Έξυπνα Μέτρα: Μετακίνηση δύο χιλιόμετρα από το σπίτι, αλλά τα λεωφορεία να θυμίζουν Καλκούτα

H εβδομάδα που πέρασε είχε τσίκνα, έξυπνα (αυτοί το είπανε) μέτρα, άλλο ένα lockdown και πολλά νεύρα (what’ s new).

ADVERTISING

Ο Μύρωνας Στρατής ευτυχώς έδωσε σαράντα λεπτά ανακουφιστικής κανονικότητας και fun και έσκασε ως άλλο εμβόλιο στο νέο podcast της Μίνας Μπιράκου.

Τα Highlights

-"Αν έτρεχες ή περπατούσες 10 χιλιόμετρα, τώρα θα τα κάνεις σε στιλ χάμστερ, γύρω -γύρω όλοι σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων"

-"Ο αδερφός μου και ο πατέρας μου είναι 1.95. Εγώ 1.78, αλλά έχω γράψει το 'Πάνω Απ' Όλα' - αυτό τους λέω" - Μύρωνας Στρατής

-"Σε οποιοδήποτε σκέλος από το τι δουλειά θα κάνει μέχρι το sexual orientation του, το μόνο που με νοιάζει για τον γιο μου είναι να είναι καλά με τον εαυτό του" Μύρωνας Στρατής

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις