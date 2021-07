Καύσωνας, πτυσσόμενος φεμινισμός και αρχαία ελληνική κληρονομιά - Guest, o Δρ. Θεόδωρος Παπακώστας

Κόλαση η πόλη, Κόλαση ο Adam Driver, Κόλαση η J.Lo (που “καλά κρατιέται”). Η Μαρία Σάκκαρη έπεσε θύμα σεξισμού, αλλά πολλοί σφύριξαν κλέφτικα. Καλεσμένος στο νέο επεισόδιο του podcast "Been There, Done That" με τη Μίνα Μπιράκου ο άνθρωπος που έκανε απολαυστική ξανά την αρχαιότητα και διαβάζεις μάλλον ήδη το βιβλίο του: Ο Δρ. Θεόδωρος Παπακώστας (aka Archaeostoryteller).

«Όταν λες "κουκλάρα η J.Lo, δεν φαίνεται 52" είναι σαν να λες σε κάποια που φαίνεται η ηλικία της "σύρε κρύψου σε μια γωνία"» δηλώνει ο Θεόδωρος Παπακώστας, ενώ συνεχίζοντας τον συλλογισμό του για τον σεξισμό που επικρατεί σήμερα, προσθέτει: Η μάχη ενάντια στον σεξισμό δεν μπορεί να είναι πτυσσόμενη ανάλογα με πολιτικά φρονήματα, όπως έγινε στην περίπτωση της Μαρίας Σάκκαρη.»

Η κουβέντα φυσικά έκανε και μια ιστορική αναδρομή: «Η αρχαία ελληνική κληρονομιά όντως έχει αλλάξει τον κόσμο όλο. Αλλά δεν είχε κόμπλεξ. Δανείστηκε και εξέλιξε επιστήμες και τέχνες και άλλων λαών. (..) Δεν έγινα τυχαία αρχαιολόγος. Το ήθελα πολύ. Γι' αυτό και πήγα στην Αγγλία να το σπουδάσω και να κάνω και μεταπτυχιακό όταν δεν πέρασα στις πανελλήνιες» αποκαλύπτει ο Θεόδωρος Παπακώστας.

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

