Ένα από τα μεγάλα θέματα των προηγούμενων ημερών ήταν η κακοκαιρία "Μήδεια" και τα χιόνια, που θύμισαν σε πολλούς πώς ήταν να χαίρεσαι έξω πριν τον κορονοϊό, ενώ σε άλλους έμαθαν πώς ήταν να ζεις χωρίς ρεύμα και νερό.

Η Μίνα Μπιράκου υποδέχτηκε τη Δανάη Μπάρκα στο νέο επεισόδιο του podcast της και μίλησαν για την Πνύκα, την ταξική Μήδεια, την καταγγελία της Ζέτας Δούκα στην εκπομπή "Πάμε Δανάη" και πολλά άλλα.

Τα Highlights

"Η μέρα που είδαμε σκι στη Φιλοθέη και στην Πνύκα και snowboard στου Φιλοπάππου ήταν μια περίεργη και όμορφη μέρα""

"Ο κορονοϊός για μια μέρα δεν ήταν πρωταγωνιστής, γιατί η φύση απάντησε με χιονισμένο blockbuster"

Δεν είμαι τηγανητή πατάτα να αρέσω σε όλους. Δέχομαι τα αρνητικά σχόλια στα social media. Αρκεί να είναι ευγενικά, με επιχειρήματα - Δανάη Μπάρκα

Δεν μπορώ να καρπωθώ ως επιτυχία ότι η Ζέτα Δούκα άνοιξε σε εμένα την καρδιά της. Μπορώ να πω ότι με γεμίζει χαρά να αισθάνεται η Ζέτα την οικειότητα για να μιλήσει - Δανάη Μπάρκα

Καμιά φορά η λέξη διαφορετικό, είναι ρατσιστική από μόνη της. Όλοι είμαστε διαφορετικοί. Το διαφορετικό το ορίζει μόνο το μέσα μας, τα πιστεύω μας" - Δανάη Μπάρκα

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

