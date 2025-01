Chemtrails, 9/11 και “Inside Job”, εμβόλια και αυτισμός, Area 51 και Εξωγήινοι, 5G και COVID-19, η “απάτη” της κλιματικής κρίσης, οι QAnon, το Great Reset και οι Flat Earthers στις θεωρίες συνωμοσίας της 25ετίας.

Οι θεωρίες συνωμοσίας που κυριάρχησαν τα τελευταία 25 χρόνια ποικίλουν και αφορούν κυρίως θέματα όπως η τεχνολογία, η πολιτική, η υγεία, και η κλιματική αλλαγή. Παρακάτω, πάμε να δούμε τις βασικότερες, αναφέροντας τις λογικές επεξηγήσεις πίσω από αυτές αλλά και τις εύλογες ανησυχίες στους τομείς που αιτιολογούνται.

Η τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 έχει την τιμητική της φυσικά, ενώ ακολουθεί η πανδημία covid και όλες οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν ή εξελίχθηκαν, γύρω από αυτή.

Υγεία και Πανδημίες

1. Κατασκευή του COVID-19: Ισχυρισμοί ότι ο ιός δημιουργήθηκε σε εργαστήριο (π.χ. Wuhan).

Οι θεωρίες συνωμοσίας συνδέουν εδώ τον ιό με το Ινστιτούτο Ιολογίας της Wuhan, όπου μελετώνται κορονοϊοί από νυχτερίδες. Υποστηρίζεται ότι ο ιός “ξέφυγε” κατά βάση σκόπιμα από το εργαστήριο. Υπάρχουν ακόμη ισχυρισμοί ότι ο ιός σχεδιάστηκε ως βιολογικό όπλο για γεωπολιτικούς ή οικονομικούς σκοπούς. Ορισμένοι συνδέουν την πανδημία με “γεωπολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα”, όπως ο έλεγχος πληθυσμού, η αναδιανομή της εξουσίας ή η κερδοφορία φαρμακευτικών εταιρειών. Πολιτικοί όπως ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι ίσως ο ιός “να κατασκευάστηκε”.

Η αλήθεια είναι πως οι γενετικές μελέτες απέδειξαν πως ο SARS-CoV-2 έχει στενή γενετική σχέση με κορονοϊούς που ανιχνεύθηκαν σε νυχτερίδες, ενώ προτάθηκε πιθανός ενδιάμεσος ξενιστής, όπως ο παγκολίνος. Ακόμη, οι αναλύσεις διεθνών ερευνητικών ομάδων απέδειξαν πως ο ιός δεν φέρει χαρακτηριστικά τεχνητής τροποποίησης. Ιστορικά, πολλοί ιοί (όπως SARS, MERS) προήλθαν από φυσικές μεταλλάξεις που επέτρεψαν τη μετάδοσή τους από ζώα σε ανθρώπους. Παρότι δεν έχει διακριβωθεί αν ο ιός “ξέφυγε” από εργαστήριο ή όχι, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η διασπορά του έγινε εκουσίως.

2. 5G και πανδημία: Υποτιθέμενη σύνδεση του 5G με την εξάπλωση του COVID-19.

Η θεωρία αναφέρει ότι τα δίκτυα 5G διαδίδουν τον ιό μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ή ακτινοβολίας. Η “ιδέα” αναφέρει ότι η ακτινοβολία του 5G αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας τους ανθρώπους πιο ευάλωτους στον COVID-19. Υποστηρίζεται ακόμη ότι η έκθεση στο 5G προκαλεί συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά του COVID-19, όπως δύσπνοια και πυρετό. Το γεγονός ότι η πανδημία ξεκίνησε το 2019 στην Κίνα, όπου είχαν ήδη αρχίσει να λειτουργούν δίκτυα 5G, οδήγησε πολλούς να συνδέσουν τα δύο γεγονότα.

Η αλήθεια είναι πως ο COVID-19 είναι ένας ιός που μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων και επαφής, όχι μέσω ραδιοκυμάτων ή δικτύων 5G. Ακόμη, τα δίκτυα 5G χρησιμοποιούν μη ιονίζουσα ακτινοβολία, η οποία δεν έχει αρκετή ενέργεια για να προκαλέσει βιολογική βλάβη ή να επηρεάσει τον οργανισμό σε επίπεδο που να προκαλεί ασθένειες. Περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυα 5G (π.χ. αγροτικές περιοχές) έχουν παρόμοια ποσοστά κρουσμάτων με περιοχές που διαθέτουν 5G, γεγονός που διαψεύδει τη θεωρία.

3. Μικροτσίπ στα εμβόλια: Η ιδέα ότι τα εμβόλια περιέχουν μικροτσίπ για έλεγχο του πληθυσμού.

Παρά την έλλειψη επιστημονικής βάσης, η θεωρία αυτή κέρδισε έδαφος σε συγκεκριμένα κοινά, τροφοδοτούμενη από την παραπληροφόρηση, τον φόβο και τη δυσπιστία απέναντι στις κυβερνήσεις και τη φαρμακευτική βιομηχανία. Η ιδέα εδώ περιστρέφεται γύρω από το ότι αυτά τα μικροτσίπ χρησιμοποιούνται από κυβερνήσεις ή πολυεθνικές για την επιτήρηση του πληθυσμού και τον περιορισμό της ελευθερίας. Πολλοί συνδέουν τη θεωρία με τον Bill Gates, υποστηρίζοντας ότι μέσω του Ιδρύματος Gates και της υποστήριξής του στα εμβόλια, προωθεί την εγκατάσταση μικροτσίπ στον πληθυσμό.

Η αλήθεια είναι πως τα μικροτσίπ που υποτίθεται ότι περιέχονται στα εμβόλια είναι πολύ μεγάλα για να εισαχθούν μέσω μιας σύριγγας, ακόμη κι αν υπήρχε πρόθεση. Ένα μικροτσίπ θα απαιτούσε πηγή ενέργειας για να λειτουργήσει, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί μέσω μιας ένεσης. Επίσης, τα εμβόλια περιέχουν συγκεκριμένα συστατικά (όπως mRNA, λιπίδια, και σταθεροποιητές), τα οποία ελέγχονται αυστηρά από διεθνείς οργανισμούς. Τέλος, ακόμη κι αν ανατρέπονται τα παραπάνω, η εφαρμογή μιας τέτοιας τεχνολογίας σε παγκόσμια κλίμακα θα απαιτούσε τεράστια συνεργασία και έξοδα, κάτι που καθίσταται πρακτικά αδύνατο.

4. Big Pharma: Θεωρίες ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες κρύβουν θεραπείες για ασθένειες.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, καταπιέζουν ή δεν προωθούν θεραπείες που θα μπορούσαν να θεραπεύσουν πλήρως ασθένειες όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης ή το AIDS. Οι θεωρίες αυτές ισχυρίζονται ότι οι εταιρείες έχουν μεγαλύτερο κέρδος από τη μακροχρόνια πώληση φαρμάκων που απαιτούνται για τη διαχείριση των ασθενειών, παρά από την παροχή μιας μόνιμης θεραπείας. Θεωρείται ότι οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί υγείας συνεργάζονται ή καλύπτουν αυτές τις πρακτικές, επιτρέποντας στις φαρμακευτικές εταιρείες να διατηρούν τη δύναμή τους.

Περιπτώσεις όπως η καθυστέρηση στην έγκριση νέων θεραπειών ή η απόκρυψη αρνητικών αποτελεσμάτων φαρμάκων έχουν ενισχύσει τη δυσπιστία.

Στον αντίποδα, η επιστημονική κοινότητα δημοσιεύει συνεχώς έρευνες και ανακαλύψεις, οι οποίες αξιολογούνται από ανεξάρτητους οργανισμούς. Η ανάπτυξη θεραπειών απαιτεί δεκαετίες έρευνας και τεράστια κόστη, με πολλές αποτυχίες πριν από την κυκλοφορία ενός φαρμάκου. Επίσης, σημαντικές ανακαλύψεις, όπως οι γονιδιακές θεραπείες και τα mRNA εμβόλια, αποδεικνύουν τη διαρκή πρόοδο στην ιατρική.

Η αλήθεια είναι πως χρειάζεται περαιτέρω διεθνής ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης και κοστολόγησης φαρμάκων για να καμφθούν οι φόβοι.

5. Αντιεμβολιασμός: Ισχυρισμοί ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό ή άλλες ασθένειες.

Η θεωρία “πατάει” στη ψευδομελέτη του Andrew Wakefield (1998) που δημοσιεύτηκε στο The Lancet και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του εμβολίου MMR (ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά) και του αυτισμού. Η μελέτη αποσύρθηκε, και ο Wakefield έχασε την άδειά του να ασκεί την ιατρική. Η δημοσιότητα που πήρε η μελέτη ενίσχυσε το κίνημα των αντιεμβολιαστών, παρά την πλήρη διάψευση από την επιστημονική κοινότητα. Οι οπαδοί της θεωρίας ισχυρίζονται ότι τα εμβόλια προκαλούν αλλεργίες, αυτοάνοσα νοσήματα, ακόμα και στειρότητα. Στη δε περίπτωση των εμβολίων mRNA (π.χ. για τον COVID-19), υπήρξε φόβος για μακροπρόθεσμες συνέπειες ή γενετικές μεταλλάξεις, κάτι που δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά.

Στον αντίποδα, τα εμβόλια έχουν αποτρέψει εκατομμύρια θανάτους από ασθένειες όπως η πολιομυελίτιδα, η ιλαρά, και η ευλογιά. Επίσης, η μείωση των ποσοστών εμβολιασμού έχει οδηγήσει σε επανεμφάνιση ασθενειών όπως η ιλαρά και η διφθερίτιδα. Σε χώρες με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, παρατηρείται αύξηση της θνησιμότητας από ασθένειες που θα μπορούσαν να προληφθούν.

Σημειώνεται ακόμη πως τα άτομα με προϋπάρχοντα αυτοάνοσα νοσήματα έχουν εμβολιαστεί χωρίς να παρατηρηθεί σημαντική επιδείνωση της κατάστασής τους. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, αναφέρθηκαν παροδικές φλεγμονώδεις αντιδράσεις, όπως μυοκαρδίτιδα ή περικαρδίτιδα, που συνήθως υποχωρούν με θεραπεία. Τα εμβόλια mRNA ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα για την παραγωγή αντισωμάτων. Σε σπάνιες περιπτώσεις, αυτή η ενεργοποίηση μπορεί να πυροδοτήσει μια υπερβολική απόκριση, ειδικά σε άτομα με γενετική προδιάθεση για αυτοάνοσα νοσήματα. Αυτός ο κίνδυνος όμως θεωρείται εξαιρετικά χαμηλός, μπροστά στα οφέλη που προσέφερε η εμβολιαστική κάλυψη έναντι της πανδημίας.

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Infectious Diseases (2022), τα εμβόλια κατά του COVID-19 εκτιμάται ότι έσωσαν περίπου 20 εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως μέσα στον πρώτο χρόνο της κυκλοφορίας τους (Δεκέμβριος 2020 – Δεκέμβριος 2021). Χωρίς τα εμβόλια, η θνησιμότητα από τον COVID-19 θα ήταν 3 έως 5 φορές μεγαλύτερη σε πολλές χώρες.

Σε χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι χώρες της ΕΕ, τα εμβόλια μείωσαν τη θνησιμότητα κατά περίπου 70-80%, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες. Τα εμβόλια βοήθησαν στη μείωση της θνησιμότητας από πιο επικίνδυνες παραλλαγές, όπως η Δέλτα, που είχε υψηλότερη νοσηρότητα και θνησιμότητα σε σχέση με μεταγενέστερες παραλλαγές, όπως η Όμικρον.

Συνολικά, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι χωρίς τα εμβόλια, η πανδημία θα είχε προκαλέσει περίπου 2-3 φορές περισσότερους θανάτους από τους καταγεγραμμένους. Σε αριθμούς, αυτό μεταφράζεται σε τουλάχιστον 40-50 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως αντί για περίπου 7 εκατομμύρια που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Τέλος, χωρίς εμβόλια, η αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία θα είχε οδηγήσει σε μεγαλύτερη θνησιμότητα όχι μόνο από COVID-19 αλλά και από άλλες ασθένειες λόγω υπερφόρτωσης των υπηρεσιών υγείας. Οι ηλικιωμένοι, οι ανοσοκατασταλμένοι και όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα θα ήταν ακόμη πιο εκτεθειμένοι, με θνησιμότητα που θα μπορούσε να φτάσει το 20-30% στις ευάλωτες κατηγορίες.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), τα εμβόλια απέτρεψαν περισσότερους από 500.000 θανάτους στην ΕΕ τον πρώτο χρόνο.

Πολιτική και Παγκόσμια Κυριαρχία

6. Νέα Τάξη Πραγμάτων (New World Order): Μια παγκόσμια ελίτ υποτίθεται ότι εργάζεται για την επιβολή παγκόσμιας δικτατορίας.

Ονόματα όπως ο Τζορτζ Μπους (πατέρας), ο Μπαράκ Ομπάμα και άλλοι πολιτικοί έχουν συνδεθεί με αυτή τη θεωρία λόγω δηλώσεων για “παγκόσμια συνεργασία” ή “νέα τάξη πραγμάτων”. Οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ, ο ΠΟΥ και το ΔΝΤ κατηγορούνται ότι αποτελούν “οχήματα” αυτής της συνεργασίας. Άτομα όπως ο Bill Gates, ο Elon Musk και ο George Soros εμφανίζονται συχνά σε θεωρίες που τους παρουσιάζουν ως μέλη της ελίτ που εργάζεται για την παγκόσμια κυριαρχία. Ακόμη, “ομάδες” όπως οι Illuminati, οι Μασόνοι, το Bilderberg Group και διεθνή think tanks όπως το World Economic Forum (WEF) συνδέονται με τα παραπάνω.

Φυσικά, δεν υπάρχουν απτά αποδεικτικά στοιχεία για όλα αυτά. Η θεωρία αντανακλά τον φόβο για την απώλεια ελευθερίας και τον έλεγχο που νιώθουν πολλοί, σε έναν ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Οι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και οι πανδημίες, απαιτούν διεθνή συνεργασία, κάτι που παρερμηνεύεται ως “συνωμοσία”. Ωστόσο, πράγματι, και σε αυτό το θέμα, χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια από τους διεθνείς οργανισμούς για να καμφθούν οι όποιες αντιδράσεις και η υπερβολή τους.

7. QAnon: Η ιδέα ότι μια μυστική οργάνωση παιδόφιλων ελέγχει τον κόσμο.

Η QAnon ξεκίνησε από μια ανώνυμη ανάρτηση στο φόρουμ 4chan, όπου ένας χρήστης με το ψευδώνυμο “Q” ισχυρίστηκε ότι είναι κυβερνητικός αξιωματούχος με πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες. Ο “Q” δημοσίευε “Q drops” (μηνύματα-γρίφους), τα οποία οι οπαδοί ερμήνευαν ως ενδείξεις για μια κρυφή συνωμοσία. Η QAnon υποστηρίζει ότι πολιτικοί, επιχειρηματίες και διασημότητες (όπως οι Κλίντον, ο Τζορτζ Σόρος και ο Τομ Χανκς) αποτελούν μέλη μιας σατανιστικής σέκτας που κακοποιεί παιδιά. Οι υποστηρικτές της θεωρίας πιστεύουν ότι τα μέλη της ελίτ εκμεταλλεύονται παιδιά για να εξάγουν “αδρενοχρώμιο” (μια χημική ουσία που πιστεύεται λανθασμένα ότι δίνει νεότητα). Πλατφόρμες όπως το Facebook, το Twitter και το YouTube έπαιξαν κεντρικό ρόλο στη διάδοση της QAnon. Η QAnon έχει συνδεθεί με περιστατικά βίας, όπως η εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021, καθώς πολλοί συμμετέχοντες ήταν υποστηρικτές της θεωρίας.

Οι ισχυρισμοί για “αδρενοχρώμιο” είναι ψευδοεπιστημονικοί και δεν υποστηρίζονται από καμία έρευνα. Και σε αυτή την περίπτωση, η πανδημία COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα ενίσχυσαν την αίσθηση ότι μια ελίτ προσπαθεί να ελέγξει τον κόσμο.

8. Μεγάλη Επανεκκίνηση (Great Reset): Θεωρίες ότι η πανδημία χρησιμοποιείται για την αναδιοργάνωση της παγκόσμιας οικονομίας.

Η Μεγάλη Επανεκκίνηση (Great Reset) είναι μια πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε από το World Economic Forum (WEF) το 2020, ως απάντηση στην πανδημία COVID-19. Ο όρος προκάλεσε έντονη συζήτηση και έγινε στόχος θεωριών συνωμοσίας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για σχέδιο παγκόσμιας ελίτ για τον έλεγχο της κοινωνίας, της οικονομίας και της πολιτικής.

Η Μεγάλη Επανεκκίνηση ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του WEF, Klaus Schwab και προτείνει τη στροφή από το “μετοχικό καπιταλισμό” (shareholder capitalism) σε ένα “συμμετοχικό καπιταλισμό” (stakeholder capitalism) με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Ακόμη, προτείνεται η στροφή σε καθαρές πηγές ενέργειας και “πράσινες” επενδύσεις.

Οι συνωμοσιολόγοι συνέδεσαν τα παραπάνω με τη Νέα Τάξη Πραγμάτων (New World Order), υποστηρίζοντας ότι η ελίτ χρησιμοποιεί την πανδημία για να επιβάλει έναν παγκόσμιο έλεγχο. Η ιδέα ότι η τεχνολογία, όπως τα μικροτσίπ και οι ψηφιακές ταυτότητες, θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πολιτών, αποτελεί κεντρικό σημείο των συνωμοσιολόγων. Υποστηρίζεται εν γένει ότι η Μεγάλη Επανεκκίνηση προωθεί μέτρα για τη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού, μέσω εμβολίων, πανδημιών ή οικονομικής κρίσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η πανδημία και οι οικονομικές ανισότητες, απαιτούν διεθνή συνεργασία. Ακόμη, το WEF λειτουργεί δημόσια, με δημοσιευμένες αναφορές και συζητήσεις που φυσικά επιδέχονται κριτικής.

9. Εκλογική Νοθεία στις ΗΠΑ (2020): Ισχυρισμοί για νοθεία στις προεδρικές εκλογές.

Η θεωρία για εκλογική νοθεία στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ του 2020 προέκυψε όταν ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των εκλογών, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε εκτεταμένη νοθεία που τον στέρησε από τη νίκη. Παρά την έλλειψη αποδείξεων και την απόρριψη των περισσότερων νομικών προσφυγών, οι ισχυρισμοί αυτοί συνέβαλαν στη διάδοση θεωριών συνωμοσίας που συνεχίζουν να επηρεάζουν την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ και εν τέλει ευνόησαν την επανεκλογή του Τραμπ.

Υποστηρίχθηκε συγκεκριμένα ότι η ευρεία χρήση επιστολικών ψήφων λόγω της πανδημίας COVID-19 διευκόλυνε τη νοθεία. Περισσότερες από 60 αγωγές που κατατέθηκαν από την ομάδα του Τραμπ και συμμάχους του απορρίφθηκαν από δικαστήρια, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Τραμπ, Γουίλιαμ Μπαρ, δήλωσε ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις νοθείας σε επίπεδο που θα μπορούσε να αλλάξει το αποτέλεσμα.

Οι ισχυρισμοί περί νοθείας αποτέλεσαν τον κύριο καταλύτη για την εισβολή υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, επιχειρώντας να εμποδίσουν την επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

10. Κατάργηση μετρητών: Φόβοι ότι η παγκόσμια ελίτ προωθεί μια κοινωνία χωρίς μετρητά για έλεγχο του πληθυσμού.

Η θεωρία υποστηρίζει ότι τράπεζες, τεχνολογικές εταιρείες και διεθνείς οργανισμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και το World Economic Forum (WEF), προωθούν αυτό το σχέδιο. Η ψηφιοποίηση των συναλλαγών θεωρείται ότι θα επιτρέψει στις κυβερνήσεις και στις εταιρείες να παρακολουθούν κάθε οικονομική δραστηριότητα, καταργώντας την ανωνυμία που παρέχουν τα μετρητά. Ακόμη, τα παραπάνω συνδέονται με τεχνολογίες όπως τα μικροτσίπ, οι ψηφιακές ταυτότητες και το 5G, ενισχύοντας τους φόβους για έναν “παγκόσμιο έλεγχο”.

Η αλήθεια είναι πως τα μετρητά χρησιμοποιούνται συχνά σε παράνομες δραστηριότητες (π.χ. ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή), και η μετάβαση σε ψηφιακές συναλλαγές προβάλλεται ως λύση. Πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση των ψηφιακών συναλλαγών προωθούνται ως μέτρα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της διαφάνειας.

Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον

11. Αρνητές κλιματικής αλλαγής: Υποστηρίζεται ότι η κλιματική αλλαγή είναι απάτη.

Οι οπαδοί της θεωρίας υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές στη θερμοκρασία της Γης είναι μέρος φυσικών κύκλων, όπως οι μεταβολές της ηλιακής ακτινοβολίας ή οι ηφαιστειακές εκρήξεις. Ισχυρίζονται ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η καύση ορυκτών καυσίμων, έχουν ελάχιστη ή καμία επίδραση στο κλίμα. Θεωρούν ακόμη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής παρουσιάζονται ως υπερβολικά “διογκωμένες” για να εξυπηρετήσουν πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα.

Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η κλιματική αλλαγή έχει γίνει πολιτικό ζήτημα, με τους συντηρητικούς να αμφισβητούν συχνότερα τις επιστημονικές αποδείξεις.

Από την άλλη, οι επιστήμονες συμφωνούν ότι η μέση θερμοκρασία της Γης έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,1°C από την προβιομηχανική εποχή, κυρίως λόγω των εκπομπών CO2 από ανθρώπινες δραστηριότητες. Υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η αυξημένη συγκέντρωση CO2, CH4 (μεθάνιο) και N2O (υποξείδιο του αζώτου) προκαλεί ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, την τήξη των πάγων, τις ακραίες καιρικές συνθήκες, και τη μείωση της βιοποικιλότητας.

Η αλήθεια είναι πως αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα η κλιματική κρίση θα ενταθούν οι φυσικές καταστροφές, κάτι που συνεπάγεται καταστροφή υποδομών, πόλεις και οι κοινότητες στις ακτές, όπως η Βενετία ή η Τζακάρτα, κινδυνεύουν να κατακλυστούν από νερά, περιοχές με γεωργική δραστηριότητα κοντά στις ακτές θα καταστραφούν, μειώνοντας την παραγωγή τροφίμων, πληθυσμοί θα μεταναστεύσουν σε περιοχές με πιο ευνοϊκές συνθήκες, ενώ οι ελλείψεις τροφίμων θα αυξήσουν τις τιμές, επηρεάζοντας περισσότερο τις φτωχές κοινότητες.

Ακόμη, η αύξηση της θερμοκρασίας θα διευκολύνει την εξάπλωση ασθενειών όπως η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός, καθώς τα κουνούπια θα μεταναστεύσουν σε νέες περιοχές. Η εφαρμογή συμφωνιών, όπως η Συμφωνία του Παρισιού, για τη μείωση των εκπομπών, κρίνεται παραπάνω από αναγκαία, χθες.

12. Χημικοί αεροψεκασμοί (Chemtrails): Η ιδέα ότι ψεκάζονται χημικά στον ουρανό για τον έλεγχο του καιρού ή του πληθυσμού.

Οι γραμμές που αφήνουν τα αεροπλάνα θεωρούνται από τους υποστηρικτές της θεωρίας ότι περιέχουν τοξικές χημικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, βάριο και στρόντιο. Ισχυρίζονται ότι κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί ή μυστικές ελίτ εκτελούν αυτούς τους ψεκασμούς για να ελέγχουν το κλίμα αλλά και για προκαλούνται ασθένειες ή και στειρότητα. Ισχυρίζονται επίσης ότι οι ψεκασμοί περιέχουν ουσίες που επηρεάζουν τη διάθεση ή τη σκέψη των ανθρώπων.

Επιστημονικά, οι γραμμές που αφήνουν τα αεροπλάνα είναι αποτέλεσμα συμπύκνωσης υδρατμών που προέρχονται από την καύση καυσίμων στους κινητήρες τους. Σε μεγάλο υψόμετρο, όπου η θερμοκρασία διατηρείται πολύ χαμηλή, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται και σχηματίζουν παγωμένα σταγονίδια ή κρυστάλλους πάγου. Η διάρκεια των contrails εξαρτάται από την υγρασία και τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας. Σε υγρές συνθήκες, οι γραμμές μπορεί να παραμείνουν για αρκετή ώρα.

13. Ψεύτικες πυρκαγιές: Θεωρίες ότι μεγάλες πυρκαγιές προκαλούνται σκόπιμα για οικονομικούς ή πολιτικούς σκοπούς.

Η θεωρία περί ψεύτικων πυρκαγιών υποστηρίζει ότι ορισμένες δασικές ή αστικές πυρκαγιές δεν είναι αποτέλεσμα φυσικών αιτίων ή ατυχημάτων, αλλά προκαλούνται σκόπιμα από μυστικές ομάδες ή κυβερνήσεις για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι οι πυρκαγιές προκαλούνται από “όπλα λέιζερ” ή άλλες τεχνολογίες που δήθεν χρησιμοποιούνται για να πυροδοτήσουν φωτιές από απόσταση.

Οι αρνητές της κλιματικής αλλαγής ισχυρίζονται ότι οι πυρκαγιές δεν οφείλονται στην κλιματική κρίση αλλά έρχονται ως αποτέλεσμα συνωμοσιών για να προωθηθεί η “ατζέντα” της κλιματικής αλλαγής. Υποστηρίζεται ότι οι πυρκαγιές προκαλούνται για να δημιουργηθεί χώρος για τουριστική ανάπτυξη, βιομηχανικές επενδύσεις ή κατασκευαστικά έργα. Θεωρείται ότι οι φωτιές χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν χάος, να εκδιώξουν πληθυσμούς από περιοχές ή να ανακατευθύνουν πόρους.

Μεγάλες φωτιές, όπως αυτές στο Μάτι (2018) και στην Εύβοια (2021), έχουν αποδοθεί σε δήθεν οργανωμένα σχέδια για τουριστική εκμετάλλευση ή πολιτικές σκοπιμότητες. Η έλλειψη εμπιστοσύνης σε κυβερνήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις ενισχύει την αποδοχή θεωριών που εμπλέκουν “σκοτεινά κίνητρα”.

Η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από κεραυνούς, έντονες θερμοκρασίες και ξηρές συνθήκες που ενισχύονται από την κλιματική αλλαγή. Οφείλονται επίσης σε ατυχήματα (π.χ. απρόσεκτο κάψιμο σκουπιδιών), κακή διαχείριση δασών και σε εμπρησμούς από άτομα με προσωπικά ή οικονομικά κίνητρα. Οι αυξημένες θερμοκρασίες και οι ξηρασίες που προκαλούνται από την κλιματική κρίση έχουν επιδεινώσει την ένταση και τη συχνότητα των πυρκαγιών. Το ότι δεν εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης σε χώρες όπως η Ελλάδα είναι μια σκληρή πραγματικότητα, που δεν σχετίζεται με τα παραπάνω.

Τεχνολογία και Επιστήμη

14. Παρακολούθηση μέσω smartphones: Ιδέες ότι τα smartphones χρησιμοποιούνται για διαρκή παρακολούθηση.

Υποστηρίζεται ότι τα smartphones ακούν συνεχώς τις συνομιλίες των χρηστών, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιούνται. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι κυβερνήσεις ή εταιρείες μπορούν να ενεργοποιήσουν τις κάμερες των smartphones για να παρακολουθούν τους χρήστες. Η θεωρία συνδέεται με την ευρύτερη θεωρία για το 5G, όπου υποστηρίζεται ότι η νέα τεχνολογία χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί τους ανθρώπους μέσω των συσκευών τους.

Πραγματική ανησυχία: Όντως, τα δεδομένα που συλλέγονται από εφαρμογές και υπηρεσίες μπορούν να πωληθούν σε τρίτους ή να διαρρεύσουν μέσω χάκινγκ. Πολλές κυβερνήσεις χρησιμοποιούν smartphones για παρακολούθηση, όπως αποκαλύφθηκε από τον Έντουαρντ Σνόουντεν σχετικά με τις πρακτικές της NSA. Προγράμματα spyware, όπως το Pegasus, έχουν χρησιμοποιηθεί για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων, ακτιβιστών και πολιτικών. Επίσης, οι χρήστες συχνά αποδέχονται όρους χρήσης χωρίς να γνωρίζουν τα δικαιώματα που δίνουν στις εφαρμογές.

Η αλήθεια είναι πως η προστασία της ιδιωτικότητας απαιτεί προσεκτική χρήση, ενημέρωση και ρύθμιση των δικαιωμάτων που παραχωρούμε στις εφαρμογές και στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε. Η κατανόηση των πραγματικών κινδύνων μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή παραπληροφόρησης και υπερβολών.

15. Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ): Φόβοι ότι η ΑΙ χρησιμοποιείται για να υπονομεύσει την ανθρώπινη ελευθερία.

Οι θεωρίες αναφέρουν πως τα συστήματα AI χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από κάμερες ασφαλείας, κοινωνικά δίκτυα, και άλλες πηγές, δημιουργώντας ένα δίκτυο παρακολούθησης που μειώνει την ιδιωτικότητα. Παράδειγμα: Συστήματα αναγνώρισης προσώπου σε δημόσιους χώρους μπορούν να παρακολουθούν και να ταυτοποιούν άτομα χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Πολλοί υποστηρίζουν πως η AI αναπτύσσεται επίσης σε αυτόνομα όπλα που θα μπορούσαν να λαμβάνουν αποφάσεις για ζωές χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι φόβοι επικεντρώνονται στο ότι τα συστήματα AI θα εξελιχθούν πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο και θα στραφούν εναντίον της ανθρωπότητας.

Ρεαλιστικές ανησυχίες: Η έλλειψη σαφών κανονισμών επιτρέπει την κατάχρηση της τεχνολογίας, ειδικά από μεγάλες εταιρείες ή κυβερνήσεις. Η υπερβολική χρήση της AI μπορεί επίσης να μειώσει την ανθρώπινη αυτονομία, καθώς κρίσιμες αποφάσεις ανατίθενται σε αλγόριθμους.

Σε κάθε περίπτωση, οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις πρέπει να γίνουν πιο “ανοιχτές” σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν την AI, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία αξιοποιείται με ηθικό τρόπο. Απαιτούνται κοινώς διεθνείς και εθνικοί κανονισμοί για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την πρόληψη της κατάχρησης της AI, με περαιτέρω διακρατική συνεργασία. Η τεχνολογία AI πρέπει, τέλος, να αναπτύσσεται με τρόπο που να επιτρέπει την ανθρώπινη εποπτεία και παρέμβαση.

16. Ψεύτικες αποστολές της NASA: Θεωρίες ότι οι αποστολές στο διάστημα είναι σκηνοθετημένες.

Η θεωρία ότι οι αποστολές της NASA στο διάστημα σκηνοθετήθηκαν, είναι μία από τις πιο γνωστές θεωρίες συνωμοσίας. Ιδιαίτερα, η άποψη ότι η προσελήνωση του Apollo 11 το 1969 ήταν σκηνοθετημένη παραμένει δημοφιλής, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι όλες οι αποστολές της NASA, ακόμη και σύγχρονες, είναι ψεύτικες.

Οι υποστηρικτές ισχυρίζονται ότι η προσγείωση στη Σελήνη έγινε σε σκηνικό στο Χόλιγουντ ή σε μυστική στρατιωτική εγκατάσταση. Ορισμένοι πιστεύουν ότι σκηνοθέτες όπως ο Stanley Kubrick συμμετείχαν στη δημιουργία της “απάτης”.

Οι θεωρίες επεκτείνονται και σε σύγχρονες αποστολές, όπως η εξερεύνηση του Άρη, με ορισμένους να ισχυρίζονται ότι τα ρομπότ της NASA, όπως το Perseverance, είναι “ψεύτικα” ή ότι τα βίντεο από τον Άρη δημιουργούνται σε εργαστήρια στη Γη.

H ανακάλυψη Αμερικανών αστροβιολόγων μπορεί να ενσωματωθεί στα ρόβερ που εξερευνούν άλλους πλανήτες.

Επιστημονικές εξηγήσεις και διάψευση: Φωτογραφίες και βίντεο από τη Σελήνη – Η απουσία αστεριών οφείλεται στη ρύθμιση της έκθεσης στις κάμερες, η οποία ήταν προσαρμοσμένη για να καταγράφει την έντονα φωτισμένη επιφάνεια της Σελήνης. Οι μη παράλληλες σκιές προκαλούνται από το ανομοιόμορφο έδαφος και τη χρήση πολλών πηγών φωτός (Ήλιος και αντανάκλαση από τη στολή των αστροναυτών). Τα πετρώματα που έφεραν πίσω οι αστροναύτες έχουν αναλυθεί από ανεξάρτητους επιστήμονες σε πολλές χώρες, επιβεβαιώνοντας την εξωγήινη προέλευσή τους.

Τα δεδομένα από τα ρομπότ της NASA στον Άρη μπορούν να επαληθευτούν από άλλες διαστημικές υπηρεσίες (π.χ., ESA, JAXA). Τέλος, οι αποστολές του Apollo παρακολουθήθηκαν από ανεξάρτητα ραδιοτηλεσκόπια σε διάφορες χώρες, επιβεβαιώνοντας ότι τα σήματα προέρχονταν από τη Σελήνη.

17. Flat Earth (Επίπεδη Γη): Η άποψη ότι η Γη δεν είναι σφαιρική.

Η θεωρία της Επίπεδης Γης υποστηρίζει ότι η Γη δεν είναι σφαιρική αλλά επίπεδη, συχνά με τη μορφή ενός δίσκου. Οι υποστηρικτές πιστεύουν ότι η Γη είναι επίπεδη και περικλείεται από ένα τείχος πάγου (που ταυτίζεται με την Ανταρκτική), το οποίο εμποδίζει το νερό να “πέσει” από τις άκρες. Υποστηρίζουν ότι ο Ήλιος και η Σελήνη είναι μικροί, κοντινοί δίσκοι που κινούνται πάνω από την επίπεδη επιφάνεια της Γης.

Ο Μάικ Χιουζ, γνωστός και ως “Mad Mike”, ήταν ένας αυτοδίδακτος εφευρέτης και ένθερμος υποστηρικτής της θεωρίας της Επίπεδης Γης. Το 2020, σκοτώθηκε κατά την προσπάθειά του να εκτοξεύσει έναν αυτοσχέδιο πύραυλο που είχε κατασκευάσει για να φτάσει σε ύψος όπου πίστευε ότι θα μπορούσε να αποδείξει ότι η Γη είναι επίπεδη.

Προφανώς, οι εικόνες από δορυφόρους και αστροναύτες δείχνουν ξεκάθαρα τη σφαιρική μορφή της Γης. Ακόμη, τα GPS και οι δορυφορικές επικοινωνίες βασίζονται στη σφαιρική γεωμετρία της Γης.

18. Κούφια Γη: Η θεωρία ότι υπάρχει κόσμος κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Η θεωρία της Κούφιας Γης υποστηρίζει ότι η Γη δεν είναι ένας συμπαγής πλανήτης, όπως περιγράφεται από την επιστήμη, αλλά ότι στο εσωτερικό της υπάρχει μια τεράστια κενή περιοχή που φιλοξενεί έναν διαφορετικό κόσμο. Υποστηρίζεται ότι μέσα στη Γη υπάρχουν πολιτισμοί, όπως η μυθική Αγκάρθα (Agartha), που κατοικείται από ανεπτυγμένα όντα ή από απόγονους αρχαίων πολιτισμών.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές, είσοδοι στην Κούφια Γη υπάρχουν στους πόλους της Γης, σε ηφαίστεια ή σε συγκεκριμένες απομονωμένες περιοχές. Πολλές εκδοχές περιγράφουν ότι οι κάτοικοι της Κούφιας Γης επικοινωνούν ή συνεργάζονται με κυβερνήσεις ή μυστικές οργανώσεις. Κάποιες θεωρίες συνδέουν το ναζιστικό καθεστώς με την Κούφια Γη, ισχυριζόμενες ότι οι Ναζί είχαν πρόσβαση σε υπόγειες βάσεις ή τεχνολογίες. Η ιδέα ότι οι κάτοικοι της Αγκάρθα είναι εξωγήινοι ή αρχαία προηγμένα όντα συνδέεται με άλλες θεωρίες για UFO.

Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι η Γη αποτελείται από στρώματα (φλοιό, μανδύα, και πυρήνα) και ότι ο πυρήνας είναι στερεός στο εσωτερικό και υγρός στο εξωτερικό. Η δε μάζα της Γης και η βαρύτητά της εξηγούνται πλήρως από τη γνωστή γεωλογική δομή, καθιστώντας την ιδέα της Κούφιας Γης αβάσιμη.

Θρησκεία και Μυστικισμός

19. Αντίχριστος και μικροτσίπ: Θεωρίες ότι τα μικροτσίπ είναι το “σημάδι του θηρίου” από τη Βίβλο.

Η θεωρία ότι τα μικροτσίπ είναι το “σημάδι του θηρίου” από τη Βίβλο συνδέεται με εσχατολογικές πεποιθήσεις, οι οποίες βασίζονται σε αποσπάσματα από την Αποκάλυψη του Ιωάννη (13:16-17). Θεωρείται ότι τα μικροτσίπ θα χρησιμοποιηθούν για να παρακολουθούν τις κινήσεις, τις συναλλαγές και τις σκέψεις των ανθρώπων, επιβάλλοντας απόλυτη υποταγή σε ένα παγκόσμιο αυταρχικό σύστημα. Σύμφωνα με τη θεωρία, τα μικροτσίπ θα αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά μέσα ταυτοποίησης και πληρωμών (π.χ. κάρτες, χρήματα), και όσοι δεν αποδεχθούν το “σημάδι” θα αποκλειστούν από την κοινωνία.

Πολλοί βλέπουν την επιβολή της τεχνολογίας μικροτσίπ ως μέρος του σχεδίου του Αντίχριστου για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου ολοκληρωτικού καθεστώτος.

Για την ώρα τα μικροτσίπ έχουν τεχνολογικούς περιορισμούς, όπως η αδυναμία αποθήκευσης ή μετάδοσης μεγάλων δεδομένων, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον πλήρη έλεγχο των ανθρώπων. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται περιορισμένα για ταυτοποίηση ζώων, ιατρικά εμφυτεύματα (π.χ. για αποθήκευση ιατρικών δεδομένων) και για ανέπαφες πληρωμές, χωρίς να υπάρχουν αποκλεισμοί πληθυσμών βάσει της χρήσης τους.

20. Illuminati: Η μυστική οργάνωση που ελέγχει τον κόσμο.

Αν και οι Illuminati της Βαυαρίας υπήρξαν πραγματικά τον 18ο αιώνα ως ένα προοδευτικό, φιλοσοφικό κίνημα, σήμερα έχουν γίνει το επίκεντρο θεωριών συνωμοσίας που συνδυάζουν ιστορικά στοιχεία, φαντασία και παραπληροφόρηση.

Σύμφωνα με τη θεωρία, οι Illuminati υποτίθεται ότι ελέγχουν κυβερνήσεις, πολυεθνικές εταιρείες, μέσα μαζικής ενημέρωσης και οικονομικά συστήματα. Οι θεωρίες ισχυρίζονται ότι στα μέλη των Illuminati συγκαταλέγονται παγκόσμιοι ηγέτες, διάσημοι καλλιτέχνες, τραπεζίτες και επιχειρηματίες. Υποστηρίζεται ότι οι Illuminati χρησιμοποιούν σύμβολα, όπως το “παντεπόπτης οφθαλμός” (eye of providence) και την πυραμίδα, για να σηματοδοτούν την παρουσία τους. Κατηγορούνται δε ότι χρησιμοποιούν τη μουσική, τις ταινίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσουν την ατζέντα τους και να “προγραμματίσουν” το κοινό.

Ιστορικά, οι Illuminati της Βαυαρίας διαλύθηκαν και δεν υπάρχουν αποδείξεις για τη συνέχεια της οργάνωσης. Ακόμη, όπως αναφέραμε και παραπάνω, η ιδέα μιας παγκόσμιας συνωμοσίας από μία οργάνωση είναι εξαιρετικά περίπλοκη και μη ρεαλιστική, χωρίς αυτό φυσικά να αποκλείει στρατηγικές συνεργασίες σε “υπόγειο” ή επίσημο επίπεδο. Κάτι που όμως δεν πρέπει να συγχέεται με μυστικιστικές οργανώσεις των οποίων η ύπαρξη κινείται στο φάσμα του μύθου.

21. Σατανιστική ελίτ: Ισχυρισμοί ότι παγκόσμιοι ηγέτες συμμετέχουν σε σατανιστικές τελετές.

Μετά τη Γαλλική Επανάσταση, κυκλοφόρησαν θεωρίες ότι οι Illuminati ή οι Ελευθεροτέκτονες συνδέονταν με σατανιστικές τελετές, προκειμένου να ανατρέψουν τις μοναρχίες και τη χριστιανική τάξη. Τα κείμενα, όπως το “The Protocols of the Elders of Zion”, ενίσχυσαν την ιδέα μιας μυστικής ελίτ με σκοτεινά κίνητρα. Τον 20ό αιώνα, κινήματα αποκρυφισμού και προσωπικότητες όπως ο Άλιστερ Κρόουλι έγιναν διάσημα, τροφοδοτώντας την ιδέα ότι ορισμένα μέλη της ελίτ είχαν αποκρυφιστικά ενδιαφέροντα.

Ακόμη, τη δεκαετία του 1980 και 1990, στις ΗΠΑ και αλλού, ξέσπασε ο λεγόμενος Satanic Panic, με ισχυρισμούς ότι ομάδες σατανιστών απήγαγαν παιδιά και συμμετείχαν σε τελετές. Η άνοδος των κοινωνικών δικτύων ενίσχυσε τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας όπως το QAnon (βλέπε παραπάνω), που υποστηρίζει ότι η παγκόσμια ελίτ αποτελεί μέρος ενός σατανιστικού δικτύου που συμμετέχει σε παιδοφιλία και θυσίες.

Επισήμως, δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη μιας “σατανιστικής ελίτ”, είτε σε επίπεδο κυβερνητικών ή ανεξάρτητων ερευνών.

Εξωγήινοι και Μυστήρια

22. Roswell και UFO: Υποτιθέμενη κάλυψη της ύπαρξης εξωγήινων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Το περιστατικό του Roswell (1947) αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και επίμονα κεφάλαια της ιστορίας των θεωριών συνωμοσίας γύρω από τα UFO και την πιθανή ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Αρχικά, τοπικός στρατιωτικός σταθμός ανακοίνωσε ότι είχαν βρεθεί τα συντρίμμια ενός “ιπτάμενου δίσκου”. Λίγο μετά την ανακοίνωση, ο στρατός ανακάλεσε, υποστηρίζοντας ότι τα συντρίμμια ανήκαν σε ένα μετεωρολογικό μπαλόνι. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι τα συντρίμμια πιθανότατα προέρχονταν από το Project Mogul, ένα απόρρητο στρατιωτικό πρόγραμμα που χρησιμοποιούσε μπαλόνια για την ανίχνευση σοβιετικών πυρηνικών δοκιμών.

Ορισμένες θεωρίες αναφέρουν ότι εξωγήινοι επιβάτες βρέθηκαν και φυλάσσονται από την κυβέρνηση.

Εν τέλει, το 1994, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ δημοσίευσε έκθεση που εξηγούσε ότι τα συντρίμμια προέρχονταν από το Project Mogul. Παρά τη μακροχρόνια συζήτηση, δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την ύπαρξη UFO ή εξωγήινων στο Roswell. Το γεγονός βέβαια ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ διατηρεί μυστικά στρατιωτικά προγράμματα ενισχύει τη δυσπιστία.

23. Area 51: Θεωρίες για εξωγήινη τεχνολογία κρυμμένη στη βάση της Nevada.

Η Area 51 είναι μια στρατιωτική βάση στη Νεβάδα, ΗΠΑ, που συνδέεται με πληθώρα θεωριών συνωμοσίας σχετικά με εξωγήινους και κρυμμένη εξωγήινη τεχνολογία. Παρότι η ύπαρξη της βάσης επιβεβαιώθηκε επίσημα το 2013, οι ακριβείς δραστηριότητές της παραμένουν άκρως απόρρητες, γεγονός που τροφοδοτεί υποψίες και φήμες.

Η Area 51 δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1950 ως μέρος ενός προγράμματος δοκιμών για στρατιωτικά αεροσκάφη, όπως το U-2 και το SR-71 Blackbird. Επισήμως, λειτουργεί ως τμήμα της βάσης της Πολεμικής Αεροπορίας Edwards και χρησιμοποιείται για δοκιμές προηγμένης αεροναυπηγικής τεχνολογίας. Το 2013, η CIA δημοσίευσε έγγραφα που επιβεβαίωσαν την ύπαρξη της Area 51 και τις δοκιμές του U-2, αλλά δεν ανέφεραν τίποτα για εξωγήινους.

Οι συνωμοσίες αναφέρουν πως η η Area 51 φιλοξενεί εξωγήινα διαστημόπλοια που ανακτήθηκαν από το Roswell ή άλλα περιστατικά. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι εξωγήινοι ζουν στη βάση και συνεργάζονται με την κυβέρνηση για την ανταλλαγή τεχνολογίας. Υποτίθεται ακόμη ότι η Area 51 χρησιμοποιείται για τη μελέτη εξωγήινων σωμάτων που βρέθηκαν μετά από συντριβές UFO. Ταινίες, όπως το Independence Day και το The X-Files, ενίσχυσαν τη σύνδεση της Area 51 με εξωγήινους.

Στην πραγματικότητα, η βάση είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και δοκιμή προηγμένων αεροσκαφών και drones, που θα μπορούσαν να εξηγούν πολλές θεάσεις UFO.

24. Εξωγήινη παρέμβαση: Ιδέες ότι εξωγήινοι επηρεάζουν την ανθρώπινη ιστορία.

Η ιδέα της εξωγήινης παρέμβασης στην ανθρώπινη ιστορία υποστηρίζει ότι προηγμένοι εξωγήινοι πολιτισμοί επισκέφθηκαν τη Γη σε αρχαίους χρόνους και επηρέασαν την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Οι θεωρίες αυτές συνδέονται με μύθους, αρχαιολογικά ευρήματα και πολιτιστικά σύμβολα που ερμηνεύονται ως αποδείξεις εξωγήινης παρουσίας.

Υποστηρίζεται ότι οι εξωγήινοι παρουσιάστηκαν ως θεοί σε αρχαίους πολιτισμούς, επηρεάζοντας θρησκείες, μύθους και παραδόσεις. Θεωρείται ότι οι εξωγήινοι παρείχαν προηγμένη τεχνολογία για την κατασκευή μνημείων, όπως οι Πυραμίδες της Αιγύπτου, το Στόουνχετζ, ή τα γλυπτά στη Νάζκα του Περού.

Ισχυρίζεται ακόμη ότι οι εξωγήινοι επενέβησαν στη βιολογία του ανθρώπου, “βελτιώνοντας” τη νοημοσύνη και την εξέλιξή του, καθώς και ότι δίδαξαν τους ανθρώπους γεωργία, αστρονομία, μαθηματικά, και άλλες επιστήμες.

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να υποστηρίζουν την ύπαρξη εξωγήινης παρέμβασης.

Να σημειωθεί εδώ πως οι ΗΠΑ έχουν παραδεχθεί την ύπαρξη UFOs (Unidentified Flying Objects, ή UAPs – Unidentified Aerial Phenomena, όπως πλέον αποκαλούνται), αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Οι αναφορές που έχουν δημοσιοποιηθεί επικεντρώνονται σε παρατηρήσεις άγνωστων φαινομένων στον ουρανό, τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν με βεβαιότητα από τις μέχρι τώρα γνώσεις για τη στρατιωτική ή πολιτική αεροναυτική.

Το 2020, το Πεντάγωνο δημοσίευσε επίσημα τρία βίντεο που είχαν καταγραφεί από πιλότους του Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία δείχνουν αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα. Το 2021, το Γραφείο Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ODNI) δημοσίευσε έκθεση για UAPs, περιγράφοντας 144 περιστατικά από το 2004 έως το 2021. Το 2022, το Πεντάγωνο δημιούργησε ένα ειδικό γραφείο, το All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), για να διερευνήσει τα UAPs και να αξιολογήσει αν αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Οι αναφορές δεν επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Αντίθετα, εστιάζουν σε φαινόμενα που παραμένουν ανεξήγητα με τις παρούσες γνώσεις. Το Πεντάγωνο εξετάζει αν τα UAPs μπορεί να σχετίζονται με προηγμένες τεχνολογίες ξένων δυνάμεων, όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ορισμένα περιστατικά περιλαμβάνουν αντικείμενα που δεν αφήνουν καυσαέρια ή ίχνη, και που μπορούν να αλλάζουν κατεύθυνση άμεσα.

Η αυξανόμενη πίεση από το κοινό, τα μέσα ενημέρωσης και το Κογκρέσο οδήγησε στη δημοσιοποίηση των δεδομένων.

Οικονομία και Κοινωνία

25. Υποτιθέμενη κατασκευή κρίσεων: Ισχυρισμοί ότι οικονομικές κρίσεις προκαλούνται σκόπιμα για να πλουτίσει μια ελίτ.

Η θεωρία ότι οι οικονομικές κρίσεις προκαλούνται σκόπιμα από μια παγκόσμια ελίτ για να πλουτίσει ή να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο παραμένει ως μία από τις πιο δημοφιλείς συνωμοσιολογικές ιδέες στον σύγχρονο κόσμο. Υποστηρίζεται ότι τραπεζίτες, πολυεθνικές και κυβερνήσεις προκαλούν κρίσεις για να εκμεταλλευτούν την οικονομική δυστυχία και να αποκομίσουν κέρδη. Θεωρείται ότι οι οικονομικές “φούσκες” δημιουργούνται επίτηδες για να εκραγούν, επιτρέποντας στις ελίτ να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία σε χαμηλές τιμές.

Η δε υπερχρέωση κρατών και πολιτών ερμηνεύεται ως μηχανισμός για την υποδούλωση των λαών και τη συγκέντρωση πλούτου στα χέρια λίγων.

Στην πραγματικότητα όμως οι κρίσεις έχουν πλήξει και τα συμφέροντα των πλουσίων, καταρρίπτοντας την ιδέα ότι είναι πάντα κερδισμένοι. Παρότι υπάρχουν παραδείγματα ανήθικων πρακτικών, δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις για σκόπιμη πρόκληση παγκόσμιων οικονομικών κρίσεων. Η θεωρία παραβλέπει την πολυπλοκότητα των οικονομικών συστημάτων και παρουσιάζει υπερβολικά απλοποιημένες εξηγήσεις. Σκάνδαλα, όπως η κατάρρευση της Lehman Brothers, ενισχύουν την αντίληψη ότι οι ελίτ δεν λειτουργούν ως “αθώες”, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως υπάρχει “παγκόσμιο σχέδιο”.

– Η 11η Σεπτεμβρίου 2001 ανήκει κυρίως στην κατηγορία Πολιτική και Παγκόσμια Κυριαρχία, αλλά θα έλεγε κανείς πως είναι “μια κατηγορία μόνη της”.

Βασικές θεωρίες συνωμοσίας για την 11η Σεπτεμβρίου:

Inside Job: Η ιδέα ότι η επίθεση ήταν έργο της ίδιας της αμερικανικής κυβέρνησης για να δικαιολογήσει την εισβολή στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Ελεγχόμενη κατεδάφιση: Ο ισχυρισμός ότι οι Δίδυμοι Πύργοι και το Κτήριο 7 κατέρρευσαν λόγω προγραμματισμένων εκρήξεων, όχι λόγω της πρόσκρουσης των αεροπλάνων.

Καμία πτήση στο Πεντάγωνο: Ισχυρισμοί ότι το Πεντάγωνο δεν χτυπήθηκε από αεροπλάνο, αλλά από πύραυλο.

Προειδοποίηση ή συμμετοχή του Ισραήλ: Ιδέες ότι μυστικές υπηρεσίες, όπως η Μοσάντ, είχαν γνώση ή συμμετείχαν στην επίθεση για να προωθήσουν γεωπολιτικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή.

Παγκόσμια ελίτ: Θεωρίες ότι η 11η Σεπτεμβρίου ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου από την “Νέα Τάξη Πραγμάτων” (βλέπε παραπάνω) για την επιβολή ελέγχου και παρακολούθησης μέσω αυστηρότερων νόμων (π.χ. Patriot Act).