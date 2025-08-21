ΑΑΔΕ: “Φωτιά” πήρε η εφαρμογή appodixi – “Βροχή” καταγγελιών από πολίτες

Πολύτιμος σύμμαχος στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής αποδεικνύεται η ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, όπου οι πολίτες καταγγέλλουν παραβατικές συμπεριφορές.

“Βροχή” πέφτουν οι καταγγελίες από τους φορολογούμενους με τις ειδικές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ και ειδικά στην εφαρμογή appodixi, που είναι η επίσημη ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ, η οποία δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα ελέγχου των αποδείξεων, που λαμβάνουν σε κάθε τους συναλλαγή.

Μέσω αυτής, σκανάρεται κάθε απόδειξη, που έχει εκδοθεί με QR code. Εφόσον οι πολίτες διαπιστώσουν μη-διαβίβαση ή απόκλιση στα στοιχεία της απόδειξης, έχουν την δυνατότητα να την αποστείλουν στην ΑΑΔΕ – ανώνυμα ή επώνυμα – για περαιτέρω έλεγχο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα στο appodixi έχουν υποβληθεί 112.855 επώνυμες καταγγελίες κι άλλες 95.679 ανώνυμες για προβληματικές αποδείξεις. Αθροιστικά φτάνουν οι αναφορές των πολιτών τις 208.534.

Να σημειωθεί ότι για τις επώνυμες καταγγελίες, που είναι και περισσότερες, λειτουργεί και το κίνητρο της αμοιβής. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, αν κατόπιν επώνυμης καταγγελίας μέσω της εφαρμογής «QR code appodixi» διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και επιβληθεί πρόστιμο, ο καταγγέλλων λαμβάνει χρηματική επιβράβευση, η οποία ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης και μπορεί να φτάσει ως τις 3.000 ευρώ.

Οι “Καταγγελίες Πολιτών”

Παράλληλα, όμως, την εφαρμογή appodixi, σημαντικές πληροφορίες αντλεί η φορολογική διοίκηση και από την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών στον ιστότοπο ΑΑΔΕ. Οι “Καταγγελίες Πολιτών” είναι η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή ψηφιακών καταγγελιών/πληροφοριών. Απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι ενεργούν είτε ως ιδιώτες είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποι Επιχειρήσεων / Νομικών Οντοτήτων. Μια καταγγελία μπορεί να αφορά σε Ιδιώτη, Επιχείρηση ή Νομική Οντότητα, Υπάλληλο ή Υπηρεσία της ΑΑΔΕ ή σε μια συγκεκριμένη Περιοχή..

Μέσω της πλατφόρμας υπάρχει δυνατότητα υποβολής Ανώνυμων ή Επώνυμων Καταγγελιών με τη σύντομη συμπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεωτικών πεδίων προκειμένου η καταγγελία να είναι αξιοποιήσιμη. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα επισύναψης ηλεκτρονικών αρχείων προς απόδειξη των καταγγελθέντων.

Όπως αναφέρεται, η πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να συνδράμει στην αποκάλυψη φαινομένων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου ή διαφθοράς καθώς και στην εμπέδωση του Κράτους Δικαίου σε Πολίτες, Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες.

Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί 58.907 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 51.252 για φορολογικές παραβάσεις, οι 753 για τελωνειακά αδικήματα (κυρίως λαθρεμπόριο), ενώ σε 6.902 περιπτώσεις οι πολίτες έχουν καταγγείλει περιπτώσεις διαφθοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 7.374 από αυτές τις αναφορές είναι επώνυμες, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία της όποιας καταγγελίας.

Όπως, φαίνεται, λοιπόν, η ”μάχη” κατά της φοροδιαφυγής λαμβάνει σημαντική πληροφοριακή συνδρομή από τα κανάλια αυτά της ΑΑΔΕ, που δίνουν την ευκαιρία για καλύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό. Έτσι, πλέον, η Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ σχεδιάζει και με βάση τα δεδομένα που συλλέγει από τις ψηφιακές αυτές πλατφόρμες τους ελέγχους.

Πέρα από την αξιοποίηση δεδομένων από τις καταγγελίες που υποβάλλονται στην πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» και στην εφαρμογή «Appodixi» και η πρόσβαση στο σύστημα «e-send» με τις συναλλαγές μέσω POS, επιτρέπει στους ελεγκτές να συγκρίνουν τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στο e-send με τα έσοδα από πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα και να διακριβώσουν εάν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά.

Παράλληλα, οι ελεγκτές, έχοντας tablet, πρόσβαση στο σύστημα «ΕΛΕΓΧΟΣlive», υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, και διαθέτοντας πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, “ξεσκονίζουν” τα “κιτάπια” των επιχειρήσεων αλλά και “σκανάρουν” πιθανές “ύποπτες” συναλλαγές.

Νέα “ψαριά”

Τούτων δοθέντων, και τον Αύγουστο, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς σαρώνουν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, πραγματοποιώντας εκτεταμένους προληπτικούς ελέγχους, κατέγραψαν σημαντικές παραβάσεις.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρέθηκαν – μεταξύ άλλων – νησιά με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Τήνος, η Κρήτη (Χανιά και Ηράκλειο), η Σαντορίνη, η Ρόδος και ο Πόρος.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ουζερί), χώρους αναψυχής, αλλά και σε υπηρεσίες όπως μανικιούρ – πεντικιούρ και μίσθωση εξοπλισμού παραλίας (ομπρέλες, καθίσματα).

Κοινός παρονομαστής για παραβατικές συμπεριφορές, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, είναι η μη έκδοση αποδείξεων.

Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόστηκε το μέτρο του 48ωρου κλεισίματος της επιχείρησης και της επιβολής προστίμων. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει από τις επιχειρήσεις αυτές στοιχεία σε βάθος χρόνων, ώστε να διαπιστώσει – με βάση τη φορολογική τους συμπεριφορά και τη διασταύρωση με τα δικά της δεδομένα – αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.

“Οι εντατικοί έλεγχοι συνεχίζονται πανελλαδικά καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά – προς όφελος τόσο των συνεπών επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών” τονίζει η ΑΑΔΕ δίνοντας το στίγμα.

Ελαφρύνσεις με “όχημα” την πάταξη της φοροδιαφυγής

Άλλωστε, είναι προφανές, ότι εν όψει ΔΕΘ και ανακοινώσεων για εισοδηματικές ενισχύσεις, ο ρόλος της Αρχής είναι σημαντικός για τη διασφάλιση των αναγκαίων εσόδων για την κάλυψη των υπό σχεδίαση δαπανών. Άλλωστε, επανειλημμένα ο Πρωθυπουργός, το οικονομικό επιτελείο και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχουν τονίσει ότι η μείωση της φοροδιαφυγής δίνει τα πολύτιμα εκείνα έσοδα για την χάραξη δράσεων στήριξης των εισοδημάτων. Είναι ενδεικτικό ότι με βάση τα προσωρινά στοιχεία του Προϋπολογισμού για το επτάμηνο, τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4,.556 δισεκατ. ευρώ, αυξημένα κατά ,.273 δισεκατ. ευρώ ή 5,9% έναντι του στόχου. Η υπερεκτέλεση αυτή προέρχεται από την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους όσο και από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2025.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν, ήδη, αναγγελθεί μέτρα ενίσχυσης των 600 εκ ευρώ, που θα “τρέξουν” από τον Νοέμβριο (επιστροφή ενοικίου ως 800 ευρώ και ενίσχυση 250 ευρώ σε συνταξιούχους). Παράλληλα, “πακέτο” έως και 1,5 δισεκ. είναι υπό σχεδίαση, εν όψει ΔΕΘ, αν και βέβαια, όλα θα κριθούν τις επόμενες μέρες, με βάση πολιτικές γεωπολιτικές, αναγκαιότητες αλλά και τον συνυπολογισμό των ρίσκων από πιθανές φυσικές καταστροφές.