EuroBasket 2025: Η νίκη της Εθνικής “έσπασε τα κοντέρ” της τηλεθέασης

Τρελά ποσοστά τηλεθέασης κατέγραψε ο χθεσινοβραδινός αγώνας της Ελλάδας με την Ισπανία στο EuroBasket 2025. Τι νούμερα έκανε.

Η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 90-86 απέναντι στην Ισπανία, που της χάρισε την πρωτιά στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025, δεν πανηγυρίστηκε μόνο στο παρκέ αλλά και στις οθόνες, καθώς ο αγώνας συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον από το τηλεοπτικό κοινό, σημειώνοντας εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση κατέγραψε μέσο όρο 39,5% στο δυναμικό κοινό (18-54), με την τηλεθέαση να φτάνει στο 48% στο τελευταίο μισάωρο. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο τα ποσοστά δεν έπεσαν κάτω από το 41%.

Αντίστοιχη εικόνα υπήρξε και στο γενικό σύνολο, όπου καταγράφηκε επίσης μέσος όρος 39,5%, ενώ στις τελευταίες φάσεις του αγώνα η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε στο 49,1%.

Τώρα, η προσοχή στρέφεται στον αγώνα της Ελλάδας με το Ισραήλ για τη φάση των 16 του EuroBasket 2025.

Αναλυτικά η τηλεθέαση:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Μπάσκετ: Ισπανία-Ελλάδα – 39,5%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μπάσκετ: Ισπανία-Ελλάδα – 39,5%