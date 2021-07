Τριχίλιαρα κρούσματα, αντιεμβολιαστές στο Σύνταγμα, φωτιά στον ωκεανό, billionaires στο διάστημα και βόθροι.

Τα Highlights

Στη συγκέντρωση των αντιεμβολιαστών είχε μπόλικη ελληνική σημαία και σταυρό. Προφανώς Astra, Pfizer, Moderna και Johnson τα έχουν βάλει με το ελληνικό DNA και την ορθοδοξία

Τι να πεις με κάποιον που μετά από ενάμιση χρόνο κορονοϊού, ο μόνος λόγος που κούρασε το μυαλό του είναι να βρει κομπίνα με δανεικό πιστοποιητικό για να μπει σε μπαρ

Έχετε προσέξει ότι οι πιο πλούσιοι του πλανήτη (Bezos, Musk, Branson) σιγά σιγά την ψάχνουν για διάστημα ενώ εμείς βλέπουμε κυριολεκτικά φωτιά στους ωκεανούς

Αν συγκρίνεις τα 3000 κρούσματα/ μέρα με τον Αυστριακό που πήγε αμέριμνος στην τουαλέτα το πρωί και τον δάγκωσε πύθωνας μέσα από τη λεκάνη, θα νιώσεις λιγότερο αγχωμένος

Η κυβέρνηση με τοπικούς ινφλουένσερς τον παπά, τον δάσκαλο και τη μαμή ξέρω' γω, μάλλον απευθύνεται σε κάποιον 150 χρονών που ζει σε χωριό χωρίς τηλεόραση το 1950

Οι αντιεμβολιαστές στο Σύνταγμα δανείστηκαν μάλλον ρούχα από το βεστιάριο της παλιότερης συγκέντρωσης των "Η Μακεδονία είναι ελληνική"

H μόνη περίπτωση που θυμάμαι επιστήμη και θρησκεία να ψάχνουν μαζί την επιστημονική αλήθεια, όπως είπε ο κύριος Τσιόδρας, είναι στον Indiana Jones.

Όπως διάβασα στο twitter, η εκκλησία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο μέρος που μπορείς να πιεις αλκοόλ όρθιος

Νόμιζαν πολλοί ότι οι Άγγλοι είναι όλοι βγαλμένοι από το Downton Abbey μέχρι που είδαν τα ξεβράκωτα πλάνα των Άγγλων οπαδών στον τελικό του Euro

