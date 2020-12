Τηλεθέαση: "Σάρωσε" ο τελικός του Just The 2 Of Us

Την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων η συντριπτική πλειοψηφία του τηλεοπτικού κοινού παρακολούθησε τον τελικό του Just The 2 Of Us, αφού άλλωστε για πρώτη φορά στα χρονικά Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή ένωσαν τις φωνές τους σε ένα μοναδκό σόου. ADVERTISING Συγκεκριμένα, η εκπομπή του OPEN σημείωσε σαρωτική πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 23,3% (ΑΝΤ1: 10,4%, ΕΡΤ1: 3,1%), όσο και στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 23% % (ΑΝΤ1: 9,4%, ΕΡΤ1: 6,6%). "Ο δικός μας Θάνος", ένα ντοκιμαντέρ του NEWS247 για τον σπουδαίο Θάνο Μικρούτσικο, μέσα από τα μάτια και την ψυχή 20 δικών του ανθρώπων. Τραγουδοποιοί, σκηνοθέτες, συγγραφείς, πολιτικοί, μουσικοί, περιγράφουν, θυμούνται, ζωγραφίζουν με λόγια και ψυχή, το πορτραίτο του Θάνου. Έρχεται την Δευτέρα 28/12 στο NEWS247. Να σημειωθεί πως το J2US έκανε τα υψηλότερά του νούμερα κατά τη διάρκεια που η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή βρέθηκαν μαζί στη σκηνή του show. Συγκεκριμένα, στο τέταρτο 01:15 – 01:29, το J2US σκαρφάλωσε στο 40,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ στο γενικό σύνολο έφτασε στο 38%. Το τηλεοπτικό κοινό συντονίστηκε στο κανάλι του OPEN για να απολαύει για πρώτη φορά τις δύο μεγάλες καλλιτέχνιδες που βρέθηκαν μαζί στην ίδια σκηνή, στο ίδιο πλατό και τραγούδησαν μαζί. Οι δύο καλλιτέχνιδες έβαλαν «φωτιά» στο stage, ερμηνεύοντας η μια τραγούδια της άλλης, όπως τα «Ανάβεις Φωτιές» και «Δε Με Αγαπάς», αλλά και κάνοντας ντουέτα σε διαχρονικές επιτυχίες τους, όπως τα «Ατμόσφαιρα Ηλεκτρισμένη», «Στα ‘Δωσα Όλα» και «Αντίστροφη Μέτρηση». Μάλιστα, οι δύο τους αντάλλαξαν και ένα φιλί με την ολοκλήρωση της κοινής τους εμφάνισης. Ο μεγάλος τελικός του show ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 2 τα ξημερώματα, με τον Νάσο Παπαργυρόπουλο και την Ζόζεφιν να αναδεικνύονται νικητές. Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

