"Έχουμε σχεδόν εμβόλια, 4-5, φάση διαλιέχτε. Όμως, σαν να έχετε ξετσουτσουρώσει πολύ πρώιμα"

Η πανδημία μας απασχολεί και θα μας απασχολεί μέχρι να πέσουν τα κρούσματα και να χαλαρώσει η ασφυκτική πίεση στο ΕΣΥ.

Τα εμβόλια για τον COVID-19 παίρνου το δρόμο τους, όμως χρειάζεται υπομονή μέχρι να έρθουν και σε εμάς και να "θωρακιστεί" ο πληθυσμός για να βγούμε από τον εφιάλτη.

Την ίδια ώρα, είναι να αναρωτιέται κανείς γιατί εν έτει 2020 έχουμε ακόμα στην Ελλάδα φάρμες μινκ, με τα μικρά ζωάκια να θανατώνονται και γιατί εμφάνισαν μετάλλαξη του κορονοϊού.

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.