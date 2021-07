Ο πίνακας του Πικάσο έζησε τον μύθο του στην Ελλάδα: ρέματα και ένα πέσιμο από ράφι

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν κάτι ανάμεσα σε επεισόδιο Benny Hill και ταινία Louis De Funes. Τη λες και comic relief. Ο frontman των Onirama, Θοδωρής Μαραντίνης, ήταν το καλύτερο αντίδοτο στον τραγέλαφο που λέγεται ελληνική καθημερινότητα.

Ο καύσωνας που πλήττει τον πλανήτη, μάλλον δεν είναι απλώς «έλα μωρέ, έτσι είναι το καλοκαίρι». Εκτός αν οι 50C που έφτασε το θερμόμετρο στον Καναδά (και φυσικά ακολούθησε πυρκαγιά) σου φαίνονται «καλοκαίρι». Αλήθεια, ακόμα χρησιμοποιείς πλαστικά μιας χρήσης;

Η κυβέρνηση δεν είναι ο μπαμπάς μας (το είπε και ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης) να μας πάρει από το χεράκι να εμβολιαστούμε. Δίκαιο. Ωστόσο, έδωσε κίνητρο 150 ευρώ στους νέους για να εμβολιαστούν. Σαν χαρτζιλίκι μπαμπά. Και έκανε και λάθη που τελικά μας κοστίζουν σε εμβόλια και μαζική ανοσία. Και, βασικά, δεν έκανε μια σωστή καμπάνια εμβολιασμού μέσα από ξεκάθαρα μηνύματα ειδικών.

Η υπόθεση με την κλοπή του πίνακα του Picasso και αυτού του Mondrian από έναν ελαιοχρωματιστή, που μετά τους πέταξε σε ένα ρέμα στην Κερατέα και μετά τους βρήκαν οι αστυνομικοί και μετά τον Picasso τον στήριξαν πρόχειρα και μετά τους έπεσε στο πάτωμα και μετά τον έπιασαν με γυμνά, βρώμικα χέρια θα έκανε τους Monty Python να σκίσουν τα πτυχία τους.

Guest o Θοδωρής Μαραντίνης

O Θοδωρής Μαραντίνης έχει ωριμάσει και έχει μεγαλώσει ωραία και δεν έχει χάσει ίχνος της ενέργειάς του. Μίλησε για:

-Το υπέροχο project στο οποίο συμμετέχει, του El Sistema Greece και τη μεγάλη τους συναυλία στο Ηρώδειο στις 5/7 με παιδιά ελληνικής και μη καταγωγής, που στα πλαίσια αυτού του εκπαιδευτικού μουσικού προγράμματος κοινωνικής ένταξης έχουν βρει τη μουσική ως γλώσσα επικοινωνίας. Η βραδιά, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, έχει κλασική ορχήστρα, χορωδία, ενορχήστρωση του Blend Mishkin, καλλιτέχνες όπως ο Θοδωρής Μαραντίνης, η Κατερίνα Ντούσκα και η Μαρίνα Σάττι.

-Τα παιδικά του χρόνια ως βοηθού του πατέρα του στην οικογενειακή επιχείρηση αλλά και ως χορευτή στην ντισκοτέκ (επίσης του πατέρα του).

-Τον κολλητό του που τον μύησε στην κιθάρα και τώρα είναι με διδακτορικό στην Ελβετία και ψάχνει θεραπείες για ασθένειες – και είναι ακόμα κολλητός του.

-Τον έφηβο γιο του και το αν ακούει πορωμένα Onirama (όχι όσο ο μικρός), καθώς και αν η μουσική είναι στα ενδιαφέροντά του.

-Τα 20 χρόνια Onirama -τις καλές, τις κακές στιγμές, αλλά και τα 30 (and counting) τραγούδια που θα κυκλοφορήσει σε υπέροχα ντουέτα με Δήμητρα Γαλάνη, Χαρούλα Αλεξίου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Πάνο Μουζουράκη, Locomondo κλπ για αυτά τα γενέθλια.

-Τη σχέση του με τα social media (και τα χειρότερα πράγματα που έχουν πει για αυτόν).

-Την Τήνο και τις διακοπές του.

-Τη θετική του ενέργεια κι αν είναι μόνιμη ή υπάρχουν και περίοδοι που σκοτεινιάζει.

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

