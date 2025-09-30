Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε λόγο να εμπιστευτεί τον Τόνι Μπλερ, ως “διαχειριστή” της Γάζας, εφόσον η Χαμάς δεχθεί το αμφιλεγόμενο σχέδιο ειρήνης που πρότεινε.

Οι συμπατριώτες του τον έχουν χαρακτηρίσει «εγκληματία πολέμου», λόγω του θανάτου εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων στον Πόλεμο του Ιράκ, στον οποίον έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Παγκοσμίως, κυκλοφορεί ως βασικός αν και διχαστικός, παράγοντας στη διπλωματία της Μέσης Ανατολής.

Εφόσον προχωρήσει το σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα (εκκρεμεί η απάντηση της Χαμάς), ο Τόνι Μπλερ επιστρέφει δυναμικά, στην πολιτική σκηνή του πλανήτη, ως ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ, για επικεφαλής της «ανώτατης πολιτική και νομικής εποπτικής αρχής» της περιοχής.

Πού θυμήθηκε ο Τραμπ τον Μπλερ;

Η Επιτροπή Ειρήνης, βασικό συστατικό στο πλάνο του Τραμπ για τη Γάζα

Το σχέδιο του Τραμπ έχει 20 σημεία. Σε κανένα δεν αναφέρονται, με σαφήνεια, τα δυο κράτη.

Δεν ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτους. Ούτε το αποκλείει.

Στο #19 εξηγείται ότι κατά την ανασυγκρότηση της Γάζας και τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής, ενδέχεται να δημιουργηθούν οι συνθήκες για αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων.

Δηλαδή, είναι possible.

Δεν αναφέρεται και κυριαρχία του Ισραήλ στη Γάζα per se. Αυτό που υπάρχει μια “Επιτροπή Ειρήνης”, στην οποία θα μετέχουν διάφοροι αρχηγοί κρατών.

Παρεμπιπτόντως, την περασμένη Πέμπτη ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Μαχμούντ Αμπάς είχε πει πως ήταν έτοιμος να δουλέψει με τον Τραμπ και άλλους παγκόσμιους ηγέτες, επί ενός πλάνου δυο κρατών. Τόνισε και πως απορρίπτει μελλοντικό κυβερνητικό ρόλο της Χαμάς και απαίτησε τον αφοπλισμό της.

Πώς θα διοικηθεί η Γάζα για 5 χρόνια

Ο Τραμπ δούλευε επί της προοπτικής μια διοίκησης τρίτων στη Γάζα, από το καλοκαίρι, μετά την απόρριψη της ιδέας του για τη δημιουργία της Gaza Riviera. Στηριζόταν στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων και παραβίαζε πολλά δίκαια -όπως το διεθνές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πήρε μια βοήθεια σε συνέδριο που έγινε στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο, όπου ηγέτες της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας πρότειναν μια «μεταβατική διοικητική επιτροπή» για τη Γάζα, που θα λειτουργούσε «υπό την αιγίδα της Παλαιστινιακής Αρχής».

Το BBC ενημέρωσε ότι η «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» υποστηρίχθηκε από την πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εξ ου και τώρα ο Τραμπ προχώρησε σε ανακοινώσεις.

Η πραγματικότητα είναι πως ο ΟΗΕ υποστήριξε τη λύση των δυο κρατών, ως βάση για την επίλυση του Ισραηλινο-Παλαιστινιακού ζητήματος -δηλαδή, την παραδοσιακή του θέση-, με γρήγορη μετάβαση της διοίκησης στην Παλαιστινιακή Αρχή, από το διεθνή έλεγχο.

Ο Τραμπ βέβαια, έβαλε τη δική του “πινελιά”, δίχως να ασχολείται με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Αποκάλυψε πως το κεντρικό πρόσωπο στη Διεθνή Μεταβατική Αρχή της Γάζας (Gaza International Transitional Authority -GITA) θα είναι ο Μπλερ και ότι η GITA θα επιδιώξει την εντολή του ΟΗΕ, να λειτουργήσει “ως ανώτατη πολιτική και νομική αρχή της Γάζας», για μια πενταετία.

Αρχικά, η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα έχει λόγο. Θα αποκτήσει όμως, στη συνέχεια, όταν θα γίνει αναθεώρηση Συντάγματος και εκλογές για το νέο πρόεδρο και το κοινοβούλιο. Βέβαια, οι Ισραηλινοί επιμένουν πως αυτό δεν θα γίνει ποτέ.

Η GITA θα έχει την έδρα της στην Αίγυπτο, κοντά στα νότια σύνορα της Γάζας και όταν «σταθεροποιηθεί» η Λωρίδα της Γάζας, θα μετακομίσει σε αυτήν «μαζί με πολυεθνική δύναμη αποσταθεροποίησης», που σε μεγάλο βαθμό θα αποτελείται από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

«Θα αναπτυχθεί για να παρέχει ασφάλεια και να εκπαιδεύσει μια νέα παλαιστινιακή δύναμη ασφαλείας στη Γάζα».

O Jared Kushner AP Photo Sebastian Scheiner

Γιατί o Τραμπ διάλεξε τον Μπλερ

Όπως αποκάλυψε ο Economist, τον Αύγουστο ο Τραμπ είχε παρουσιάσει όσα ανακοίνωσε τη Δευτέρα στον Μπλερ, σε συνάντηση που είχαν. Αργότερα, το έδειξε και σε ηγέτες των Τουρκίας, Πακιστάν, Ινδονησίας και πέντε αραβικών χωρών. Δεν άκουσε ενστάσεις και προχώρησε.

Χάριν του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ (συζύγου της Ιβάνκα), ο οποίος ήταν ανώτερος σύμβουλος του πεθερού του στα θέματα της Μέσης Ανατολής, στην πρώτη του θητεία. Πρόκειται για τον γιο του Τσαρλς Κούσνερ, κτηματομεσίτη και διπλωμάτη που καταδικάστηκε για παράνομες προεκλογικές συνεισφορές (υποστήριζε με πολλά εκατομμύρια τους Δημοκρατικούς), φοροδιαφυγή και παραποίηση μαρτύρων και καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης. Ως καταδικασμένος έχασε το δικαίωμα να ασκήσει το επάγγελμα του σε τρεις πολιτείες. Μέχρι που έλαβε χάρη από τον Τραμπ, ο οποίος τον έκανε και πρέσβη των ΗΠΑ στη Γαλλία.

Ο Τζάρεντ υπήρξε κεντρικό πρόσωπο σε ιστορικές συμφωνίες κανονικοποίησης των σχέσεων του Ισραήλ και κάποιων αραβικών κρατών. Ο Κούσνερ έχει συναντηθεί πολλάκις με τον Μπλερ, για να τον συμβουλευτεί και ήταν αυτός που τον πρότεινε στον Τραμπ, για το ρόλο του “διαχειριστή” της Γάζας.

Γιατί είναι αμφιλεγόμενος ο Μπλερ

O Sir Anthony Charles Lynton Blair υπήρξε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1997 έως το 2007. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, ήταν «βαθιά εμπλεκόμενος με τη διπλωματία στη Μέση Ανατολή» και έκανε πράγματα που οδήγησαν στον χαρακτηρισμό του ως “αμφιλεγόμενης πολιτικής προσωπικότητας”.

Ο αποχαρακτηρισμός εμπιστευτικών εγγράφων των Εθνικών Αρχείων του Ηνωμένου Βασιλείου του 1998, αποκάλυψε πως ο ίδιος και οι σύμβουλοι του, ενημερώνονταν συνεχώς από Βρετανούς νομικούς συμβούλους πως μια επίθεση στο Ιράκ δεν θα ήταν νόμιμη, δίχως την άδεια του ΟΗΕ.

Ο Μπλερ προχώρησε στην έγκριση του βομβαρδισμού τεσσάρων ημερών, το Δεκέμβριο του 1998, λέγοντας στο κοινοβούλιο ότι η Βρετανία είχε “την κατάλληλη νόμιμη εξουσία” για την “Επιχείρηση Αλεπού της Ερήμου”.

Ήταν ο προάγγελος της στάσης του για την εισβολή που έγινε πέντε χρόνια αργότερα (υπό την προεδρία του Τζορτζ W Μπους στις ΗΠΑ), που αργότερα κρίθηκε παράνομη, με βάση το διεθνές δίκαιο.

Μεταξύ άλλων, αποδείχθηκε και ότι δεν είχαν εξαντληθεί οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη και ότι το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν δεν διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής. Ως εκ τούτου, κατέρρευσε το αφήγημα του πολέμου κατά της τρομοκρατίας.

Παρ’ όλα αυτά, η απόφαση του ήταν η αιτία θανάτου για εκατοντάδες χιλιάδες Ιρακινούς και εκατομμύρια άλλους που βίωσαν τη φρίκη της εισβολής.

Για την ιστορία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ το 1998, Μπιλ Κλίντον είχε επικριθεί ευρέως για τη διαταγή της βομβιστικής επίθεσης. Ειπώθηκε πως τη χρησιμοποίησε για να αποσπάσει την προσοχή από τις διαδικασίες καθαίρεσης του, μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης και τη σχέση του με την ασκούμενη, στον Λευκό Οίκο, Μόνικα Λεβίνσκι.

Ο Μπλερ κατηγορήθηκε πως, εν γνώσει του, πίεσε για στρατιωτική δράση, δίχως να υπάρχει επαρκής νομική ή ηθική αιτιολογία.

Το 2007 παραιτήθηκε και αμέσως διορίστηκε ως απεσταλμένος της Τετραημερούς (ΟΗΕ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία) στη Μέση Ανατολή.

Επισήμως, η δουλειά του ήταν να υποστηρίζει την οικοδόμηση παλαιστινιακών θεσμών, την οικονομική ανάπτυξη και να συνεργαστεί για τις μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης και ασφάλειας.

Παραιτήθηκε στα μέσα του 2015, αλλά συνέχισε τα έργα μέσω του Οργανισμού που είχε δημιουργήσει.

Η σχέση του Μπλερ με την ανοικοδόμηση της Γάζας

Οι Financial Times είχαν ενημερώσει ότι ο Μπλερ υπήρχε και στο “μεταπολεμικό έργο ανάπτυξης ακινήτων” στη Γάζα. Για την ακρίβεια, έγγραφα ανέφεραν το Tony Blair Institute.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Ινστιτούτο του Μπλερ είχε δημιουργήσει σχέδιο που αφορούσε αμερικανική εταιρεία συμβούλων (Boston Consulting Group -BCG) και Ισραηλινούς επιχειρηματίες, και είχε ως βασική προϋπόθεση την “οικειοθελή εγκατάσταση” του 1/4 των Παλαιστινίων της Γάζας. Πρότεινε και την πληρωμή μισού εκατομμυρίου Παλαιστινίων, προκειμένου να εγκαταλείψουν.

Η ιδέα που παραδόθηκε, παρέπεμπε στο Ντουμπάι, σε ό,τι αφορά τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τους σιδηρόδρομους.

Το πλάνο έθετε σε λειτουργία τη μαζική μεταφορά πληθυσμού στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων μοντελοποιημένων σεναρίων και υπολογιστικών φύλλων «που τιμολογούσαν την εθνοκάθαρση».

Το Tony Blair Institute, που παρουσιάζεται ως «μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός οργανισμός που βοηθάει κυβερνήσεις και ηγέτες να κάνουν θαρραλέες ιδέες, πραγματικότητα», διέψευσε τη συμμετοχή στην προετοιμασία της Gaza Riviera.

Τα έγγραφα ωστόσο, έδειχναν πως δυο μέλη του συμμετείχαν σε συζητήσεις για το σχέδιο που είχε τίτλο «Gaza Economic Blueprint».

Το TBI επανήλθε και με δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του στη Guardian, αποσαφήνισε πως το «φυσικά και είμαστε αντίθετοι σε οποιοδήποτε σχέδιο προσπαθεί να αναγκάσει τους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν τη Γάζα. Θέλουμε να μπορούν να παραμείνουν και να ζήσουν στη Γάζα.

Το έγγραφο TBI στο οποίο γίνεται αναφορά, είναι ένα εσωτερικό έγγραφοπου εξετάζει προτάσεις που υποβάλλονται από διάφορα μέρη και καλύπτουν όλες τις διαφορετικές πτυχές, του πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια μεταπολεμική Γάζα -αν και είναι ένα από τα πολλά τέτοια εσωτερικά έγγραφα».

Ο οργανισμός μας ήταν πάντα αφοσιωμένος στην οικοδόμηση μιας καλύτερης Γάζας για τους Παλαιστίνιους.

Ο Μπλερ εργάστηκε για αυτό από τότε που αποχώρησε από το αξίωμά του. Δεν αφορούσε ποτέ τη μετεγκατάσταση των κατοίκων της Γάζας, μια πρόταση που το TBI δεν έχει ποτέ συντάξει, αναπτύξει ή υποστηρίξει».