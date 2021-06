Δεν είδα κανέναν να διαμαρτύρεται για τον όρο παιδοκτονία. Τι, δηλαδή, εκεί δεν υποτιμούν το παιδί;

Παιδικές διακοπές στην Αιτωλοακαρνανία, μια ανατριχιαστική γυναικοκτονία και ο Μπάμπης των media.

Πήγα τετραήμερο σε ένα 80ς μέρος και πέρασα από τις πιο ανέμελες, σχεδόν σαν παιδικές, διακοπές της ζωής μου.

Υπόθεση Γλυκά Νερά:

Είδα πρώτη φορά Φως στο Τούνελ – και το mind blown είναι ο σωστός όρος να περιγράψω την κατάστασή μου για δυο ώρες μετά το τέλος της εκπομπής.

Η “κακιά στιγμή” του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου ήταν η μακρύτερη στην ιστορία των κακών στιγμών. Διήρκεσε κάπου ενάμιση μήνα.

Η διαμάχη για τον όρο γυναικοκτονία εκτός από περιττή είναι και επικίνδυνη.

Η “αγάπη” του γυναικοκτόνου των Γλυκών Νερών για το παιδί του ενέπνευσε τη Χρυσηίδα Δημουλίδου, αλλά και τον Θάνο Ασκητή.

Η μανία με το καλό παιδί Μπάμπη και οι followers που αυξάνονται στο Instagram δεν είναι νέο (τα έχουμε δει και σε Ted Bundy και Charles Manson). Μας τα λέει και η Τένια Μακρή. Δυστυχώς.

Ο ομοφοβικός νόμος Ορμπάν στην Ουγγαρία και η αντίδραση της Ελλάδας που άργησε μια μέρα.

Η μετάλλαξη Delta Plus είναι ο λόγος που αν και πλήρως εμβολιασμένη, δύσκολα θα βγάλω τη μάσκα μου ακόμα.

