργασία με εξαιρετικές ομάδες για να επιτύχουμε πράγματα που πραγματικά έχουν σημασία για τη χώρα μας.