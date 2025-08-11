Η πιστοποίηση των ασανσέρ φέρνει… καυγάδες στις πολυκατοικίες

H πιστοποίηση και η ηλεκτρονική απογραφή στο μητρώο είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες – ανεξαρτήτως ηλικίας, ή τεχνικής κατάστασης. Απαιτεί, δε, έξοδα που -όπως φαίνεται- αποτελούν σημείο τριβών.

Σε μια νέα φάση επιβαρύνσεων στις “κοινότητες” των πολυκατοικιών έχει μπει η χώρα ένεκα του μητρώου ανελκυστήρων και της αναγκαίας προσπάθειας που καταβάλλεται από την πολιτεία για την επίσημη, ποσοτική και ποιοτική καταγραφή τους, ενέργεια που έχει καθυστερήσει εδώ και 20 χρόνια, καθώς είναι πρόβλεψη της ΕΕ ήδη από τη δεκαετία του 2010.

Με τις εκτιμήσεις, πάντως, να παραπέμπουν σε 500.000 ασανσέρ σε ιδιωτικά κτίρια, είναι προφανές ότι η όλη προσπάθεια είναι άκρως απαιτητική, από άποψη δέσμευσης ανθρώπινων πόρων, αλλά και κεφαλαίων, μια και σε πολλές περιπτώσεις η πιστοποίηση και καταγραφή στο μητρώο απαιτεί εργασίες κλίμακας.

Κόστη και επιμερισμός

Τα κόστη, δε, ποικίλουν από κάποιες εκατοντάδες ευρώ για μια απλή επιβεβαίωση τεχνικού της καταλληλότητας, κάτι που αγορά σύγχρονους ανελκυστήρες, μέχρι και κάποιες χιλιάδες ευρώ σε περιπτώσεις πεπαλαιωμένων υποδομών της “κάθετης κίνησης”.

Άλλωστε, το ασανσέρ είναι μέσο μεταφοράς σε κάθετο άξονα, απαραίτητο στη σύγχρονη ζωή, αλλά και προαπαιτούμενο σεβασμού των ανθρώπων με κινητικά ζητήματα. Γι’ αυτό άλλωστε και η πιστοποίησή τους είναι μια αναγκαία και σοβαρή υπόθεση.

“Εμφύλιοι”

Ωστόσο, η όλη υπόθεση έχει δημιουργήσει εντάσεις. Συγκεκριμένα, ένεκα και της σχετικής ασάφειας της νομοθεσίας και δη της ΚΥΑ, όπου δεν καθορίζονται επακριβώς το πώς επιμερίζεται η δαπάνη, καταγράφονται διχογνωμίες στις πολυκατοικίες για το ποιος ή ποια” σηκώνει το βάρος” της όλης δαπάνης.

Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, όπως και σε άλλες περιπτώσεις αντικατάστασης ή διόρθωσης κεφαλαιουχικού εξοπλισμού κτλ, η δαπάνη βαρύνει τους ιδιοκτήτες. Μάλιστα στις ανακοινώσεις της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) με αφορμή και τη σχετική παράταση στις δηλώσεις γίνεται λόγος για “την τελευταία ευκαιρία των ιδιοκτητών ακινήτων να δηλώσουν τους ανελκυστήρες τους με μια απλή και εύκολη διαδικασία“.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις ζητείται από ενοικιαστές, στο πλαίσιο απόδοσης κοινοχρήστων, καταβολές για μέρος των εργασιών, έστω κι αν αυτές αφορούν την εγκατάσταση του ανανεωμένου εξοπλισμού. Προφανώς, η συντήρηση per se του ανελκυστήρα, για την καθημερινή χρήση βαρύνει τους ενοίκους, είτε είναι ιδιοκτήτες, είτε ενοικιαστές, όμως, η ανανέωση εξοπλισμού, όταν μάλιστα αφορά την κανονιστική συμμόρφωση ενός οικοδομήματος προφανώς αφορά ιδιοκτήτες, που άλλωστε λαμβάνουν και υπεραξία από την διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης και άρτιας κατάστασης του ακινήτου τους.

Σε γενικές, δε γραμμές, το κόστος για το φέροντα οργανισμό μιας πολυκατοικίας επιμερίζεται σε όλους τους ιδιοκτήτες σύμφωνα με τα χιλιοστά συμμετοχής που αναφέρονται στον κανονισμό πολυκατοικίας.

Υποχρεωτική

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική απογραφή στο μητρώο είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες – ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποίησης ή τεχνικής κατάστασης – ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένοι ή και έχουν καταχωρηθεί στο παρελθόν σε άλλα Μητρώα. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, από τους ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή εξουσιοδοτημένους συντηρητές και εγκαταστάτες.

Η απογραφή γίνεται μέσω της εισόδου στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet (ή με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης για τους υπεύθυνους λειτουργίας ενός δημόσιου κτιρίου) και απαιτεί τα εξής στοιχεία: στοιχεία ιδιοκτήτη, διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου, διεύθυνση του κτιρίου που είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, αριθμός στάσεων, έτος εγκατάστασης, καθώς και στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ανελκυστήρας αποκτά Μοναδικό Κωδικό Αναγνώρισης (UUID), ο οποίος θα τον συνοδεύει σε κάθε μεταγενέστερη διαδικασία ελέγχου, ασφάλισης ή μεταβίβασης ακινήτου.

Αναλυτικά, το κείμενο της απόφασης 59210/28-07-2025 έχει ως αναφέρει ότι σκοπός της που είναι ο καθορισμός των ειδικότερων τεχνικών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων της παρ. 5 του άρθρου 11Α του ν. 3982/2011 (Α’ 143), τον τρόπο ανάπτυξής του και τήρησής του, τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων και της επεξεργασίας τους, τον χρόνο θέσης του σε λειτουργία, τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες και τη διαδικασία της αυθεντικοποίησης.

Επίσης, στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων απογράφονται, με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες εντός της επικράτειας, ανεξάρτητα από το στάδιο συμμόρφωσής τους με την υπό στοιχεία οικ. Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων” (Β’ 2604). Η απογραφή δύναται να πραγματοποιείται και από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον εγκαταστάτη.

Κάθε ανελκυστήρας που απογράφεται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων αποκτά Μοναδικό Κωδικό Ανελκυστήρα (UUID). Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αρχικά επιτόπιο έλεγχο, καταγραφή των απαιτούμενων παρεμβάσεων, επανέλεγχο μετά τις εργασίες και τελική καταχώριση σε μητρώο. Οι τεχνικές παρεμβάσεις εκτελούνται συνήθως από τον συντηρητή, ο οποίος είναι και ο αρχικός εγκαταστάτης του ασανσέρ. Ο, δε, συντηρητής ενημερώνει τους ιδιοκτήτες για τα πρωτόκολλα και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα. Οφείλει επίσης να ειδοποιεί για τις αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν, π.χ. στα φρένα του ασανσέρ, στον κινητήρα, στην καμπίνα κ.τ.λ.

Το μήνυμα του ΥΠΑΝ

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωσή του το ΥΠΑΝ για την παράταση εγγραφής στο μητρώο έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, ανέφερε ότι “η εύρυθμη λειτουργία των ανελκυστήρων αποτελεί σημαντικό θέμα ασφάλειας, αλλά και ποιότητας ζωής για τους πολίτες, τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια κτίρια. Ειδικά σε μία σεισμογενή χώρα, όπως είναι η Ελλάδα“.

Είναι προφανής, όπως αναφέρει το ΥΠΑΝ, η ανάγκη καταγραφής και των ανελκυστήρων σε ολόκληρη τη χώρα. Η επιτυχία της διαδικασίας καταγραφής και πιστοποίησης προϋποθέτει τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών.

Σημειώνεται ότι η σχετική πλατφόρμα δήλωσης θα λειτουργήσει για χρονικό διάστημα από αρχές Ιουλίου (αμέσως μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου) έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, στη διεύθυνση https://elevator.mindev.gov.gr, με στόχο την απογραφή όλων των ανελκυστήρων ανεξαρτήτως σταδίου πιστοποίησης.

Στη συνέχεια -και με βάση τα δεδομένα που θα έχουν συγκεντρωθεί- θα αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα, ώστε να διασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των ανελκυστήρων, για τους οποίους θα κριθεί απαραίτητη αυτή η διαδικασία με σκοπό να πιστοποιηθούν για την ασφαλή λειτουργία τους.

Η σύνδεση στην πλατφόρμα θα γίνεται με τους κωδικούς gov/taxis και η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε ελάχιστα λεπτά, καθώς έχει ληφθεί κάθε δυνατή πρόνοια ώστε να είναι ιδιαίτερα απλή για τη διευκόλυνση των πολιτών.

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε κάτοικο ενός σπιτιού, μιας πολυκατοικίας -ιδιοκτήτη ή διαχειριστή- και τον υπεύθυνο λειτουργίας ενός δημόσιου κτιρίου. Επίσης, η διαδικασία καταχώρησης μπορεί να γίνει και από τους υπεύθυνους συντηρητές ή εγκαταστάτες.

Τι θα περιλαμβάνει η απογραφή

Η απογραφή θα περιλαμβάνει 7 υποχρεωτικά πεδία, που αποτελούν κοινή γνώση για τους υπόχρεους στην υποβολή της δήλωσης, τα οποία θα συμβάλλουν στην στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

1. Διεύθυνση και τοποθεσία εγκατάστασης – KAEK Ακινήτου (θα γίνεται αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας ή χειροκίνητη εισαγωγή όπου δεν υπάρχει ΚΑΕΚ).

2. Αριθμός ανελκυστήρων στην οικοδομή

3. Έτος τοποθέτησης ανελκυστήρα.

4. Αριθμός στάσεων ανελκυστήρα.

5. Αν έχει σήμανση CE.

6. Αν υπάρχει ενεργή ή παλαιότερη πιστοποίηση και η χρονική στιγμή αυτής.

7. Στοιχεία Ιδιοκτήτη-Διαχειριστή/στοιχεία συντηρητή-εγκαταστάτη (τα οποία θα προκύπτουν από τη διαδικασία ταυτοποίησης).

Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονταν από την ΚΥΑ 28425/2008 για μη καταχώρηση παύουν να ισχύουν, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθολική συμμετοχή.